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Обновление ОС Qubes 4.0.4, использующей виртуализацию для изоляции приложений

05.03.2021 21:43

Сформировано обновление операционной системы Qubes 4.0.4, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для загрузки подготовлен установочный образ размером 4.9 ГБ. Для работы необходима система с 4 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач, каждый класс приложений, а также системные сервисы (сетевая подсистема, работа с хранилищем и т.п.). Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине, в котором выполняется отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме. При этом приложения бесшовно доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce.

В новом выпуске отмечено только обновление версий программ, формирующих базовое системное окружение (dom0). Подготовлены шаблоны для формирования виртуальных окружений на базе Fedora 32, Debian 10 и Whonix 15. По умолчанию предложено ядро Linux 5.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.14
  4. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  5. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54707-qubes
Ключевые слова: qubes
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, uis (ok), 21:44, 05/03/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего не понял. Это микроядро?
    Если пользовательские программы смогут использовать syscall'ы внутри них самих, например для работы и изоляции плагинов, то в этом что-то есть.
     
  • 2, Аноним (2), 21:46, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Будет как ипхонах: передать данные между двумя изолированными приложениями быстрее через чудое облако за океаном, чем пробить дыру во всех этих огораживаниях.
     
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