The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз распределенного реплицируемого блочного устройства DRBD 9.1.0

26.02.2021 12:01

Опубликован релиз распределенного реплицируемого блочного устройства DRBD 9.1.0, позволяющего реализовать подобие массива RAID-1, сформированного из объединённых по сети нескольких дисков разных машин (зеркалирование по сети). Система оформлена в виде модуля для ядра Linux и распространяется под лицензией GPLv2.

Ветка drbd 9.1.0 может использоваться для прозрачной замены drbd 9.0.x и полностью совместима на уровне протокола, файлов конфигурации и утилит. Изменения сводятся к переработке механизма установки блокировок и нацелены на уменьшение конкуренции при установке блокировок в коде, отвечающем за ввод-вывод в DRBD. Изменение позволило поднять производительность в конфигурациях с большим числом CPU и c накопителями NVMe, за счёт устранения узкого места, негативно влияющего на производительность при поступлении большого числа параллельных запросов ввода/вывода с разных ядер CPU. В остальном ветка drbd 9.1.0 аналогична выпуску 9.0.28.

Напомним, что DRBD может использоваться для объединения накопителей узлов кластера в единое отказоустойчивое хранилище. Для приложений и системы такое хранилище выглядит как одинаковое для всех систем блочное устройство. При использовании DRBD все операции с локальным диском отправляются на другие узлы и синхронизируются с дисками других машин. В случае выхода из строя одного узла, хранилище автоматически продолжит работу за счёт оставшихся узлов. При возобновлении доступности сбойного узла, его состояние будет автоматически доведено до актуального вида.

В состав кластера, формирующего хранилище, может входить несколько десятков узлов, размещённых как в локальной сети, так и территориально разнесённых в разные центры обработки данных. Синхронизация в подобных разветвлённых хранилищах выполняется с использованием технологий mesh-сети (данные растекаются по цепочке от узла к узлу). Репликация узлов может производиться как в синхронном режиме, так и в асинхронном. Например, локально размещённые узлы могут применять синхронную репликацию, а для выноса на удалённое размещённые площадки может применяться асинхронная репликация с дополнительным сжатием и шифрованием трафика.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linbit.com/piper...)
  2. OpenNews: Новый выпуск распределенного реплицируемого блочного устройства DRBD 9.0.1
  3. OpenNews: Релиз распределенного реплицируемого блочного устройства DRBD 9.0
  4. OpenNews: Компания Linbit откроет исходные тексты DRBD+
  5. OpenNews: В Reiser5 анонсирована поддержка выборочной миграции файлов
  6. OpenNews: Bcachefs доведена до состояния, пригодного для включения в состав ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54661-drbd
Ключевые слова: drbd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    найс
     
  • 1.2, Qwerty (??), 12:42, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Зумерки изобрели GlusterFS.
     
     
  • 2.3, Зумерок (?), 12:50, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ага, изобрели. и это случилось ещё до твоего рождения, если ты про drdb впервые слышишь. Лично я про drdb узнал году так в 2005ом.
     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 13:46, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, изобрели. и это случилось ещё до твоего рождения, если ты про
    > drdb впервые слышишь. Лично я про drdb узнал году так в
    > 2005ом.

    Впервые. Зачем какой-то недоделанный DRDB, если есть GFS, которая уже работает?

     
     
  • 4.11, ford1813 (ok), 14:32, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужно GFS - возьмут его, кому нужен DRDB возьмут его.
    Если вы о DRDB слышите впервые - это не значит что он недоделанный.
    Сейчас много расхайпаного говна, каждому своё.
     
  • 2.4, YetAnotherOnanym (ok), 13:00, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По линкам не ходил, не знаю, насколько сабж по функционалу аналогичен глустеру, но если он будет лучше, то почему бы нет? Глустер я когда-то пощупал, оказался он тормозным и глючным. Так что альтернативу я могу только приветствовать.
     
  • 2.5, RomanCh (ok), 13:20, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про "зумерки" вам ответили. Но вообще, вы точно понимаете смысл того что пишете? Похоже что нет, т.к. DBRD это про репликацию блочного устройства работающую на уровне ядра, а глюЧстерФС - про POSIX совместимую FUSE.
     
  • 2.6, это не я (?), 13:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Алё! DRBD в зрелом состоянии прибывает уже с середины нулевых. Каждый второй нище-хостер тогда держал её как хранилище для xen. Замеры метнулись во времени, или же комментатор не в себе?

    Ожидаем появление комментариев в духе "NBD? AoE? Зумеры изобрели iSCSI?" и "NFS? Школьники делают свой нескучный cifs?"

     
  • 2.7, Аноним (7), 13:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палишься. Совсем разные вещи, а существует уже черт знает сколько как тут и до меня уже написали
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:15, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не прав. Как уже написали выше, DBRD существовал уже как минимум в 2005 году.
     

  • 1.10, kissmyass (?), 14:23, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А репликация двухсторонняя? Только в синхронном режиме?

    Для синхронизации видео-архива лучше блочное устройство с DRBD или какой-нибудь Syncting?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру