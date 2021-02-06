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Google запустил сервис OSV (Open Source Vulnerabilities)

06.02.2021 09:01

Компания Google ввела в строй новый сервис OSV (Open Source Vulnerabilities), предлагающий доступ к базе данных с информацией об уязвимостях в открытом ПО. Сервис предоставляет API, позволяющий автоматизировать формирование запросов для получения информации об уязвимостях, с привязкой к состоянию репозитория с кодом. Уязвимостям присваиваются отдельные OSV-идентификаторы, которые дополняют CVE расширенной информацией. В частности, в базе OSV отражён статус исправления проблемы, указаны коммиты с появлением и исправлением уязвимости, диапазон подверженных уязвимости версий, ссылки на репозиторий проекта с кодом и уведомление о проблеме.

Основной целью создания OSV является упрощение процесса информирования мэйнтейнеров пакетов об уязвимостях, благодаря точному определению версий и коммитов, которые затрагивает проблема. Присутствующие данные позволяют на уровне коммитов и тегов отследить проявление уязвимости и проанализировать подверженность проблеме производных продуктов и зависимостей. Например, API позволяет запросить информацию о наличии уязвимостей по номеру коммита или версии программы.

В настоящее время в базе присутствуют около 25 тысяч проблем, выявленных в процессе автоматизированного fuzzing-тестирования в системе OSS-Fuzz, охватывающего код более 380 открытых проектов на языках C/C++. В будущем к БД планируется подключить дополнительные источники информации об уязвимостях. Например, ведётся работа по интеграции информации об уязвимостях в проектах на языке Go, а также экосистемах NPM и PyPl.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Google открыл код ClusterFuzz, платформы для выявления ошибок и уязвимостей
  3. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
  4. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  5. OpenNews: Разработчики Chromium представили кластер для автоматизации выявления уязвимостей
  6. OpenNews: Google будет раскрывать сведения об уязвимостях в сторонних Android-устройствах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54540-osv
Ключевые слова: osv, oss-fuzz
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:14, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >доступ к базе данных с информацией об уязвимостях в открытом ПО.

    Лучше бы открыли свою (нашу) поисковую базу данных.

     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 09:50, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Для сишных дыр целые сервисы пилят
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 09:51, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Делом заняты ребята
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:41, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато я вижу, что ты бездельем занят, комаентарии на опеннете оставляешь.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:59, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на сишечке много программ, вон какая вокруг него экосистема сформировалась. А на расте тем временем пока что нет ни одной программы, так что нечем наполнять даже просто базу просто растопрограмм. Есть какая-то игрушечная операционка на расте, но там течет память. Иронично! (с)
     
  • 2.10, Корец (?), 10:46, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто дырени бывают только сишные. Мб пора расширять кругозор?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:33, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фроктала возбуждают только сишные. Понимаешь, кому что: кому блондинки, кому азиатки, кому собачки, а кому сишные дырени.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:53, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и для NPM- и PyPI-дыр скорозапилят. Они же не работают низкоуровнево с памятью, а дыры есть. Значит, несишность не гарантия отсутствия дыр. Представляю, сколько дыр, вдруг, всплывёт в Каргах.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:51, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ну теперь все дыры всем на обозрение. Если вовремя не исправили то подарочек для хакера.
     
  • 1.9, Аноним (-), 10:34, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > We're sorry but frontend2 doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.

    Это такие сайты от гугля, ну понятен уровень.

     
     
  • 2.14, anonymous (??), 12:26, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Уровень" чего?
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 13:12, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессионализма вестимо же. Кому оно с жыэсом в голову пришло делать когда такие сайты парсяцо постопяцот раз на дню не говоря про то что туда может зайти человек.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:02, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь этот сервис в итоге не пополнит гору закопанных гугловских.
     
  • 1.13, Карабьян (?), 12:09, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вас посчитают. К переписи-2021
     

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