Выпуск spaCy 3.0, библиотеки для обработки информации на естественном языке

1.1 , Корец ( ? ), 23:17, 01/02/2021 [ответить] –2 + / – Я гляжу, что даже сложный софт пишется на таких языках, как пайтон. Но ведь 2.7 закопали, так? Значит весь софт, который был написан под старую версию нужно переписывать. Значит со временем текущие реализации пайтона тоже закопают и софт придётся переписывать. Объясните мне суть. Почему для подобных проектов не используются более "стабильные" языки?

2.2 , Урри ( ok ), 23:25, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что буяк-буяк и в продакшен.

А если взлетит, то потом желающие могут и переписать на нормальном быстром языке. Лично я такой подход поддерживаю (с одним единым исключением - лишь бы не на джаваскрипте).

3.4 , Корец ( ? ), 23:34, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Звучит разумно, наверное вы правы.

3.6 , Аноним ( 6 ), 00:24, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж очень быстрый и эффективный. Альтернатив подобного уровня на других языках я не знаю, куда ты там переписывать собрался?

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Почему не на латыни комментарии пишете?

3.5 , Аноним ( 5 ), 23:46, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Caput tuum in ano est

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Значит весь софт, который был написан под старую версию нужно переписывать. Всяким ретроградам прошивку надо перешивать. С ферритовых сердечников на магниторезистивную память.

2.8 , Ordu ( ok ), 00:36, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему для подобных проектов не используются более "стабильные" языки? Это какие, например?



1.9 , Аноним ( 9 ), 00:42, 02/02/2021 [ответить] + / – И как всегда на питоне долбануться можно пока установишь. Про эти пипы заливать не надо, нормальные люди мусор в систему не тянут.