Состояние подготовки интерфейса GNOME 40

))) вот, вылезло очередное чудо чудное... вполне себе сижу на нём с 26-й федоры вроде... был и на плазме, и на DDE... прочие DE (типа budgie или pantheon) в рамках экспериментов пощупал... как по мне, то гном для рядового пользователя достаточно прост и выглядит вполне даже :) дефолтную тему ни разу не пользовал, постоянно оформляю под себя.

Не очень понимаю, в какие щели именно Вам умудрился залезть гном и к чему прикоснуться, но на мой взгляд с должным набором расширений (вс индивидуально) и подбором тем на вкус и цвет он выглядит наиболее органичным DE из всех, что мои глаза повидали. Мне только блюра не хватает для полного визуального удовлетворения. А то, что новая концепция (на мой взгляд) привносит больше удобства в работе с виртуальными столами и списком приложений, при этом пытаясь приблизить UX к мобильному формату со всей своей адаптивностью, интуитивной понятностью и простотой, ничего дурного не предрекает. Уж не знаю, кому там 10 лет переучиваться на использование нового UX :) или то был сарказм? Каждому по потребностям: кому больше по душе дизайн начала 2000-х при должной гибкости и функциональности, тот пусть и остаётся на привычных XFCE, MATE и т.п. Но нет ничего дурного в попытке гнома продолжить работу над адаптивностью, мобильностью и usability :) P.S. только не надо здесь брызгать слюной - толку никакого :)

