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Состояние подготовки интерфейса GNOME 40

01.02.2021 19:33

Разработчики GNOME опубликовали отчёт об изменениях в интерфейсе GNOME Shell, которые ожидают пользователей в GNOME 40. До заморозки интерфейса GNOME 40 остаётся две недели, поэтому оформление можно считать более-менее сформировавшимся. Для тестирования нового оформления подготовлен образ в формате qcow2 для запуска в виртуальных машинах (можно запустить из GNOME Boxes), а также опубликованы пакеты для установки в Fedora 33.

Из значительных изменений отмечается новый режим навигации по виртуальным рабочим столам, который добавлен в систему выбора окон обзорного режима (Activities Overview). Наиболее заметным отличием от декабрьских макетов GNOME Shell стало появление дополнительных миниатюр рабочих столов в верхней части экрана, которые дополнили общую ленту с детализированной информацией о размещении окон.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/shell-...)
  2. OpenNews: Доступен альфа-выпуск GNOME 40
  3. OpenNews: В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell
  4. OpenNews: Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4
  5. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  6. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54503-gnome
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 19:43, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Ну просто о*уенны изменения, была прокрутка столов вертикальная теперь горизонтальная. Вот теперь заживём. Я даже не знаю сколько месяцев пользователи будут привыкать.
     
     
  • 2.6, Дегенератор (ok), 19:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и последствия наплевательского отношения к правилам масочного режима Фуфлофоксом...
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пусть еще в браузере поменяют и тогда майки поаплодируют стоя
     
  • 2.28, gnononim (?), 20:19, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто дефолт изменили, так как в гноме3 можно менять с вертикальной на горизонтальную
     
     
  • 3.39, имя_ (?), 21:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    сперва изменили дефолт, потом уберут возможность менять этот дефолт, оставив возможность изменять через сторонние костыли, а потом и это выпилят.
     
     
  • 4.44, Dzen Python (ok), 21:32, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему?
    В gconf'е оставят до поры. А потом уже только уберут.
     
  • 2.43, Dzen Python (ok), 21:30, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки да. Только посмотри на БОЛЬ от перерисованных иконок айоси, когда уходили от свекломорфизма.
     
  • 2.80, rvs2016 (ok), 00:55, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнома я всегда не долюбливал. Ну не сильно не долюбливал, а только до такой степени, в которой продивиться-то на эту диковинку, конечно, можно, но только не для того, чтобы в ней ещё и серьёзно работать.

    Ну кеды у меня тут немного поехали и на гнома переключиться пока пришлось.

    Об ориентации прокрутки рабочих столов я сперва думал, что горизонтально на компьютерах-то их крутить логично. Мониторы - горизонтальные же. Но сейчас покрутил колесом мыши по пустому место подпрограммы переключения рабочих столов и понял - почему нынче они прокручиваются именно вертикально: колесо мыши-то мы крутим ввертикально, а не горизонтально. Поэтому в этом смысле вертикальная прокрутка рабочих столов логична. Но это для любителей мыши. В кедах-то (т.е. в почти непревзойдённой по количеству возможных настроек системе) я прокрутку настраиваю горизонтальной и кручу их без мыши.

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:46, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >появление дополнительных миниатюр рабочих столов в верхней части экрана

    Аллан Дей снова удивляет фокусами UX дезигна:
    1. Поломай то, что работает и к чему только успели привыкнуть;
    2. Замени на что-то ещё более сломанное;
    3. Начни фиксить то что сломал!
    Вот так и работает опыт образования в социологии.

     
     
  • 2.21, TechnoMag (??), 20:12, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У меня стойкое ощущение, что в GNOME поселились эффективные манагеры. Как впрочем и в KDE.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 20:27, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это всегда так, где поттеринги.
     
  • 2.54, Dzen Python (ok), 21:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ничего не понимаешь.
    В пиписинтарном софте такое уже если не с 80х, то точно с 90х.
    Видишь ли, быдлу не покажешь, как ты унутре обновил библиотеку и закрыл 3 опасных уязвимости. Или посадил аспиранта и он тебе на практике добавил оптимизации в твой движок на 10% в bottleneck'е. Быдлу все равно - у него антивирус на дефолтОС не обновлен уже год, а зоопарк виросов настолько тормозят машину, что он не увидит твоих оптимизаций, тупо потеряв выигрыш на дисковом IO. Но тебе нужно показать, что ты не зря ездил на моря набираться сил и пил Жидкое Мясо(тм) для быстрой компиляции. Поэтому ты садишь пару макакенов и те перерисовывают все 3.5 формы под модный ныне material/metro/fluent и ты можешь уже лепить наклейку "THE BRAND NEW!".
    С гномом точно так же. И это печально. Причем не от того, что гном перерисовывают. Снова. А от того, что ЦА гнома настолько обыдлилась, что их больше интересует перерисованный интерфейс, большие циферки и оргазмирующий ведущий на презентации, чем то, что спрятано под капотом.
     
     
  • 3.62, банан (?), 23:03, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жидкое Мясо

    Это кровь?

     
     
  • 4.71, Dzen Python (ok), 00:05, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это кровь?

    Старый прикол у Сыендука

     
     
  • 5.76, Аноним (76), 00:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не ответил на вопрос.
     
  • 2.68, Аноним (68), 23:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Директор BMW объявил новую модную линейку авто:
    1) педали меняются местами: газ слева, сцепление посередине, тормоз справа
    2) руль переносится на потолок и делается треугольной формы
    3) круглые 4 колеса устарели - теперь их 3 и они квадратные
    4) капота больше нет, все настройки сделаны на заводе, остальное - в сервисе
    5) сидение заменяется на эргономичный штырь с встроенным вибратором для массажа простаты

    Данные изменения будут действовать год, потом всё снова поменяется.
    Недовольные водители объявляются стариканами, нежелающими учить новое-молодёжное.

     
     
  • 3.78, Eugine (?), 00:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно, но не по делу :)
    Если конечно автор не тот самый дед, что дико ностальгирует по второму гному в 2021-м :)
     
  • 2.81, rvs2016 (ok), 00:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом вышних комментариев более точно эта теория выглядит наверно примерно так:

    1. Поломай некоторые настройки, которые народу нужны
    2. Оставь возможность эти настройки спасать через какой-нибудь костыль
    3. Через некоторое время выпили из системы ещё и этот костыль, чтобы у народа не осталось вообще никакой возможности нужные ему настройки делать

     

  • 1.3, anonimous (?), 19:47, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если это будет работать под Wayland на проприетарном NVidia без лагов, и потреблять не больше пятиста метров памяти - всё прощу.
     
     
  • 2.9, Леголас (ok), 19:55, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > и потреблять не больше пятиста метров памяти

    Ахах. Я не причисляю себя к G-ненавистникам, но щель очень прожорлива -- честно не вижу причины, по которой что-то может измениться.

     
     
  • 3.17, anonimous (?), 20:08, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну её же пытаются на PinePhone запихать в виде Phosh, наверняка там что-то оптимизируют. Иначе мне жалко владельцев этого смартфона.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 22:05, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    phosh отдельный проект без js и тп
     
  • 2.14, Аноным (ok), 20:07, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    скорее, у тебя появится розовый единорог дома
     
     
  • 3.35, OnTheEdge (??), 20:38, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iPony, весь в розовом, уфъ!
     
     
  • 4.50, Золотая рыбка (?), 21:40, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > iPony, весь в розовом, уфъ!

    Уговорил! Будет в черном и с плеткой!

     
  • 2.77, Аноним (76), 00:46, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пятиста

    пятисот

     

  • 1.4, Аноним (4), 19:48, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто бы что не говорил, но GNOME  - лучший интерфейс для Linux. Мнение  простого пользователя. Срач объявляю открытым.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:58, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Да если бы. Гномеры уже давно оторвались от эппловских стайлгайдов и городят непонятно что. Их UI можно описать как консистентность ради консистентности, на UX им вообще пофиг. Это реально какой-то карго-культ
     
  • 2.11, Отпетый Виндузятник (?), 19:59, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен с тобой. Недаром мелкомягкие в десяточке слизали рабочие столы у гномов, а те же кеды мимикрируют под неё, между прочим. Про яблоко тактично умолчим ;)
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:18, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    у тебя пять опечаток в слове xfce
     
     
  • 3.30, name (??), 20:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После перехода на gtk3, ошибка скорее в слове lxqt. Была крыска, да вся вышла.
     
  • 3.46, Аноним (46), 21:35, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MATE  - гном здорового человека.
     
  • 2.29, Meow (?), 20:21, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох жиза...

    Крыса - из коробки неюзабельный ужас и угар + тонны мусорного софта

    Кеды(плазма) - артефакты и тонны багов

    Мате - страшный дизайн

    i3 + полибар - оч. годный, но полибар  имеет баги, а без бара хз как юзать такое можно

    P.S Большой минус Гнома - его прожорливость

     
     
  • 3.33, Леголас (ok), 20:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У polybar плохо дело с треем. Для i3 из каноничного остается родной i3status да i3blocks.
     
  • 3.48, Аноним (46), 21:38, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Trinity Desktop Environment лучше всех!
     
  • 3.55, Аноним (55), 22:02, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Крыса
    > тонны мусорного софта

    Штоу?

    > а без бара хз как юзать такое можно

    Не полибаром единым.

     
  • 3.56, anonymous (??), 22:02, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где там "тонны мусорного софта" в XFCE?
     
     
  • 4.74, Аноньимъ (ok), 00:24, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вот на днях у меня их файл менеджер обновился, вкладки добавились, при этом выбор режима показа текущей папки уехал в подменю с дурным названием.
    вот этот файл менеджер, был не фонтан, но теперь таки мусор.

    С мосепадом что-то не то, но тяжело сказать что именно.

    Оно вроде как работает, но что-то не то.

    В винде кстати всегда то-же самое было.

     
  • 3.57, anonymous (??), 22:03, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sway + Waybar
     
  • 3.64, банан (?), 23:13, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тонны мусорного софта

    акстись, там только необходимое. Плюс, никто не мешает только необходимые пакеты поставить

    > Крыса - из коробки неюзабельный ужас

    Ну вроде как по юзабельности она на уровне Windows 95 или MacOS Big Sur. Люди же как-то пользовались этими ОС и не жаловались

     
  • 2.60, Аноним (-), 22:18, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Deepin же!

    Но Gnome, признаюсь, тоже не плох.

     

  • 1.5, Аноним (10), 19:48, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В гноме на рабочем столе есть стандартная док-панель?
     
     
  • 2.19, Anonim4kk (?), 20:10, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, надо ставить расширение. Да, даже для такого базового функционала.
     
     
  • 3.25, th3m3 (ok), 20:17, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Которое отвалится, если обновится Gnome или если обновится расширение для новой версии Gnome, а у тебя старая.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 20:40, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это происходит редко, а если и происходит то обычно через 2-3 дня поправляют.
     
     
  • 5.42, имя_ (?), 21:25, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так и плазма не падает, лол
     
  • 5.45, th3m3 (ok), 21:34, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это происходит редко, а если и происходит то обычно через 2-3 дня
    > поправляют.

    Редко, но метко. В своём время ушёл из-за этого на Xfce.

     
  • 4.59, Аноним (59), 22:05, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И часто у тебя гном обновляется? У меня где-то раз в год, если за это время автор расширения не спохватился, значит оно умерло.
     
  • 3.66, анонъчик (?), 23:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он надо? Для работы обязательно нужно каждый момент видеть док и открытые приложения?
     

  • 1.8, danonimous (?), 19:52, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько лет теперь ждать, чтобы док и виртуальные столы снова вертикальным сделали?

    Думаю, надо лет десять дать людям, чтобы к этому "лэйауту" как следует привыкли, и затем вернуть всё назад как сейчас.

     
     
  • 2.15, Леголас (ok), 20:07, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гномы теперь любят прибивать гвоздями всё. Если кому не нравится, то Vala в помощь -- пиши апплет.
     
     
  • 3.63, банан (?), 23:06, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была бы VALA - было бы хорошо. Gnome shell на JS написан.

    Никто не любит JS кроме разработчиков на JS.

     

  • 1.12, Тов Майор (?), 20:05, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > До заморозки интерфейса GNOME 40 остаётся две недели

    Заморозка это правильно, хорошо замороженный образец может
    оказаться полезен потологоанатомам и психотерапевтам для того что бы избежать подобных аномалий в будущем.

     
     
  • 2.22, OnTheEdge (??), 20:14, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майор, да ты сам же отмороженный товарищ.
     
     
  • 3.41, Тов Майор (?), 21:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как иначе. Современный гном это наша палочка выручалочка в работе.
    Если раньше приходилось использовать ПР для выбивания признаний теперь хватает часа принудительной работы с гномом.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:06, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я люблю опенсорц и нехорошо так говорить, но... Ужас же нах!
     
  • 1.16, Сёма (?), 20:07, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напоминаю, чтобы гном быстро работал, нужно отключить «трэкер» и увеличить  скорость анимации, а лучше совсем её отключить.
     
     
  • 2.23, OnTheEdge (??), 20:16, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Или просто пересесть на тот же Xfce)
     
     
  • 3.49, Аноним (46), 21:39, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Xfce не нужно. MATE есть.
     

  • 1.18, Аноным (ok), 20:08, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Настоящие Гном 3 и даже Гном 40 - это Крыса
     
     
  • 2.51, Аноним (46), 21:40, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие Гном 3 и даже Гном 40 - это MATE.
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:10, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какое же оно всё корявое, программы, иконки (вср*тая адвайта), это кислотно синее выделение, которое из-за gtk3 внедренно везде... Сейчас набегут адепты гнума и расскажут, как это всё хорошо выглядит в 4к, ну а в 8к так вообще чудесно, ну а к 4к докупить последнюю ryzen9/i9, видюху помощнее и оно не будет тормозить, почти.
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 00:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иконки у них, конечно, дизайнера не видели. И кислотная синева также. Да и визуальное оформление adwaita не очень. Поддерживаю!
     
     
  • 3.79, Eugine (?), 00:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то в нынешнее время пользуется дефолными настройками интерфейса? :)
     

  • 1.24, anonimous (?), 20:17, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На коре второго дуба 2008-го года 2х2,6 ГГц + NVidia GT 1030 работает, как ни странно, неплохо (Debian Bullseye, Gnome 3.38). Даже по ощущением шустрее, чем XFCE. Наверно за счёт плавных анимаций и того, что в память срузу всё нужное заранее загружено. Но памяти нужно много, увеличил до 8-и гигов, хотя раньше и 4-х хватало.
     
     
  • 2.32, js (??), 20:30, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже по ощущением шустрее, чем XFCE

    Сейчас всё быстрее XFCE

     
     
  • 3.52, Аноним (46), 21:40, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас всё быстрее MATE.
     

  • 1.27, Николай (??), 20:19, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тенденция страшная, вместо рабочего стола...
     
     
  • 2.34, OnTheEdge (??), 20:35, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... дизайнерский верстак гномосеков?
     
  • 2.37, Аноним (36), 20:45, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Классический рабочий стол это пережитки древнего виндосознания. Без иконок проще, удобнее и красивее.
     

  • 1.38, Eugine (?), 21:16, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что сказать... для такого баловства установлен у меня Fedora Rawhide на одном буке. Оказалось, что пакеты эти уже стоят в системе, только изменений в UX никаких от слова "совсем".
     
  • 1.40, Eugine (?), 21:24, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что до гнома, то это тот интерфейс, на котором мне захотелось остаться после бегства с винды на мак, а потом с мака на линух. Использую его для офисных задач, и вполне доволен. Новая концепция дизайна зашла, поэтому очень жду обновления.

    А фанатикам, отстаивающим тут с барабанами право на смерть гнома, можно только посочувствовать: забывают они, что на вкус и цвет все фломастеры разные; и их "истина" не более, чем мнение :)

     
     
  • 2.69, triolan (?), 23:55, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б это д*рьмо не лезло во все щели gtk-приложений и не изменяло интерфейс к чему не прикоснётся, то всем бы было пофиг, как пофиг на KDE, ибо оно не лезет со всех щелей. С мака он слез на гном, какая прохладная история, что ещё скажешь Петросян?
     
     
  • 3.75, Eugine (?), 00:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ))) вот, вылезло очередное чудо чудное...

    вполне себе сижу на нём с 26-й федоры вроде... был и на плазме, и на DDE... прочие DE (типа budgie или pantheon) в рамках экспериментов пощупал... как по мне, то гном для рядового пользователя достаточно прост и выглядит вполне даже :) дефолтную тему ни разу не пользовал, постоянно оформляю под себя.
    Не очень понимаю, в какие щели именно Вам умудрился залезть гном и к чему прикоснуться, но на мой взгляд с должным набором расширений (вс индивидуально) и подбором тем на вкус и цвет он выглядит наиболее органичным DE из всех, что мои глаза повидали. Мне только блюра не хватает для полного визуального удовлетворения.

    А то, что новая концепция (на мой взгляд) привносит больше удобства в работе с виртуальными столами и списком приложений, при этом пытаясь приблизить UX к мобильному формату со всей своей адаптивностью, интуитивной понятностью и простотой, ничего дурного не предрекает. Уж не знаю, кому там 10 лет переучиваться на использование нового UX :) или то был сарказм?

    Каждому по потребностям: кому больше по душе дизайн начала 2000-х при должной гибкости и функциональности, тот пусть и остаётся на привычных XFCE, MATE и т.п. Но нет ничего дурного в попытке гнома продолжить работу над адаптивностью, мобильностью и usability :)

    P.S. только не надо здесь брызгать слюной - толку никакого :)

     

  • 1.61, Аноним (61), 22:51, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они бл*дей меняли."
     
  • 1.65, Док (?), 23:21, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задолбали. У меня отличная подборка расширений и теперь половина отвалится с криками. Лучше на кеды пересяду , они и настраиваются лучше и не требуют тонны костылей
     
     
  • 2.70, vz_2 (?), 00:02, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше на кеды пересяду , они и настраиваются лучше и не требуют тонны костылей

    А там Qt дверь закрывает, что будете делать?

     

  • 1.67, Аноним (67), 23:33, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше я продолжу в Cinnamon сидеть, ничего лучшего пока не видел. А GNOME в топку и бензинчика подлить, чтобы наверняка сгорел до тла.
     
  • 1.73, Анонимчик (?), 00:21, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я вот уже пару месяцев как сижу на Gnome. До этого сидел на KDE, а GNOME считал поделкой, не достойной внимания. И, на удивление, GNOME мне понравился. Визуально он намного привлекательнее и выглядит более органично, чем KDE, а Activity Overview оказался очень удобной штукой как для переключения между окнами, так и для запуска приложений. Есть пару раздражающих багов (например, включается режим полета при выключении WiFi) да не хватает некоторой функциональности из KDE, но надеюсь, что в GNOME 40 это исправят. Ах да, еще один минус - прожорливость, надеюсь, тоже исправят.
     

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