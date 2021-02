Состояние подготовки интерфейса GNOME 40

2.21 , TechnoMag ( ?? ), 20:12, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – У меня стойкое ощущение, что в GNOME поселились эффективные манагеры. Как впрочем и в KDE.

3.31 , Аноним ( 31 ), 20:27, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – это всегда так, где поттеринги.

2.54 , Dzen Python ( ok ), 21:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ничего не понимаешь.

В пиписинтарном софте такое уже если не с 80х, то точно с 90х.

Видишь ли, быдлу не покажешь, как ты унутре обновил библиотеку и закрыл 3 опасных уязвимости. Или посадил аспиранта и он тебе на практике добавил оптимизации в твой движок на 10% в bottleneck'е. Быдлу все равно - у него антивирус на дефолтОС не обновлен уже год, а зоопарк виросов настолько тормозят машину, что он не увидит твоих оптимизаций, тупо потеряв выигрыш на дисковом IO. Но тебе нужно показать, что ты не зря ездил на моря набираться сил и пил Жидкое Мясо(тм) для быстрой компиляции. Поэтому ты садишь пару макакенов и те перерисовывают все 3.5 формы под модный ныне material/metro/fluent и ты можешь уже лепить наклейку "THE BRAND NEW!".

С гномом точно так же. И это печально. Причем не от того, что гном перерисовывают. Снова. А от того, что ЦА гнома настолько обыдлилась, что их больше интересует перерисованный интерфейс, большие циферки и оргазмирующий ведущий на презентации, чем то, что спрятано под капотом.

3.62 , банан ( ? ), 23:03, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Жидкое Мясо Это кровь?

4.71 , Dzen Python ( ok ), 00:05, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это кровь? Старый прикол у Сыендука

5.76 , Аноним ( 76 ), 00:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не ответил на вопрос.

2.68 , Аноним ( 68 ), 23:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Директор BMW объявил новую модную линейку авто:

1) педали меняются местами: газ слева, сцепление посередине, тормоз справа

2) руль переносится на потолок и делается треугольной формы

3) круглые 4 колеса устарели - теперь их 3 и они квадратные

4) капота больше нет, все настройки сделаны на заводе, остальное - в сервисе

5) сидение заменяется на эргономичный штырь с встроенным вибратором для массажа простаты Данные изменения будут действовать год, потом всё снова поменяется.

Недовольные водители объявляются стариканами, нежелающими учить новое-молодёжное.

3.78 , Eugine ( ? ), 00:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смешно, но не по делу :)

Если конечно автор не тот самый дед, что дико ностальгирует по второму гному в 2021-м :)

2.81 , rvs2016 ( ok ), 00:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С учётом вышних комментариев более точно эта теория выглядит наверно примерно так: 1. Поломай некоторые настройки, которые народу нужны

2. Оставь возможность эти настройки спасать через какой-нибудь костыль

3. Через некоторое время выпили из системы ещё и этот костыль, чтобы у народа не осталось вообще никакой возможности нужные ему настройки делать