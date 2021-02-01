Состояние подготовки интерфейса GNOME 40

|
|1.1, Аноним (1), 19:43, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
|
Ну просто о*уенны изменения, была прокрутка столов вертикальная теперь горизонтальная. Вот теперь заживём. Я даже не знаю сколько месяцев пользователи будут привыкать.
|
|
|
|2.6, Дегенератор (ok), 19:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот и последствия наплевательского отношения к правилам масочного режима Фуфлофоксом...
|
|2.7, Аноним (7), 19:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
пусть еще в браузере поменяют и тогда майки поаплодируют стоя
|
|2.28, gnononim (?), 20:19, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
просто дефолт изменили, так как в гноме3 можно менять с вертикальной на горизонтальную
|
|
|
|3.39, имя_ (?), 21:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
сперва изменили дефолт, потом уберут возможность менять этот дефолт, оставив возможность изменять через сторонние костыли, а потом и это выпилят.
|
|2.43, Dzen Python (ok), 21:30, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну таки да. Только посмотри на БОЛЬ от перерисованных иконок айоси, когда уходили от свекломорфизма.
|
|2.80, rvs2016 (ok), 00:55, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гнома я всегда не долюбливал. Ну не сильно не долюбливал, а только до такой степени, в которой продивиться-то на эту диковинку, конечно, можно, но только не для того, чтобы в ней ещё и серьёзно работать.
Ну кеды у меня тут немного поехали и на гнома переключиться пока пришлось.
Об ориентации прокрутки рабочих столов я сперва думал, что горизонтально на компьютерах-то их крутить логично. Мониторы - горизонтальные же. Но сейчас покрутил колесом мыши по пустому место подпрограммы переключения рабочих столов и понял - почему нынче они прокручиваются именно вертикально: колесо мыши-то мы крутим ввертикально, а не горизонтально. Поэтому в этом смысле вертикальная прокрутка рабочих столов логична. Но это для любителей мыши. В кедах-то (т.е. в почти непревзойдённой по количеству возможных настроек системе) я прокрутку настраиваю горизонтальной и кручу их без мыши.
|
|1.2, Аноним (2), 19:46, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>появление дополнительных миниатюр рабочих столов в верхней части экрана
Аллан Дей снова удивляет фокусами UX дезигна:
1. Поломай то, что работает и к чему только успели привыкнуть;
2. Замени на что-то ещё более сломанное;
3. Начни фиксить то что сломал!
Вот так и работает опыт образования в социологии.
|
|
|
|2.21, TechnoMag (??), 20:12, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
У меня стойкое ощущение, что в GNOME поселились эффективные манагеры. Как впрочем и в KDE.
|
|2.54, Dzen Python (ok), 21:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты ничего не понимаешь.
В пиписинтарном софте такое уже если не с 80х, то точно с 90х.
Видишь ли, быдлу не покажешь, как ты унутре обновил библиотеку и закрыл 3 опасных уязвимости. Или посадил аспиранта и он тебе на практике добавил оптимизации в твой движок на 10% в bottleneck'е. Быдлу все равно - у него антивирус на дефолтОС не обновлен уже год, а зоопарк виросов настолько тормозят машину, что он не увидит твоих оптимизаций, тупо потеряв выигрыш на дисковом IO. Но тебе нужно показать, что ты не зря ездил на моря набираться сил и пил Жидкое Мясо(тм) для быстрой компиляции. Поэтому ты садишь пару макакенов и те перерисовывают все 3.5 формы под модный ныне material/metro/fluent и ты можешь уже лепить наклейку "THE BRAND NEW!".
С гномом точно так же. И это печально. Причем не от того, что гном перерисовывают. Снова. А от того, что ЦА гнома настолько обыдлилась, что их больше интересует перерисованный интерфейс, большие циферки и оргазмирующий ведущий на презентации, чем то, что спрятано под капотом.
|
|2.68, Аноним (68), 23:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Директор BMW объявил новую модную линейку авто:
1) педали меняются местами: газ слева, сцепление посередине, тормоз справа
2) руль переносится на потолок и делается треугольной формы
3) круглые 4 колеса устарели - теперь их 3 и они квадратные
4) капота больше нет, все настройки сделаны на заводе, остальное - в сервисе
5) сидение заменяется на эргономичный штырь с встроенным вибратором для массажа простаты
Данные изменения будут действовать год, потом всё снова поменяется.
Недовольные водители объявляются стариканами, нежелающими учить новое-молодёжное.
|
|
|
|3.78, Eugine (?), 00:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смешно, но не по делу :)
Если конечно автор не тот самый дед, что дико ностальгирует по второму гному в 2021-м :)
|
|2.81, rvs2016 (ok), 00:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С учётом вышних комментариев более точно эта теория выглядит наверно примерно так:
1. Поломай некоторые настройки, которые народу нужны
2. Оставь возможность эти настройки спасать через какой-нибудь костыль
3. Через некоторое время выпили из системы ещё и этот костыль, чтобы у народа не осталось вообще никакой возможности нужные ему настройки делать
|
|1.3, anonimous (?), 19:47, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если это будет работать под Wayland на проприетарном NVidia без лагов, и потреблять не больше пятиста метров памяти - всё прощу.
|
|
|
|2.9, Леголас (ok), 19:55, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> и потреблять не больше пятиста метров памяти
Ахах. Я не причисляю себя к G-ненавистникам, но щель очень прожорлива -- честно не вижу причины, по которой что-то может измениться.
|
|
|
|3.17, anonimous (?), 20:08, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну её же пытаются на PinePhone запихать в виде Phosh, наверняка там что-то оптимизируют. Иначе мне жалко владельцев этого смартфона.
|
|1.4, Аноним (4), 19:48, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Кто бы что не говорил, но GNOME - лучший интерфейс для Linux. Мнение простого пользователя. Срач объявляю открытым.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 19:58, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Да если бы. Гномеры уже давно оторвались от эппловских стайлгайдов и городят непонятно что. Их UI можно описать как консистентность ради консистентности, на UX им вообще пофиг. Это реально какой-то карго-культ
|
|2.11, Отпетый Виндузятник (?), 19:59, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Согласен с тобой. Недаром мелкомягкие в десяточке слизали рабочие столы у гномов, а те же кеды мимикрируют под неё, между прочим. Про яблоко тактично умолчим ;)
|
|
|
|3.30, name (??), 20:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После перехода на gtk3, ошибка скорее в слове lxqt. Была крыска, да вся вышла.
|
|2.29, Meow (?), 20:21, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ох жиза...
Крыса - из коробки неюзабельный ужас и угар + тонны мусорного софта
Кеды(плазма) - артефакты и тонны багов
Мате - страшный дизайн
i3 + полибар - оч. годный, но полибар имеет баги, а без бара хз как юзать такое можно
P.S Большой минус Гнома - его прожорливость
|
|
|
|3.33, Леголас (ok), 20:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У polybar плохо дело с треем. Для i3 из каноничного остается родной i3status да i3blocks.
|
|3.55, Аноним (55), 22:02, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Крыса
> тонны мусорного софта
Штоу?
> а без бара хз как юзать такое можно
Не полибаром единым.
|
|
|
|4.74, Аноньимъ (ok), 00:24, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, вот на днях у меня их файл менеджер обновился, вкладки добавились, при этом выбор режима показа текущей папки уехал в подменю с дурным названием.
вот этот файл менеджер, был не фонтан, но теперь таки мусор.
С мосепадом что-то не то, но тяжело сказать что именно.
Оно вроде как работает, но что-то не то.
В винде кстати всегда то-же самое было.
|
|3.64, банан (?), 23:13, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тонны мусорного софта
акстись, там только необходимое. Плюс, никто не мешает только необходимые пакеты поставить
> Крыса - из коробки неюзабельный ужас
Ну вроде как по юзабельности она на уровне Windows 95 или MacOS Big Sur. Люди же как-то пользовались этими ОС и не жаловались
|
|
|
|
|
|3.25, th3m3 (ok), 20:17, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Которое отвалится, если обновится Gnome или если обновится расширение для новой версии Gnome, а у тебя старая.
|
|
|
|4.36, Аноним (36), 20:40, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это происходит редко, а если и происходит то обычно через 2-3 дня поправляют.
|
|
|
|5.45, th3m3 (ok), 21:34, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это происходит редко, а если и происходит то обычно через 2-3 дня
> поправляют.
Редко, но метко. В своём время ушёл из-за этого на Xfce.
|
|4.59, Аноним (59), 22:05, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И часто у тебя гном обновляется? У меня где-то раз в год, если за это время автор расширения не спохватился, значит оно умерло.
|
|3.66, анонъчик (?), 23:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А он надо? Для работы обязательно нужно каждый момент видеть док и открытые приложения?
|
|1.8, danonimous (?), 19:52, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сколько лет теперь ждать, чтобы док и виртуальные столы снова вертикальным сделали?
Думаю, надо лет десять дать людям, чтобы к этому "лэйауту" как следует привыкли, и затем вернуть всё назад как сейчас.
|
|
|
|2.15, Леголас (ok), 20:07, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Гномы теперь любят прибивать гвоздями всё. Если кому не нравится, то Vala в помощь -- пиши апплет.
|
|
|
|3.63, банан (?), 23:06, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Была бы VALA - было бы хорошо. Gnome shell на JS написан.
Никто не любит JS кроме разработчиков на JS.
|
|1.12, Тов Майор (?), 20:05, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> До заморозки интерфейса GNOME 40 остаётся две недели
Заморозка это правильно, хорошо замороженный образец может
оказаться полезен потологоанатомам и психотерапевтам для того что бы избежать подобных аномалий в будущем.
|
|
|
|
|
|3.41, Тов Майор (?), 21:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну а как иначе. Современный гном это наша палочка выручалочка в работе.
Если раньше приходилось использовать ПР для выбивания признаний теперь хватает часа принудительной работы с гномом.
|
|1.16, Сёма (?), 20:07, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Напоминаю, чтобы гном быстро работал, нужно отключить «трэкер» и увеличить скорость анимации, а лучше совсем её отключить.
|
|1.20, Аноним (20), 20:10, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Какое же оно всё корявое, программы, иконки (вср*тая адвайта), это кислотно синее выделение, которое из-за gtk3 внедренно везде... Сейчас набегут адепты гнума и расскажут, как это всё хорошо выглядит в 4к, ну а в 8к так вообще чудесно, ну а к 4к докупить последнюю ryzen9/i9, видюху помощнее и оно не будет тормозить, почти.
|
|
|
|2.72, Аноним (72), 00:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Иконки у них, конечно, дизайнера не видели. И кислотная синева также. Да и визуальное оформление adwaita не очень. Поддерживаю!
|
|
|
|3.79, Eugine (?), 00:54, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А кто-то в нынешнее время пользуется дефолными настройками интерфейса? :)
|
|1.24, anonimous (?), 20:17, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На коре второго дуба 2008-го года 2х2,6 ГГц + NVidia GT 1030 работает, как ни странно, неплохо (Debian Bullseye, Gnome 3.38). Даже по ощущением шустрее, чем XFCE. Наверно за счёт плавных анимаций и того, что в память срузу всё нужное заранее загружено. Но памяти нужно много, увеличил до 8-и гигов, хотя раньше и 4-х хватало.
|
|
|
|2.32, js (??), 20:30, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Даже по ощущением шустрее, чем XFCE
Сейчас всё быстрее XFCE
|
|
|
|2.37, Аноним (36), 20:45, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Классический рабочий стол это пережитки древнего виндосознания. Без иконок проще, удобнее и красивее.
|
|1.38, Eugine (?), 21:16, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну что сказать... для такого баловства установлен у меня Fedora Rawhide на одном буке. Оказалось, что пакеты эти уже стоят в системе, только изменений в UX никаких от слова "совсем".
|
|1.40, Eugine (?), 21:24, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Что до гнома, то это тот интерфейс, на котором мне захотелось остаться после бегства с винды на мак, а потом с мака на линух. Использую его для офисных задач, и вполне доволен. Новая концепция дизайна зашла, поэтому очень жду обновления.
А фанатикам, отстаивающим тут с барабанами право на смерть гнома, можно только посочувствовать: забывают они, что на вкус и цвет все фломастеры разные; и их "истина" не более, чем мнение :)
|
|
|
|2.69, triolan (?), 23:55, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если б это д*рьмо не лезло во все щели gtk-приложений и не изменяло интерфейс к чему не прикоснётся, то всем бы было пофиг, как пофиг на KDE, ибо оно не лезет со всех щелей. С мака он слез на гном, какая прохладная история, что ещё скажешь Петросян?
|
|
|
|3.75, Eugine (?), 00:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
))) вот, вылезло очередное чудо чудное...
вполне себе сижу на нём с 26-й федоры вроде... был и на плазме, и на DDE... прочие DE (типа budgie или pantheon) в рамках экспериментов пощупал... как по мне, то гном для рядового пользователя достаточно прост и выглядит вполне даже :) дефолтную тему ни разу не пользовал, постоянно оформляю под себя.
Не очень понимаю, в какие щели именно Вам умудрился залезть гном и к чему прикоснуться, но на мой взгляд с должным набором расширений (вс индивидуально) и подбором тем на вкус и цвет он выглядит наиболее органичным DE из всех, что мои глаза повидали. Мне только блюра не хватает для полного визуального удовлетворения.
А то, что новая концепция (на мой взгляд) привносит больше удобства в работе с виртуальными столами и списком приложений, при этом пытаясь приблизить UX к мобильному формату со всей своей адаптивностью, интуитивной понятностью и простотой, ничего дурного не предрекает. Уж не знаю, кому там 10 лет переучиваться на использование нового UX :) или то был сарказм?
Каждому по потребностям: кому больше по душе дизайн начала 2000-х при должной гибкости и функциональности, тот пусть и остаётся на привычных XFCE, MATE и т.п. Но нет ничего дурного в попытке гнома продолжить работу над адаптивностью, мобильностью и usability :)
P.S. только не надо здесь брызгать слюной - толку никакого :)
|
|1.61, Аноним (61), 22:51, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они бл*дей меняли."
|
|1.65, Док (?), 23:21, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Задолбали. У меня отличная подборка расширений и теперь половина отвалится с криками. Лучше на кеды пересяду , они и настраиваются лучше и не требуют тонны костылей
|
|
|
|2.70, vz_2 (?), 00:02, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лучше на кеды пересяду , они и настраиваются лучше и не требуют тонны костылей
А там Qt дверь закрывает, что будете делать?
|
|1.67, Аноним (67), 23:33, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лучше я продолжу в Cinnamon сидеть, ничего лучшего пока не видел. А GNOME в топку и бензинчика подлить, чтобы наверняка сгорел до тла.
|
|1.73, Анонимчик (?), 00:21, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А я вот уже пару месяцев как сижу на Gnome. До этого сидел на KDE, а GNOME считал поделкой, не достойной внимания. И, на удивление, GNOME мне понравился. Визуально он намного привлекательнее и выглядит более органично, чем KDE, а Activity Overview оказался очень удобной штукой как для переключения между окнами, так и для запуска приложений. Есть пару раздражающих багов (например, включается режим полета при выключении WiFi) да не хватает некоторой функциональности из KDE, но надеюсь, что в GNOME 40 это исправят. Ах да, еще один минус - прожорливость, надеюсь, тоже исправят.
|