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Mozilla выступила с инициативой Open Web Docs для продолжения развития MDN

25.01.2021 22:30

Компания Mozilla учредила организацию Open Web Docs, нацеленную на продолжение поддержания проекта MDN (Mozilla Developer Network), как единой площадки для публикации документации для web-разработчиков, охватывающей поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. В августе 2020 года в ходе сокращения штата сотрудников Mozilla под увольнения попала вся команда MDN. С тех пор внесение исправлений и дополнений в документацию производилось отдельными энтузиастами.

При помощи организации Open Web Docs предпринята попытка привлечь заинтересованные компании для совместного финансирования авторов, занимающихся написанием и поддержанием в актуальном виде документации в MDN. Open Web Docs позволит сделать финансирование MDN независимым, а сам проект не привязанным к отдельным компаниям. В число основных спонсоров Open Web Docs уже вошли компании Google, Microsoft, Coil и Igalia, которые вместе внесли 620 тысяч долларов США.

Примечание: Релиз Firefox 85 официально состоится 26 января вечером. Сегодняшний анонс на hacks.mozilla.org был опубликован по ошибке и сразу отозван, процессы распространения архивов по зеркалам и подготовки инфраструктуры к выпуску ещё не завершены.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2021...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla отправила проект WebThing в свободное плавание
  3. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  4. OpenNews: Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год
  6. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54468-mdn
Ключевые слова: mdn, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 25/01/2021 [ответить]  
    		• –4 +/
    Снова кровати двигают.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:23, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozillarus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozilla.html
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:58, 25/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вообще молодцом
    https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Tools_and_testing/%D0%A4
     
     
  • 2.4, Аноным (ok), 23:03, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Sorry, the page /ru/docs/Learn/Tools_and_testing/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4_JavaScript_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/React_getting_started could not be found.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:02, 25/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    MDN - единственный толковый продукт от телеметрозиллушки. Хотя щас все чаще обращаюсь непосредственно к спекам-первоисточникам -- языка, dom api и т.д. Что касается таблиц поддержки браузерами той или иной фичи, то caniuse точнее и информативнее MDN. Жаль, что в телеметрозиллушке маркетологи победили технарей.
     
     
  • 2.8, Antononononon (?), 23:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там данные разве не с MDN?
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:08, 25/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    > С тех пор внесение исправлений и дополнений в документацию производилось отдельными энтузиастами.

    А премии по 2,4$ миллиона получают всё равно топ-менеджеры, превращающие Мозиллу в очередной псевдофонд борьбы с расизмом.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:31, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не называл обратный расизм борьбой с расизмом.

    Не получилось заработать на ПО, пытаются заработать на политике.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:36, 25/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    > MDN (Mozilla Developer Network)

    Долго там еще до MSDN?

     
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