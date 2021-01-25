Mozilla выступила с инициативой Open Web Docs для продолжения развития MDN

Компания Mozilla учредила организацию Open Web Docs, нацеленную на продолжение поддержания проекта MDN (Mozilla Developer Network), как единой площадки для публикации документации для web-разработчиков, охватывающей поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. В августе 2020 года в ходе сокращения штата сотрудников Mozilla под увольнения попала вся команда MDN. С тех пор внесение исправлений и дополнений в документацию производилось отдельными энтузиастами.

При помощи организации Open Web Docs предпринята попытка привлечь заинтересованные компании для совместного финансирования авторов, занимающихся написанием и поддержанием в актуальном виде документации в MDN. Open Web Docs позволит сделать финансирование MDN независимым, а сам проект не привязанным к отдельным компаниям. В число основных спонсоров Open Web Docs уже вошли компании Google, Microsoft, Coil и Igalia, которые вместе внесли 620 тысяч долларов США.

Примечание: Релиз Firefox 85 официально состоится 26 января вечером. Сегодняшний анонс на hacks.mozilla.org был опубликован по ошибке и сразу отозван, процессы распространения архивов по зеркалам и подготовки инфраструктуры к выпуску ещё не завершены.



