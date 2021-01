Mozilla выступила с инициативой Open Web Docs для продолжения развития MDN

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:50, 25/01/2021 [ответить] –4 + / – Снова кровати двигают.

2.6 , Аноним ( - ), 23:23, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozillarus.html

https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozilla.html



1.2 , Аноним ( 2 ), 22:58, 25/01/2021 [ответить] + / – Вообще молодцом

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Tools_and_testing/%D0%A4

2.4 , Аноным ( ok ), 23:03, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Sorry, the page /ru/docs/Learn/Tools_and_testing/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4_JavaScript_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/React_getting_started could not be found.

1.3 , Аноним ( 3 ), 23:02, 25/01/2021 [ответить] + / – MDN - единственный толковый продукт от телеметрозиллушки. Хотя щас все чаще обращаюсь непосредственно к спекам-первоисточникам -- языка, dom api и т.д. Что касается таблиц поддержки браузерами той или иной фичи, то caniuse точнее и информативнее MDN. Жаль, что в телеметрозиллушке маркетологи победили технарей.

2.8 , Antononononon ( ? ), 23:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там данные разве не с MDN?



1.5 , Аноним ( 5 ), 23:08, 25/01/2021 [ответить] + / – > С тех пор внесение исправлений и дополнений в документацию производилось отдельными энтузиастами. А премии по 2,4$ миллиона получают всё равно топ-менеджеры, превращающие Мозиллу в очередной псевдофонд борьбы с расизмом.

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:31, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы не называл обратный расизм борьбой с расизмом. Не получилось заработать на ПО, пытаются заработать на политике.



1.9 , Аноним ( 9 ), 23:36, 25/01/2021 [ответить] + / – > MDN (Mozilla Developer Network) Долго там еще до MSDN?