Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.6

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|2.7, a10 (?), 19:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Молодцы они (не столько за комбайны - то вкусовщина), сколько за то, что тянут ребёнка, от которого родитель отказался. Хотя и опенсорсные комбайны я люблю.
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|2.13, Леголас (ok), 20:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В детстве в той сибирской деревне, куда приезжал каждое лето, было кладбище с/х техники. Объяснить не могу, но я души не чаял в них, и не упускал возможности все облазить вдоль и поперёк.
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|2.23, Аноним (-), 20:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Зачем люди любят комбайны?
это очень миниатюрный комбайн, если сравнивать с монструозными смузиподелями вроде хрома или актуальной мозиллы.
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|2.49, IRASoldier_registered (ok), 21:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Охрененный комбайн - встроенный веб-редактор такой: "HTML5, CSS3? Не, не слышал, меня написали стопицот лет назад и так и оставили..."
Удалили бы уже, чем встраивать заведомо устаревший компонент.
А так - ностальгичненько, да.
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|1.2, Хе (?), 18:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лет 20 назад пытался использовать. Точно, надо давать морской обезьяне шанс каждые 20 лет! И себе :-)
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|2.52, Аноним (39), 21:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Морские обезьянки относятся к ракообразным, и, как следует из их названия, являются жителями морей и океанов. Несмотря на небольшие размеры, считаются значимой частью экосистемы. Эти забавные существа пользуются спросом и у аквариумистов. Заводят сразу помногу, чем больше особей, тем интересней следить за их передвижениями в воде.
Морские обезьяны – полупрозрачные рачки, внешне напоминающие обыкновенных креветок. Взрослые представители вырастают до 5 мм. Малыши составляют 1 мм, за их жизнью удобно наблюдать через лупу.
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|1.4, Аноним (4), 19:00, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как его правильно устанавливать, куда толково распаковать? Пусть засунут свой тарболл в тарболл, а лет через 20 и про PPA узнают.
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|4.9, a10 (?), 19:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Усы, лапы и буй - вот мои аргументы.
Имеющий уши да нагуглит, имеющий глаза да настаковерфловит.
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|5.10, Аноним (4), 19:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, приложение настолько популярно, что ответы по установке устарели лет на пять, впрочем мне даже и не интересно уже
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|6.14, Фноним (?), 20:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где распаковал, там и заускай как Фурикфокс и будет тебе счастье. Можно и в /opt закинуть.
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|2.11, Аноним (11), 20:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Пусть засунут свой тарболл в тарболл
Засунь свой PPA себе в о4ko. Тебе надо, ты и делай PPA. Опакечивать софт - задача дистра, а не разрабов под весь зоопарк линуксов делать пакеты и держать репозитории.
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|3.19, Аноним (4), 20:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мейнтейнеру Suse не влом опакечивать Pale Moon для Ubuntu и Debian, а эти мля особенные
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|4.28, Фноним (?), 20:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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10 гигов исподнего и 4 часа на сборку... Да, ай пять староват уже.)
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|4.55, Аноним (11), 22:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а эти мля особенные
Кто эти? Разработчики Seamonkey или мейнтейнеры Ubuntu?
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|3.18, Аноним (18), 20:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Высота панели вкладок изменяется?
Или широкая и очень широкая?
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|3.33, Аноним (33), 20:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся эта гибкость в навесной толстой оболочке на фреймворке. А под капотом всё тот же непуганый и нетронутый хромодвижок. В отличие от некотрых китайцев. Которые глубоко ковыряют ядро.
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|1.17, Аноним (33), 20:11, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чем вообще так хороша Симанка? До сих пор её, с горем пополам, всё собирают. Но также зависима от родителя. В чем принципиальные отличия? Кауие плюсы? Комбайновость отбросим в сторону. Для большинства это не плюс.
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|3.24, Аноним (33), 20:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну есть еще не-блинк-представители. Меня интересуют отличия и плюсы между ее собратьями.
Хромолагерь тут вообще ни при чём.
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|2.21, Аноним (4), 20:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ХЗ, когда я в последний раз ей пользовался, она не умела в HTML, ни ютюб посмотреть, ни camgirls)
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|1.22, Аноним (33), 20:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как она себя чувствует в современном вэбе? Сайты не корёжит, особенно с видео-контентом? Много что не откроет?
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|1.25, Аноним (33), 20:21, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как у неё сделать крестик закрытия на каждой вкладке? А не где-то в углу один на всех. Очень неудобно.
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|2.26, Аноним (33), 20:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про среднюю мышиную кнопку не надо. Это тоже неудобно (тем более, что это не ответ на вопрос)
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|2.40, js (??), 21:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем вам этот крестик, когда есть почтовик и даже агрегатор rss. Это как в vim, раз зашёл и уже не выйдешь)
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|5.45, Аноним (39), 21:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нда... Приходится ковыряться в ...овне и выбирать менее ...овнистое из более ...овнистого.
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|2.58, User (??), 22:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставь дополнение SeaTab X2
Adds a close button to each browser and mail tab.
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|1.29, Аноним (33), 20:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Расширений в её лавке мало. Старые пробовал, не поставить. Без рукоприкладства и копания в коде. И то далеко не все. Теперешние, как и у хромомазилы менее функциональны, чем классические. Вообщем, как-то кисловато...
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|1.30, Аноним (33), 20:27, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели все плюсы, это только ее ламповость? И душок старины для любителей классики?
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|2.44, Аноним (39), 21:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Что не работает, то и не нужно" - лозунг упоротых адептов, чьи браузеры буксуют на разных сайтах.
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|2.47, Аноним (39), 21:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только никто не может сказать чем. Просто заклинания. Просто транс.
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|2.53, paulus (ok), 21:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прога годная
годная и весит меньше чем отдельные артефакты.., но композер уродовал html еще в молодости... Жаль беда с расширениями.
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|3.56, Аноним (39), 22:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нетсурф? Это та самая породия на браузер? Нерасширяемая поделка из одной вкладки? Полностью лишенная всего комплекса функционала современного браузера? Которая прямо не открывает ни одного ресурса? Пробовал такой. С дуру.
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