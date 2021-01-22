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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.6

22.01.2021 18:28

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.6, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • Повышено удобство выделения нескольких почтовых ящиков и папок.
  • Из встроенного почтового клиента удалена поддержка формата RDF.
  • Добавлена поддержка компилятора Rust 1.48.0, а в официальных сборках задействован Rust 1.47.0.
  • Перенесены исправления уязвимостей и ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.4
  3. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  4. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.17
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54455-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:40, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем люди любят комбайны?
     
     
  • 2.3, Хе (?), 18:41, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы есть зерно
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 21:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комбикорм.
     
  • 2.7, a10 (?), 19:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Молодцы они (не столько за комбайны - то вкусовщина), сколько за то, что тянут ребёнка, от которого родитель отказался. Хотя и опенсорсные комбайны я люблю.
     
  • 2.13, Леголас (ok), 20:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В детстве в той сибирской деревне, куда приезжал каждое лето, было кладбище с/х техники. Объяснить не могу, но я души не чаял в них, и не упускал возможности все облазить вдоль и поперёк.
     
  • 2.23, Аноним (-), 20:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Зачем люди любят комбайны?

    это очень миниатюрный комбайн, если сравнивать с монструозными смузиподелями вроде хрома или актуальной мозиллы.

     
  • 2.49, IRASoldier_registered (ok), 21:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охрененный комбайн - встроенный веб-редактор такой: "HTML5, CSS3? Не, не слышал, меня написали стопицот лет назад и так и оставили..."

    Удалили бы уже, чем встраивать заведомо устаревший компонент.

    А так - ностальгичненько, да.

     

  • 1.2, Хе (?), 18:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лет 20 назад пытался использовать. Точно, надо давать морской обезьяне шанс каждые 20 лет! И себе :-)
     
     
  • 2.50, Аноним (39), 21:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=eya7uiAiggE
     
  • 2.52, Аноним (39), 21:40, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Морские обезьянки относятся к ракообразным, и, как следует из их названия, являются жителями морей и океанов. Несмотря на небольшие размеры, считаются значимой частью экосистемы. Эти забавные существа пользуются спросом и у аквариумистов. Заводят сразу помногу, чем больше особей, тем интересней следить за их передвижениями в воде.
    Морские обезьяны – полупрозрачные рачки, внешне напоминающие обыкновенных креветок. Взрослые представители вырастают до 5 мм. Малыши составляют 1 мм, за их жизнью удобно наблюдать через лупу.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:00, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как его правильно устанавливать, куда толково распаковать? Пусть засунут свой тарболл в тарболл, а лет через 20 и про PPA узнают.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что с вашим PPA делать?
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 19:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня лапки
     
     
  • 4.9, a10 (?), 19:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Усы, лапы и буй - вот мои аргументы.
    Имеющий уши да нагуглит, имеющий глаза да настаковерфловит.
     
     
  • 5.10, Аноним (4), 19:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, приложение настолько популярно, что ответы по установке устарели лет на пять, впрочем мне даже и не интересно уже
     
     
  • 6.14, Фноним (?), 20:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где распаковал, там и заускай как Фурикфокс и будет тебе счастье. Можно и в /opt закинуть.
     
     
  • 7.27, Аноним (4), 20:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обновлять его как?
     
     
  • 8.32, Аноним (32), 20:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А х ен знает, перекачаете тарбол с новой версией и распакуете ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, js (??), 21:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, ну вот это уже солидно, по взрослому ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пусть засунут свой тарболл в тарболл

    Засунь свой PPA себе в о4ko. Тебе надо, ты и делай PPA. Опакечивать софт - задача дистра, а не разрабов под весь зоопарк линуксов делать пакеты и держать репозитории.

     
     
  • 3.19, Аноним (4), 20:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мейнтейнеру Suse не влом опакечивать Pale Moon для Ubuntu и Debian, а эти мля особенные
     
     
  • 4.28, Фноним (?), 20:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    10 гигов исподнего и 4 часа на сборку... Да, ай пять староват уже.)
     
  • 4.55, Аноним (11), 22:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а эти мля особенные

    Кто эти? Разработчики Seamonkey или мейнтейнеры Ubuntu?

     

  • 1.8, Аноним (8), 19:49, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нынче таким комбайном стал Vivaldi.
     
     
  • 2.12, vz_2 (?), 20:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он хотя бы гибок в настройках.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Насколько гибок, настолько тормознут.
     
     
  • 4.16, vz_2 (?), 20:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну этого не отнимешь, правда.
     
  • 4.31, Отпетый Виндузятник (?), 20:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Насколько гибок, настолько тормознут.

    Согласен! Edge на 10 one love ;)

     
  • 3.18, Аноним (18), 20:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Высота панели вкладок изменяется?
    Или широкая и очень широкая?
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся эта гибкость в навесной толстой оболочке на фреймворке. А под капотом всё тот же непуганый и нетронутый хромодвижок. В отличие от некотрых китайцев. Которые глубоко ковыряют ядро.
     

  • 1.17, Аноним (33), 20:11, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем вообще так хороша Симанка? До сих пор её, с горем пополам, всё собирают. Но также зависима от родителя. В чем принципиальные отличия? Кауие плюсы? Комбайновость отбросим в сторону. Для большинства это не плюс.
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 20:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без гугла + дополнения.
    Угадай, где останется uBlock Origin?
     
     
  • 3.24, Аноним (33), 20:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть еще не-блинк-представители. Меня интересуют отличия и плюсы между ее собратьями.
    Хромолагерь тут вообще ни при чём.
     
  • 2.21, Аноним (4), 20:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХЗ, когда я в последний раз ей пользовался, она не умела в HTML, ни ютюб посмотреть, ни camgirls)
     
     
  • 3.34, SlackJiralove (?), 20:41, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порнхаб в seamonkey до сих пор выёживается
     
     
  • 4.35, Аноним (39), 20:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А beeg.com?
     
     
  • 5.41, Аноним (39), 21:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А chatubate.me?
     

  • 1.22, Аноним (33), 20:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как она себя чувствует в современном вэбе? Сайты не корёжит, особенно с видео-контентом? Много что не откроет?
     
  • 1.25, Аноним (33), 20:21, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у неё сделать крестик закрытия на каждой вкладке? А не где-то в углу один на всех. Очень неудобно.
     
     
  • 2.26, Аноним (33), 20:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про среднюю мышиную кнопку не надо. Это тоже неудобно (тем более, что это не ответ на вопрос)
     
  • 2.40, js (??), 21:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам этот крестик, когда есть почтовик и даже агрегатор rss. Это как в vim, раз зашёл и уже не выйдешь)
     
     
  • 3.42, Аноним (39), 21:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нам нужен просто браузер.
     
     
  • 4.43, js (??), 21:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем нужен, но найти не можем
     
     
  • 5.45, Аноним (39), 21:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нда... Приходится ковыряться в ...овне и выбирать менее ...овнистое из более ...овнистого.
     
  • 2.58, User (??), 22:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь дополнение SeaTab X2
    Adds a close button to each browser and mail tab.
     

  • 1.29, Аноним (33), 20:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Расширений в её лавке мало. Старые пробовал, не поставить. Без рукоприкладства и копания в коде. И то далеко не все. Теперешние, как и у хромомазилы менее функциональны, чем классические. Вообщем, как-то кисловато...
     
  • 1.30, Аноним (33), 20:27, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели все плюсы, это только ее ламповость? И душок старины для любителей классики?
     
  • 1.36, leibniz (??), 21:06, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    комбайн или нет, а прога годная
     
     
  • 2.44, Аноним (39), 21:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Что не работает, то и не нужно" - лозунг упоротых адептов, чьи браузеры буксуют на разных сайтах.
     
  • 2.47, Аноним (39), 21:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только никто не может сказать чем. Просто заклинания. Просто транс.
     
  • 2.53, paulus (ok), 21:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прога годная

    годная и весит меньше чем отдельные артефакты.., но композер уродовал html еще в молодости... Жаль беда с расширениями.

     
     
  • 3.57, Аноним (39), 22:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, весит меньше - не признак годности.
     

  • 1.37, Аноним (37), 21:08, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это есть в Emacs ;) Кроме убогого Composer'а.
     
  • 1.46, Аноним (39), 21:30, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Необходим ребрендинг.
    "Старый примус" https://pbs.twimg.com/media/D-VYk-0XsAMKPxA.jpg
     
  • 1.48, Аноним (48), 21:35, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно устарело лет 10 назад
     
  • 1.51, Аноним (39), 21:38, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Винтажный артефакт.
     
     
  • 2.54, paulus (ok), 21:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, но лучше netsurf'a ;)
     
     
  • 3.56, Аноним (39), 22:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нетсурф? Это та самая породия на браузер? Нерасширяемая поделка из одной вкладки? Полностью лишенная всего комплекса функционала современного браузера? Которая прямо не открывает ни одного ресурса? Пробовал такой. С дуру.
     
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