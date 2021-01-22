Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.6

2.5 , Аноним ( 5 ), 19:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что с вашим PPA делать?

3.6 , Аноним ( 4 ), 19:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У меня лапки

4.9 , a10 ( ? ), 19:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Усы, лапы и буй - вот мои аргументы.

Имеющий уши да нагуглит, имеющий глаза да настаковерфловит.

5.10 , Аноним ( 4 ), 19:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, приложение настолько популярно, что ответы по установке устарели лет на пять, впрочем мне даже и не интересно уже

6.14 , Фноним ( ? ), 20:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Где распаковал, там и заускай как Фурикфокс и будет тебе счастье. Можно и в /opt закинуть.

7.27 , Аноним ( 4 ), 20:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А обновлять его как?

8.32 , Аноним ( 32 ), 20:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А х ен знает, перекачаете тарбол с новой версией и распакуете ... 9.38 , js ( ?? ), 21:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ахаха, ну вот это уже солидно, по взрослому ... 2.11 , Аноним ( 11 ), 20:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Пусть засунут свой тарболл в тарболл Засунь свой PPA себе в о4ko. Тебе надо, ты и делай PPA. Опакечивать софт - задача дистра, а не разрабов под весь зоопарк линуксов делать пакеты и держать репозитории.

3.19 , Аноним ( 4 ), 20:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мейнтейнеру Suse не влом опакечивать Pale Moon для Ubuntu и Debian, а эти мля особенные

4.28 , Фноним ( ? ), 20:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 10 гигов исподнего и 4 часа на сборку... Да, ай пять староват уже.)

4.55 , Аноним ( 11 ), 22:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а эти мля особенные Кто эти? Разработчики Seamonkey или мейнтейнеры Ubuntu?

