Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.6

2.26 , Аноним ( 33 ), 20:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про среднюю мышиную кнопку не надо. Это тоже неудобно (тем более, что это не ответ на вопрос)

2.40 , js ( ?? ), 21:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем вам этот крестик, когда есть почтовик и даже агрегатор rss. Это как в vim, раз зашёл и уже не выйдешь)

3.42 , Аноним ( 39 ), 21:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нам нужен просто браузер.

4.43 , js ( ?? ), 21:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всем нужен, но найти не можем

5.45 , Аноним ( 39 ), 21:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нда... Приходится ковыряться в ...овне и выбирать менее ...овнистое из более ...овнистого.

2.58 , User ( ?? ), 22:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставь дополнение SeaTab X2

Adds a close button to each browser and mail tab.