Выпуск GhostBSD 21.01.15

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 21.01.15, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии проведена чистка iso-образа, из которого для сокращения размера удалены LibreOffice и Telegram. Уменьшение размера iso-образа позволило обеспечить работу файловой системы ZFS в live-режиме с возможностью записи на компьютерах с 4 ГБ ОЗУ. Из установщика удалена опция для разбивкие всего диска на один раздел с UFS. Решены проблемы в интерфейсе разбивки дисковых разделов. Добавлены настройки для запуска Linux-клиента Steam. Обновлены версии программ и драйверов.

Дополнительно можно отметить публикацию отчёта о развитии FreeBSD с октября по декабрь 2020 года. На OpenNet обзор на основе данного отчёта скорее всего появится в понедельник.



