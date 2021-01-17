The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск GhostBSD 21.01.15

17.01.2021 10:24

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 21.01.15, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии проведена чистка iso-образа, из которого для сокращения размера удалены LibreOffice и Telegram. Уменьшение размера iso-образа позволило обеспечить работу файловой системы ZFS в live-режиме с возможностью записи на компьютерах с 4 ГБ ОЗУ. Из установщика удалена опция для разбивкие всего диска на один раздел с UFS. Решены проблемы в интерфейсе разбивки дисковых разделов. Добавлены настройки для запуска Linux-клиента Steam. Обновлены версии программ и драйверов.

Дополнительно можно отметить публикацию отчёта о развитии FreeBSD с октября по декабрь 2020 года. На OpenNet обзор на основе данного отчёта скорее всего появится в понедельник.

  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/21.01.15_...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.8
  3. OpenNews: Проект FreeBSD анонсировал переход на Git
  4. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.11
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54422-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Гимли (?), 10:29, 17/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    MATE есть самое ламповое окружение рабочего стола, ибо форк старого доброго гнома ;)
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 10:43, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не надо: пользуюсь МАТЕ почти с самого его зарождения. Это современное ДЕ, которое по удобству, аккуратности и прочей хорошести вполне даст фору всяким там XFCE.
    Не без проблем и глюков, но они вычищаются.

    А за ламповостью это вам к CDE.

     
     
  • 4, Аноним (4), 10:46, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там баги есть. Хотя мне нравится больше чем XFCE4 - где интерфейс и настройки перегружены лишь бы насовать всего и не эргономично.
     

  • 3, Аноним (4), 10:45, 17/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    А что такое "We did this to bring the zfs RW live file" на Distrowatch?
    Это persistence?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру