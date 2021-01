Выпуск GhostBSD 21.01.15

1, Гимли ( ? ), 10:29, 17/01/2021 [ответить] + / – MATE есть самое ламповое окружение рабочего стола, ибо форк старого доброго гнома ;)

2, A.Stahl ( ok ), 10:43, 17/01/2021 Вот не надо: пользуюсь МАТЕ почти с самого его зарождения. Это современное ДЕ, которое по удобству, аккуратности и прочей хорошести вполне даст фору всяким там XFCE.

Не без проблем и глюков, но они вычищаются. А за ламповостью это вам к CDE.

4, Аноним ( 4 ), 10:46, 17/01/2021 Ну там баги есть. Хотя мне нравится больше чем XFCE4 - где интерфейс и настройки перегружены лишь бы насовать всего и не эргономично.



3, Аноним ( 4 ), 10:45, 17/01/2021 А что такое "We did this to bring the zfs RW live file" на Distrowatch?

Это persistence?