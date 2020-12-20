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Анализ зависимости безопасности кода от используемого языка программирования

20.12.2020 18:46

Компания Veracode, специализирующаяся на разработке средств для проведения аудита безопасности, опубликовала результаты сравнения языков программирования в контексте безопасности написанного на них кода. Отчёт подготовлен на основе результатов статического анализа более 130 тысяч приложений.

Проблемы с безопасностью были выявлены в 76% проверенных приложений, при этом у 24% приложений найденные проблемы были отнесены к категории опасных. В каждом третьем приложении большая часть проблем была вызвана использованием стороннего кода и внешних библиотек. В разрезе языков программирования опасные проблемы найдены в 59% проанализированных приложений на языке С++, 52.6% приложений на PHP, 25% - .NET, 23.8% - Java, 9.6% - Python и 8.6% - JavaScript.

При рассмотрении всех ошибок наиболее проблемным оказался код на PHP - чаще всего в приложениях встречается межсайтовый скриптинг (74.6%), проблемы с шифрованием (71.6%), проблемы с выходом за границы базового каталога (64.6%), утечки информации (63.3%), проблемы с инициализацией непроверенными данными (61.7%) и возможность подстановки кода (48%).

В проектах на С++ чаще всего встречаются проблемы, связанные с некорректной обработкой ошибок (66.5%) и работой с буферами (46.8%). В коде на Java лидируют проблемы с подстановкой символа перевода строки (64.4%) и проблемы с качеством кода (54.3%). В приложениях на Python на первое место вынесены проблемы с криптографией (35%) и межсайтовый скриптинг (22.2%). В JavaScript лидируют межсайтовый скриптинг (31.5%) и ошибки при управлении учётными записями (29.6%).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.veracode.com/blog/...)
  2. OpenNews: Сравнения языков программирования с позиции безопасности написанного на них кода
  3. OpenNews: Исследование показало, что 84% приложений содержат потенциальные проблемы с безопасностью
  4. OpenNews: Международная статистика уязвимостей WEB-приложений за 2008 год
  5. OpenNews: Почтовый сервер Sendmail удостоился 'A' рейтинга безопасности
  6. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54289-security
Ключевые слова: security, lang
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  • 1.1, Аноним (1), 18:53, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Какие-то языки ни о чём выбраны. Где хайповые языки? Где Rust, Go, Haskell, Ada?
     
     
  • 2.3, Анонимно (ok), 18:58, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    На этих языках еще нечего анализировать, кроме хайпа
     
     
  • 3.6, mos87 (ok), 19:02, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    is it safe?
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:05, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хайп Ada был году в 1980 наверное. И хаскеля тогда же. Так что "еще" тут слабо применимо.
     
  • 2.7, Аноним (-), 19:04, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Haskell, Ada
    > хайповые

    Дед, ты опять забыл принять свои таблетки?

     
     
  • 3.19, Аноним (1), 19:36, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё хуже. Мне прописали вводить смузи. Запамятовал вот, пропустил процедуру. Пойду на Nim водить.
     
     
  • 4.21, lockywolf (ok), 19:51, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй lean
     
  • 2.11, lockywolf (ok), 19:09, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Cobol и basic.
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 18:55, 20/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.8, mos87 (ok), 19:04, 20/12/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.4, Аноним (-), 18:58, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а swift ?
     
  • 1.5, mos87 (ok), 19:01, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сферические анализы кала в вакууме
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:05, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как я и говорил, безопасность -- это не про похапешников. Самый позорный показатель по всему айти в целом.
     
     
  • 2.12, Бел аноним (?), 19:12, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, бест практис не сильно распространены и язык более популярный чем остальные в списке. Закономерно
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:16, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заказчику работ не нужны practices
     
  • 3.17, Аноним (9), 19:28, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > язык более популярный чем остальные в списке

    Откуда дровишки? Есть хотя бы один рейтинг популярности ЯП, где бы пыха обгоняла яву, пихон или жс?

    Проблема пыха в том, что он одним своим неконсистентным дизайном не располагает к написанию качественного кода. Адская мешанина высокоуровневой Java и низкоуровневого Си. Ну и будем честны, в индустрии "создания сайтов быстро под ключ" работают преимущественно студенты [юрфака].

    Борьбу с SQL-инъекциями пыхеры освоили позже всех, помню году в 2007 я заходил на любой сайт на пыхе, подставлял апостроф к айдишнику чего-либо (index.php?id=123') и получал sql syntax error для каждого второго пыхо-сайта, без преувеличений.

     
     
  • 4.29, Нитрофос (?), 20:23, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    денис_борисов.jpg
     
  • 4.30, Lex (??), 20:47, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставить жабу по популярности в один ряд с питоном и жс :)
    Даже интересно, если не считать разработку под андройд( в которой даба стремительно летит на свалку ), то какова будет реальная «популярность» джавы.
     
  • 2.33, Аноним (33), 21:07, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто доля пхп большая, а у остальных значительно меньше. И при чем тут безопасность
     

  • 1.13, анонимит (?), 19:16, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ха-ха. походу исследование отражает умственные способности их использующих
     
  • 1.15, Vkni (ok), 19:18, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это, конечно, такая средняя температура по больнице. Качество программ сильно зависит от того, кто же именно пишет эти программы, а не от языка, если экосистема достаточно развита.

    То есть, в любом случае, когда мы пишем программу, она проходит наш внутренний QC, потом QC конторы (если она есть). И финальный результат - количество ошибок, зависит от этого фильтра. На примере С++ - люди могли прогнать AFL, Valgrind, кучу программ для статического анализа и т.д.

    А в чём же роль языка? А в том, что сразу после первого раунда кодирования, у нас получается более или менее глючная программа. Например, на Хаскеле она скорее всего вылетать не будет, а на Питоне - скорее всего найдутся какие-то неправильно вызываемые функции.

    Но любой программист в конечном итоге протестирует программу до того уровня, к которому он привык, прежде чем "отправлять на золото". Поэтому итоговая программа на Питоне будет настолько же глючной, как и на Хаскеле. Просто если она достаточно сложна, то программист потратит кучу времени на тестирование и отладку Питонной версии. А если нет, то, наоборот, Хаскель затянет этап проектирования своими типами.

     
  • 1.16, анонимуслинус (?), 19:24, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все что тут описано в принципе не проблемы языков. Тут проблемы писателей. И как говориться ошибаются все, но одно есть точно, ошибки на плюсах сложнее засечь, особенно новичкам и особенно когда спрос на дешевую работу, что равно новички. а так еще чаще применение языков не в той сфере где нужно. ну плюсы отдельная тема. сам создатель думаю не знает всех фич и опасностей языка, так как комбинаций миллионы. раст думаю так же еще не показал всей "красы" из-за недостатка кода. и ошибок думаю будет не меньше, причем из-за писателей , а не языка.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:05, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы C++ от того, что его упорно смешивают с Си. Как правило указатели используется там, где без них можно обойтись и швыряют их через всю программу. Естественно, что надёжность в данном случае как у Си в котором почти всё отдаётся на откуп программисту.
     
     
  • 3.27, анонимуслинус (?), 20:20, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблемы C++ от того, что его упорно смешивают с Си. Как правило
    > указатели используется там, где без них можно обойтись и швыряют их
    > через всю программу. Естественно, что надёжность в данном случае как у
    > Си в котором почти всё отдаётся на откуп программисту.

    он тем и хорош , что все под контроль программисту. Проблемы с программистами, нужен хороший уровень знаний и владения языком и тогда он покажет больше раста или го, но таких не так много. управлять вручную большим комбайном кода программы(большой проект) оч сложно и тесты не выявляют всего. это плюсы, тут с этим хуже всего. но когда получается , то программа будет отменной.

     

  • 1.18, имя_ (?), 19:31, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    таблица - теплое с мягким, все как мы любим
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:45, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чота Лиспа не увидел))
     
  • 1.22, Аноним (22), 19:55, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фрактааааал! Твой выход!
     
  • 1.23, n242name (?), 19:57, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поржал, особенно с JS. 7% code quality. А почему так? Потому что любая дичь в коде происходит в песочнице и почти не влияет на безопасность?
    И какой смысл тогда этого анализа для оценки ЯЗЫКА!?

    Хорошо там сверху написано: "сферические анализы кала в вакууме"

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:07, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, очень странно, что JS весь в белом и на коне. Хотя в реальной жизни проблем с ним примерно столько же, сколько и с пыхом.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 20:21, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на жсе, в среднем по больнице, не пишут то, что пишут на сях.
     
     
  • 4.31, Дима (??), 20:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради JavaScript давно уже стал достаточно универсальным языком, на котором вполне можно писать, как программы для ПК, так и приложения для смартфонов, не говоря уж об его использования на бэкенде. Мне кажется, что в ближайшие годы JavaScript вполне себе потеснит PHP, но прав ли я покажет время)
     

  • 1.26, InuYasha (??), 20:17, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да уж, какой-то малосвязанный и сложно восрпинимаемый список. Однако, многие моменты он отражает верно.
    Посмешило "Code Quality" в .Net. Время идёт, а Это не меняется )
     
  • 1.32, Аноним (32), 21:01, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А раста нет, потому что на нём студенты пишут хеллоуворлды.
     

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