Анализ зависимости безопасности кода от используемого языка программирования

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|1.1, Аноним (1), 18:53, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Какие-то языки ни о чём выбраны. Где хайповые языки? Где Rust, Go, Haskell, Ada?
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|3.10, Аноним (10), 19:05, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хайп Ada был году в 1980 наверное. И хаскеля тогда же. Так что "еще" тут слабо применимо.
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|2.7, Аноним (-), 19:04, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Haskell, Ada
> хайповые
Дед, ты опять забыл принять свои таблетки?
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|3.19, Аноним (1), 19:36, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё хуже. Мне прописали вводить смузи. Запамятовал вот, пропустил процедуру. Пойду на Nim водить.
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|1.9, Аноним (9), 19:05, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как я и говорил, безопасность -- это не про похапешников. Самый позорный показатель по всему айти в целом.
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|2.12, Бел аноним (?), 19:12, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, бест практис не сильно распространены и язык более популярный чем остальные в списке. Закономерно
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|3.17, Аноним (9), 19:28, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> язык более популярный чем остальные в списке
Откуда дровишки? Есть хотя бы один рейтинг популярности ЯП, где бы пыха обгоняла яву, пихон или жс?
Проблема пыха в том, что он одним своим неконсистентным дизайном не располагает к написанию качественного кода. Адская мешанина высокоуровневой Java и низкоуровневого Си. Ну и будем честны, в индустрии "создания сайтов быстро под ключ" работают преимущественно студенты [юрфака].
Борьбу с SQL-инъекциями пыхеры освоили позже всех, помню году в 2007 я заходил на любой сайт на пыхе, подставлял апостроф к айдишнику чего-либо (index.php?id=123') и получал sql syntax error для каждого второго пыхо-сайта, без преувеличений.
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|4.30, Lex (??), 20:47, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ставить жабу по популярности в один ряд с питоном и жс :)
Даже интересно, если не считать разработку под андройд( в которой даба стремительно летит на свалку ), то какова будет реальная «популярность» джавы.
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|2.33, Аноним (33), 21:07, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто доля пхп большая, а у остальных значительно меньше. И при чем тут безопасность
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|1.15, Vkni (ok), 19:18, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это, конечно, такая средняя температура по больнице. Качество программ сильно зависит от того, кто же именно пишет эти программы, а не от языка, если экосистема достаточно развита.
То есть, в любом случае, когда мы пишем программу, она проходит наш внутренний QC, потом QC конторы (если она есть). И финальный результат - количество ошибок, зависит от этого фильтра. На примере С++ - люди могли прогнать AFL, Valgrind, кучу программ для статического анализа и т.д.
А в чём же роль языка? А в том, что сразу после первого раунда кодирования, у нас получается более или менее глючная программа. Например, на Хаскеле она скорее всего вылетать не будет, а на Питоне - скорее всего найдутся какие-то неправильно вызываемые функции.
Но любой программист в конечном итоге протестирует программу до того уровня, к которому он привык, прежде чем "отправлять на золото". Поэтому итоговая программа на Питоне будет настолько же глючной, как и на Хаскеле. Просто если она достаточно сложна, то программист потратит кучу времени на тестирование и отладку Питонной версии. А если нет, то, наоборот, Хаскель затянет этап проектирования своими типами.
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|1.16, анонимуслинус (?), 19:24, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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все что тут описано в принципе не проблемы языков. Тут проблемы писателей. И как говориться ошибаются все, но одно есть точно, ошибки на плюсах сложнее засечь, особенно новичкам и особенно когда спрос на дешевую работу, что равно новички. а так еще чаще применение языков не в той сфере где нужно. ну плюсы отдельная тема. сам создатель думаю не знает всех фич и опасностей языка, так как комбинаций миллионы. раст думаю так же еще не показал всей "красы" из-за недостатка кода. и ошибок думаю будет не меньше, причем из-за писателей , а не языка.
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|2.24, Аноним (24), 20:05, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблемы C++ от того, что его упорно смешивают с Си. Как правило указатели используется там, где без них можно обойтись и швыряют их через всю программу. Естественно, что надёжность в данном случае как у Си в котором почти всё отдаётся на откуп программисту.
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|3.27, анонимуслинус (?), 20:20, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблемы C++ от того, что его упорно смешивают с Си. Как правило
> указатели используется там, где без них можно обойтись и швыряют их
> через всю программу. Естественно, что надёжность в данном случае как у
> Си в котором почти всё отдаётся на откуп программисту.
он тем и хорош , что все под контроль программисту. Проблемы с программистами, нужен хороший уровень знаний и владения языком и тогда он покажет больше раста или го, но таких не так много. управлять вручную большим комбайном кода программы(большой проект) оч сложно и тесты не выявляют всего. это плюсы, тут с этим хуже всего. но когда получается , то программа будет отменной.
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|1.23, n242name (?), 19:57, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поржал, особенно с JS. 7% code quality. А почему так? Потому что любая дичь в коде происходит в песочнице и почти не влияет на безопасность?
И какой смысл тогда этого анализа для оценки ЯЗЫКА!?
Хорошо там сверху написано: "сферические анализы кала в вакууме"
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|2.25, Аноним (25), 20:07, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, очень странно, что JS весь в белом и на коне. Хотя в реальной жизни проблем с ним примерно столько же, сколько и с пыхом.
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|3.28, Аноним (28), 20:21, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на жсе, в среднем по больнице, не пишут то, что пишут на сях.
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|4.31, Дима (??), 20:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради JavaScript давно уже стал достаточно универсальным языком, на котором вполне можно писать, как программы для ПК, так и приложения для смартфонов, не говоря уж об его использования на бэкенде. Мне кажется, что в ближайшие годы JavaScript вполне себе потеснит PHP, но прав ли я покажет время)
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|1.26, InuYasha (??), 20:17, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да уж, какой-то малосвязанный и сложно восрпинимаемый список. Однако, многие моменты он отражает верно.
Посмешило "Code Quality" в .Net. Время идёт, а Это не меняется )
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