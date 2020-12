Анализ зависимости безопасности кода от используемого языка программирования

3.6 , mos87 ( ok ), 19:02, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – is it safe?

3.10 , Аноним ( 10 ), 19:05, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Хайп Ada был году в 1980 наверное. И хаскеля тогда же. Так что "еще" тут слабо применимо.