Обновление ядра Linux 5.10.1 с исправлениями по горячим следам

2.7 , _hide_ ( ok ), 09:29, 15/12/2020 Вы вообще исходники чужие когда-нибудь читали? Это ещё цветочки -- к ошибкам не приводит и ладно.

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:02, 15/12/2020 Там приводит к варнингам компиляции - потому и попытались исправить :)

2.16 , Z ( ?? ), 10:11, 15/12/2020 Это же классический Unix-style использовать int

2.18 , Ordu ( ok ), 10:31, 15/12/2020 А зачем вообще, если сразу понятно, что переменная не примет значение больше чем 2^31-1, применять тип int?

3.22 , Аноним ( 1 ), 10:49, 15/12/2020 Судя по названию для chunk_sectors unsigned short все-таки не хватит, так что на мой взгляд оптимально использовать тип uint32_t (да, это из libc, но у него должен быть свой аналог в ядре).

2.23 , n00by ( ok ), 10:53, 15/12/2020 Например, что бы использовать недействительное значение как индикатор ошибки.