Второй предварительный выпуск Xfce 4.16

Опубликован второй тестовый выпуск пользовательского окружения Xfce 4.16 (pre2). Релиз ожидается в декабре или январе после формирования ещё одной тестовой версии.

Ветка Xfce 4.16 примечательна переводом интерфейса на виджет GtkHeaderBar и применением декорирования окон на стороне клиента (CSD), что позволило добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна. В Xfce 4.16 также прекращена поддержка GTK2, задействованы символьные варианты пиктограмм, унифицированы элементы интерфейса на базе GtkTreeViews, расширены возможности файлового менеджера Thunar, расширены возможности конфигуратора, предложен новый комбинированный плагин к панели для системного лотка и области уведомлений.

Из изменений в Xfce 4.16pre2 можно отметить: