Второй предварительный выпуск Xfce 4.16

Вот в новости про 4.16 pre1 на blog.xfce.org Thunar Copying and moving can be paused Thunar transfer dialog

Support for queued file transfer (configurable) Вот это очень нужно. Но я так и не нашел в какой версии Thunar добавили Support for queued file transfer (configurable). В какой то из 4.15 серии ?