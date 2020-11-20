Второй предварительный выпуск Xfce 4.16

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|5.22, Аноним (22), 10:54, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же законы США об авторском праве? Нас один препод пугал в универе, что вот пиратите Винду, потом на отдых в Испанию поедет, а там бац - ордер из США на арест и вас упеуают за пиратство в американскую тюрьму
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|6.27, банан (?), 11:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше сборка от васяна, где телеметрия, блотваре и обновления отключены умными людьми, чем делать это все самому.
Недавно переустанавливал себе десяточку, и выбирал между лицензией и пираткой с рутрекера.
А на пиратство вообще по боку.
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|6.31, Аноним (31), 11:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нас один препод пугал в универе, что вот пиратите Винду
У нас препод по информатике в универе ставил сам 7 пиратку студентам.
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|7.51, НяшМяш (ok), 14:40, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас в универе можно было по студняку зарегаться на майкрософте и получить бесплатные лицензии на 5 лет.
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|5.23, Anonimous (?), 10:58, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем пиратка? На Win10 легко можно устроить вечный триал, что конечно незаконно, но зато файлы не модифицированы. Какое-то время open source код софта для этого даже на github лежал (реализация KMS сервера).
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|6.49, Аноним (48), 14:04, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бтв, активацию можно провести без стороннего софта, просто из командной строки. В интернете полно KMS серверов, к которым можно подключиться.
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|1.3, Аноним (3), 08:58, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Релиз должен был быть в ноябре-декабре. Теперь декабрь-январь. CD Project отдыхает
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|2.8, lockywolf (ok), 09:22, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Два месяца -- это большая задержка, что ли?
Нам в дист обещали обновить версию в августе... 2019 года. Потом в октябре. А потом решили, что лучше подождать 4.16.
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|3.13, Аноним (13), 10:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Два месяца -- это большая задержка, что ли?
Небольшая. Надстройку над MS-DOS уже 25 лет пилят и допилить не могут.
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|4.14, lockywolf (ok), 10:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Два месяца -- это большая задержка, что ли?
> Небольшая. Надстройку над MS-DOS уже 25 лет пилят и допилить не могут.
Дешёвый клон multics, собственно, тоже.
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|3.40, Аноним (3), 12:21, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Два месяца -- это большая задержка, что ли?
Ну вот CD Project так считает. Подождёте, хули. Главное побольше предзаказа делайте
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|2.10, Siborgium (ok), 09:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скажите, а вы лично что сделали для того, чтобы приблизить дату релиза? Может, вы пожертвовали деньги на развитие проекта, или, может быть, помогли патчами?
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|Часть нити удалена модератором
|6.26, Anonimous (?), 11:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нормальный видео драйвер и весь софт с ускорением на GPU и игры быстрее работают. А если комп рабочий и шарашка в которой работаешь написала софт под WIn10 и в wine не работает - то Win10 единственный вариант.
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|3.32, Аноним (31), 11:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю. Пусть уже те кто доживет до Debian 12 потом и мучаются с Xfce 4.16
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|2.43, xm (ok), 12:33, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, в Дебиан у вас вечные заморозки и криокамера.
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|1.6, leibniz (ok), 09:00, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> применением декорирования окон на стороне клиента (CSD)
Жаль, что всё-таки не подумали сделать это опцией. Как там с форком будет в плане его включения в пакетные базы дистрибутивов тоже пока неясно.
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|3.52, НяшМяш (ok), 14:42, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно было бы оставить CSD но оформить "под старину" так сказать. А галочкой управлять - накидывать ли туда разных чрезвычайно полезных кнопок или нет.
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|1.18, P (?), 10:24, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помнится, в XFCE была утилита по настройке тем. Жаль, что выбросили.
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|1.19, gumanzoy (?), 10:30, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот в новости про 4.16 pre1 на blog.xfce.org
Thunar
Copying and moving can be paused Thunar transfer dialog
Support for queued file transfer (configurable)
Вот это очень нужно. Но я так и не нашел в какой версии Thunar добавили Support for queued file transfer (configurable). В какой то из 4.15 серии ?
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|1.20, Ivan_83 (ok), 10:39, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё пофикшено падение панели, когда через неё прибиваешь зависшее приложение.
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|1.24, анононим (?), 10:58, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в тхунар завезли прозрачность и ниасилили двухпанельность, смузихлёбы в следующий раз сделают на электроне, мода она такая
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|2.30, lockywolf (ok), 11:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в тхунар завезли прозрачность и ниасилили двухпанельность, смузихлёбы в следующий раз сделают
> на электроне, мода она такая
Зачем нужна двухпанельность? Открой два окна.
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|3.44, анононим (?), 13:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть такое слово: удобно
удобно вместо запуска нескольких экземпляров одной программы, открыть два или три окна в ней
это более нужная вещь, чем рюшечки типа прозрачности, тхунар ценен тем, что у него есть настраиваемые особые действия, но отсутствие двухпанельности это жирный минус
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|1.25, анононим (?), 11:01, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>прекращена поддержка GTK2,
хорошее было ДЕ когда то, надо новое искать, скорее всего на кеды пересяду, памяти отжирать одинаково будет, но функционала там больше
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|2.29, Аноним (29), 11:33, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надо новое искать
Что тебе мешает сидеть на 4.12, который ещё целиком на GTK2?
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|3.33, Аноним (31), 11:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что тебе мешает сидеть на 4.12, который ещё целиком на GTK2?
Зависимости свежих релизов прикладного ПО
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|4.38, Аноним (29), 12:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зависимости свежих релизов прикладного ПО
От того, что у тебя окружение на GTK2, оно что, перестанет поддерживать новые программы на GTK3/4? Они перестанут там запускаться? Что должно произойти, кроме того, что оно может выглядеть как говно, что будет справедливо даже если запускать их в «свежем» окружении?
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|2.34, Аноним (34), 12:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>прекращена поддержка GTK2,
> хорошее было ДЕ когда то, надо новое искать, скорее всего на кеды
> пересяду, памяти отжирать одинаково будет, но функционала там больше
>но функционала там больше
зато там больше протечек и гораздо меньше стабильность, и какого такого функционала не хватает в крысе, который есть в кедах, ну, кроме cвиcтoпeрдeлoк?
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|3.45, анононим (?), 13:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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терминала konsole, который единственный способен "послать сигнал", но тянет половину кде
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|1.46, Аноним (46), 13:46, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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самое оптимальное де, имхо. еще бы сделали чтоб оно не выглядело как говно и будет супер.
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|1.47, Аноним (47), 13:46, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А с вяленым, с веленым то что? Сижу на крысе 100 лет с тирингом. Джу перемен.
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|3.53, Аноним (47), 14:43, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На втором мониторе, что на нуво, что на интеловской интеграшке тиринует. Вайленд в два дисплея нормально выводит. Мистика. Естественно крутил все настройки.
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