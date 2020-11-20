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Второй предварительный выпуск Xfce 4.16

20.11.2020 08:52

Опубликован второй тестовый выпуск пользовательского окружения Xfce 4.16 (pre2). Релиз ожидается в декабре или январе после формирования ещё одной тестовой версии.

Ветка Xfce 4.16 примечательна переводом интерфейса на виджет GtkHeaderBar и применением декорирования окон на стороне клиента (CSD), что позволило добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна. В Xfce 4.16 также прекращена поддержка GTK2, задействованы символьные варианты пиктограмм, унифицированы элементы интерфейса на базе GtkTreeViews, расширены возможности файлового менеджера Thunar, расширены возможности конфигуратора, предложен новый комбинированный плагин к панели для системного лотка и области уведомлений.

Из изменений в Xfce 4.16pre2 можно отметить:

  • Добавлено много новых пиктограмм приложений, оформленных в соответствии со схемой именования freedesktop.org
  • В конфигураторе по умолчанию отключён UPower и улучшен интерфейс диалогов (например, добавлены всплывающие подсказки). Добавлена кнопка "Open with…" для определения приложений, вызываемых по умолчанию.
  • В Libxfce4ui переработано оформление вкладки "About" и улучшен интерфейс для настройки горячих клавиш. Добавлен API для запуска фоновых процессов.
  • В панели улучшена отрисовка пиктограмм и модернизирован внешний вид.
  • В Power Manager повышена точность отображения состояния (вместо трёх уровней, информация о заряде теперь выводится шагом в 10%).
  • Доработан диалог с настройками сеанса и добавлена пиктограмма xfsm-lock.
  • В файловом менеджере Thunar реализована поддержка прозрачности в темах оформления GTK.
  • В Tumbler добавлен плагин для файлов в формате epub.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.xfce.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступен предварительный выпуск Xfce 4.16
  3. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  4. OpenNews: Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0
  5. OpenNews: Ubuntu Studio переходит c Xfce на KDE
  6. OpenNews: Началась разработка Xfce 4.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54116-xfce
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:55, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Какой-то ещё более страшный гноме3
     
     
  • 2.9, Отпетый Виндузятник (?), 09:36, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вообще сижу на Windows 10 Pro и мне норм.
     
     
  • 3.15, Анончик9999 (?), 10:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пиратка?
     
     
  • 4.17, Отпетый Виндузятник (?), 10:22, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Пиратка?

    ну естстна, что за вопрос

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 10:54, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же законы США об авторском праве? Нас один препод пугал в универе, что вот пиратите Винду, потом на отдых в Испанию поедет, а там бац - ордер из США на арест и вас упеуают за пиратство в американскую тюрьму
     
     
  • 6.27, банан (?), 11:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сборка от васяна, где телеметрия, блотваре и обновления отключены умными людьми, чем делать это все самому.

    Недавно переустанавливал себе десяточку, и выбирал между лицензией и пираткой с рутрекера.

    А на пиратство вообще по боку.

     
  • 6.31, Аноним (31), 11:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нас один препод пугал в универе, что вот пиратите Винду

    У нас препод по информатике в универе ставил сам 7 пиратку студентам.

     
     
  • 7.51, НяшМяш (ok), 14:40, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в универе можно было по студняку зарегаться на майкрософте и получить бесплатные лицензии на 5 лет.
     
  • 5.23, Anonimous (?), 10:58, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем пиратка? На Win10 легко можно устроить вечный триал, что конечно незаконно, но зато файлы не модифицированы. Какое-то время open source код софта для этого даже на github лежал (реализация KMS сервера).
     
     
  • 6.48, Аноним (48), 13:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой стати незаконно?
     
  • 6.49, Аноним (48), 14:04, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бтв, активацию можно провести без стороннего софта, просто из командной строки. В интернете полно KMS серверов, к которым можно подключиться.
     

  • 1.2, Михайло (??), 08:58, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный релиз получится! Еще и с поддержкой hidpi
     
     
  • 2.37, Отпетый Виндузятник (?), 12:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличный релиз получится! Еще и с поддержкой hidpi

    Народная мудрость гласит: не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:58, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз должен был быть в ноябре-декабре. Теперь декабрь-январь. CD Project отдыхает
     
     
  • 2.8, lockywolf (ok), 09:22, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два месяца -- это большая задержка, что ли?

    Нам в дист обещали обновить версию в августе... 2019 года. Потом в октябре. А потом решили, что лучше подождать 4.16.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Два месяца -- это большая задержка, что ли?

    Небольшая. Надстройку над MS-DOS уже 25 лет пилят и допилить не могут.

     
     
  • 4.14, lockywolf (ok), 10:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Два месяца -- это большая задержка, что ли?
    > Небольшая. Надстройку над MS-DOS уже 25 лет пилят и допилить не могут.

    Дешёвый клон multics, собственно, тоже.

     
  • 3.40, Аноним (3), 12:21, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Два месяца -- это большая задержка, что ли?

    Ну вот CD Project так считает. Подождёте, хули. Главное побольше предзаказа делайте

     
  • 2.10, Siborgium (ok), 09:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажите, а вы лично что сделали для того, чтобы приблизить дату релиза? Может, вы пожертвовали деньги на развитие проекта, или, может быть, помогли патчами?
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.26, Anonimous (?), 11:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нормальный видео драйвер и весь софт с ускорением на GPU и игры быстрее работают. А если комп рабочий и шарашка в которой работаешь написала софт под WIn10 и в wine не работает - то Win10 единственный вариант.
     

  • 1.4, SSSSAM (?), 08:59, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы успело до заморозки 11 дебиана
     
     
  • 2.11, Любитель Монеточки (?), 09:52, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть в Debian 11 будет Xfce 4.14, а Xfce 4.16 в Debian 12
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 11:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Пусть уже те кто доживет до Debian 12 потом и мучаются с Xfce 4.16
     
  • 2.41, Аноним (3), 12:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глядишь, к 24ому году будет ядро 5.4 и XFCE 4.16
     
  • 2.43, xm (ok), 12:33, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, в Дебиан у вас вечные заморозки и криокамера.
     

  • 1.6, leibniz (ok), 09:00, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > применением декорирования окон на стороне клиента (CSD)

    Жаль, что всё-таки не подумали сделать это опцией. Как там с форком будет в плане его включения в пакетные базы дистрибутивов тоже пока неясно.

     
     
  • 2.7, lockywolf (ok), 09:21, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тащить это как опцию, нереально.
     
     
  • 3.52, НяшМяш (ok), 14:42, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было бы оставить CSD но оформить "под старину" так сказать. А галочкой управлять - накидывать ли туда разных чрезвычайно полезных кнопок или нет.
     

  • 1.18, P (?), 10:24, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помнится, в XFCE была утилита по настройке тем. Жаль, что выбросили.
     
  • 1.19, gumanzoy (?), 10:30, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот в новости про 4.16 pre1 на blog.xfce.org

    Thunar

        Copying and moving can be paused Thunar transfer dialog
        Support for queued file transfer (configurable)

    Вот это очень нужно. Но я так и не нашел в какой версии Thunar добавили Support for queued file transfer (configurable). В какой то из 4.15 серии ?

     
  • 1.20, Ivan_83 (ok), 10:39, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё пофикшено падение панели, когда через неё прибиваешь зависшее приложение.
     
  • 1.24, анононим (?), 10:58, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в тхунар завезли прозрачность и ниасилили двухпанельность, смузихлёбы в следующий раз сделают на электроне, мода она такая
     
     
  • 2.30, lockywolf (ok), 11:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в тхунар завезли прозрачность и ниасилили двухпанельность, смузихлёбы в следующий раз сделают
    > на электроне, мода она такая

    Зачем нужна двухпанельность? Открой два окна.

     
     
  • 3.44, анононим (?), 13:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть такое слово: удобно
    удобно вместо запуска нескольких экземпляров одной программы, открыть два или три окна в ней
    это более нужная вещь, чем рюшечки типа прозрачности, тхунар ценен тем, что у него есть настраиваемые особые действия, но отсутствие двухпанельности это жирный минус
     

  • 1.25, анононим (?), 11:01, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >прекращена поддержка GTK2,

    хорошее было ДЕ когда то, надо новое искать, скорее всего на кеды пересяду, памяти отжирать одинаково будет, но функционала там больше

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:33, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо новое искать

    Что тебе мешает сидеть на 4.12, который ещё целиком на GTK2?

     
     
  • 3.33, Аноним (31), 11:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что тебе мешает сидеть на 4.12, который ещё целиком на GTK2?

    Зависимости свежих релизов прикладного ПО

     
     
  • 4.38, Аноним (29), 12:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зависимости свежих релизов прикладного ПО

    От того, что у тебя окружение на GTK2, оно что, перестанет поддерживать новые программы на GTK3/4? Они перестанут там запускаться? Что должно произойти, кроме того, что оно может выглядеть как говно, что будет справедливо даже если запускать их в «свежем» окружении?

     
  • 2.34, Аноним (34), 12:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>прекращена поддержка GTK2,
    > хорошее было ДЕ когда то, надо новое искать, скорее всего на кеды
    > пересяду, памяти отжирать одинаково будет, но функционала там больше
    >но функционала там больше

    зато там больше протечек и гораздо меньше стабильность, и какого такого функционала не хватает в крысе, который есть в кедах, ну, кроме cвиcтoпeрдeлoк?

     
     
  • 3.45, анононим (?), 13:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    терминала konsole, который единственный способен "послать сигнал", но тянет половину кде
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:13, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь релиз успеет влиться в Debian testing до его заморозки.
     
  • 1.46, Аноним (46), 13:46, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    самое оптимальное де, имхо. еще бы сделали чтоб оно не выглядело как говно и будет супер.
     
  • 1.47, Аноним (47), 13:46, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с вяленым, с веленым то что? Сижу на крысе 100 лет с тирингом. Джу перемен.
     
     
  • 2.50, Аноним (46), 14:13, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как так то? на 4.14 тиринг убрали же, не?
     
     
  • 3.53, Аноним (47), 14:43, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На втором мониторе, что на нуво, что на интеловской интеграшке тиринует. Вайленд в два дисплея нормально выводит. Мистика. Естественно крутил все настройки.
     

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