Локальная уязвимость в дисплейном менеджере SDDM

2.4 , Kusb ( ? ), 13:14, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вайленд тоже странный, нельзя заменить просто оконный менеджер и то, что там считается оеонным менеджером является таким куском, что удивительно.

3.5 , Аноним ( 5 ), 13:16, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поясните, что хотел сказать автор комментария?

4.6 , A.Stahl ( ok ), 13:20, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Он хотел сказать что Вейланд такое же дерьмище, но Иксы хотя бы работают.

5.12 , Lex ( ?? ), 14:12, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так и вейланд работает

6.18 , Аноним ( - ), 15:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В воображении разве что

6.24 , microsoft ( ? ), 15:54, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работает ровно до тех пор пока ты под под платной красной шляпой.

4.13 , Kusb ( ? ), 14:19, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ох, наверное никогда не научусь излагать мысли внятно.

Хотел сказать, что из-за того, что композитор и вм являются одним куском, а также из-за других особенностей (там по моему даже панель задач должна быть частью композитора) эта штуковина какая-то негибкая.

5.19 , Аноним ( - ), 15:08, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гибкое все что предоставляет исходный код. А вот если по три раза на день менять компоненты, без вообще каких-либо причин, особенно на более худшие - вот это проблема, как минимум никто не будет ничего развивать в такой системе или привязываться к ней. Это уловка копрораций чтоб встрепенуть пользователей и разработчиков и они ушли на проприетарные но стабильный компоненты вроде форточных и коко совых.

3.15 , Kusb ( ? ), 14:23, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забавно. Попытался прочитать своё сообщение как-бы забыв о чём я хотел сказать и понял, что если бы я не помнил его смысл, то наверное вообще не понял бы это сообщение с первой попытки.

2.7 , Аноним ( - ), 13:28, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Бессмысленное фанатьё вяленого как оно есть. Уязвимость в SDDM, но виноваты конечно же иксы, а не рукожопы-разработчики.

Вы рак, пожирающий линукс.

3.10 , Michael Shigorin ( ok ), 14:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да это набросчик, который регулярно напоминает своим "поведением" http://wiki.opennet.ru/MSSP -- вот и смотрите, кто гадит.

3.16 , Kusb ( ? ), 14:32, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У иксов тоже странное поведение. Какой-то пример плохо с точки зрения безопасности спроектированной системы. Немного похоже на дыры, на которые ругался разработчик x-screensver, по моему.

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:37, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Если Вяленд за 10 лет не смогли довести до рабочего состояния, то это, как бы, намекает об архитектурных изъянах, заложенных в его основу.

3.14 , Аноним ( 5 ), 14:20, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Т.е. идеально спроектированная система самозарождается вчера.

3.20 , Аноним ( - ), 15:11, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как только протолкнем в массы - все само заработает и поедет. Вы просто не умеете верить !

3.21 , Адекват ( ok ), 15:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не нужен он никому, как и иксы и линукс в целом. Был бы нужен - давно бы сделали.

Иксы те же могли бы починить, просто собрать группу желающих участвовать в этом, разработать план мероприятий и вперед!

Народ хочет получать, но не делать, хочет рабочий вейланд или иксы без дырок, но не хочет для этого ничего делать, может просто это наследие русской халявы, детства прошедшего под сказки про золотую рыбку и щуку, которая желание исполняла, ах да - еще наследие 90ых и 2000ых - когда можно было более менее свободно пользоваться приратскими виндами, где все работало, где за 60р можно было купить диск с виндой xp, оффисом и еще кучей софта :) И ничего не ломалось после обновлений, потому что обновлений не было, так не было безлимитного интернета.

Сейчас судьба линукса в руках людей, которые ищут материальную выгоду чисто для себя, а не людей, которые хотят сделать его лучше.

Все что местным остается - это гавкать (это я про себя в том числе) по мере сил и возможностей. ЗЫ: Вейланд может навсегда остаться в таком состоянии, как сейчас, или еще лет 20 разрабатываться.

2.9 , Аноним ( - ), 13:44, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нда, похоже на опеннете завелись боты. То раст продвигают, то вейланд, то systemd.

А суть одна: чем старое чинить - лучше новое пилить.

3.11 , Michael Shigorin ( ok ), 14:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно. MSDN Camp, как таких когда-то назвал Спольски.

3.22 , Аноним ( - ), 15:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А суть одна: Посеять разброд и шатание. Лучше враг изучающий бессмысленный но абсолютно новый и юникорный язык чем работающий над конкретной задачей. А вот если они еще начинают объединяться по интересам - идет тяжелая техника и боты рвуться в первых рядах. У меня уже паттерны на их методичку срабатывают в 70 случаях из 100. Видимо некоторые индивидумы легко поддаются подобного рода манипуляциям что готовы вопреки всем смыслам пытаться втиснуться в обойму где они какбы всего лишь погрешность или как там - лавинный эфект. Ога .