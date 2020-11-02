The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен Composer 2.0.0, менеджер зависимостей для PHP

02.11.2020 09:15

Представлен релиз Composer 2.0.0, менеджера для установки зависимостей в проектах на языке PHP. Composer позволяет определить какие библиотеки функций необходимы для работы проекта, после чего берёт на себя работу по установке недостающих зависимостей и обновлению новых версий. Доступные для установки библиотеки размещены в репозитории Packagist, который насчитывает более 287 тысяч пакетов. Код Composer написан на PHP и распространяется под лицензией MIT.

Composer позиционируется как система установки зависимостей, спроектированная с оглядкой на возможности пакетных менеджеров npm и bundler, используемых в сообществах разработчиков Node.js и Ruby. Система оперирует пакетами в привязке к конкретным проектам и рассчитана на установку зависимостей в локальные каталоги проектов (в качестве опции имеется и режим глобальной установки для всей системы). По умолчанию предлагается установка стабильных выпусков библиотек, но также имеется возможность использования экспериментальных обновлений (alpha/beta) и снапшотов (срезы находящейся в разработке кодовой базы), которые полезны при организации тестовых сборок в системах непрерывной интеграции.

В выпуске:

  • Проведена значительная оптимизация производительности и сокращено потребление памяти. Очень многое переработано, от протокола для обращения к packagist.org до методов определения зависимостей. Обеспечена загрузка в несколько потоков метаданных и zip-архивов. Реализован режим параллельной установки пакетов. Добавлены оптимизации в код для вычислений. За счёт загрузки только метаданных пакета значительно ускорены операции require/remove и частичные обновления. В некоторых проектах отмечается ускорение до 50%.
  • Переработан механизм обновления зависимостей, который избавлен от привязки к состоянию каталога в локальной ФС. После завершения обновления процесс установки теперь запускается автоматически с предварительным выполнением всех операций, для которых необходим доступ к сети. Выполнение сетевых операций до фактического начала установки позволяет исключить ситуации возникновения не полностью обновлённых каталогов в случае возникновения сетевого сбоя в процессе установки. По возможности загрузки по сети выполняются в несколько потоков.
  • По умолчанию в runtime добавлена дополнительная стадия проверки платформы при инициализации vendor/autoload.php, которая проверяет соответствие версии PHP и используемых расширений с версиями, поддерживаемыми в зависимостях. В случае несоответствия выводится ошибка. Проверка выполняется с использованием нового класса Composer\InstalledVersions, который загружается для каждого проекта и позволяет определить какие пакеты и версии доступны в проекте.
  • Переработаны сообщения об ошибках, связанные с проблемами определения зависимостей. Данные сообщения стали короче, яснее и с меньшим числом дубликатов.
  • Добавлена поддержка частичных обновлений со временными ограничениями, которые можно использовать когда требуется временно обновить или откатить назад версию одного пакета с целью тестирования или ожидания исправления ошибки. Для временного ограничения версий при обновлении следует использовать конструкцию "composer update vendor/package:1.0.*", которая не изменит содержимое блока "require" в "composer.json" и не пометит файл с блокировкой устаревшим. При полном обновлении для задания ограничений можно использовать опцию "--with vendor/package:1.0.*".
  • Реализовано автоматическое удаление пакетов, которые больше не требуются.
  • В репозитории добавлены новые опции only, exclude и canonical.
  • Добавлены новые события pre-operations-exec, pre-pool-create и post-file-download.
  • Добавлено большое число новых флагов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.packagist.com/com...)
  2. OpenNews: Доступен Composer 1.0.0, менеджер зависимостей для PHP
  3. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
  4. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
  5. OpenNews: Для Qt 6 развивается пакетный менеджер
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер NPM 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54003-composer
Ключевые слова: composer, php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 09:54, 02/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 09:58, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.3, Qwerty (??), 10:00, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.5, A.Stahl (ok), 10:02, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.6, Аааноним (?), 10:02, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.7, zo0M (ok), 10:04, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.4, фыва (?), 10:01, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:09, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > спроектированная с оглядкой на возможности пакетных менеджеров npm и ...

    Ура! Теперь малварь можно будет распространять централизованно, одним кликом мышки вместо простукивания тысяч сайтов.

     
     
  • 2.10, Онаним (?), 10:34, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хипстеры добрались и до PHP.
    Сидели бы в своих хрустах уже.
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:06, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Теперь малварь можно будет распространять централизованно

    Ой, можно подумать после вот такого кто-то будет ждать когда завезут свежей малвари в репы

    curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это малвари от производителя. Нужно еще докачать малварей от Васянов
     
  • 3.15, пох. (?), 11:42, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну че ты, в самом деле, докапываешься - всегда ж так делали!
    И вон, смотри, смотри - https! Надежна, сикьюрна, летсшиткрипта зуб дает!

    Нет, ты можешь, конечно, как правильный пацан, curl > installer.php ; php installer.php - а то вдруг завтра переставлять а интернет отменят?

    Если что - эта рекомендация (причем повторяющаяся несколько раз для разных софтин) мной с некоторым удивлением обнаружена в "system administration handbook" (пятой, да, Эви уже не было), которую я когда-то считал хорошей книжкой.

    Дивный новый мир, привыкайте.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:21, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПХПшники всегда отличались умом и сообразительностью
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:25, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

    Не ведись на провокации! Делай как чоткие пацаны:
    curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:28, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знаю только Composer из Seamonkey.
     
  • 1.12, Аноним (14), 11:35, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пхпшная дырень
     
  • 1.13, пох. (?), 11:36, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    TL;DR - они совместимость с версией 1 сломали, как положено?
     
  • 1.16, Gemorroj (ok), 11:49, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в комментария парад неадеквата)
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 12:19, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты его возглавил.
     
  • 2.20, Аноним (19), 12:26, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опеннет, детка.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру