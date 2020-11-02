Доступен Composer 2.0.0, менеджер зависимостей для PHP

|
|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:09, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> спроектированная с оглядкой на возможности пакетных менеджеров npm и ...
Ура! Теперь малварь можно будет распространять централизованно, одним кликом мышки вместо простукивания тысяч сайтов.
|
|
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 11:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это малвари от производителя. Нужно еще докачать малварей от Васянов
|
|3.15, пох. (?), 11:42, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну че ты, в самом деле, докапываешься - всегда ж так делали!
И вон, смотри, смотри - https! Надежна, сикьюрна, летсшиткрипта зуб дает!
Нет, ты можешь, конечно, как правильный пацан, curl > installer.php ; php installer.php - а то вдруг завтра переставлять а интернет отменят?
Если что - эта рекомендация (причем повторяющаяся несколько раз для разных софтин) мной с некоторым удивлением обнаружена в "system administration handbook" (пятой, да, Эви уже не было), которую я когда-то считал хорошей книжкой.
Дивный новый мир, привыкайте.
|