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Windows Calculator портирован для Linux при помощи платформы Uno

23.10.2020 21:55

Разработчики платформы Uno портировали калькулятор Windows для Linux, а работники компании Canonical подготовили snap-пакет для быстрой установки портированного калькулятора в Linux. Платформа Uno позволяет создавать универсальные приложения на C# и XAML, не требующие поддержания отдельных вариантов для разных платформ. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Uno предоставляет средства для поддержания единой кодовой базы для сборки мобильных, настольных и браузерных приложений, способных работать в Linux, macOS, Windows, iOS, Android и WebAssembly. Интерфейс приложения адаптируется с учётом специфики каждой платформы и выглядит как родные программы. Uno предоставляет основанную на Mono прослойку для портирования UWP (Universal Windows Platform) и WinUI приложений для других операционных систем.

В свежем выпуске Uno 3.1 появилась штатная поддержка платформы Linux. В Linux для отрисовки графических элементов используется бэкенд на базе движка Skia и поддерживается интеграция с GTK (через SkiaSharp и GtkSharp). В качестве примера использования Uno для портирования Windows программ для Linux выбран Windows Calculator, который был переведён на C# и предложен как кросс-платформенный Uno Calculator.



  1. Главная ссылка к новости (https://snapcraft.io/blog/the-...)
  2. OpenNews: Проект Mono развивает средства для выполнения проектов на C# в браузере
  3. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  4. OpenNews: Проект OpenSilver развивает открытую реализацию Silverlight
  5. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0
  6. OpenNews: Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53951-uno
Ключевые слова: uno, dotnet, mono
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, xtotec (ok), 22:12, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ну, всё - теперь заживём. Лучшие умы человечества ломали головы, чего ещё не хватает Линуксу, чтобы широкие массы возлюбили его, но пришёл Майкрософт и лёгким манием руки разрешил философскую проблему десятилетий
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:13, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну, наконец-то, нормальный калькулятор! /me побежал удалять kcalc (нет)

    пс. не знаю ни одной приличной uwp программы, хотя, задумка, наверное, неплохая (для недобуков на арм в первую очередь).

     
     
  • 2.4, anonymous (??), 22:14, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Сейчас бы юзать kcalc когда есть питон
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:57, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а чо не R/Julia/Octave/Maxima/Sage/Matlab/Maple/…?
     
     
  • 4.29, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:05, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чо бы не впадать в крайности и не продолжить использовать bc?
     
     
  • 5.43, Аноним (22), 23:24, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или dc. Хотя в потребительском плане калькуляторы с GUI выигрывают. Хотя сейчас может популярно в гугл вбивать.
    Но раз уж впали в питон, чего бы и не поинтересоваться, что удерживает человека от впадания в еще большую крайность?
     
  • 4.67, topin89 (ok), 03:20, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да так-то пофиг, любой язык с REPL пойдёт, хоть консоль JavaScript в браузере, хоть cling для особых фанатов плюсов. Кому как, конечно, но мне питон оказался удобнее калькуляторов.
     
  • 3.58, grayich (ok), 00:33, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня, щас всё должно через браузеры работать
    вот лучший калькулятор) https://clcalc.net/
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:19, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработчики платформы Uno портировали калькулятор Windows

    Это не настоящий "Калькулятор", а индусская подделка, жрущая и на ненужном дотнете (на котором во все существующие недохлые SDK завезли телеметрию, позор блин, для сборки приложения с помощью Mono пришлось с сайта Microsoft качать SDK), с ущербным дизайном. Калькулятор - это то, что в семёрке и предыдущих версиях. Остерегайтесь подделок.

     
     
  • 2.13, Анон345 (?), 22:34, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно он написан на С++.
     
     
  • 3.31, Аноним (5), 23:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно. .Net на Windows 3.1 не работал.
     
  • 2.14, NNN (??), 22:36, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чукча не читатель? По ссылке бы хоть перешли. Портировали Windows Calculator, код которого вы можете найти на платформе Гитхаб.
     
     
  • 3.30, Аноним (5), 23:07, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код настоящего калькулятора, вероятно, тоже недавно был на GitHube.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:19, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это гуано со скобками хоть работать умеет? Может ли в именованные переменные как божественный gnome-calculator? Вантузософт никогда не отличался гибкостью. От вантуза требуется, чтоб игоры нормально запускалися, и все. Все остальное там плюшевое.
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 01:59, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для калькулятора это лишнее
     

  • 1.7, Аноним (5), 22:20, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем эта Uno лучше, чем  
    Avalonia?
     
  • 1.8, Онаним Тот Самый (?), 22:22, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как бы я не любил UWP-приложения, считаю, что инструмент для кроссплатформы — это хорошо
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:26, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Как считал в настольном офисном калькуляторе, так и считаю.

    Работает и на винде, и в линуксе, и в режиме BIOS, и даже без монитора.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:33, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня уже микрокалькулятор есть
     
     
  • 3.34, rvs2016 (ok), 23:13, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Программируемый, конечно? :-)
     
  • 2.12, аноним3 (?), 22:33, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🛠мир , труд, май)))))работай в биосе дальше))
     
  • 2.21, rshadow (ok), 22:56, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ипать вы олдфаги. У всех ньюфагов мобильник есть с калькулятором. Всегда под рукой.
     
     
  • 3.33, Аноним (6), 23:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У него наверное еще и наручные часы есть. Нет-нет, совсем не для понтов -- чисто время смотреть!!1
     
     
  • 4.44, Sluggard (ok), 23:31, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чем плохи наручные часы для узнавания времени? Время видно в одно движение, не надо колупаться в карманах, доставая огромное устройство, зимой на улице это особенно проявляется. Это не говоря про какие-нибудь походы, посещения пляжей, и всякие пьянки, с риском уронить, утопить или просто потерять смартфон.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 23:46, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    причём батарейка меняется раз в 10 лет.
     
     
  • 6.53, Аноним (53), 00:13, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зщачем батарейка в механических часах ?

    (хотя не, както видел механические часы с подстветкой.. наверное там была батарейка для лампочки)

     
     
  • 7.56, Sluggard (ok), 00:24, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В кварцевых нужна батарейка.
    А подсветку лучше энергонезависимую (на стрелках и делениях). Часов с тритиевой подсветкой сейчас в продаже много.
     
  • 5.63, Аноним (6), 02:04, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Время видно в одно движение

    На тебя и так с каждого утюга часы смотрят: с правого нижнего угла экрана твоего вантуза (причем по 8 часов в день), с навигатора таксиста, с каждой автобусной остановки, + каждый раз, когда читаешь сообщение в своем вотсапе. Зачем тебе еще одни часы? Чисто для понтов, разумеется. Да и на часы смотрят в основном когда опаздывают -- просто выходи вовремя, и на часы смотреть не придется вообще! Приучи себя к пунктуальности уже.

     
     
  • 6.64, Sluggard (ok), 02:07, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Приучи себя к пунктуальности уже.

    Приучи себя из-за компа вставать и из вотсаппа вылезать. И херню не нести.

     
  • 3.68, mikhailnov (ok), 03:42, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На настоящем калькуляторе тактильные ощущения особые
     

  • 1.10, th3m3 (ok), 22:27, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде уже была новость про это ненужно?
     
     
  • 2.16, Аноным (ok), 22:41, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ЛОРе
     
  • 2.17, eugener (ok), 22:45, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На omgubuntu.co.uk неделю назад.
     

  • 1.15, Вкусная водочка (ok), 22:39, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Калькулятор занимает две трети экрана. Сразу видно UWP-govnetso.
     
  • 1.18, paulus (ok), 22:46, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    uno, mono, uwp - сплошные, ненужные, матюки...
     
     
  • 2.20, Вкусная водочка (ok), 22:55, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WF, WPF, WinUI, MAUI, Win32. И при этом майкрософт никак не может сказать разработчикам, на что из всего этого они делают ставку, и надолго ли.
     
     
  • 3.27, Вкусная водочка (ok), 23:03, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл ещё Сервелат и XNA 🤘
     
  • 2.23, annnnnon (?), 22:58, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    другое дело зоопарк линукса kde, gnome, make, xfce, lxqt и тд
     
     
  • 3.26, Вкусная водочка (ok), 23:02, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Этот зоопарк от разных людей, разных команд. А тут одна корпорация мечется, всё никак не может обрести покой, и регулярно кидает разработчиков.
     
     
  • 4.41, annnnnon (?), 23:17, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хорошо что там никто не мечется и очень четкий и успешный план развития
     
  • 3.72, б.б. (?), 03:57, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вообще, понапридумывают программ. программа должна быть ОДНА, и всё.
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:50, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не знаю, почему все так агрятся. Как proof of concept вполне годится.
    Одно не понятно - кейлоггер тоже портировали?
     
  • 1.24, mikhailnov (ok), 22:58, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интерфейс прикольный, но запускается ожидаемо очень долго, хотя весит на удивление всего лишь 115 МБ, ожидал больше
     
     
  • 2.35, Аноним (6), 23:13, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > весит на удивление всего лишь 115 МБ

    Да, довольно таки миниатюрен. На 4-х гигабайтную флешку уместится аж ~35 калькуляторов -- раздавай не хочу.

     
  • 2.71, mikhailnov (ok), 03:49, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл написать. ШГ.
     

  • 1.25, Armagor (??), 22:59, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди кинулись комментировать про калькулятор, а между тем, калькулятор в этой новости - далеко не самое важное, это просто приложение-пример. Если перейти в гит проекта уно и пролистать вниз до списка контрибьюторов - https://github.com/unoplatform/uno#contributors - то там найдется аж целый https://opensource.microsoft.com
    Внимание майкрософта к линукс постепенно смещается от серверов к десктопам, и это очень интересно.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 02:10, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open Source всеми большими корпорациями используется для уменьшения затрат на непрофильные продукты, так что это как раз говорит о том что внимание смещается в сторону клауда и сервисов, а винда и всякие там IE развивать экономически невыгодно
     
  • 2.69, mikhailnov (ok), 03:44, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все UNO - Microsoft
     

  • 1.28, Аноним (5), 23:04, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а работники компании Canonical подготовили snap-пакет для быстрой установки портированного калькулятора в Linux.

    Вместо deb-пакетов они готовят snap-пакеты. Видимо, в будущем планируется отвязка дистра от дебиана, снап как раз для этого годится - каждое приложение тащит свой дистр.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Видимо, в будущем планируется отвязка дистра от дебиана

    И это будет концом дебиана.

     
     
  • 3.38, Аноним. (?), 23:16, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет разрывом связей. А Дебиан-то ещё поживёт. Сотрудничая с FreeBSD?
     
  • 3.40, Аноним (40), 23:16, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты из этих у которых вечно всё заканчивается но никак не закончиться, умирает но никак не умрёт, побеждает но никак не победит....

    Виндузятник растоманохипстер?

     
  • 2.70, mikhailnov (ok), 03:47, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там небось еще то дрочево со сборкой этого UNO и зависимостей в нормальные пакеты, а в снап можно спокойно любой мусор упаковать, используя бинарный компилятор, не собирая его предварительно. Снап хромиума раньше собирался блобом clang от google, по-моему.
     

  • 1.36, Аноним. (?), 23:14, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего не умеют мелкомягкие - писать законченный, классно работающий код. Всё всегда унылые продукты жизнедеятельности при спешке выхода в продажи.
     
  • 1.37, Аноним (40), 23:14, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот который в режиме для программистов неправильно арифметику делает? Нафик оно такое надо.

    Ах, сейчас вылезит тру виндузятник и докажет что так и было задуманно и в этом мол вот такой-то и такой-то смысл.

     
  • 1.39, Аноним (39), 23:16, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, калькулятор есть, можно эксплойты запускать.
     
     
  • 2.42, Аноним (3), 23:18, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну всё, калькулятор есть, можно эксплойты запускать.

    Главное, чтобы телеметрию не забыли -- весь софт мс сегодня протроянен телеметрией насквозь (включая калькулятор и блокнот).

     
     
  • 3.49, PHPoenX (ok), 23:51, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрия это мелочи. А вот серьёзные уязвимости даже в блокноте - другое дело
     
     
  • 4.54, Аноним (3), 00:19, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде специальная, не задокументированная телеметрия, которая руткит. Это из-за неё же патчить файлы нужно в 10 было.
     

  • 1.45, Аноним (45), 23:32, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хз хз, но чет я думаю что Uno как и Avalonia кривоваты по сравнению с оригиналом
     
  • 1.46, Аноним (48), 23:43, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > snap-пакет для быстрой установки портированного калькулятора в Linux.

    рука-лицо...

     
  • 1.47, Аноним (47), 23:45, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А часов случаем нет портированных?
     
  • 1.50, Аноним (50), 23:55, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CMD надо еще портировать.
     
     
  • 2.57, Аноним (45), 00:32, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PowerShell как бы уже давно есть
     

  • 1.51, Аноним (40), 23:59, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И самое интересное ЗАЧЕМ?
     
  • 1.52, Kuromi (ok), 00:09, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *рукалицо*
     
  • 1.55, Daemon (??), 00:23, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сапер портаните :)
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 01:17, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так есть норм кдешный kmines
     

  • 1.59, Аноним (59), 00:45, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    шиза
     
  • 1.61, Аноним (60), 01:21, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь будет лучше, чем xcalc -  в котором до сих пор кривые символы
     
  • 1.66, Аноним (66), 03:19, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующей осью на моем десктопе будет фрибсд. Это уже очевидно.
     

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