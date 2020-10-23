Windows Calculator портирован для Linux при помощи платформы Uno

Разработчики платформы Uno портировали калькулятор Windows для Linux, а работники компании Canonical подготовили snap-пакет для быстрой установки портированного калькулятора в Linux. Платформа Uno позволяет создавать универсальные приложения на C# и XAML, не требующие поддержания отдельных вариантов для разных платформ. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Uno предоставляет средства для поддержания единой кодовой базы для сборки мобильных, настольных и браузерных приложений, способных работать в Linux, macOS, Windows, iOS, Android и WebAssembly. Интерфейс приложения адаптируется с учётом специфики каждой платформы и выглядит как родные программы. Uno предоставляет основанную на Mono прослойку для портирования UWP (Universal Windows Platform) и WinUI приложений для других операционных систем.

В свежем выпуске Uno 3.1 появилась штатная поддержка платформы Linux. В Linux для отрисовки графических элементов используется бэкенд на базе движка Skia и поддерживается интеграция с GTK (через SkiaSharp и GtkSharp). В качестве примера использования Uno для портирования Windows программ для Linux выбран Windows Calculator, который был переведён на C# и предложен как кросс-платформенный Uno Calculator.