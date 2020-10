Windows Calculator портирован для Linux при помощи платформы Uno

2.11 , Аноним ( 11 ), 22:33, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня уже микрокалькулятор есть

3.34 , rvs2016 ( ok ), 23:13, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Программируемый, конечно? :-)

2.12 , аноним3 ( ? ), 22:33, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 🛠мир , труд, май)))))работай в биосе дальше))

2.21 , rshadow ( ok ), 22:56, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ипать вы олдфаги. У всех ньюфагов мобильник есть с калькулятором. Всегда под рукой.

3.33 , Аноним ( 6 ), 23:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – У него наверное еще и наручные часы есть. Нет-нет, совсем не для понтов -- чисто время смотреть!!1

4.44 , Sluggard ( ok ), 23:31, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А чем плохи наручные часы для узнавания времени? Время видно в одно движение, не надо колупаться в карманах, доставая огромное устройство, зимой на улице это особенно проявляется. Это не говоря про какие-нибудь походы, посещения пляжей, и всякие пьянки, с риском уронить, утопить или просто потерять смартфон.

5.48 , Аноним ( 48 ), 23:46, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – причём батарейка меняется раз в 10 лет.

6.53 , Аноним ( 53 ), 00:13, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зщачем батарейка в механических часах ? (хотя не, както видел механические часы с подстветкой.. наверное там была батарейка для лампочки)

7.56 , Sluggard ( ok ), 00:24, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В кварцевых нужна батарейка.

А подсветку лучше энергонезависимую (на стрелках и делениях). Часов с тритиевой подсветкой сейчас в продаже много.

5.63 , Аноним ( 6 ), 02:04, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Время видно в одно движение На тебя и так с каждого утюга часы смотрят: с правого нижнего угла экрана твоего вантуза (причем по 8 часов в день), с навигатора таксиста, с каждой автобусной остановки, + каждый раз, когда читаешь сообщение в своем вотсапе. Зачем тебе еще одни часы? Чисто для понтов, разумеется. Да и на часы смотрят в основном когда опаздывают -- просто выходи вовремя, и на часы смотреть не придется вообще! Приучи себя к пунктуальности уже.

6.64 , Sluggard ( ok ), 02:07, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Приучи себя к пунктуальности уже. Приучи себя из-за компа вставать и из вотсаппа вылезать. И херню не нести.

3.68 , mikhailnov ( ok ), 03:42, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На настоящем калькуляторе тактильные ощущения особые