Windows Calculator портирован для Linux при помощи платформы Uno

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|1.2, xtotec (ok), 22:12, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Ну, всё - теперь заживём. Лучшие умы человечества ломали головы, чего ещё не хватает Линуксу, чтобы широкие массы возлюбили его, но пришёл Майкрософт и лёгким манием руки разрешил философскую проблему десятилетий
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|1.3, Аноним (3), 22:13, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну, наконец-то, нормальный калькулятор! /me побежал удалять kcalc (нет)
пс. не знаю ни одной приличной uwp программы, хотя, задумка, наверное, неплохая (для недобуков на арм в первую очередь).
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|5.43, Аноним (22), 23:24, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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или dc. Хотя в потребительском плане калькуляторы с GUI выигрывают. Хотя сейчас может популярно в гугл вбивать.
Но раз уж впали в питон, чего бы и не поинтересоваться, что удерживает человека от впадания в еще большую крайность?
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|4.67, topin89 (ok), 03:20, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да так-то пофиг, любой язык с REPL пойдёт, хоть консоль JavaScript в браузере, хоть cling для особых фанатов плюсов. Кому как, конечно, но мне питон оказался удобнее калькуляторов.
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|1.5, Аноним (5), 22:19, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработчики платформы Uno портировали калькулятор Windows
Это не настоящий "Калькулятор", а индусская подделка, жрущая и на ненужном дотнете (на котором во все существующие недохлые SDK завезли телеметрию, позор блин, для сборки приложения с помощью Mono пришлось с сайта Microsoft качать SDK), с ущербным дизайном. Калькулятор - это то, что в семёрке и предыдущих версиях. Остерегайтесь подделок.
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|2.14, NNN (??), 22:36, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чукча не читатель? По ссылке бы хоть перешли. Портировали Windows Calculator, код которого вы можете найти на платформе Гитхаб.
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|3.30, Аноним (5), 23:07, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Код настоящего калькулятора, вероятно, тоже недавно был на GitHube.
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|1.6, Аноним (6), 22:19, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это гуано со скобками хоть работать умеет? Может ли в именованные переменные как божественный gnome-calculator? Вантузософт никогда не отличался гибкостью. От вантуза требуется, чтоб игоры нормально запускалися, и все. Все остальное там плюшевое.
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|1.9, Аноним (9), 22:26, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Как считал в настольном офисном калькуляторе, так и считаю.
Работает и на винде, и в линуксе, и в режиме BIOS, и даже без монитора.
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|2.21, rshadow (ok), 22:56, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ипать вы олдфаги. У всех ньюфагов мобильник есть с калькулятором. Всегда под рукой.
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|3.33, Аноним (6), 23:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У него наверное еще и наручные часы есть. Нет-нет, совсем не для понтов -- чисто время смотреть!!1
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|4.44, Sluggard (ok), 23:31, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А чем плохи наручные часы для узнавания времени? Время видно в одно движение, не надо колупаться в карманах, доставая огромное устройство, зимой на улице это особенно проявляется. Это не говоря про какие-нибудь походы, посещения пляжей, и всякие пьянки, с риском уронить, утопить или просто потерять смартфон.
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|6.53, Аноним (53), 00:13, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зщачем батарейка в механических часах ?
(хотя не, както видел механические часы с подстветкой.. наверное там была батарейка для лампочки)
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|7.56, Sluggard (ok), 00:24, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В кварцевых нужна батарейка.
А подсветку лучше энергонезависимую (на стрелках и делениях). Часов с тритиевой подсветкой сейчас в продаже много.
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|5.63, Аноним (6), 02:04, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Время видно в одно движение
На тебя и так с каждого утюга часы смотрят: с правого нижнего угла экрана твоего вантуза (причем по 8 часов в день), с навигатора таксиста, с каждой автобусной остановки, + каждый раз, когда читаешь сообщение в своем вотсапе. Зачем тебе еще одни часы? Чисто для понтов, разумеется. Да и на часы смотрят в основном когда опаздывают -- просто выходи вовремя, и на часы смотреть не придется вообще! Приучи себя к пунктуальности уже.
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|6.64, Sluggard (ok), 02:07, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Приучи себя к пунктуальности уже.
Приучи себя из-за компа вставать и из вотсаппа вылезать. И херню не нести.
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|2.20, Вкусная водочка (ok), 22:55, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WF, WPF, WinUI, MAUI, Win32. И при этом майкрософт никак не может сказать разработчикам, на что из всего этого они делают ставку, и надолго ли.
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|3.26, Вкусная водочка (ok), 23:02, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Этот зоопарк от разных людей, разных команд. А тут одна корпорация мечется, всё никак не может обрести покой, и регулярно кидает разработчиков.
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|4.41, annnnnon (?), 23:17, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хорошо что там никто не мечется и очень четкий и успешный план развития
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|3.72, б.б. (?), 03:57, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и вообще, понапридумывают программ. программа должна быть ОДНА, и всё.
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|1.19, Аноним (19), 22:50, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не знаю, почему все так агрятся. Как proof of concept вполне годится.
Одно не понятно - кейлоггер тоже портировали?
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|1.24, mikhailnov (ok), 22:58, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интерфейс прикольный, но запускается ожидаемо очень долго, хотя весит на удивление всего лишь 115 МБ, ожидал больше
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|2.35, Аноним (6), 23:13, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> весит на удивление всего лишь 115 МБ
Да, довольно таки миниатюрен. На 4-х гигабайтную флешку уместится аж ~35 калькуляторов -- раздавай не хочу.
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|2.65, Аноним (65), 02:10, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Open Source всеми большими корпорациями используется для уменьшения затрат на непрофильные продукты, так что это как раз говорит о том что внимание смещается в сторону клауда и сервисов, а винда и всякие там IE развивать экономически невыгодно
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|1.28, Аноним (5), 23:04, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а работники компании Canonical подготовили snap-пакет для быстрой установки портированного калькулятора в Linux.
Вместо deb-пакетов они готовят snap-пакеты. Видимо, в будущем планируется отвязка дистра от дебиана, снап как раз для этого годится - каждое приложение тащит свой дистр.
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|2.32, Аноним (32), 23:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Видимо, в будущем планируется отвязка дистра от дебиана
И это будет концом дебиана.
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|3.38, Аноним. (?), 23:16, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это будет разрывом связей. А Дебиан-то ещё поживёт. Сотрудничая с FreeBSD?
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|3.40, Аноним (40), 23:16, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты из этих у которых вечно всё заканчивается но никак не закончиться, умирает но никак не умрёт, побеждает но никак не победит....
Виндузятник растоманохипстер?
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|2.70, mikhailnov (ok), 03:47, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там небось еще то дрочево со сборкой этого UNO и зависимостей в нормальные пакеты, а в снап можно спокойно любой мусор упаковать, используя бинарный компилятор, не собирая его предварительно. Снап хромиума раньше собирался блобом clang от google, по-моему.
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|1.36, Аноним. (?), 23:14, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чего не умеют мелкомягкие - писать законченный, классно работающий код. Всё всегда унылые продукты жизнедеятельности при спешке выхода в продажи.
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|1.37, Аноним (40), 23:14, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это тот который в режиме для программистов неправильно арифметику делает? Нафик оно такое надо.
Ах, сейчас вылезит тру виндузятник и докажет что так и было задуманно и в этом мол вот такой-то и такой-то смысл.
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|2.42, Аноним (3), 23:18, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну всё, калькулятор есть, можно эксплойты запускать.
Главное, чтобы телеметрию не забыли -- весь софт мс сегодня протроянен телеметрией насквозь (включая калькулятор и блокнот).
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|3.49, PHPoenX (ok), 23:51, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеметрия это мелочи. А вот серьёзные уязвимости даже в блокноте - другое дело
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|4.54, Аноним (3), 00:19, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде специальная, не задокументированная телеметрия, которая руткит. Это из-за неё же патчить файлы нужно в 10 было.
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|1.45, Аноним (45), 23:32, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хз хз, но чет я думаю что Uno как и Avalonia кривоваты по сравнению с оригиналом
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|1.46, Аноним (48), 23:43, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> snap-пакет для быстрой установки портированного калькулятора в Linux.
рука-лицо...
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