В Google News прекращён приём сайтов, использующих внешние ссылки в статьях

3.56 , Михрютка ( ok ), 13:06, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – эээ типа залезть к mc в инбокс и почитать его почту? или какую информацию ві предлагаете проверить? пошариться по гуглевой відаче и убедиться, что гугль белій и пушістій?

4.58 , Timoteo Cirkla ( ok ), 13:07, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это означает залезть на гугл ньюз, оттуда на любой новостной сайт, публикующийся в гугл ньюз, и увидеть, что в их свежих статьях внешние ссылки есть.

5.68 , Михрютка ( ok ), 13:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а, ну то исть >>>пошариться по гуглевой відаче и убедиться, что гугль белій и пушістій? конечно, белый и пушистый, кто бы сомневался. ну или поуговаривайте меня, что в гугель ньюс сейчас попадает прям "любой" новостной сайт. прям "любой". валяйте.