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В Google News прекращён приём сайтов, использующих внешние ссылки в статьях

26.10.2020 11:47

Компания Google перешла к практике запрещения участия в сервисе Google News сайтов, использующих внешние ссылки в своих статьях. В том числе не допускается даже указание прямых ссылок на источники. Подобные меры приняты для борьбы с злоупотреблениями, связанными с применением схем обмена ссылками, поисковой оптимизацией и добавлением скрытой рекламы. С другой стороны запрет ссылок ломает основополагающий принцип гипертекста, позволяющий при помощи ссылок предоставлять читателям дополнительную информацию и давать возможность обращения к источникам для проверки изложенных в статьях фактов.

В размещённых на сайте Google правилах упоминается только запрет мошеннических схем, таких как дорвеи и обманные ссылки, но представители службы поддержки Google подтвердили, что запрет теперь распространяется и на любые внешние ссылки, независимо от их назначения. Ниже приводится переписка со службой, занимающейся подтверждением сайтов в Google News, в которой приняли участие четыре разных специалиста Google (изначально предполагалось, что отказ принимать сайт, использующий ссылки на источники, связан с перегибами на местах, но оказалось, что это официальная политика Google).

Google: Здравствуйте, команда издания "OpenNet"! Мы проверили ваше издание: https://publishercenter.google.com/publications/********/overview/general, и обнаружили, что оно не соответствует политике в отношении содержания Новостей Google, поскольку в ней есть гиперссылки, ведущие на сторонние сайты. Мы приложили скриншот для вашей справки.

MC: То есть вы утверждайте, что ресурс не прошёл одобрение из-за публикации ссылок на источники, технические уточнения и сайты проектов, напрямую имеющих связь с рассматриваемыми в статье технологиями? Посмотрите например статью про Chrome https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53846 По вашему там все ссылки на детали изменений тоже лишние и нужно голословно делать утверждения не ссылаясь на источники? Ссылки на англоязычные источники в технических статьях на другом языке критически важны для того чтобы читатели при необходимости могли перепроверить факты и убедиться, что информация изложена корректно.

Google: Мы просмотрели ваше издание https://publishercenter.google.com/publications/********/overview/general и заметили, что в статьях есть ссылки, которые ведут на другие сайты. Обратите внимание, что этот тип контента не соответствует правилам в отношении содержания Новостей Google. Для справки мы приложили скриншоты.

Мы не разрешаем контент, который скрывает или искажает спонсируемый контент как независимый редакторский контент. Спонсорство, включая, помимо прочего, аффилированную собственность или выгоду, оплату или материальную поддержку, должно быть ясно раскрыто (объяснено) читателям. Тема спонсируемого контента не должна фокусироваться на спонсоре без четкого раскрытия информации.

MC: Все ссылки непосредственно имеют отношение к опубликованным материалам, это не платные ссылки, не скрытая реклама, не спонсортство, не SEO. В частности, подсвеченные ссылки на приведённом скриншоте имеют прямое отношение к описываемому в статье набору компиляторов LLVM. LLVM является некоммерческим проектом, развиваемом энтузиастами, в том числе многими инженерами из Google. Первая подсвеченная ссылка ведёт на сам проект, вторая на список изменений в новой версии про которую говориться в статье, третья на wikipedia с пояснением не всем понятного термина, четвёртая - пример с развёрнутым пояснением по неоднозначному изменению, подготовленный непосредственно разработчиком этого изменения. Все указанные в тексте статьи ссылки необходимы для получения полной информации о разбираемом в статье материале и подтверждают упоминаемые в статье факты.

Google: Мы проверили содержание вашей публикации https://publishercenter.google.com/publications/********/overview/genera и, как упоминалось ранее, на вашем веб-сайте есть ссылки на другие веб-сайты. Даже если, ссылки поддерживают контент, перенаправление на разные веб-сайты неприемлемо, в соответствии с нашими Правилами в ​​отношении содержания Новостей Google.

Пожалуйста, удалите ссылки на другие веб-сайты в своем контенте, а затем повторно отправьте свое издание на рассмотрение.

MC: В упомянутых правилах ничего не сказано про легитимные ссылки. В правилах лишь написано: "запрещены ссылки на вредоносное ПО и вирусы. Мы также не допускаем сайты, участвующие в схемах обмена ссылками с целью повышения рейтинга, генерации искусственного трафика или других действий, описанных в рекомендациях для веб-мастеров." Никакой генерации искусственного трафика, обмена ссылками и SEO-схем не используется. Ссылки ставятся лишь для подтверждения описываемых в статьях фактов и пояснения деталей по компонентам и терминам.

Google: Мы хотели бы сообщить вам, что Новости Google не разрешают контент, который имеет ссылки на другие веб-сайты, даже если они соотносятся с содержанием, так как не все пользователи могут захотеть перейти на другие веб-сайты из контента, с которым они ознакамливаются. Дополнительную информацию можно найти в следующих статьях Справочного центра: Статья 1 и Статья 2.

MC: В приведенных вами дополнительных статьях правил говориться не про обычные информационные ссылки, а про дорвеи, принудительную переадресацию, схемы обмена ссылками и скрытые ссылки. Про запрет нормальных ссылок там ничего нет. Пожалуйста подтвердите, что отказ приёма новых издателей, в статьях которых содержатся любые внешние ссылки, это официальная позиция Google, и для попадания в Google News мне обязательно нужно перестать указывать ссылки на другие сайты.

Google: В соответствии с Правилами в отношении содержания Новостей Google, хотя это не упоминается в Справочном центре, контент не должен иметь ссылок, которые перенаправляют на другие веб-сайты. Однако, если вы по-прежнему считаете, что содержание вашей публикации не нарушает политики в отношении контента Новостей Google, вы можете повторно отправить свое издание на проверку.

MC: Действуют ли правила, если для перехода на другой сайт используется промежуточная страница на локальном сайте, предупреждающая пользователя о внешнем переходе и требующая подтверждения действия?

Google: Сообщаем вам, что в соответствии с Политикой в ​​отношении содержания новостей Google это правило применяется к локальному сайту, поскольку контент не должен содержать ссылок, которые ведут на другие сайты.



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Лицензия: CC-BY
Источник: собственная информация
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53931-google
Ключевые слова: google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Ноним (?), 11:50, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Walled garden как он есть
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:51, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Мы хотели бы сообщить вам, что Новости Google не разрешают контент, который имеет ссылки на другие веб-сайты, даже если они соотносятся с содержанием, так как не все пользователи могут захотеть перейти на другие веб-сайты из контента, с которым они ознакамливаются.

    Ӧбанарии какие-то. Если пользователь не захочет переходить, он не будет кликать.

     
     
  • 2.7, гугель (?), 11:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Пользователь - т*пой! (у нас давно не осталось других пользователей)

    Он может подумать (ну, предположим, ему есть чем) что это безобидная ссылка, ведущая на другой гугль, как вы не понимаете! И нажать ее! И попасть на САЙТ ГДЕ-ТО В ИНТЕРНЕТЕ!!! Это ужасно, ведь мы не можем контролировать, что там нет насилия, эксплуатации детей и не нашей рекламы!

     

  • 1.3, InuYasha (??), 11:54, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Только узнал о таком сервисе - и он уже ненужный. Спасибо за предостережение! :)
    Лучше инфоворс посмотрю.
     
     
  • 2.26, Timoteo Cirkla (ok), 12:27, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле на английском ни одной такой новости нет.
    И зашёл на Google News. Все представленные там статьи имеют внешние ссылки.
     

  • 1.4, th3m3 (ok), 11:55, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Весеннее обострение задело и гугл. Что дальше? Будет банить в поиске за ссылки на другие сайты? В поиске тоже цензура. Только DuckDuckGo радует.
     
     
  • 2.65, n00by (ok), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальше примется определять, что пользователь ищет пруфы, и начнёт таких искателей правды обрабатывать.
     

  • 1.5, Козлетто (?), 11:56, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А меня забанили в беседе вк тиу, за то что посмел усомнится в качестве услуг одного хитрого бизнесмена-админа продающего чёртёжи за целую 1000-рублей/шт!
     
  • 1.6, m.makhno (ok), 11:57, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    OpenNet, держитесь ;) По переписке видно, что дело непростое.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:01, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не видно главного. Зачем сабж опенету?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:57, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    По ощущениям на той стороне какая-то заскриптованная девочка тыкает мышкой на заготовленные шаблонные ответы. Нужно просто придумать, подобрать ключевое слово, по которому заскриптованая девочка триггернется и переназначит дело своему непосредственному начальству.
     
     
  • 2.59, пох. (?), 13:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы живете далеким прошлым.
    Современные заскриптованные девочки НИКОГДА не передают дело начальству - им это строжайше запрещено (и часто просто технически невозможно - незакрытый за пять секунд тикет грозит увольнением, закрыть его можно только по правилам).

    Единственный способ на них повлиять - шумиха в твитере и прочих гуаносми. Тогда начальство начинает получать пинки сверху, и дает команду "разрешить".

    Зачем при этом делать гугль лучше чем он есть - не понимаю.

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:58, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дуров, когда уже агрегатор новостей будет? Время пришло.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:01, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нашел подобных заявлений Гугла где-то еще, например в англонете. Кто-то смог что-то нарыть?
     
  • 1.11, minona (ok), 12:01, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в сервисе Google News

    А скоро данная политика внедрится повсеместно?

     
  • 1.13, Урри (?), 12:05, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне кажется вопрос можно решить вполне современно, цивилизованно и корректно:

    Публиковать новость с корректным заголовком и текстом "Ввиду изменившейся политики компании гугл относительно новостей в ленте гуглньюс ищите наш канал новостей на официальном сайте, телеграм канале и рсс ленте."
    Все.

    А через пару месяцев можно и вообще закончить там публиковаться.

     
     
  • 2.27, Timoteo Cirkla (ok), 12:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно сделать только в случае, если Google реально решил так делать. Но. На английском ни одной новости, что они вводят это ограничение. И статьи с внешними ссылками из гугл ньюз не исчезли.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:09, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это как гипертекст но без гипертекста? Пчёлы против мёда? Маразм крепчал
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:13, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бред. Первая же ссылка из гугл новости на новость на Лента.Ру имеет в тексте ссылку на РИА.РУ
     
     
  • 2.24, anti. (?), 12:27, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ
     

  • 1.16, topin89 (ok), 12:14, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это как это? Они всерьёз отдают предпочтение страницам без подтверждений и подталкивают воровать контент без указания авторства?

    Какую-то неправильную траву они там курят.

     
     
  • 2.18, Аноним (15), 12:16, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продвигают оригинальный контент, а не копипасты с других сайтов.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:27, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анализ статей, выжимка и собственные выводы – тоже оригинальный контент. Тем более, если это перевод.
     
  • 2.28, Timoteo Cirkla (ok), 12:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не они курят. Просто новость фейковая.
     
  • 2.50, n00by (ok), 13:01, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это как это? Они всерьёз отдают предпочтение страницам без подтверждений и подталкивают
    > воровать контент без указания авторства?

    Более того, они учат быть балаболами и дебилами, верующими в Гугл.

     

  • 1.17, Аноним (15), 12:15, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл в поиске мне ни разу опеннет не выдавал. Всегда напрямую захожу вводя урл
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:58, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в Андроиде он сам периодически предлагает (предлагал) новости с OpenNet.

    В Гугле кто-то е...ся однозначно.

     

  • 1.19, Аноним (15), 12:17, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь теперь во всех новостях про Гугл Хром на этом сайте ссылок на скачать не будет?
    Ответные санкции так сказать.
     
     
  • 2.32, Timoteo Cirkla (ok), 12:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, вы для начала будете искать информацию? Потому что эта "новость" есть только на русском языке. Вас не удивляет, что за пределами рунета и вообще опеннета об этом не написали?
     
     
  • 3.55, n00by (ok), 13:05, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вас не удивляет, что за пределами рунета
    > и вообще опеннета об этом не написали?

    Меня не удивляет. Не удивлюсь, если Вы "вообще" (с) все сайты проверили Гуглом.

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:23, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Мошеннические схемы" wtf
     
  • 1.21, Суньхуйвчай (?), 12:24, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем дальше в лес, нас ждет писэц! (ц) Какой-то лесник
     
  • 1.22, COBA (?), 12:25, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делайте ссылки на свой сайт, которые автоматически перенаправят на другой первоисточник.
     
  • 1.23, eRIC (ok), 12:25, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стандартные ответы Бота, нужно на реального человека в Google выходить, который отвечает за Google News. В основном таких тегают в Twitter и они быстро реагируют.
     
  • 1.29, Vladjmir (ok), 12:30, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понял, в Google News публикуются только анонсы статей, которые сами являются ссылками на оригинальную статью. Там не надо публиковать статью полностью, а только заголовок на неё. Тыц по заголовку и переходим на саму статью.

    Видать, гугель не хочет, чтобы ещё и в анонсы пихали ссылки.

     
     
  • 2.33, Timoteo Cirkla (ok), 12:32, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видать вы не умеете искать информацию. На английском этой новости нет.
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:30, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Google News

    Оно ещё живое?

     
  • 1.31, б.б. (?), 12:31, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    правильная новость по гуглю: Где-то произошло что-то. Волнуйтесь. Подробности письмом.
     
  • 1.34, artomberus (ok), 12:42, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то здесь не так. Не могут же они просто взять и отсеять 99% сайтов. Сам смысл новостного агрегатора тогда потеряется, если останутся какие-то рафинированные вторичные сайты без ссылок. Выстрел себе в ногу? Весело.
     
     
  • 2.37, Михрютка (ok), 12:48, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что фак ю, вот почему. и потому что они могут.

    >>> Сам смысл новостного агрегатора тогда потеряется, если останутся какие-то рафинированные вторичные сайты без ссылок.

    вы давно в гугль заглядывали? там уже лет пять так.

     

  • 1.35, Михрютка (ok), 12:43, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    все правильно. в соответствии с правилами гугля, хотя гугель и не будет этого писать нигде явно, запрещены любые ссылки, ведущие куда-нибудь, кроме гугля.

    кроме того, эта страничка будет забанена в гугле поиске за то, что здесь говорится о правилах гугля.

    инджой ёр андроид, битчез

     
  • 1.36, Timoteo Cirkla (ok), 12:46, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Товарищи, вы искать-то умеете информацию? Вас не удивляет, что этой "новости" нет на английском за пределами рунета, да и вообще за пределами опеннета? Все статью на гугл ньюз до сих пор содержат в себе внешние ссылки. А ведь либо свежие статьи уже должны были бы лишиться внешних ссылок, либо эти СМИ должны были бы исчезнуть с гугл ньюз, либо сегодня не должны были бы появиться свежие статьи на гугл ньюз. Да и самые известные мировые СМИ уже должны были бы возмутиться.

    В правилах, разумеется, есть:
    > Спам и вредоносное ПО
    > Запрещено размещать повторяющийся контент, обновления старых статей, а
    > также тексты с орфографическими и грамматическими ошибками или
    > нестандартными символами. Кроме того, запрещены ссылки на вредоносное ПО
    > и вирусы. Мы также не допускаем сайты, участвующие в схемах обмена
    > ссылками с целью повышения рейтинга, генерации искусственного трафика
    > или других действий, описанных в рекомендациях для веб-мастеров.

    Только почему-то никто об этом не написал. Разве это не подозрительно?

     
     
  • 2.39, Михрютка (ok), 12:49, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>кроме того, эта страничка будет забанена в гугле поиске за то, что здесь говорится о правилах гугля.
    >Только почему-то никто об этом не написал. Разве это не подозрительно?

    действительно, как же так???

     
     
  • 3.42, Timoteo Cirkla (ok), 12:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, как же так, когда же вы начнёте искать информацию?
     
  • 2.40, Аноним (30), 12:50, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лавры IXBT покоя не дают.
    Но тот хоть капчу не просит.
     
  • 2.41, anonymous (??), 12:52, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у opennet вообще есть английский сайт? Если нет сайта, то скорее всего имеет место быть автоматический перевод.
     
     
  • 3.43, Timoteo Cirkla (ok), 12:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не про опеннет. Я про то, на англоязычных ресурсах нет ни одной новости об этом.
     
  • 2.44, Аноним (2), 12:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, товарищ, как-то подозрительно топишь за гугл в этом треде. Доку́менты предъяви.
     
     
  • 3.46, Timoteo Cirkla (ok), 12:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О дааааа... А вот и "аргументированные" "аргументы" в виде перехода на личности подъехали.
     
  • 3.52, Timoteo Cirkla (ok), 13:02, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не поверишь, тoвapиcч aнoн. Но указание на имеющиеся сомнения и банальную логику не является поддержкой кого-либо. И точно так же, НЕподдерживание кого-либо не означает согласие с распространением заведомой дезинформации.
     
     
  • 4.61, n00by (ok), 13:12, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но указание на имеющиеся сомнения

    Вы ищите путь в себе? Здесь?

    > и банальную логику

    Логика, как раздел математики, абстрактна. Простите за банальность.

     
  • 2.51, Аноним (47), 13:01, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит подозрительно? Максим столкнулся с таким идиотизмом касаемо своего ресурса, и написал об этом новость. Причём тут англоязычный интернет?
     
     
  • 3.54, Timoteo Cirkla (ok), 13:03, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том, что будь это так, это должно было коснуться многих. Но у других в свежих статьях почему-то ссылки на внешние сайты есть. Проверяется это легко и просто.
     
  • 2.64, пох. (?), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Товарищи, вы искать-то умеете информацию? Вас не удивляет, что этой "новости" нет на английском

    не удивляет.
    Меня даже не удивит если этой новости и на русском "нет" с точки зрения гугля.

    > Все статью на гугл ньюз до сих пор содержат в себе внешние ссылки.

    Вероятно, невменяемый модератор до них еще не добрался, повезло опеннету (из тех, у кого были альтернативные способы об этом рассказать).

    Кому еще не повезло - вам не расскажут, ведь вы "умеете искать информацию", ага, в гугле, гугле и гугле. Чего нет в гугле - того и нет.

    Собственно, в этом и цель, а что отдельные перегибы на местах случайно всплывают - это мелочи, да и внимания на них никто не обратит - какой-то рюйскесайт с тремя посетителями чего-то там недоволен? Ниипет.

     

  • 1.38, anonymous (??), 12:48, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    двадцать лет пилить поисковый рейтинг, десять лет развития искусственного интеллекта. И вот этот результат?
     
     
  • 2.45, Timoteo Cirkla (ok), 12:55, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Результат - это то, что многие комментирующие не могут заставить себя проверять информацию.
     
     
  • 3.56, Михрютка (ok), 13:06, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эээ типа залезть к mc в инбокс и почитать его почту?

    или какую информацию ві предлагаете проверить?

    пошариться по гуглевой відаче и убедиться, что гугль белій и пушістій?

     
     
  • 4.58, Timoteo Cirkla (ok), 13:07, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это означает залезть на гугл ньюз, оттуда на любой новостной сайт, публикующийся в гугл ньюз, и увидеть, что в их свежих статьях внешние ссылки есть.
     
     
  • 5.68, Михрютка (ok), 13:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, ну то исть

    >>>пошариться по гуглевой відаче и убедиться, что гугль белій и пушістій?

    конечно, белый и пушистый, кто бы сомневался.

    ну или поуговаривайте меня, что в гугель ньюс сейчас попадает прям "любой" новостной сайт. прям "любой". валяйте.

     

  • 1.48, Аноним (48), 12:59, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно же просто писать "как указано на сайте разработчика в разделе со справочной информацие Btrfsне позволяет сделать снапшот с использованием..."

     
  • 1.49, Аноним (49), 13:00, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отныне любой бред на гугле истина в последней инстанции, ибо аксиома.
     
     
  • 2.53, Timoteo Cirkla (ok), 13:02, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ваш комментарий тоже видимо.
     

  • 1.57, Аноним (57), 13:07, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Подобные меры приняты для борьбы с злоупотреблениями, связанными с применением схем обмена ссылками, поисковой оптимизацией

    Ну блин возьмите и исключите свой news.google.com из PageRank, и другим скажите сделать так же через robots.txt.

     
     
  • 2.70, Михрютка (ok), 13:22, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>через robots.txt.

    ха. ха. ха.

    щас, по-мойму, только web.archive.org на robots.txt смотрит, гугль с прочими яндексами забили даыно.

     

  • 1.60, Аноним (57), 13:12, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У opennet есть англоязычная версия? А почему я об этом узнаю из жалобного поста, а не из ссылки на в шапке, как у всех приличных многоязычных сайтов?
     
     
  • 2.62, Timoteo Cirkla (ok), 13:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что за пределами опеннета этой "новости" нет. Хотя будь это не фейком, пострадать уже должны были бы и другие, а не только опеннет. Проверяется легко и просто. Залезть на гугл ньюз, перейти на любое СМИ, публикующееся в гугл ньюз, и увидеть, что свежие статьи содержат в себе внешние ссылки.
     

  • 1.63, 123 (??), 13:17, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На самом деле ситуация проще чем кажется, это "злой Гугел", а борьба с SEO ссылками. Ведь рунет самая "переоптимизированная" помойка всея интернета по количеству этого мусора.
     
     
  • 2.69, Timoteo Cirkla (ok), 13:21, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, кроме тех правил, прописанных у гугла, нет ни одной новости про это. Вам это кажется странным? Ведь внешние ссылки указывают все.
     

  • 1.66, vitalif (ok), 13:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, да и шли бы они лесом, кто их вообще читает?

    Их же наоборот щас ещё и Европа кошмарит, что-то там было про оплату за ссылки...

     
  • 1.67, Аноним (67), 13:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > так как не все пользователи могут захотеть перейти на другие веб-сайты из контента, с которым они ознакамливаются

    Ну ок, понимаю!

     
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