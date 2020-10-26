В Google News прекращён приём сайтов, использующих внешние ссылки в статьях

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|1.2, Аноним (2), 11:51, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Мы хотели бы сообщить вам, что Новости Google не разрешают контент, который имеет ссылки на другие веб-сайты, даже если они соотносятся с содержанием, так как не все пользователи могут захотеть перейти на другие веб-сайты из контента, с которым они ознакамливаются.
Ӧбанарии какие-то. Если пользователь не захочет переходить, он не будет кликать.
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|2.7, гугель (?), 11:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Пользователь - т*пой! (у нас давно не осталось других пользователей)
Он может подумать (ну, предположим, ему есть чем) что это безобидная ссылка, ведущая на другой гугль, как вы не понимаете! И нажать ее! И попасть на САЙТ ГДЕ-ТО В ИНТЕРНЕТЕ!!! Это ужасно, ведь мы не можем контролировать, что там нет насилия, эксплуатации детей и не нашей рекламы!
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|1.3, InuYasha (??), 11:54, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Только узнал о таком сервисе - и он уже ненужный. Спасибо за предостережение! :)
Лучше инфоворс посмотрю.
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|2.26, Timoteo Cirkla (ok), 12:27, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле на английском ни одной такой новости нет.
И зашёл на Google News. Все представленные там статьи имеют внешние ссылки.
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|1.4, th3m3 (ok), 11:55, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Весеннее обострение задело и гугл. Что дальше? Будет банить в поиске за ссылки на другие сайты? В поиске тоже цензура. Только DuckDuckGo радует.
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|2.65, n00by (ok), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дальше примется определять, что пользователь ищет пруфы, и начнёт таких искателей правды обрабатывать.
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|1.5, Козлетто (?), 11:56, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А меня забанили в беседе вк тиу, за то что посмел усомнится в качестве услуг одного хитрого бизнесмена-админа продающего чёртёжи за целую 1000-рублей/шт!
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|1.8, Аноним (8), 11:57, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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По ощущениям на той стороне какая-то заскриптованная девочка тыкает мышкой на заготовленные шаблонные ответы. Нужно просто придумать, подобрать ключевое слово, по которому заскриптованая девочка триггернется и переназначит дело своему непосредственному начальству.
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|2.59, пох. (?), 13:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы живете далеким прошлым.
Современные заскриптованные девочки НИКОГДА не передают дело начальству - им это строжайше запрещено (и часто просто технически невозможно - незакрытый за пять секунд тикет грозит увольнением, закрыть его можно только по правилам).
Единственный способ на них повлиять - шумиха в твитере и прочих гуаносми. Тогда начальство начинает получать пинки сверху, и дает команду "разрешить".
Зачем при этом делать гугль лучше чем он есть - не понимаю.
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|1.10, Аноним (10), 12:01, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не нашел подобных заявлений Гугла где-то еще, например в англонете. Кто-то смог что-то нарыть?
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|1.13, Урри (?), 12:05, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне кажется вопрос можно решить вполне современно, цивилизованно и корректно:
Публиковать новость с корректным заголовком и текстом "Ввиду изменившейся политики компании гугл относительно новостей в ленте гуглньюс ищите наш канал новостей на официальном сайте, телеграм канале и рсс ленте."
Все.
А через пару месяцев можно и вообще закончить там публиковаться.
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|2.27, Timoteo Cirkla (ok), 12:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так можно сделать только в случае, если Google реально решил так делать. Но. На английском ни одной новости, что они вводят это ограничение. И статьи с внешними ссылками из гугл ньюз не исчезли.
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|1.14, Аноним (14), 12:09, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это как гипертекст но без гипертекста? Пчёлы против мёда? Маразм крепчал
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|1.15, Аноним (15), 12:13, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бред. Первая же ссылка из гугл новости на новость на Лента.Ру имеет в тексте ссылку на РИА.РУ
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|1.16, topin89 (ok), 12:14, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это как это? Они всерьёз отдают предпочтение страницам без подтверждений и подталкивают воровать контент без указания авторства?
Какую-то неправильную траву они там курят.
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|2.18, Аноним (15), 12:16, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продвигают оригинальный контент, а не копипасты с других сайтов.
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|3.25, Аноним (25), 12:27, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анализ статей, выжимка и собственные выводы – тоже оригинальный контент. Тем более, если это перевод.
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|2.50, n00by (ok), 13:01, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это как это? Они всерьёз отдают предпочтение страницам без подтверждений и подталкивают
> воровать контент без указания авторства?
Более того, они учат быть балаболами и дебилами, верующими в Гугл.
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|1.17, Аноним (15), 12:15, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугл в поиске мне ни разу опеннет не выдавал. Всегда напрямую захожу вводя урл
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|2.47, Аноним (47), 12:58, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня в Андроиде он сам периодически предлагает (предлагал) новости с OpenNet.
В Гугле кто-то е...ся однозначно.
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|1.19, Аноним (15), 12:17, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь теперь во всех новостях про Гугл Хром на этом сайте ссылок на скачать не будет?
Ответные санкции так сказать.
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|2.32, Timoteo Cirkla (ok), 12:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь, вы для начала будете искать информацию? Потому что эта "новость" есть только на русском языке. Вас не удивляет, что за пределами рунета и вообще опеннета об этом не написали?
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|3.55, n00by (ok), 13:05, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вас не удивляет, что за пределами рунета
> и вообще опеннета об этом не написали?
Меня не удивляет. Не удивлюсь, если Вы "вообще" (с) все сайты проверили Гуглом.
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|1.22, COBA (?), 12:25, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Делайте ссылки на свой сайт, которые автоматически перенаправят на другой первоисточник.
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|1.23, eRIC (ok), 12:25, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стандартные ответы Бота, нужно на реального человека в Google выходить, который отвечает за Google News. В основном таких тегают в Twitter и они быстро реагируют.
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|1.29, Vladjmir (ok), 12:30, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как я понял, в Google News публикуются только анонсы статей, которые сами являются ссылками на оригинальную статью. Там не надо публиковать статью полностью, а только заголовок на неё. Тыц по заголовку и переходим на саму статью.
Видать, гугель не хочет, чтобы ещё и в анонсы пихали ссылки.
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|1.31, б.б. (?), 12:31, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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правильная новость по гуглю: Где-то произошло что-то. Волнуйтесь. Подробности письмом.
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|1.34, artomberus (ok), 12:42, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то здесь не так. Не могут же они просто взять и отсеять 99% сайтов. Сам смысл новостного агрегатора тогда потеряется, если останутся какие-то рафинированные вторичные сайты без ссылок. Выстрел себе в ногу? Весело.
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|2.37, Михрютка (ok), 12:48, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что фак ю, вот почему. и потому что они могут.
>>> Сам смысл новостного агрегатора тогда потеряется, если останутся какие-то рафинированные вторичные сайты без ссылок.
вы давно в гугль заглядывали? там уже лет пять так.
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|1.35, Михрютка (ok), 12:43, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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все правильно. в соответствии с правилами гугля, хотя гугель и не будет этого писать нигде явно, запрещены любые ссылки, ведущие куда-нибудь, кроме гугля.
кроме того, эта страничка будет забанена в гугле поиске за то, что здесь говорится о правилах гугля.
инджой ёр андроид, битчез
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|1.36, Timoteo Cirkla (ok), 12:46, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Товарищи, вы искать-то умеете информацию? Вас не удивляет, что этой "новости" нет на английском за пределами рунета, да и вообще за пределами опеннета? Все статью на гугл ньюз до сих пор содержат в себе внешние ссылки. А ведь либо свежие статьи уже должны были бы лишиться внешних ссылок, либо эти СМИ должны были бы исчезнуть с гугл ньюз, либо сегодня не должны были бы появиться свежие статьи на гугл ньюз. Да и самые известные мировые СМИ уже должны были бы возмутиться.
В правилах, разумеется, есть:
> Спам и вредоносное ПО
> Запрещено размещать повторяющийся контент, обновления старых статей, а
> также тексты с орфографическими и грамматическими ошибками или
> нестандартными символами. Кроме того, запрещены ссылки на вредоносное ПО
> и вирусы. Мы также не допускаем сайты, участвующие в схемах обмена
> ссылками с целью повышения рейтинга, генерации искусственного трафика
> или других действий, описанных в рекомендациях для веб-мастеров.
Только почему-то никто об этом не написал. Разве это не подозрительно?
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|2.39, Михрютка (ok), 12:49, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>>кроме того, эта страничка будет забанена в гугле поиске за то, что здесь говорится о правилах гугля.
>Только почему-то никто об этом не написал. Разве это не подозрительно?
действительно, как же так???
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|2.41, anonymous (??), 12:52, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у opennet вообще есть английский сайт? Если нет сайта, то скорее всего имеет место быть автоматический перевод.
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|2.44, Аноним (2), 12:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты, товарищ, как-то подозрительно топишь за гугл в этом треде. Доку́менты предъяви.
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|3.52, Timoteo Cirkla (ok), 13:02, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не поверишь, тoвapиcч aнoн. Но указание на имеющиеся сомнения и банальную логику не является поддержкой кого-либо. И точно так же, НЕподдерживание кого-либо не означает согласие с распространением заведомой дезинформации.
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|4.61, n00by (ok), 13:12, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но указание на имеющиеся сомнения
Вы ищите путь в себе? Здесь?
> и банальную логику
Логика, как раздел математики, абстрактна. Простите за банальность.
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|2.51, Аноним (47), 13:01, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что значит подозрительно? Максим столкнулся с таким идиотизмом касаемо своего ресурса, и написал об этом новость. Причём тут англоязычный интернет?
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|3.54, Timoteo Cirkla (ok), 13:03, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При том, что будь это так, это должно было коснуться многих. Но у других в свежих статьях почему-то ссылки на внешние сайты есть. Проверяется это легко и просто.
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|2.64, пох. (?), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Товарищи, вы искать-то умеете информацию? Вас не удивляет, что этой "новости" нет на английском
не удивляет.
Меня даже не удивит если этой новости и на русском "нет" с точки зрения гугля.
> Все статью на гугл ньюз до сих пор содержат в себе внешние ссылки.
Вероятно, невменяемый модератор до них еще не добрался, повезло опеннету (из тех, у кого были альтернативные способы об этом рассказать).
Кому еще не повезло - вам не расскажут, ведь вы "умеете искать информацию", ага, в гугле, гугле и гугле. Чего нет в гугле - того и нет.
Собственно, в этом и цель, а что отдельные перегибы на местах случайно всплывают - это мелочи, да и внимания на них никто не обратит - какой-то рюйскесайт с тремя посетителями чего-то там недоволен? Ниипет.
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|1.38, anonymous (??), 12:48, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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двадцать лет пилить поисковый рейтинг, десять лет развития искусственного интеллекта. И вот этот результат?
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|3.56, Михрютка (ok), 13:06, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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эээ типа залезть к mc в инбокс и почитать его почту?
или какую информацию ві предлагаете проверить?
пошариться по гуглевой відаче и убедиться, что гугль белій и пушістій?
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|4.58, Timoteo Cirkla (ok), 13:07, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это означает залезть на гугл ньюз, оттуда на любой новостной сайт, публикующийся в гугл ньюз, и увидеть, что в их свежих статьях внешние ссылки есть.
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|5.68, Михрютка (ok), 13:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а, ну то исть
>>>пошариться по гуглевой відаче и убедиться, что гугль белій и пушістій?
конечно, белый и пушистый, кто бы сомневался.
ну или поуговаривайте меня, что в гугель ньюс сейчас попадает прям "любой" новостной сайт. прям "любой". валяйте.
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|1.48, Аноним (48), 12:59, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно же просто писать "как указано на сайте разработчика в разделе со справочной информацие Btrfsне позволяет сделать снапшот с использованием..."
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|1.57, Аноним (57), 13:07, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Подобные меры приняты для борьбы с злоупотреблениями, связанными с применением схем обмена ссылками, поисковой оптимизацией
Ну блин возьмите и исключите свой news.google.com из PageRank, и другим скажите сделать так же через robots.txt.
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|2.70, Михрютка (ok), 13:22, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>через robots.txt.
ха. ха. ха.
щас, по-мойму, только web.archive.org на robots.txt смотрит, гугль с прочими яндексами забили даыно.
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|1.60, Аноним (57), 13:12, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У opennet есть англоязычная версия? А почему я об этом узнаю из жалобного поста, а не из ссылки на в шапке, как у всех приличных многоязычных сайтов?
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|2.62, Timoteo Cirkla (ok), 13:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что за пределами опеннета этой "новости" нет. Хотя будь это не фейком, пострадать уже должны были бы и другие, а не только опеннет. Проверяется легко и просто. Залезть на гугл ньюз, перейти на любое СМИ, публикующееся в гугл ньюз, и увидеть, что свежие статьи содержат в себе внешние ссылки.
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|1.63, 123 (??), 13:17, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На самом деле ситуация проще чем кажется, это "злой Гугел", а борьба с SEO ссылками. Ведь рунет самая "переоптимизированная" помойка всея интернета по количеству этого мусора.
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|2.69, Timoteo Cirkla (ok), 13:21, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, кроме тех правил, прописанных у гугла, нет ни одной новости про это. Вам это кажется странным? Ведь внешние ссылки указывают все.
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|1.66, vitalif (ok), 13:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, да и шли бы они лесом, кто их вообще читает?
Их же наоборот щас ещё и Европа кошмарит, что-то там было про оплату за ссылки...
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|1.67, Аноним (67), 13:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> так как не все пользователи могут захотеть перейти на другие веб-сайты из контента, с которым они ознакамливаются
Ну ок, понимаю!
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