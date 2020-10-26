В Google News прекращён приём сайтов, использующих внешние ссылки в статьях

Компания Google перешла к практике запрещения участия в сервисе Google News сайтов, использующих внешние ссылки в своих статьях. В том числе не допускается даже указание прямых ссылок на источники. Подобные меры приняты для борьбы с злоупотреблениями, связанными с применением схем обмена ссылками, поисковой оптимизацией и добавлением скрытой рекламы. С другой стороны запрет ссылок ломает основополагающий принцип гипертекста, позволяющий при помощи ссылок предоставлять читателям дополнительную информацию и давать возможность обращения к источникам для проверки изложенных в статьях фактов. В размещённых на сайте Google правилах упоминается только запрет мошеннических схем, таких как дорвеи и обманные ссылки, но представители службы поддержки Google подтвердили, что запрет теперь распространяется и на любые внешние ссылки, независимо от их назначения. Ниже приводится переписка со службой, занимающейся подтверждением сайтов в Google News, в которой приняли участие четыре разных специалиста Google (изначально предполагалось, что отказ принимать сайт, использующий ссылки на источники, связан с перегибами на местах, но оказалось, что это официальная политика Google). Google: Здравствуйте, команда издания "OpenNet"! Мы проверили ваше издание: https://publishercenter.google.com/publications/********/overview/general, и обнаружили, что оно не соответствует политике в отношении содержания Новостей Google, поскольку в ней есть гиперссылки, ведущие на сторонние сайты. Мы приложили скриншот для вашей справки. MC: То есть вы утверждайте, что ресурс не прошёл одобрение из-за публикации ссылок на источники, технические уточнения и сайты проектов, напрямую имеющих связь с рассматриваемыми в статье технологиями? Посмотрите например статью про Chrome https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53846 По вашему там все ссылки на детали изменений тоже лишние и нужно голословно делать утверждения не ссылаясь на источники? Ссылки на англоязычные источники в технических статьях на другом языке критически важны для того чтобы читатели при необходимости могли перепроверить факты и убедиться, что информация изложена корректно. Google: Мы просмотрели ваше издание https://publishercenter.google.com/publications/********/overview/general и заметили, что в статьях есть ссылки, которые ведут на другие сайты. Обратите внимание, что этот тип контента не соответствует правилам в отношении содержания Новостей Google. Для справки мы приложили скриншоты. Мы не разрешаем контент, который скрывает или искажает спонсируемый контент как независимый редакторский контент. Спонсорство, включая, помимо прочего, аффилированную собственность или выгоду, оплату или материальную поддержку, должно быть ясно раскрыто (объяснено) читателям. Тема спонсируемого контента не должна фокусироваться на спонсоре без четкого раскрытия информации. MC: Все ссылки непосредственно имеют отношение к опубликованным материалам, это не платные ссылки, не скрытая реклама, не спонсортство, не SEO. В частности, подсвеченные ссылки на приведённом скриншоте имеют прямое отношение к описываемому в статье набору компиляторов LLVM. LLVM является некоммерческим проектом, развиваемом энтузиастами, в том числе многими инженерами из Google. Первая подсвеченная ссылка ведёт на сам проект, вторая на список изменений в новой версии про которую говориться в статье, третья на wikipedia с пояснением не всем понятного термина, четвёртая - пример с развёрнутым пояснением по неоднозначному изменению, подготовленный непосредственно разработчиком этого изменения. Все указанные в тексте статьи ссылки необходимы для получения полной информации о разбираемом в статье материале и подтверждают упоминаемые в статье факты. Google: Мы проверили содержание вашей публикации https://publishercenter.google.com/publications/********/overview/genera и, как упоминалось ранее, на вашем веб-сайте есть ссылки на другие веб-сайты. Даже если, ссылки поддерживают контент, перенаправление на разные веб-сайты неприемлемо, в соответствии с нашими Правилами в ​​отношении содержания Новостей Google. Пожалуйста, удалите ссылки на другие веб-сайты в своем контенте, а затем повторно отправьте свое издание на рассмотрение. MC: В упомянутых правилах ничего не сказано про легитимные ссылки. В правилах лишь написано: "запрещены ссылки на вредоносное ПО и вирусы. Мы также не допускаем сайты, участвующие в схемах обмена ссылками с целью повышения рейтинга, генерации искусственного трафика или других действий, описанных в рекомендациях для веб-мастеров." Никакой генерации искусственного трафика, обмена ссылками и SEO-схем не используется. Ссылки ставятся лишь для подтверждения описываемых в статьях фактов и пояснения деталей по компонентам и терминам. Google: Мы хотели бы сообщить вам, что Новости Google не разрешают контент, который имеет ссылки на другие веб-сайты, даже если они соотносятся с содержанием, так как не все пользователи могут захотеть перейти на другие веб-сайты из контента, с которым они ознакамливаются. Дополнительную информацию можно найти в следующих статьях Справочного центра: Статья 1 и Статья 2. MC: В приведенных вами дополнительных статьях правил говориться не про обычные информационные ссылки, а про дорвеи, принудительную переадресацию, схемы обмена ссылками и скрытые ссылки. Про запрет нормальных ссылок там ничего нет. Пожалуйста подтвердите, что отказ приёма новых издателей, в статьях которых содержатся любые внешние ссылки, это официальная позиция Google, и для попадания в Google News мне обязательно нужно перестать указывать ссылки на другие сайты. Google: В соответствии с Правилами в отношении содержания Новостей Google, хотя это не упоминается в Справочном центре, контент не должен иметь ссылок, которые перенаправляют на другие веб-сайты. Однако, если вы по-прежнему считаете, что содержание вашей публикации не нарушает политики в отношении контента Новостей Google, вы можете повторно отправить свое издание на проверку. MC: Действуют ли правила, если для перехода на другой сайт используется промежуточная страница на локальном сайте, предупреждающая пользователя о внешнем переходе и требующая подтверждения действия? Google: Сообщаем вам, что в соответствии с Политикой в ​​отношении содержания новостей Google это правило применяется к локальному сайту, поскольку контент не должен содержать ссылок, которые ведут на другие сайты.



