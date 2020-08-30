Доступен предварительный выпуск Xfce 4.16

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|1.1, Аноним (1), 21:45, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–37 +/–
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Самое нормальное окружение - Gnome 3. Остальные - в печь. Особенно это кривое костыльное глючное xfce. Не знаю, за что его типа-труъ линуксоиды любят.
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|4.52, fske (?), 00:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если не пускать жабоскриптомакак к разработке десктопного софта?
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|3.13, evgvs (ok), 21:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А с каких пор это стало адекватным критерием? Оперативная память на то и создана, чтоб быть занятой данными, а не простивать попусту. Только главное ей управлять правильно. А гном лагает, да.
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|4.19, Fracta1L (ok), 21:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Оперативная память создана чтобы вмещать в себя данные и код приложений, а не сраной DE.
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|5.60, Аноним (60), 02:12, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Оперативная память создана чтобы вмещать в себя данные и код приложений, а
> не сраной DE.
Если смотреть на то, что твориться в опенсорсном мире, то создаётся впечатление, что оперативная память как раз и создана, чтобы запускать ср@ное DE и жирнолису, и всё, их разработчики считают что с пользователя хватит, а если не хватит, то он должен ещё планку памяти купить, чай не нищeбpoд какой, прогресс жи, 2020 жи, ну!
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|4.76, Кирилл (??), 05:47, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы она была занята данными, вопросов бы не было. НО она занята непонятным хламом, джава-интерпретаторами и обёртками для обёрток для обёрток. Во всём гноме функционала на 100М оперативки, а всё что сверх - куча того самого.
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|3.53, Аноним (53), 00:54, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или уже тоже жрёт?
Жрёт. БОльшую часть памяти заголовки сжирают. Чем больше заголовки, тем больше ОЗУ.
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|2.59, Аноним (59), 02:08, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Самое нормальное окружение - Gnome 3. Остальные - в печь. Особенно это
> кривое костыльное глючное xfce. Не знаю, за что его типа-труъ линуксоиды
> любят.
Хренасе, ты какой жирный стал-то за лето, аж с монитора жир течёт, ну ничё, скоро каникулы кончатся и будешь по удалёнке на Gnome 3 уроки делать, ага!
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|2.18, Аноним (9), 21:55, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такая рамка экономит место в ширину. Если её правильно использовать, конечно
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|3.47, ананим.orig (?), 23:33, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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лично я на 2-х 30" мониторах итак еле вижу что там у них по углам.
лучше бы они нервы пользователей экономили.
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|1.3, Fracta1L (ok), 21:45, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем оно теперь нужно, если это теперь тот же Gnome 3, только ещё более искромсанный?
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|2.26, user90 (?), 22:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну дык оно было еще во времена Gnome 2, а ты хочешь сказать, что с появлением третьего баланс как-то сместился, LOL?
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|1.5, Ага (?), 21:47, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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SSH починили?
P.S.:
тут недавно у вас ругались в новостях ранее, что "..Федора с дружественной веб формой отпугнула, баг в сборке с Xfce так и остался. Если кому не лень, репортните им, что при установке с xfce, у них ssh стартует зачем-то. Проверить можно в виртуалке, поставив Everything с xfce и запустив ssh 127.0.0.1. Поставит пользователь пароль на юзера простой и прощай ПК.."
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|3.17, Ага (?), 21:54, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сегласен, был некорректен. Скорее вопрос к Fedora.
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|2.12, Аноним (27), 21:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это не баг самого Xfce. Сама федора включает сервис ssh в системе, если ставить Xfce. В everything галку ставил только на xfce. Никакие галки администрирования не ставил. Проверил в виртуалке с нуля – то же самое. В Debian и Alt Linux такого из коробки нет.
(Я тот анон, если что.)
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|3.62, Аноним (61), 02:20, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это не баг самого Xfce. Сама федора включает сервис ssh в системе,
> если ставить Xfce. В everything галку ставил только на xfce. Никакие
> галки администрирования не ставил. Проверил в виртуалке с нуля – то
> же самое.
Ну так это же федора, чо вы хочите от неё?
>В Debian и Alt Linux такого из коробки нет.
Ну так это же нормальные дистрибутивы для людей, что вы хочите от них, чтобы они были как федора?!
> (Я тот анон, если что.)
ОК, а я другой анон, если что
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|1.7, Аноним (11), 21:48, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Шикарное DE. Перелез с MATE и не жалею. Почти все недочеты пофиксили, которые бесили.
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|3.36, Аноним (11), 22:55, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>xfce в целом примитивнее mate
Ну так мне это как раз и нужно было. Непонятно, почему минусуют. DE как DE. Меня устраивает, легкое, нетребовательное, без свистелок и шашечек. Установил и в Debian и в Void Linux.
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|3.63, Аноним (63), 02:22, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так ведь xfce в целом примитивнее mate
Хотелось бы ознакомиться с вашим списком сравнения примитивности по пунктам, а то пока похоже на вброс.
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|1.10, user90 (?), 21:50, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Юзал когда-то, нравилось. А потом надоело) В целом оно "для домохозяек", мне такое уже не нужно.
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|1.21, Аноним (21), 21:57, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Как же отвратительны эти линуксовые серые интерфейсы с серыми иконками. Сразу идёт позиционирование что это бесплатная, плохенькая альтернатива проприетарным, дорогим, хорошим интерфейсам вроде мака или винды. Тьфу.
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|2.22, user90 (?), 21:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ловите второго норкрмана!) Который вообще ничерта не видел и не знает.
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|2.25, artomberus (ok), 22:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Они просто берегут твои глаза =) Интерфейсы меняются на любой вкус. А дефолт и должен быть универсальным и спокойным.
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|3.50, zzz (??), 00:39, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно - универсальным. А не очередным поделием, которое сразу же после установки надо твикать, чтобы привести к более-менее вменяемому виду.
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|4.64, Аноним (64), 02:27, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот именно - универсальным. А не очередным поделием, которое сразу же после
> установки надо твикать, чтобы привести к более-менее вменяемому виду.
Для таких как вы придумали Linuxmint, на крайний случай xubuntu там дефолтом нормальный вид изкоробочный, хотя всё вкусовщина.
И это, давайте не будем гнать, всё относительно, как по мне любую среду надо твикать, хоть виндовую, так что претензия какая-то из разряда: "а оно без перламутровых пуговиц, вот"!
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|2.28, НяшМяш (ok), 22:11, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скриншот из новости хотя бы контрастный и на нём чётко видно где кнопка, где список, а где заголовок окна. А в десяточке открываешь новую панель настроек и чувствуешь себя слепым кротом, пытаясь разглядеть где что.
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|3.71, Lex (??), 05:14, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В любом случае, подобные «стилевые решения» у штук вроде xfce уж очень напоминают копирование оформления с яблока, когда всё в нем было серым и унылым( хотя оно и сейчас в этом смысле не шибко изменилось ).
Порой возникает ощущение, что некоторые типЫ просто переносят в линух темы оформления своих основных рабочих мест( OS X ) или, рассказывая об открытости итд итп, в глубине души мечтают послать всё это и сесть-таки делать дела за яблоко.
Иначе - хз как объяснить, почему господа предпочитают просто копировать чужое( в т.ч безвкусное и унылое ) вместо того, чтобы развивать что-то своё.
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|4.73, Рмшъ (?), 05:34, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дизайнеры учатся на готовых работах. Считанные единицы могут сесть и выдать что-то уникальное, не основанное на чужом опыте.
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|5.80, Michael Shigorin (ok), 05:58, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Считанные единицы могут сесть и выдать что-то
> уникальное, не основанное на чужом опыте.
...а если ещё и наархитектурить да закодить...
В этом плане выделяется Enlightenment.
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|1.23, Аноним (23), 22:00, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот же заняться кому-то нечем. Могли бы оставить на гтк2 как окружение для устаревших систем. Раньше я использовал крысу только потому что кде4 хотел 300-400 мегабайт оперативки, несмотря на то что крыса это покоцанный огрызок гнома. А памяти мало было. Но сегодня кде5 (покоцанный на предмет pim и nepomuk) что-то в районе 150 мегабайт потребляет и работает идеально, без гномоглюков. Там кстати kio-archive вроде починили с прошлого выпуска -- глюки и тормоза пропали, как и жор гигабайт. И если мне прямо нужно легковесное окружение, я беру i3wm/openbox без всяких панелей и китайских фм. Ниша крысы на сегодня мне не понятна.
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|Часть нити удалена модератором
|3.33, Аноним (23), 22:42, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а какая ниша может быть у неудобного нефункционального окружения, которое потребляет ресурсов больше и во всём хуже, чем аналоги? Вот только давай объективно.
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|2.65, Аноним (65), 02:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Согласен Пятые кеды поменьше четвёртых жрут, да ЛОЛШТО Gnome 3 покоцанный огры... большой текст свёрнут, показать
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|3.67, Аноним (23), 03:06, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>после некоторого аптайма
Кстати, ещё меньше становится. Больше будет только если софт на гтк запускать какой-нибудь -- он слишком много памяти выжрет с ходу и наспавнит кучу фоновой дряни.
>не только одну плазму
Я итак все процессы включая иксы посчитал, куда ещё то добавлять?
>Пользователям xfce
Ох уж эти мифические пользователи крысы. И действительно, как же им жить?
>крыса - всю дорогу была самостоятельным DE
Не, не была, и не есть.
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|1.30, lleeree_ (ok), 22:17, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Работает и ладно. И нет особых претензий. Лишь бы не начали активную миграцию.
Ответьте, пожалуйста, кто знает, почему положение окна на столе -> qterminal всё прекрасно запоминает, а Thunar/XFCE Ternimal упорно располагает в лево|верхнем углу?
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|2.34, cool29 (?), 22:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самого зае...
Но есть полоска настроек "Window Manager Tweaks " -> "Placement" -> "Minimum size of windows to trigger smart placement". Вот если в ней положение ползунка поменять окна начинают опять в центре появляться (естественно если переключатель "By Default, place windows" установлен в "At the center of the screen").
Правда потом у меня по непонятной причине глюк повторяеться. Но я почти всегда работаю с окнами на весь экран, поэтому мне в принципе этот глюк не мешает.
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|3.35, cool29 (?), 22:49, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ну и qterminal по видимому запоминает положение окна. Я пользуюсь terminator (тормозной, но тайлинг удобно сделан), так в нем можно в профиле прямо координаты задать, где окно должно появиться и какого размера.
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|4.66, Аноним (66), 02:52, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я пользуюсь terminator (тормозной, но тайлинг удобно сделан)
А с хренали он тормозной? Хоть и на петоне, но внезапно побыстрее некоторых на сях будет, да.
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|2.37, ан (?), 22:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего из-за размеров окон. Там в настройках есть умное размещение окон, если оно включено, то ДЕ пытается размещать окна типа тайлового, но если окно большего размера, то оно размещается в центре. Это поведение настраивается.
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|2.40, Аноним (11), 23:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все дело вот в этом ползунке: http://0x0.st/iEVQ.png
Если его выставить на максимум, тогда окна будут открываться посередине экрана.
Если надо, чтобы они открывались строго там, где нужно, тогда копай в сторону devilspie2, там можно задать геометрию, размеры и положение.
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|1.41, Echo (?), 23:06, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Ещё пару мажорных релизов и это уже будет где-то ближе к win95.
Так что нужно подождать ещё лет 10.
Linux desktop mast die.
Пора всем очнутся, на дворе 2020. Linux дескторы это аттракцион убожества. Не тратьте время даром. Win / Mac.
По моему Linux переживает свой смертельный кризис. Сообщество как неуправляемое стадо. Тысячи дистрибутивов названия которых уже не хочется запоминать. Ни одного нормального ДЕ. Детские болезни тянущиеся из 90 ни кто фиксить не собирается.
Лет 10 назад перешл с freebsd на linux и в данный момент смотрю в обратную сторону.
Bsd цельный законченный продукт.
.........
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|2.44, Аноним (23), 23:15, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты либо "шутник" (ака траль), либо квалификация уровня табуретки. Руки прочь от линукс-десктопа, я им пользуюсь уже 15 лет, и с каждым годом он всё краше. На альтернативные системы всегда больно смотреть, не говоря уж о том чтобы ими пользоваться -- человек, привыкший к нормальному окружению (линукс-десктоп), тяжело привыкает к убожеству и костылям присущим тем системам.
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|3.51, zzz (??), 00:42, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>привыкший к нормальному окружению (линукс-десктоп)
А это сейчас смешно было.
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|4.54, Аноним (23), 00:55, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому-то отсутствие самых примитивных возможностей и выбора, ограничения, костыли и прочее и прочее видно милее. А кто-то "домохозяйка". Ты как раз из таких. Я утверждаю, что линукс десктоп лучше и совершеннее альтернатив. Возможно местами менее прилизанный и баги в свежих ревизиях некому вовремя отлавливать, но это всё ещё лучший из возможных вариантов.
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|4.82, Michael Shigorin (ok), 06:03, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>привыкший к нормальному окружению (линукс-десктоп)
> А это сейчас смешно было.
Смешно было (и грустно) от очередной иллюстрации к басне Крылова "Свинья и Дуб" в #41...
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|3.70, lockywolf (ok), 04:27, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Человек 100% тролль, потому что ну а чем он пользуется во FreeBSD? Там же нет никакого FreeBSDE. Такая же крыса или кеды, как и везде. Я не проверял давно, Гном ещё запускается без Вейленда и системд? Если запускается, то наверное и Гном тоже во фряхе есть.
В принципе, конечно, Фряха менее багована, чем линукс, но эта разница мало кому видна.
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|2.46, AlexYeCu_not_logged (?), 23:28, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Существо, что не способно даже прочесть название ресурса и сделать из прочитанного выводы, рассуждает о чьём-то убожестве… …забавно.
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|2.74, б.б. (?), 05:34, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё пару мажорных релизов и это уже будет где-то ближе к win95.
> Так что нужно подождать ещё лет 10.
современным Windows по удобству до Win 95 ещё лет 20
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|1.49, grayich (ok), 23:55, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ну вот, только на xfce перелез, теперь и тут будут жирные заголовки с кучей непонятной фигни
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|1.68, jOKer (ok), 03:36, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>позволило добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна
>позволило добиться
>добиться
Сказано так, что появляется ощущение, что к этому все так долго и трудно шли, преодолевая всякие тернии и разные препятствия. А на деле, весьма значительной части XFCE-шников эта шняга не только не уперлась, но еще и откровенно бесит. Так что и преодолевали-то в основном мнение этой части сообщества. Точнее учились на него плевать.
Мдя... жаль крыску, конечно... RIP. Буду возвращаться на i3.
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|1.69, Аноним (69), 04:26, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К скриншоту:
как на самом деле сэкономить место в заголовке. Вместо двух бестолковых строчек сделать одну надпись «Xfconf Settings Editor».
сделать удобно настройки — дать пояснение в каждой строке, для чего оно.
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|1.77, Кирилл (??), 05:48, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну что, поздравляю с новой главой в истории проекта. Называется "Забудьте о XFCE"
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