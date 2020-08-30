Доступен предварительный выпуск Xfce 4.16

2.22 , user90 ( ? ), 21:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ловите второго норкрмана!) Который вообще ничерта не видел и не знает.

2.25 , artomberus ( ok ), 22:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Они просто берегут твои глаза =) Интерфейсы меняются на любой вкус. А дефолт и должен быть универсальным и спокойным.

3.50 , zzz ( ?? ), 00:39, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно - универсальным. А не очередным поделием, которое сразу же после установки надо твикать, чтобы привести к более-менее вменяемому виду.

4.64 , Аноним ( 64 ), 02:27, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот именно - универсальным. А не очередным поделием, которое сразу же после

> установки надо твикать, чтобы привести к более-менее вменяемому виду. Для таких как вы придумали Linuxmint, на крайний случай xubuntu там дефолтом нормальный вид изкоробочный, хотя всё вкусовщина.

И это, давайте не будем гнать, всё относительно, как по мне любую среду надо твикать, хоть виндовую, так что претензия какая-то из разряда: "а оно без перламутровых пуговиц, вот"!

2.28 , НяшМяш ( ok ), 22:11, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Скриншот из новости хотя бы контрастный и на нём чётко видно где кнопка, где список, а где заголовок окна. А в десяточке открываешь новую панель настроек и чувствуешь себя слепым кротом, пытаясь разглядеть где что.

3.55 , zzz ( ?? ), 00:57, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Даже десяточка лучше этого "серое на сером".

3.71 , Lex ( ?? ), 05:14, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В любом случае, подобные «стилевые решения» у штук вроде xfce уж очень напоминают копирование оформления с яблока, когда всё в нем было серым и унылым( хотя оно и сейчас в этом смысле не шибко изменилось ). Порой возникает ощущение, что некоторые типЫ просто переносят в линух темы оформления своих основных рабочих мест( OS X ) или, рассказывая об открытости итд итп, в глубине души мечтают послать всё это и сесть-таки делать дела за яблоко. Иначе - хз как объяснить, почему господа предпочитают просто копировать чужое( в т.ч безвкусное и унылое ) вместо того, чтобы развивать что-то своё.

4.73 , Рмшъ ( ? ), 05:34, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дизайнеры учатся на готовых работах. Считанные единицы могут сесть и выдать что-то уникальное, не основанное на чужом опыте.

5.80 , Michael Shigorin ( ok ), 05:58, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Считанные единицы могут сесть и выдать что-то

> уникальное, не основанное на чужом опыте. ...а если ещё и наархитектурить да закодить... В этом плане выделяется Enlightenment.

