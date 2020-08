Доступен предварительный выпуск Xfce 4.16

2.34 , cool29 ( ? ), 22:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самого зае...

Но есть полоска настроек "Window Manager Tweaks " -> "Placement" -> "Minimum size of windows to trigger smart placement". Вот если в ней положение ползунка поменять окна начинают опять в центре появляться (естественно если переключатель "By Default, place windows" установлен в "At the center of the screen").

Правда потом у меня по непонятной причине глюк повторяеться. Но я почти всегда работаю с окнами на весь экран, поэтому мне в принципе этот глюк не мешает.

3.35 , cool29 ( ? ), 22:49, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ну и qterminal по видимому запоминает положение окна. Я пользуюсь terminator (тормозной, но тайлинг удобно сделан), так в нем можно в профиле прямо координаты задать, где окно должно появиться и какого размера.

4.66 , Аноним ( 66 ), 02:52, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Я пользуюсь terminator (тормозной, но тайлинг удобно сделан) А с хренали он тормозной? Хоть и на петоне, но внезапно побыстрее некоторых на сях будет, да.

3.39 , lleeree_ ( ok ), 22:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во фре такая настройка по умолчанию, окно появлается по центру.

2.37 , ан ( ? ), 22:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее всего из-за размеров окон. Там в настройках есть умное размещение окон, если оно включено, то ДЕ пытается размещать окна типа тайлового, но если окно большего размера, то оно размещается в центре. Это поведение настраивается.

2.40 , Аноним ( 11 ), 23:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все дело вот в этом ползунке: http://0x0.st/iEVQ.png

Если его выставить на максимум, тогда окна будут открываться посередине экрана.

Если надо, чтобы они открывались строго там, где нужно, тогда копай в сторону devilspie2, там можно задать геометрию, размеры и положение.