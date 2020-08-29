Выпуск Wine 5.16

1.1 , Залупа ( ? ), 08:35, 29/08/2020 [ответить] +1 + / – >>Улучшена поддержка ARM64 для macOS Надо чтобы Wine позволял запускать WindowsX86-приложения и на ARM

2.2 , Hellscream ( ? ), 08:42, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Залупа верно говорит, огрызки скоро продавят arm на десктоп.

3.4 , Lex ( ?? ), 09:39, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну-ну, притом, что вайн нынче не работает даже на х86 яблочном железе с последней версией ябблОси.. потому что там выпилили поддержку х86_32, оставив только х86_64.

4.6 , Hellscream ( ? ), 09:53, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имел в виду то, что следом за Apple остальные производители тоже кинутся выпускать армбуки, на которые можно будет воткнуть линукс.

2.3 , asdasd ( ? ), 08:43, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы в курсе что это не его задача? Если уж так надо, собирайте wine x86 и через QEMU.

3.5 , Lex ( ?? ), 09:40, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё бы ничего, но с видюшшкой не очень весело получается

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Wine Is Not an Emulator.

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:19, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К твоему сведению, сборки для андроида уже который выпуск поставляются с эмулятором (qemu), но от этого никто вино не стал называть эмулятором.

