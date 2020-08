Выпуск Wine 5.16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.16. С момента выпуска версии 5.15 было закрыт 21 отчёт об ошибках и внесено 221 изменение. Наиболее важные изменения: В ntdll добавлена поддержка AVX-регистров x86.

Улучшена поддержка ARM64 для macOS.

Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Memorex exPressit Label Design Studio 4.x, Cisco Quick VPN Client (QVPN) 1.4.x, AirDC++, Quake Champions, Armored Warfare, FotoBizX Installer, Tomb Raider I, Magic: The Gathering Arena, Toontown Corporate Clash, ABZU, The Bat! 9.2.2.3, Appear,