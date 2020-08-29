Выпуск Wine 5.16

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|1.1, Залупа (?), 08:35, 29/08/2020 [ответить]
|+1 +/–
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>>Улучшена поддержка ARM64 для macOS
Надо чтобы Wine позволял запускать WindowsX86-приложения и на ARM
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|3.4, Lex (??), 09:39, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну-ну, притом, что вайн нынче не работает даже на х86 яблочном железе с последней версией ябблОси.. потому что там выпилили поддержку х86_32, оставив только х86_64.
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|4.6, Hellscream (?), 09:53, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имел в виду то, что следом за Apple остальные производители тоже кинутся выпускать армбуки, на которые можно будет воткнуть линукс.
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|2.3, asdasd (?), 08:43, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы в курсе что это не его задача? Если уж так надо, собирайте wine x86 и через QEMU.
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|3.5, Lex (??), 09:40, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё бы ничего, но с видюшшкой не очень весело получается
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|3.8, Аноним (8), 10:19, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К твоему сведению, сборки для андроида уже который выпуск поставляются с эмулятором (qemu), но от этого никто вино не стал называть эмулятором.
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