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Выпуск Wine 5.16

29.08.2020 08:26

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.16. С момента выпуска версии 5.15 было закрыт 21 отчёт об ошибках и внесено 221 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • В ntdll добавлена поддержка AVX-регистров x86.
  • Улучшена поддержка ARM64 для macOS.
  • Продолжена работа по реструктуризации поддержки консоли.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Memorex exPressit Label Design Studio 4.x, Cisco Quick VPN Client (QVPN) 1.4.x, AirDC++, Quake Champions, Armored Warfare, FotoBizX Installer, Tomb Raider I, Magic: The Gathering Arena, Toontown Corporate Clash, ABZU, The Bat! 9.2.2.3, Appear,


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.15 и DXVK 1.7.1
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.14
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  6. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53620-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Залупа (?), 08:35, 29/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Улучшена поддержка ARM64 для macOS

    Надо чтобы Wine позволял запускать WindowsX86-приложения и на ARM

     
     
  • 2.2, Hellscream (?), 08:42, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Залупа верно говорит, огрызки скоро продавят arm на десктоп.
     
     
  • 3.4, Lex (??), 09:39, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну-ну, притом, что вайн нынче не работает даже на х86 яблочном железе с последней версией ябблОси.. потому что там выпилили поддержку х86_32, оставив только х86_64.
     
     
  • 4.6, Hellscream (?), 09:53, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду то, что следом за Apple остальные производители тоже кинутся выпускать армбуки, на которые можно будет воткнуть линукс.
     
  • 2.3, asdasd (?), 08:43, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы в курсе что это не его задача? Если уж так надо, собирайте wine x86 и через QEMU.
     
     
  • 3.5, Lex (??), 09:40, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё бы ничего, но с видюшшкой не очень весело получается
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine Is Not an Emulator.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:19, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К твоему сведению, сборки для андроида уже который выпуск поставляются с эмулятором (qemu), но от этого никто вино не стал называть эмулятором.
     
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