Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.2

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|1.2, Аноним (2), 17:28, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Немного не в тему, вопрос к тем кто играет в нативные линуксовые игры: что сейчас есть такого СВОБОДНОГО, что максимально по духу похоже на team fortress, на самый крайний случай - на классический CTF, что без проблем запускается на дебиане (желательно опакеченное уже) и где до сих пор кипит активная жизнь на серверах, чтобы всегда можно было зайти и поиграть?
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|2.4, grayich (ok), 17:36, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и где до сих пор кипит активная жизнь на серверах
нету такого
>классический CTF
этот режим всегда был намного менее популярен, поэтому в связке с верхним пунктом...
остаётся только дезматч и то не слишком много народу.
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|2.14, Аноним (14), 18:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Red Eclipse.
Правда, давненько не играл, не знаю, как там сейчас на серверах.
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