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Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.2

28.08.2020 17:14

Опубликован релиз Supertuxkart 1.2, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Для низкоуровневого создания окон и обработки ввода вместо движка Irrlicht задействованы возможности библиотеки SDL2. Использование SDL2 позволило значительно улучшить поддержку геймпадов, в том числе появилась поддержка горячего подключения геймпадов, устранены связанные с использованием геймпадов проблемы и упрощено переопределение кнопок.
  • Добавлена возможность настройки игровой камеры (расстояние, поле зрения, угол обзора).
  • В сборку для Android включены все официальные треки.
  • Добавлена новая тема оформления "Cartoon" с альтернативным набором пиктограмм.
  • Улучшено ведение online-рейтинга.
  • Реализована поддержка изменения размера окна во время игры.
  • Добавлена поддержка операционной системы Haiku.
  • Предоставлена возможность использования дополнительных картов в online-играх, даже если у других игроков не установлены необходимые дополнения.
  • Предложен новый карт Kiki и два улучшенных карта Pidgin и Puffy.
  • Добавлена поддержка подключения к серверам по IPv6.
  • Увеличена скорость создания сервера и производительность работы сервера.
  • Добавлена поддержка пиктограмм в формате SVG.
  • Реализован чат для командных игр.




  1. Главная ссылка к новости (https://blog.supertuxkart.net/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.2
  3. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.1
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  6. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53616-supertuxkart
Ключевые слова: supertuxkart
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Celcion (ok), 17:22, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вернули мне мой 2007.
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:28, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немного не в тему, вопрос к тем кто играет в нативные линуксовые игры: что сейчас есть такого СВОБОДНОГО, что максимально по духу похоже на team fortress, на самый крайний случай - на классический CTF, что без проблем запускается на дебиане (желательно опакеченное уже) и где до сих пор кипит активная жизнь на серверах, чтобы всегда можно было зайти и поиграть?
     
     
  • 2.4, grayich (ok), 17:36, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и где до сих пор кипит активная жизнь на серверах  

    нету такого

    >классический CTF  

    этот режим всегда был намного менее популярен, поэтому в связке с верхним пунктом...

    остаётся только дезматч и то не слишком много народу.

     
  • 2.9, Daemon (??), 17:46, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Quake может идти третий. А там серверов вагон.
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:59, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xonotic?
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:05, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Eclipse.
    Правда, давненько не играл, не знаю, как там сейчас на серверах.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:35, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kiki одобряю, чёрно-белые вспышки текста в ролике не одобряю.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:46, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    без гипноза ты и играть же не станешь
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:41, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Minecraft крякнули и сделали гоночки?
     
  • 1.6, Daemon (??), 17:45, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Улет :) Как раз телефон новый купил. На совещаниях буду гонять :)
     
  • 1.7, Ненавижу SJW (?), 17:46, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игра, которую мы заслужили
     
     
  • 2.17, Sluggard (ok), 18:16, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Хорошая игра.
     

  • 1.10, Аноним (8), 17:51, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже Midtown Madness 2 была лучше
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:03, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь интересная игрушка была..
     

  • 1.11, Анонизм (?), 17:52, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Need For Speed для чётких пацанов...
     
     
  • 2.15, VINRARUS (ok), 18:07, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот по этому NFS и нету под Linux — не выдержывают конкуренцыи.
     

  • 1.16, Кайф (?), 18:07, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NextGen!
     
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