Компания Microsoft ввела в строй сайт opensource.microsoft.com

Джеф Уилкокс (Jeff Wilcox) из команды Microsoft Open Source Programs Office представил новый сайт opensource.microsoft.com, на котором собрана информация об открытых проектах компании Microsoft и участии компании в жизни экосистемы, связанной с открытым ПО. На сайте также в реальном времени отображается активность сотрудников Microsoft в проектах на GitHub, в том числе отражены проекты в которых сотрудники Microsoft участвуют в свободное от работы время.

На сайте сообщается и о работе программы Microsoft FOSS Fund, в рамках которой отобрано несколько сторонних открытых проектов (eslint, rust-analyzer и ImageSharp) для предоставления финансовой поддержки в размере $10000.



