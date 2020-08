Компания Microsoft ввела в строй сайт opensource.microsoft.com

1.1 , ryoken ( ok ), 11:11, 14/08/2020 [ответить] + / – А когда будет FREEsoft.microsoft.com?

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:13, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Давно уже существует, не вспомню точно, но что-то вроде *tracker

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:40, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – free as in freedom



1.2 , Аноним ( 2 ), 11:12, 14/08/2020 [ответить] +1 + / – >>Microsoft products and services embrace open source to bring choice, technology and community to our customers. embrace ))) красавы ЕЕЕ

2.5 , Celcion ( ok ), 11:21, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда приятно слышать рассказы про ЕЕЕ от тех, кого уже давно во все дыры имеет Гугль, Интел, Редхат, и так далее.

3.8 , iPony129412 ( ? ), 11:27, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ Это OpenNet 🤨

1.4 , Ag ( ok ), 11:19, 14/08/2020 [ответить] + / – А это точно гет зе фак?

1.6 , bunker203 ( ok ), 11:22, 14/08/2020 [ответить] + / – Не тру. Должно быть .ORG

1.7 , iPony129412 ( ? ), 11:23, 14/08/2020 [ответить] + / – Вот молодцы 👍

Оно же сразу видно, когда бывший SUNовец за рулём.

1.9 , Аноним ( 9 ), 11:35, 14/08/2020 [ответить] + / – > Microsoft FOSS FUD так корректнее