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Компания Microsoft ввела в строй сайт opensource.microsoft.com

14.08.2020 11:00

Джеф Уилкокс (Jeff Wilcox) из команды Microsoft Open Source Programs Office представил новый сайт opensource.microsoft.com, на котором собрана информация об открытых проектах компании Microsoft и участии компании в жизни экосистемы, связанной с открытым ПО. На сайте также в реальном времени отображается активность сотрудников Microsoft в проектах на GitHub, в том числе отражены проекты в которых сотрудники Microsoft участвуют в свободное от работы время.

На сайте сообщается и о работе программы Microsoft FOSS Fund, в рамках которой отобрано несколько сторонних открытых проектов (eslint, rust-analyzer и ImageSharp) для предоставления финансовой поддержки в размере $10000.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/jeffwilcox...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую Linux-версию утилиты мониторинга ProcMon
  3. OpenNews: Microsoft выпустил редакцию пакета Defender ATP для Linux
  4. OpenNews: В Мюнхене и Гамбурге согласован перевод госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО
  5. OpenNews: Microsoft развивает новый открытый пакетный менеджер winget
  6. OpenNews: Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53548-microsoft
Ключевые слова: microsoft
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  • 1.1, ryoken (ok), 11:11, 14/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    А когда будет FREEsoft.microsoft.com?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:13, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже существует, не вспомню точно, но что-то вроде *tracker
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:40, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    free as in freedom
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 14/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Microsoft products and services embrace open source to bring choice, technology and community to our customers.

    embrace ))) красавы ЕЕЕ

     
     
  • 2.5, Celcion (ok), 11:21, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда приятно слышать рассказы про ЕЕЕ от тех, кого уже давно во все дыры имеет Гугль, Интел, Редхат, и так далее.
     
     
  • 3.8, iPony129412 (?), 11:27, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ

    Это OpenNet 🤨
    https://bit.ly/3aq1pK6

     

  • 1.4, Ag (ok), 11:19, 14/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    А это точно гет зе фак?
     
  • 1.6, bunker203 (ok), 11:22, 14/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не тру. Должно быть .ORG
     
  • 1.7, iPony129412 (?), 11:23, 14/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот молодцы 👍
    Оно же сразу видно, когда бывший SUNовец за рулём.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:35, 14/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Microsoft FOSS FUD

    так корректнее

     
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