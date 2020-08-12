The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск эмулятора QEMU 5.1

12.08.2020 09:22

Представлен релиз проекта QEMU 5.1. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к нативной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.

Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 5.1 внесено более 2500 изменений от 235 разработчиков.

Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 5.1:

  • Добавлена поддержка эмуляции CPU на базе архитектуры AVR. Реализована поддержка плат Arduino Duemilanove (ATmega168), Arduino Mega 2560 (ATmega2560), Arduino Mega (ATmega1280) и Arduino UNO (ATmega328P).
  • В эмулятор архитектуры ARM добавлена возможность горячего отключения памяти (hot-unplug), а также горячего подключения памяти nvdimm для гостевых систем с ACPI. Реализована поддержка расширений ARMv8.2 TTS2UXN и ARMv8.5 MemTag. Обеспечена поддержка платы sonorapass-bmc.
  • В эмулятор архитектуры MIPS добавлена поддержка CPU Loongson 3A CPUs (R1 и R4). Повышена производительность эмуляции инструкций FPU и MSA.
  • В эмулятор архитектуры RISC-V добавлена поддержка CPU SiFive E34 и Ibex. Реализована поддержка плат HiFive1 revB и OpenTitan. Для машин Spike предоставлена поддержка более одного CPU.
  • В эмуляторе архитектуры PowerPC появилась поддержка восстановления ошибок в гостевых системах при помощи FWNMI.
  • Для архитектуры s390 добавлена поддержка KVM для защищённой виртуализации (режим безопасного выполнения).
  • В эмуляторе архитектуры x86 сокращены накладные расходы на виртуализацию неадаптированных гостевых систем с Windows, через предоставление таблицы эмулируемых устройств ACPI WAET (Windows ACPI Emulated Device Table). Улучшена поддержка ускорения HVF для macOS.
  • В драйвере блочных устройств появилась поддержка виртуальных устройств хранения с логическими и физическими блоками размером 2MB.
  • Добавлена возможность передачи в QEMU паролей и ключей для шифрования через keyring ядра Linux при помощи объектов нового типа "secret-keyring".
  • Для формата qcow2 реализована поддержка алгоритма сжатия zstd. compression for qcow2
  • В утилите qemu-img добавлена новая команда 'bitmap' для манипуляции постоянными битовыми картами в файлах qcow2. В qemu-img также реализовано управления ключами LUKS (keyslot) и предложены дополнительные возможности для команд "map" (--start-offset, --max-length) и "convert" (--bitmaps), в команде "measure" добавлен вывод сведений о размере постоянных битовых карт в файлах qcow2.
  • В драйвере NVMe появилась поддержка постоянных областей памяти (Persistent Memory Region), появившихся в спецификации NVMe 1.4.
  • В virtio для гостевых систем c классическим генератором кода TCG (Tiny Code Generator) реализована возможность использования процессов vhost-user, включая virtiofsd. В vhost-user добавлено расширение VHOST_USER_PROTOCOL_F_CONFIGURE_MEM_SLOTS, позволяющее регистрировать более 8 слотов ОЗУ.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Опасные уязвимости в QEMU, Node.js, Grafana и Android
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 5.0
  4. OpenNews: Релиз Bochs 2.6.10, системы эмуляции архитектуры x86
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая выйти из изолированного окружения QEMU
  6. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53534-qemu
Ключевые слова: qemu, emulator, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:28, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мощная штукенция, жаль что на десктопе не конкурент Виртуалбоксу
     
     
  • 2.2, Онаним (?), 09:31, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно для других целей совершенно.
    Давайте, запустите мне под виртуалбоксом бинарь, собранный под ARM, на x86 :)
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:34, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >жаль что на десктопе не конкурент Виртуалбоксу

    Не жаль.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:37, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуалбокс же вроде бы обёртка для qemu
     
     
  • 3.6, Ан О Ним (?), 09:41, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играя словами - да. Перепутано с KVM  - ошибка выбора темы.

    И сразу скушный. :)

     
  • 2.7, ABATAPA (ok), 09:45, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, это как сказать. Не всегда. Для "юзеров" — да. В некоторых задачах — нет. QEMU может сразу выполнять исполняемый файл другой архитектуры (например, в chroot) — VirtualBox нет.  QEMU можно запускать без установки (в том числе с Live-носителей) — VirtualBox  нет. Размер QEMU много меньше. Часть функционала в VirtualBox доступна только в проприетарной версии (и не доступна в GPL) — QEMU не имеет таких ограничений.
    И, наконец, это VirtualBox создан с использованием исходного кода QEMU, а не наоборот.
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 10:13, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выиграть тебе Qemu war.
     
  • 2.9, zo0M (ok), 10:19, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "...не конкурент Виртуалбоксу" это же шутка сейчас была?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:22, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это фрактал
     
  • 2.10, Аноним (11), 10:21, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы с чем конкурировать. Вот с vmware действительно немного проблемно сравнивать, а коробку сливает легко по всем параметрам.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:22, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что в плане удобства, но во всём остальном с точностью наоборот.
     

  • 1.4, ss (??), 09:35, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    icount починили?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру