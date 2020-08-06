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Началось бета-тестирование PHP 8

06.08.2020 22:48

Представлен первый бета-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8. Релиз намечен на 26 ноября. Одновременно сформированы корректирующие выпуски PHP 7.4.9, 7.3.21 и 7.2.33, в которых устранены накопившиеся ошибки и уязвимости.

Основные новшества PHP 8:

  • Включение JIT-компилятора, применение которого позволит повысить производительность.
  • Поддержка именованных аргументов функций, позволяющих передававать в функцию значения в привязке к именам, т.е. можно передавать аргументы в произвольном порядке и определять необязательные аргументы. Например, "array_fill(start_index: 0, num: 100, value: 50)".
  • При вызове методов разрешено применение оператора "?", который позволяет инициировать вызов только, если метод присутствует, что позволяет избежать лишних проверок на возврат значения "null". Например, "$dateAsString = $booking->getStartDate()?->asDateTimeString()";
  • Поддержка union-типов, определяющих коллекции из двух и более типов (например "public function foo(Foo|Bar $input): int|float;").
  • Поддержка атрибутов (аннотаций), позволяющих привязать метаданные (например, сведения о типах) к классам без использования синтаксиса Docblock.
  • Поддержка выражений match, которые в отличие от switch могут возвращать значения, поддерживают комбинирование условий, используют строгое сравнение типов и не требуют указания "break". 
    
   $result = match($input) {
       0 => "hello",
       '1', '2', '3' => "world",
   };
  • Сокращённый синтаксис определения классов, позволяющий объединить определение конструктора и свойств.
  • Новый тип возвращаемых значений - static.
  • Новый тип - mixed, который может применяться для определения приёма функцией параметров с разными типами.
  • Выражение throw для обработки исключений.
  • WeakMap для создания объектов, которыми можно пожертвовать при сборке мусора (например, для хранения необязательных кэшей).
  • Возможность использования выражения "::class" для объектов (аналог вызова get_class()).
  • Возможность определения в блоке catch исключений, не привязанных к переменным.
  • Возможность оставления символа запятой после последнего элемента в списке параметров функции.
  • Новый интерфейс Stringable для идентификации любых строковых типов или данных, которых можно преобразовать в строку (для которых доступен метод__toString()).
  • Новая функция str_contains(), упрощённый аналог strpos для определения вхождения подстроки, а также функции str_starts_with() и str_ends_with() для проверки совпадений в начале и конце строки.
  • Добавлена функция fdiv(), выполняющая операцию деления без вывода ошибки в случае деления на ноль.
  • Изменена логика соединения строк. Например, выражение 'echo "sum: " . $a + $b' ранее интерпретировалось как 'echo ("sum: " . $a) + $b', а в PHP 8 будет обработано как 'echo "sum: " . ($a + $b)'.
  • Ужесточена проверка арифметических и битовых операций, например, выражения "[] % [42]" и "$object + 4" будут приводить к ошибке.
  • Реализован стабильный алгоритм сортировки, в котором при разных запусках сохраняется порядок следования одинаковых значений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows
  3. OpenNews: Выпуск Psalm 3.12, статического анализатора для языка PHP. Альфа выпуск PHP 8.0
  4. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.4
  5. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  6. OpenNews: В PHP 8 будет добавлен JIT-компилятор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53502-php
Ключевые слова: php
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  • 1.1, Рева RarogCmex Денис (?), 22:59, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нужно больше непонятных исключений и странного синтаксического сахара
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:31, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Изменена логика соединения строк.

    и почаще менять приоритеты операторов

     
     
  • 3.29, Онаним (?), 23:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая привычка, называется "лишние скобки между разнородными операциями не помешают".
    Спасает железно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:59, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена функция fdiv(), выполняющая операцию деления без вывода ошибки

    Зачем?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:45, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написано же - чтобы не было вывода ошибки.
    А NaN можешь обработать и сам.
     
  • 2.18, Онаним (?), 23:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что иногда нужно получить не warning (или ошибку, которая планируется в будущем), а +-INF или NaN.
     
     
  • 3.31, имя_ (?), 23:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда такое бывает?
     
     
  • 4.33, Онаним (?), 00:01, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда нужно записать результат и использовать дальше.
    С NaN много не наделаешь, а вот +INF/-INF - ценный мех, его можно ещё поумножать-поскладывать.
     

  • 1.3, Satori (ok), 23:00, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Не понимаю, почему его называют простым для обучения. Редкостная хрень, разжижающая мозги.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А чем тогда пользоваться? На голом ассемблере динамические сайты верстать?
     
     
  • 3.9, Satori (ok), 23:31, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А чем тогда пользоваться? На голом ассемблере динамические сайты верстать?

    А вариантов только два: пыха и ассемблер?

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 23:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вместо PHP не взять тот же Питон?
    Ну ладно, Питон иногда тормозной, ну JavaScript?
    Ну ладно, JavaScript иногда странный, ну TypeScript?
    Ну ладно, TypeScript иногда замороченный, ну Kotlin?
    Ну ладно, Kotlin иногда тяжеловесный, ну Go?
    Ну ладно, Go иногда невыразительный, ну Rust?
    Ну ладно, Rust иногда без нужных либ, ну Java?
    Ну ладно, Java иногда навевает тоску, ну Scala?
    Ну ладно, Scala иногда слишком сложная, ну Haskell?

    Ну ладно, Haskell иногда тоже слишком сложный. Пожалуй, возьмём PHP, работа стоит!

    (c) https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/506704/#comment_21741120

     
  • 3.10, Аноним (8), 23:32, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кроме асма и пыха других языков - нема?
     
  • 3.12, Гей из крупной корпорации (?), 23:37, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ruby, Python, Java, Nodejs и Golang
     
     
  • 4.15, Онаним (?), 23:45, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Java немножно мимо, а на остальном разве что хеллоуворлды лепить.
     
     
  • 5.17, Ями (?), 23:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну даже если принять эту чушь за правду, хелловорлды - это всё что PHP умеет, так что перечисленные языки не хуже.
     
     
  • 6.30, cjaushe4ka (?), 23:57, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну я посмотрю, как быстро ты сможешь раскатать админку с бизнес логикой на nodejs, golang, ruby, python. в пыхе это делается установкой laravel, symfony или yii и все.
     
  • 6.32, Онаним (?), 23:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это хотя бы FreePBX.
    Эпичненький такой хеллоуворлд.
    Хотя говнокода там конечно просто воз.
     
  • 2.14, Онаним (?), 23:44, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще слабо понятно, откуда это взялось - видимо кто-то из хейтеров толкнул.
    Это породило кучу недопрограммистов, сформировавших впечатление о себе.

    Уже с версии 4 язык был гораздо сложнее, чем его считали. А с появлением нормального ООП в 5 пришёл к уровню "классических" языков по сложности. Умножая это на нестрогую типизацию и модель "одна задача - один процесс" получаем даже несколько более высокий порог вхождения, первое требует аккуратности, второе - продуманности.

     
  • 2.24, онанимуз (?), 23:54, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это можно сказать про любой язык программирования :D
     

  • 1.11, FlatFile CMS (?), 23:35, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Безссмысленный мажорный релиз.
    Golang умеет в юникод со своего основания.
     
  • 1.13, Онаним (?), 23:41, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поддержка именованных аргументов функций - дайте два, элегантное решение проблемы с порядком операндов, где нужно конечно, лепить везде не нужно
    > ?-> - заверните, цепочки вызовов с возможностью отлупа становятся реально удобными

    В целом развитие идёт туда, куда нужно. JIT тоже хорош, уже тестирую альфу - эффект на тяжёлых задачах по обработке тарификационных и маршрутных данных (телефония) заметен сразу.

     
     
  • 2.20, Ями (?), 23:48, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу становится заметно что изначально не тот язык выбрали?
     
     
  • 3.22, Онаним (?), 23:53, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз таки наоборот, становится понятно, что выбрали то. Теперь код получится ещё упростить.
    Улучшение производительности на ровном месте тоже не помешает.
    Можно было взять жабу, но там свои тараканы.
     

  • 1.21, СССР (?), 23:52, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так то если простенький бэк нужно накатать то да, можно поюзать 7ку. А вообще, языки где не нужно заботится о типах данных, об освобождении ресурсов, т.е. там где программист не контролирует хранение данных в ОЗУ, не оптимизирует обработку этих данных, все это деградируют программиста. В модных языках так.
     
     
  • 2.25, Онаним (?), 23:54, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для низкоуровневых оптимизаций в PHP есть возможность подключать специфичные модули на C.
     
  • 2.27, Гомосексуалист из крупной корпорации (?), 23:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JIT был создан как раз для помощи долгоживущих с "утечками памяти PHP".
    https://habr.com/ru/company/badoo/blog/434272/
    https://roadrunner.dev/
     

  • 1.26, имя_ (?), 23:55, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    приведите в порядок уже стандартную библиотеку, если уже собрались что-то ломать.
     
     
  • 2.34, Онаним (?), 00:04, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так со стандартной библиотекой? :) Живее всех живых.
    В тех же хипстерских репозитарчиках API каждой второй либы каждые полтора релиза ломается - никто не ноет.
     
     
  • 3.35, имя_ (?), 00:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отсутствие консистентности
     
     
  • 4.37, Онаним (?), 00:09, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это результат поступательного развития. Почему сложно изменить, думаю, понимаешь.
    Вопрос с порядком аргументов в 8 решили радикально, конечно :D
     
  • 2.36, Онаним (?), 00:09, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ничего особо не сломали, тaщемта. Вопрос скорее как писалось.
    Мы на тестах пары здоровенных inhouse аппликух ничего нового не увидели.
     

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