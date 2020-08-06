Началось бета-тестирование PHP 8

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|2.8, Аноним (8), 23:31, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Изменена логика соединения строк.
и почаще менять приоритеты операторов
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|3.29, Онаним (?), 23:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такая привычка, называется "лишние скобки между разнородными операциями не помешают".
Спасает железно.
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|1.2, Аноним (2), 22:59, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена функция fdiv(), выполняющая операцию деления без вывода ошибки
Зачем?
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|2.16, Аноним (16), 23:45, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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написано же - чтобы не было вывода ошибки.
А NaN можешь обработать и сам.
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|2.18, Онаним (?), 23:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Затем, что иногда нужно получить не warning (или ошибку, которая планируется в будущем), а +-INF или NaN.
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|4.33, Онаним (?), 00:01, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда нужно записать результат и использовать дальше.
С NaN много не наделаешь, а вот +INF/-INF - ценный мех, его можно ещё поумножать-поскладывать.
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|1.3, Satori (ok), 23:00, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Не понимаю, почему его называют простым для обучения. Редкостная хрень, разжижающая мозги.
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|2.6, Аноним (6), 23:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А чем тогда пользоваться? На голом ассемблере динамические сайты верстать?
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|3.9, Satori (ok), 23:31, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А чем тогда пользоваться? На голом ассемблере динамические сайты верстать?
А вариантов только два: пыха и ассемблер?
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|4.28, Аноним (28), 23:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему вместо PHP не взять тот же Питон?
Ну ладно, Питон иногда тормозной, ну JavaScript?
Ну ладно, JavaScript иногда странный, ну TypeScript?
Ну ладно, TypeScript иногда замороченный, ну Kotlin?
Ну ладно, Kotlin иногда тяжеловесный, ну Go?
Ну ладно, Go иногда невыразительный, ну Rust?
Ну ладно, Rust иногда без нужных либ, ну Java?
Ну ладно, Java иногда навевает тоску, ну Scala?
Ну ладно, Scala иногда слишком сложная, ну Haskell?
Ну ладно, Haskell иногда тоже слишком сложный. Пожалуй, возьмём PHP, работа стоит!
(c) https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/506704/#comment_21741120
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|4.15, Онаним (?), 23:45, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Java немножно мимо, а на остальном разве что хеллоуворлды лепить.
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|5.17, Ями (?), 23:47, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну даже если принять эту чушь за правду, хелловорлды - это всё что PHP умеет, так что перечисленные языки не хуже.
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|6.30, cjaushe4ka (?), 23:57, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну я посмотрю, как быстро ты сможешь раскатать админку с бизнес логикой на nodejs, golang, ruby, python. в пыхе это делается установкой laravel, symfony или yii и все.
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|6.32, Онаним (?), 23:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи это хотя бы FreePBX.
Эпичненький такой хеллоуворлд.
Хотя говнокода там конечно просто воз.
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|2.14, Онаним (?), 23:44, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще слабо понятно, откуда это взялось - видимо кто-то из хейтеров толкнул.
Это породило кучу недопрограммистов, сформировавших впечатление о себе.
Уже с версии 4 язык был гораздо сложнее, чем его считали. А с появлением нормального ООП в 5 пришёл к уровню "классических" языков по сложности. Умножая это на нестрогую типизацию и модель "одна задача - один процесс" получаем даже несколько более высокий порог вхождения, первое требует аккуратности, второе - продуманности.
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|1.13, Онаним (?), 23:41, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поддержка именованных аргументов функций - дайте два, элегантное решение проблемы с порядком операндов, где нужно конечно, лепить везде не нужно
> ?-> - заверните, цепочки вызовов с возможностью отлупа становятся реально удобными
В целом развитие идёт туда, куда нужно. JIT тоже хорош, уже тестирую альфу - эффект на тяжёлых задачах по обработке тарификационных и маршрутных данных (телефония) заметен сразу.
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|2.20, Ями (?), 23:48, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сразу становится заметно что изначально не тот язык выбрали?
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|3.22, Онаним (?), 23:53, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз таки наоборот, становится понятно, что выбрали то. Теперь код получится ещё упростить.
Улучшение производительности на ровном месте тоже не помешает.
Можно было взять жабу, но там свои тараканы.
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|1.21, СССР (?), 23:52, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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так то если простенький бэк нужно накатать то да, можно поюзать 7ку. А вообще, языки где не нужно заботится о типах данных, об освобождении ресурсов, т.е. там где программист не контролирует хранение данных в ОЗУ, не оптимизирует обработку этих данных, все это деградируют программиста. В модных языках так.
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|2.25, Онаним (?), 23:54, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для низкоуровневых оптимизаций в PHP есть возможность подключать специфичные модули на C.
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|1.26, имя_ (?), 23:55, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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приведите в порядок уже стандартную библиотеку, если уже собрались что-то ломать.
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|2.34, Онаним (?), 00:04, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что не так со стандартной библиотекой? :) Живее всех живых.
В тех же хипстерских репозитарчиках API каждой второй либы каждые полтора релиза ломается - никто не ноет.
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|4.37, Онаним (?), 00:09, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это результат поступательного развития. Почему сложно изменить, думаю, понимаешь.
Вопрос с порядком аргументов в 8 решили радикально, конечно :D
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|2.36, Онаним (?), 00:09, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и ничего особо не сломали, тaщемта. Вопрос скорее как писалось.
Мы на тестах пары здоровенных inhouse аппликух ничего нового не увидели.
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