Началось бета-тестирование PHP 8

4.28 , Аноним ( 28 ), 23:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему вместо PHP не взять тот же Питон?

Ну ладно, Питон иногда тормозной, ну JavaScript?

Ну ладно, JavaScript иногда странный, ну TypeScript?

Ну ладно, TypeScript иногда замороченный, ну Kotlin?

Ну ладно, Kotlin иногда тяжеловесный, ну Go?

Ну ладно, Go иногда невыразительный, ну Rust?

Ну ладно, Rust иногда без нужных либ, ну Java?

Ну ладно, Java иногда навевает тоску, ну Scala?

Ну ладно, Scala иногда слишком сложная, ну Haskell? Ну ладно, Haskell иногда тоже слишком сложный. Пожалуй, возьмём PHP, работа стоит! (c) https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/506704/#comment_21741120