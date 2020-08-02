Критическая уязвимость в WordPress-плагине wpDiscuz, насчитывающем 80 тысяч установок

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|1.1, Аноним (1), 10:59, 02/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Насколько я помню из своего опыта работы с вордпресс, в нем каждый второй плагин такой.
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|1.2, Spoofing (?), 11:02, 02/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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одни и те же уязвимости, когда ещё в нулевых загружали на форумы аватарки с php-кодом.
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|1.3, Alex_K (??), 11:08, 02/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"при выполнении PHP-файлов интерпретатор игнорирует все части вне блоков "<?php""
Гупость написали :)
Вне этих блоков содержимое выводится в STDOUT.
Да еще и короткая форма <? прижилась.
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|2.6, YetAnotherOnanym (ok), 12:23, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вне этих блоков содержимое выводится в STDOUT
Как будто это помешает выполнить код внутри блока.
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|3.26, НяшМяш (ok), 16:33, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С такой особенности пыхи даже я только что офигел. Когда впервые мне показали пыху ещё в школе, я спросил "что это за кусок?". Чуйка моей пятой точки ещё ни разу не подводила меня.
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|1.5, suffix (ok), 12:21, 02/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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В старом анекдоте была такая фраза "евреи не жалейте заварки".
Стоит на сайт выделить чуть больший бюджет и сайт можно будет сделать не на WP а на Битрикс - в котором уже есть модуль "Проактивная защита" который физически не допустит подобных ситуаций. Кроме того Битрикс вообще как правило не нуждается в сторонних плагинах - всё нужное есть из коробки.
Итог: жадность порождает бедность!
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|2.9, Аноним (9), 12:36, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этот ваш битрикс никому кроме пары стран не нужОн. И даже если заказчик с одной из них, то ему понадобится не "чуть больший бюджет", а намного больший (пишу как человек, работающий с этим всем).
"как правило не нуждается в сторонних плагинах" - это также относится в категории "чуть больший бюджет". Там, где в вп можно поставить плагин и не заморачиваться, в бх зачастую придется искать прогера, который впилит этот функционал, или опять же покупать модуль (далеко не факт, что таковой найдется).
Никоим образом не защищаю вп, но предлагать бх как альтернативу, такое себе. Аксиома Эскобара в общем.
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|3.11, suffix (ok), 12:40, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Там, где в вп можно поставить плагин
Ну а потом что удивляться тому что взломали ?
Я же писал выше - жадность порождает бедность :)
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|3.23, пох. (?), 15:45, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже если заказчик с одной из них, то ему понадобится не "чуть больший бюджет",
> а намного больший
не будь лохом, найми исполнителя с другой из них - там по 500 ре работают и благодарят еще.
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|2.10, Аноним (10), 12:39, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Полностью поддерживаю. Битрикс - это лучшее что доступно для разработки сайтов.
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|3.12, Michael Shigorin (ok), 13:02, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну если у вас пошли такие "предложения", то упомяну TYPO3 -- оно не только поспорит с битриксом, а и свободное.
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|4.18, cypa (ok), 15:18, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Михаил, вот от вас я не ожидал такого пиара CMS на PHP+MySQL, ведь это принципиально неправильная архитектура для CMS, пихать в СУБД всё подряд, а потом мучительно оптимизировать и кэшировать - это просто извращения и перверсия, по 10 раз сериализировать данные просто чтобы тупо отдать их через http - неужели вы такое поддерживаете, Михаил?
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|4.24, Аноним (24), 15:57, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как typo3 с кассами и эквайрингом?
У битрикса в комплекте идет.
Интеграции с crm и учетными системами?
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|2.17, пох. (?), 15:14, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кроме того Битрикс вообще как правило не нуждается в сторонних плагинах - всё нужное есть из
> коробки.
ага, вот например тут речь шла о плагине для более-менее полноценного форума, где видно кто кому отвечал и о чем.
А что есть форум "из коробки" в битриксе, кроме дерьма на палочке? ОТОЖ. Причем форум не комментарий, и комментарий не форум - комментарии битрикса отдельны для каждого модуля (для некоторых их нет вообще) и каждый имеет свой нескучный интерфейс и убогую кастрированную функциональность, еще слабее чем их дерьмофорум.
При этом скока-скока захочет не безнадежно косорукий битриксопейсатель про заек, чтобы это все хоть как-то похоже было на работающее?
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|3.19, suffix (ok), 15:20, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Форум есть в Битриксе (функционал конечно так себе - Вы правы).
2. Если хочется нормальный форум то платить придётся как в WP так и в Битриксе.
3. Общий смысл моего поста Вы прекрасно поняли - если не пожалеть средств то из Битрикса можно сделать конфетку, а из WP никогда ибо суть его в сторонних плагинах.
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|4.20, пох. (?), 15:28, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Общий смысл моего поста Вы прекрасно поняли - если не пожалеть средств то из Битрикса можно
> сделать конфетку
ну дык дать деньгов wp-разработчику - тоже самое и будет. И может даже дешевле (хотя и неочевидно).
Может даже какой waf хоть на базе mod_security тебе поставит (чему доверия все же поболее битриксового встроенного и на пехепе).
А собирая из готовых модулей без ансамбля и не понимая как они работают - ну, получаешь что получаешь, затобесплатное.
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|5.22, suffix (ok), 15:45, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот мы с Вами и сошлись во мнениях !
Просто из "коробки" Битрикс:
А) Для "обычной" работы сайта не требует плагинов
Б) С включённым по умолчанию модулем "Проактивная защита" уже безопаснее чем WP.
Разумеется спец может и там и там настроить грамотно. К примеру у меня Битрикс но Проактивная защита отключена и стоит mod_security, но повторюсь для "обычных" владельцев "обычных" сайтов Битрикс намного надёжнее чем WP что и подтверждает эта новость которую мы обсуждаем.
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|1.7, Аноним (9), 12:27, 02/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хмм. Имел опыт в оптимизации плагина (разрабатывал его не я) для последующей публикации на wordpress.org, так их ревьюеры такую простыню по безопасности выкатили: и ввод чисть, и права на доступ к этому функционалу проверяй, и еще много чего другого. И все это через стандартный функционал вп. Проверяют же плагины, а все равно вп - решeто в плане безопасности.
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|1.13, Аноним (13), 13:39, 02/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем вообще пользовательские файлы смешивать с кодом сайта (код сайта пропускается через интерпретатор, а пользовательские данные вообще обрабатываться не должны, а должны просто отдаваться с минимальным оверхедом)?
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|2.21, пох. (?), 15:30, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем вообще пользовательские файлы смешивать с кодом сайта
для дерьмохостингов, у которых вообще все файлы - "код сайта".
Отдельными настройками "тут играем, тут рыбу заворачивали" - никто париться не будет, все равно типовому юзеру не поможет.
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