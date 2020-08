Критическая уязвимость в WordPress-плагине wpDiscuz, насчитывающем 80 тысяч установок

2.8 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:28, 02/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > на Битрикс Тонко. Зачот.

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:36, 02/08/2020
Этот ваш битрикс никому кроме пары стран не нужОн. И даже если заказчик с одной из них, то ему понадобится не "чуть больший бюджет", а намного больший (пишу как человек, работающий с этим всем). "как правило не нуждается в сторонних плагинах" - это также относится в категории "чуть больший бюджет". Там, где в вп можно поставить плагин и не заморачиваться, в бх зачастую придется искать прогера, который впилит этот функционал, или опять же покупать модуль (далеко не факт, что таковой найдется). Никоим образом не защищаю вп, но предлагать бх как альтернативу, такое себе. Аксиома Эскобара в общем.

3.11 , suffix ( ok ), 12:40, 02/08/2020
>Там, где в вп можно поставить плагин Ну а потом что удивляться тому что взломали ? Я же писал выше - жадность порождает бедность :)

4.14 , Аноним ( 14 ), 14:14, 02/08/2020
Вы пропустили последнее слово "вокруг".

3.23 , пох. ( ? ), 15:45, 02/08/2020
> даже если заказчик с одной из них, то ему понадобится не "чуть больший бюджет",

> а намного больший не будь лохом, найми исполнителя с другой из них - там по 500 ре работают и благодарят еще. 2.10 , Аноним ( 10 ), 12:39, 02/08/2020
Полностью поддерживаю. Битрикс - это лучшее что доступно для разработки сайтов.

3.12 , Michael Shigorin ( ok ), 13:02, 02/08/2020
Ну если у вас пошли такие "предложения", то упомяну TYPO3 -- оно не только поспорит с битриксом, а и свободное.

4.18 , cypa ( ok ), 15:18, 02/08/2020
Михаил, вот от вас я не ожидал такого пиара CMS на PHP+MySQL, ведь это принципиально неправильная архитектура для CMS, пихать в СУБД всё подряд, а потом мучительно оптимизировать и кэшировать - это просто извращения и перверсия, по 10 раз сериализировать данные просто чтобы тупо отдать их через http - неужели вы такое поддерживаете, Михаил?

5.25 , ыы ( ? ), 15:59, 02/08/2020
поддерживают другие. он пиарит.

4.24 , Аноним ( 24 ), 15:57, 02/08/2020
Как typo3 с кассами и эквайрингом?

У битрикса в комплекте идет.

Интеграции с crm и учетными системами?

2.17 , пох. ( ? ), 15:14, 02/08/2020
> Кроме того Битрикс вообще как правило не нуждается в сторонних плагинах - всё нужное есть из

> коробки. ага, вот например тут речь шла о плагине для более-менее полноценного форума, где видно кто кому отвечал и о чем. А что есть форум "из коробки" в битриксе, кроме дерьма на палочке? ОТОЖ. Причем форум не комментарий, и комментарий не форум - комментарии битрикса отдельны для каждого модуля (для некоторых их нет вообще) и каждый имеет свой нескучный интерфейс и убогую кастрированную функциональность, еще слабее чем их дерьмофорум. При этом скока-скока захочет не безнадежно косорукий битриксопейсатель про заек, чтобы это все хоть как-то похоже было на работающее? 3.19 , suffix ( ok ), 15:20, 02/08/2020
1. Форум есть в Битриксе (функционал конечно так себе - Вы правы). 2. Если хочется нормальный форум то платить придётся как в WP так и в Битриксе. 3. Общий смысл моего поста Вы прекрасно поняли - если не пожалеть средств то из Битрикса можно сделать конфетку, а из WP никогда ибо суть его в сторонних плагинах.

4.20 , пох. ( ? ), 15:28, 02/08/2020
> Общий смысл моего поста Вы прекрасно поняли - если не пожалеть средств то из Битрикса можно

> сделать конфетку ну дык дать деньгов wp-разработчику - тоже самое и будет. И может даже дешевле (хотя и неочевидно).

Может даже какой waf хоть на базе mod_security тебе поставит (чему доверия все же поболее битриксового встроенного и на пехепе).

А собирая из готовых модулей без ансамбля и не понимая как они работают - ну, получаешь что получаешь, затобесплатное. 5.22 , suffix ( ok ), 15:45, 02/08/2020
Ну вот мы с Вами и сошлись во мнениях ! Просто из "коробки" Битрикс: А) Для "обычной" работы сайта не требует плагинов

Б) С включённым по умолчанию модулем "Проактивная защита" уже безопаснее чем WP. Разумеется спец может и там и там настроить грамотно. К примеру у меня Битрикс но Проактивная защита отключена и стоит mod_security, но повторюсь для "обычных" владельцев "обычных" сайтов Битрикс намного надёжнее чем WP что и подтверждает эта новость которую мы обсуждаем.