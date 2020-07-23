Обновление набора компиляторов GCC 10.2

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 10.2, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с версией GCC 10.1 в GCC 10.2 отмечено 94 исправления, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 11.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 11.1.



