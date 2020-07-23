The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление набора компиляторов GCC 10.2

23.07.2020 21:13

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 10.2, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с версией GCC 10.1 в GCC 10.2 отмечено 94 исправления, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 11.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 11.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 10.0
  3. OpenNews: Проект по добавлению в GCC поддержки распараллеливания процесса компиляции
  4. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
  5. OpenNews: В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53417-gcc
Ключевые слова: gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Sarcastic scutosaurus (?), 21:45, 23/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, почти сотню регрессий исправили, теперь можно подумать и о внедрении.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:11, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый бетатестер пошел.
     
  • 2.6, name (??), 23:33, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рано. еще сотни три регрессий и можно переходить сразу на 11
     
  • 2.8, Mim (ok), 00:31, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо сейчас обновляюсь на 10.2.
    Были лишь временные проблемы со сборкой нескольких версий ядра Linux на тот момент только что вышедшим GCC 10.1.
    Вот небольшой фрагмент истории обновлений:
         Mon Apr  6 13:14:23 2020 >>> sys-devel/gcc-9.3.0
           merge time: 49 minutes and 24 seconds.

         Mon May 11 14:34:45 2020 >>> sys-devel/gcc-10.1.0
           merge time: 50 minutes and 51 seconds.

         Fri Jun 12 22:02:45 2020 >>> sys-devel/gcc-10.1.0-r1
           merge time: 47 minutes and 29 seconds.

         Sat Jul  4 16:24:26 2020 >>> sys-devel/gcc-10.1.0-r2
           merge time: 51 minutes and 14 seconds.

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:59, 23/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Во многих stable дистрах пока еще 8.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:55, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В CentOS 6 ещё 4.4, куда торопиться-то.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру