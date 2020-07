Обновление набора компиляторов GCC 10.2

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:11, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Первый бетатестер пошел.

рано. еще сотни три регрессий и можно переходить сразу на 11

Прямо сейчас обновляюсь на 10.2.

Были лишь временные проблемы со сборкой нескольких версий ядра Linux на тот момент только что вышедшим GCC 10.1.

Вот небольшой фрагмент истории обновлений:

Mon Apr 6 13:14:23 2020 >>> sys-devel/gcc-9.3.0

merge time: 49 minutes and 24 seconds. Mon May 11 14:34:45 2020 >>> sys-devel/gcc-10.1.0

merge time: 50 minutes and 51 seconds. Fri Jun 12 22:02:45 2020 >>> sys-devel/gcc-10.1.0-r1

merge time: 47 minutes and 29 seconds. Sat Jul 4 16:24:26 2020 >>> sys-devel/gcc-10.1.0-r2

merge time: 51 minutes and 14 seconds.