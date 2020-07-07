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Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2

07.07.2020 12:55

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 1.3.2, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4), а для настройки беспроводной сети - wifimgr. Размер загрузочного образа 2.6 Гб (x86_64).

В новом выпуске:

  • Выполнена синхронизация с веткой FreeBSD 12.1 (p6);
  • Из ветки 12-STABLE перенесён патч к модулю acpi_video и добавлен обработчик brightness_listener для корректной работы кнопок изменения яркости экрана;
  • Добавлен драйвер rtsx-kmod для картридеров Realtek;
  • Изменена раскладка разделов при установке на диск с использованием ZFS (добавлена поддержка резервного копирования загрузочного окружения при помощи утилиты beactl);
  • Добавлена настройка load_iichid для загрузки экспериментального драйвера sysutils/iichid при обнаружении I2C HID;
  • Добавлена утилита intel-backlight для управления фоновой подсветкой для систем с GPU Intel;
  • В rc.conf добавлена переменная unionfs_maxfiles для управления лимитом на число открытых файлов в unionfs;
  • Вместо просмотрщика изображений mirage задействован viewnior;
  • Добавлена утилита управления громкостью volumecontrol;
  • Обеспечена сборка модуля bwn с опцией BWN_GPL_PHY для поддержки N-PHY, необходимой для устройств с чипами BCM43224 и BCM43225;
  • Драйверы x11-drivers/xf86-input-keyboard и x11-drivers/xf86-input-mouse заменены на x11-drivers/xf86-input-libinput.


  1. Главная ссылка к новости (https://nomadbsd.org/index.htm...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.4
  3. OpenNews: Выпуск FuryBSD 12.1, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce
  4. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.04
  5. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
  6. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53299-nomadbsd
Ключевые слова: nomadbsd
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, m.makhno (ok), 12:59, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    четыре месяца ждал с 1.3.1
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:00, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    А как его обновлять? Перезаписать флэшку с новыми данными и скопировать старые настройки?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:08, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Проприетарный блоб нвидиа в составе есть? Одна из прелестей ghostbsd.
     
  • 1.4, Кир (?), 15:25, 07/07/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    что, BSD без ZFS ?!
     
     
  • 2.5, StopLibreOffice (?), 15:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В *BSD ZFS идёт из коробки, поэтому о ней не заикаются.
     
  • 2.6, анонн (ok), 15:44, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что, BSD без ZFS ?!

    (смотрим 4 пункт списка новости)
    >> Изменена раскладка разделов при установке на диск с использованием ZFS

    BSD без ZFS? Это все равно что опеннет без комментаторов, читающих только заголовок или первый абзац.


     

  • 1.7, paulus (ok), 16:04, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как оно может быть переносной ОС, когда на ноутах не может поднять Х-ы? :(
     
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