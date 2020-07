Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2

1.1 , m.makhno ( ok ), 12:59, 07/07/2020 [ответить] + / – четыре месяца ждал с 1.3.1

1.2 , Аноним ( 2 ), 13:00, 07/07/2020 [ответить] + / – А как его обновлять? Перезаписать флэшку с новыми данными и скопировать старые настройки?

1.3 , Аноним ( 3 ), 13:08, 07/07/2020 [ответить] + / – Проприетарный блоб нвидиа в составе есть? Одна из прелестей ghostbsd.

1.4 , Кир ( ? ), 15:25, 07/07/2020 [ответить] –3 + / – что, BSD без ZFS ?!

2.5 , StopLibreOffice ( ? ), 15:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В *BSD ZFS идёт из коробки, поэтому о ней не заикаются.

2.6 , анонн ( ok ), 15:44, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > что, BSD без ZFS ?! (смотрим 4 пункт списка новости)

>> Изменена раскладка разделов при установке на диск с использованием ZFS BSD без ZFS? Это все равно что опеннет без комментаторов, читающих только заголовок или первый абзац.



1.7 , paulus ( ok ), 16:04, 07/07/2020 [ответить] + / – Как оно может быть переносной ОС, когда на ноутах не может поднять Х-ы? :(