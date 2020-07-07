Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 1.3.2, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4), а для настройки беспроводной сети - wifimgr. Размер загрузочного образа 2.6 Гб (x86_64). В новом выпуске: Выполнена синхронизация с веткой FreeBSD 12.1 (p6);

Из ветки 12-STABLE перенесён патч к модулю acpi_video и добавлен обработчик brightness_listener для корректной работы кнопок изменения яркости экрана;

Добавлен драйвер rtsx-kmod для картридеров Realtek;

Изменена раскладка разделов при установке на диск с использованием ZFS (добавлена поддержка резервного копирования загрузочного окружения при помощи утилиты beactl);

Добавлена настройка load_iichid для загрузки экспериментального драйвера sysutils/iichid при обнаружении I2C HID;

Добавлена утилита intel-backlight для управления фоновой подсветкой для систем с GPU Intel;

В rc.conf добавлена переменная unionfs_maxfiles для управления лимитом на число открытых файлов в unionfs;

Вместо просмотрщика изображений mirage задействован viewnior;

Добавлена утилита управления громкостью volumecontrol;

Обеспечена сборка модуля bwn с опцией BWN_GPL_PHY для поддержки N-PHY, необходимой для устройств с чипами BCM43224 и BCM43225;

Драйверы x11-drivers/xf86-input-keyboard и x11-drivers/xf86-input-mouse заменены на x11-drivers/xf86-input-libinput.



