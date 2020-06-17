Обновление GNOME 3.36.3 и KDE 5.19.1

3.8 , Аноним ( 1 ), 12:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься он просто неудобен. > когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему зачем? Вернусь на i3wm. Или перейду на другой WM. > Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс. ну не пользуйся. А мне пофиг - wayland, иксы. Мне главное, чтобы работало, не нагибало систему по ресурсам и не требовало долгой настройки.

3.9 , Аноним ( 1 ), 12:44, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься Второй гном был замечательный, третий - отстой.

4.32 , ryoken ( ok ), 13:36, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ...огласите прогнозы на 4-й :D

5.72 , Аноним ( 71 ), 14:37, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По центру будет круглый интерфейс с дырков, в который надо будет загонять шатрик чтобы запустить приложение. Окна приложений тоже будут круглыми, зато не как в винде, у нас же нет синдрома утенка.

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:52, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – wayland сам ещё очень сырой и ничего не умеющий. и слава богу его там нет.

3.21 , Друг ( ? ), 13:10, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс. У тебя и теща наверное на wayland блины печет и смартфон на wayland и микроволновка..

3.44 , Аноним ( 44 ), 13:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься. Но ничего, когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему. Влажные мечты гномерастов о узурпации власти и установлении гномерастической диктатуры. Вот они и показали суть, марионетки корпараций.

