Обновление GNOME 3.36.3 и KDE 5.19.1

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|1.1, Аноним (1), 12:30, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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Гном 3 - убожество, непригодное для десктопа. Кеды перегружены кучей ненужных свистоперделок.
Поставил MATE - просто работает и только то, что реально необходимо. Доволен.
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|2.2, A.Stahl (ok), 12:32, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты наверное работаешь, а кто-то использует машину лишь для настройки системы и ДЕ.
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|3.6, Аноним (1), 12:37, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так само собой. GNU/Linux и программирование - и работа и хобби. А просто так сидеть и дрюкать систему или шариться по Сети какой смысл, лучше пойти воздухом подышать или книжку почитать - больше пользы.
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|4.20, Друг (?), 13:07, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно , лучше пойти воздухом подышать, чем сидеть днями настраивать "под себя" и портить этим глаза. А потом прийти и на настроенном с коробки десктопе посмотреть кинчик или почитать новости.
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|4.30, Аноним (1), 13:34, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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удалил оттуда akonadi, kmail, konqueror?.. Ну покажи мне этого умельца. Я пробовал, в Дебиане предлагает снести кеды целиком.
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|5.42, заминированный тапок (ok), 13:41, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>удалил оттуда akonadi, kmail, konqueror?.. Ну покажи мне этого умельца. Я пробовал, в Дебиане предлагает снести кеды целиком.
ну так поставь себе KDE Neon, в user-сборке голые кеды с минимальным набором (kwrite, FF и ещё 1.5 утлиты, да и это всё даляется прекрасно)
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|6.61, Аноним (1), 14:04, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем, если меня устраивает MATE? А вообще, я про этот Неон и не слышал даже. Кеды, Гном, Крыса, лхде. Про всякие новомодные штуки не знаю.
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|5.77, Аноним (75), 14:57, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>удалил оттуда akonadi, kmail, konqueror?
Но зачем?
Пользовался Кмылом, пока не перешёл на ProtonMail. Был доволен. Если впилят поддержку Proton, снова буду пользоваться.
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|3.38, IRASoldier_registered (ok), 13:41, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, целых ~десять минут на установку Gnome Tweaks и настройку Dash To Dock / To Panel, прямо всё, копец и адЪ. А Mate - идеал чистой красоты из коробки, настраивать не надо совсем ничего, правда-правда.
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|4.62, Аноним (1), 14:07, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего там настраивать? И да, мне, как старому юзеру Гнома 2 еще с начала 2000-х, MATE очень даже импонирует. Главное не свистоперделки, а функциональность. Даже обои не важны, когда 95% времени ты смотришь в Emacs и терминал.
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|5.71, Аноним (71), 14:34, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MATE это идеальный GTK.
TDE Trinity это идеальный Qt.
Нормальных людей не обманешь.
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|5.78, Аноним (75), 15:00, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>когда 95% времени ты смотришь в Emacs и терминал
Тогда тебе Xorg и, тем более, Вяленый не нужны.
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|2.7, Аноним (-), 12:39, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься. Но ничего, когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему.
> Поставил MATE
Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс.
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|3.8, Аноним (1), 12:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься
он просто неудобен.
> когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему
зачем? Вернусь на i3wm. Или перейду на другой WM.
> Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс.
ну не пользуйся. А мне пофиг - wayland, иксы. Мне главное, чтобы работало, не нагибало систему по ресурсам и не требовало долгой настройки.
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|3.9, Аноним (1), 12:44, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься
Второй гном был замечательный, третий - отстой.
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|5.72, Аноним (71), 14:37, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По центру будет круглый интерфейс с дырков, в который надо будет загонять шатрик чтобы запустить приложение. Окна приложений тоже будут круглыми, зато не как в винде, у нас же нет синдрома утенка.
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|3.14, Аноним (14), 12:52, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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wayland сам ещё очень сырой и ничего не умеющий. и слава богу его там нет.
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|3.21, Друг (?), 13:10, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс.
У тебя и теща наверное на wayland блины печет и смартфон на wayland и микроволновка..
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|3.44, Аноним (44), 13:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься. Но ничего, когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему.
Влажные мечты гномерастов о узурпации власти и установлении гномерастической диктатуры. Вот они и показали суть, марионетки корпараций.
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|2.10, Аноним (10), 12:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сцука гном збс у миня все в калссе на нем сидят я те пасть парву издабол
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|3.18, Аноним (1), 13:02, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну давай, клавиатурный боец, жду с нетерпением. Адрес сказать или по IP вычислишь?
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|2.66, Аноним (66), 14:18, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты это в Gnome или Fedora канале телеги напиши. Там у местных пердаки от этого бабахают.
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|1.5, Аноним (5), 12:37, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отлично
GNOME лучшая DE среди всех существующих (включая Windows и Mac)
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|2.11, РетроАноним (?), 12:49, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Windows и macOS это не DE, я знаю, что в macOS используется интерфейс "Aqua", а что там в Windows я хз.
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|3.15, Аноним (5), 12:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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имеется ввиду DE используемая на ОС MAC и Windows explorer который используется в Windows
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|4.49, Аноним (44), 13:47, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>имеется ввиду DE используемая на ОС MAC и Windows explorer который используется в Windows
DE по-русски будет СРС, среда рабочего стола. Графический интерфейс пользователя -ГИП.
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|3.33, ryoken (ok), 13:38, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну собссно Aqua кончилась довольно давно. Как там оно в макоси сейчас называется - не в курсе.
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|4.50, iPony129412 (?), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну собссно Aqua кончилась довольно давно
Нет
> не в курсе
Оно и видно, но мнение имею.
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|2.12, BlackRot (ok), 12:50, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы надоели религиозники!
Да всем до одного места что тебе там нравится. Бесите.
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|4.70, BlackRot (ok), 14:32, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Бесите
> Кэп подсказывает, что за защитой от бесов следует обращаться к Господу.
Бога нет к сожалению
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|1.24, Аноним (24), 13:13, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Место gnome3 там же, где плиточному интерфейсу винды - на планшетах и других сенсорных экранах. IMHO. Для работы с классической мышью - эргономичноть посредствнна у них.
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|2.56, НяшМяш (ok), 13:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Место gnome3 там же, где плиточному интерфейсу винды - на планшетах и других сенсорных экранах. IMHO.
Только вот главная проблема третьегнома не столько в плиточности, а в том, что при своей примитивности он жрёт как два сеанса плазмы и тормозит. Подавляющее большинство планшетов с тачскринами крутится на армах или атомах в лучшем случае. А на ноутбуке даже с тачскрином есть тачпад и надобность в пальцетыкательных кнопках практически отпадает.
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|3.65, Аноним (24), 14:16, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, я не считаю себя вправе критиковать то, что вообще не использую, и лично не щупал достаточно плотно за "потроха" чтобы давать заключения по его ресурсоемкости. А вот интерфейс потыкать приходилось, про него сказать личное мнение могу. :)
Тормоза, кстати, не особо заметил - наверно потому, что там где довелось потыкать был SSD и достаточно памяти. Если так - на планшетах будет печально. :)
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|2.57, Аноним (44), 13:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Место gnome3 там же, где плиточному интерфейсу винды - на планшетах и других сенсорных экранах. IMHO. Для работы с классической мышью - эргономичноть посредствнна у них.
Я как тв пропагандист, мои слова начинают повторят другие анонимы. Горд собою.
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|2.35, ryoken (ok), 13:39, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор видимо не то что понимает, а и специально провоцирует. Может ему на работе скучно :D.
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|2.37, paulus (ok), 13:40, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Гном и Кеды в одной новости. Автор понимает, что будет в комментах? :)
Все правильно и продуманно! Иначе было бы два одинаковых срача, а так один...
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|2.40, iPony129412 (?), 13:41, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Автор понимает, что будет в комментах?
Ничего не будет.
Как всегда на Opennet... Комментарии не в рамках CoC
Ничем не отличается.
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|2.43, ryoken (ok), 13:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть на планете люди которые пользуются Epiphany ?
Ну есть, с какой целью интересуетесь? :)
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|2.64, Sluggard (ok), 14:13, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас в комменты ворвутся поклонники какого-нибудь Awesome или dwm, и объяснять тебе, что обе новости — отстой!
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|4.68, Sluggard (ok), 14:23, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я пользователь Gnome и я говорю, что он говно редкостное.
Тогда зачем ты его пользователь? Есть же Mate и Cinnamon, на кой себя мучить?
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|5.69, Аноним (66), 14:27, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora Workstation включает его по-умолчанию. Мне лень что-то менять, полный дефолт с установкой нескольких пакетов для работы.
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|1.60, user90 (?), 14:03, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ключевые слова: gnome, kde
Аффтар норкоман чтоле? Как минимум надо так: gnome || kde
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