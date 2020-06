Обновление GNOME 3.36.3 и KDE 5.19.1

2.11 , РетроАноним ( ? ), 12:49, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Windows и macOS это не DE, я знаю, что в macOS используется интерфейс "Aqua", а что там в Windows я хз.

3.15 , Аноним ( 5 ), 12:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – имеется ввиду DE используемая на ОС MAC и Windows explorer который используется в Windows

4.49 , Аноним ( 44 ), 13:47, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >имеется ввиду DE используемая на ОС MAC и Windows explorer который используется в Windows DE по-русски будет СРС, среда рабочего стола. Графический интерфейс пользователя -ГИП.

5.54 , iPony129412 ( ? ), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Говори уж, чтобы все понимали - HUI

6.74 , Аноним ( 71 ), 14:39, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От маколюба я чего-то такого и ожидал, шутки пр члены.

6.80 , garrick ( ? ), 15:04, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как по-русски произнести?

4.52 , Аноним ( 44 ), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В винде Metro, но это не точно.

3.33 , ryoken ( ok ), 13:38, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну собссно Aqua кончилась довольно давно. Как там оно в макоси сейчас называется - не в курсе.

4.50 , iPony129412 ( ? ), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну собссно Aqua кончилась довольно давно Нет > не в курсе Оно и видно, но мнение имею.

3.58 , Аноним ( 4 ), 13:56, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DE ВОРОТА

2.12 , BlackRot ( ok ), 12:50, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как вы надоели религиозники!

Да всем до одного места что тебе там нравится. Бесите.

3.16 , Аноним ( 10 ), 12:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне до одного места твоё мнение.

3.17 , Аноним ( 5 ), 12:55, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так же как и до одного места что там тебе не нравится.

3.51 , IRASoldier_registered ( ok ), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Бесите Кэп подсказывает, что за защитой от бесов следует обращаться к Господу.

4.70 , BlackRot ( ok ), 14:32, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Бесите

> Кэп подсказывает, что за защитой от бесов следует обращаться к Господу. Бога нет к сожалению