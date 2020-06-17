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Обновление GNOME 3.36.3 и KDE 5.19.1

17.06.2020 12:14

Доступен корректирующий выпуск GNOME 3.36.3, в который включены исправления ошибок, обновлена документация, улучшены переводы и внесены незначительные улучшения, направленные на увеличение стабильности.

Из изменений выделяется: В браузере Epiphany возобновлён поиск тегов закладок в поле с URL. В менеджере виртуальных машин Boxes отключено создание VM с прошивками EFI. В gnome-control-center обеспечен показ кнопки добавления пользователя и панели с правами доступа, если пользователи не найдены. На рабочем столе обеспечено сохранение оригинального имени файла при создании миниатюр. В gnome-shell добавлена прослойка gnome-shell-extension-prefs, сокращён таймаут прокрутки в обзорном режиме и обеспечено сохранение настройки режима "Не беспокоить" между перезапусками. В оконном менеджере Mutter реализовано определение режима сенсорного экрана (touch-mode) при использовании бэкенда X11.

Также представлен новый корректирующий выпуск рабочего стола KDE Plasma 5.19.1, в котором добавлены новые переводы и устранены ошибки, в том числе решены проблемы с отображением апплета с индикатором заряда аккумулятора в системном лотке и настройкой диалога подтверждения завершения работы. В обработчике крахов drkonqi обеспечено определение использования сборок KDE Neon при формировании отчёта о крахе.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.36
  3. OpenNews: Патентное разбирательство против GNOME прекращено
  4. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19
  6. OpenNews: В KDE Plasma 5.20 панель задач будет переведена на показ только сгруппированных пиктогамм
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53175-gnome
Ключевые слова: gnome, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:30, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Гном 3 - убожество, непригодное для десктопа. Кеды перегружены кучей ненужных свистоперделок.
    Поставил MATE - просто работает и только то, что реально необходимо. Доволен.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 12:32, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты наверное работаешь, а кто-то использует машину лишь для настройки системы и ДЕ.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:37, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так само собой. GNU/Linux и программирование - и работа и хобби. А просто так сидеть и дрюкать систему или шариться по Сети какой смысл, лучше пойти воздухом подышать или книжку почитать - больше пользы.
     
     
  • 4.20, Друг (?), 13:07, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно , лучше пойти воздухом подышать, чем сидеть днями настраивать "под себя" и портить этим глаза. А потом прийти и на настроенном с коробки десктопе посмотреть кинчик или почитать новости.
     
     
  • 5.22, заминированный тапок (ok), 13:10, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на настроенном с коробки десктопе

    имеется ввиду голый терминал?

     
     
  • 6.26, Друг (?), 13:25, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как выглядит не голый терминал?))
     
     
  • 7.29, заминированный тапок (ok), 13:31, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    например так: https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term
     
     
  • 8.75, Аноним (75), 14:51, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего на скриншоте яркость слова master уменьшена ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, IRASoldier_registered (ok), 13:45, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на настроенном с коробки десктопе

    Да, в общем-то по дефолту есть необходимый минимум, и для кино, и для новостей, и даже более того:

    https://i.imgur.com/Foz1d7C.jpg

     
     
  • 6.76, Аноним (75), 14:52, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и для телеметрии.
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:28, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А кто-то поставил плазму, минимально настроил и работает
     
     
  • 4.30, Аноним (1), 13:34, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    удалил оттуда akonadi, kmail, konqueror?.. Ну покажи мне этого умельца. Я пробовал, в Дебиане предлагает снести кеды целиком.
     
     
  • 5.31, ryoken (ok), 13:36, 17/06/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.36, Аноним (1), 13:39, 17/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.41, ryoken (ok), 13:41, 17/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.34, Анонимиус (??), 13:38, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Неоне вообще этого всего что ты перечислил нет по-умолчанию..
     
  • 5.42, заминированный тапок (ok), 13:41, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >удалил оттуда akonadi, kmail, konqueror?.. Ну покажи мне этого умельца. Я пробовал, в Дебиане предлагает снести кеды целиком.

    ну так поставь себе KDE Neon, в user-сборке голые кеды с минимальным набором (kwrite, FF и ещё 1.5 утлиты, да и это всё даляется прекрасно)

     
     
  • 6.45, заминированный тапок (ok), 13:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к слову, там даже предустановленного калькулятора нет
     
  • 6.61, Аноним (1), 14:04, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем, если меня устраивает MATE? А вообще, я про этот Неон и не слышал даже. Кеды, Гном, Крыса, лхде. Про всякие новомодные штуки не знаю.
     
     
  • 7.63, заминированный тапок (ok), 14:08, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Neon - это дистрибутив, а не DE.
    И дистрибутив, к слову, созданный и развиваемый непостредственно разработчиком KDE.
     
  • 5.77, Аноним (75), 14:57, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >удалил оттуда akonadi, kmail, konqueror?

    Но зачем?
    Пользовался Кмылом, пока не перешёл на ProtonMail. Был доволен. Если впилят поддержку Proton, снова буду пользоваться.

     
  • 3.38, IRASoldier_registered (ok), 13:41, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, целых ~десять минут на установку Gnome Tweaks и настройку Dash To Dock / To Panel, прямо всё, копец и адЪ. А Mate - идеал чистой красоты из коробки, настраивать не надо совсем ничего, правда-правда.
     
     
  • 4.62, Аноним (1), 14:07, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего там настраивать? И да, мне, как старому юзеру Гнома 2 еще с начала 2000-х, MATE очень даже импонирует. Главное не свистоперделки, а функциональность. Даже обои не важны, когда 95% времени ты смотришь в Emacs и терминал.
     
     
  • 5.71, Аноним (71), 14:34, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MATE это идеальный GTK.

    TDE Trinity это идеальный Qt.

    Нормальных людей не обманешь.

     
     
  • 6.79, Аноним (75), 15:02, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как TDE Trinity пропатчить под Qt 5(6) ?
     
  • 5.78, Аноним (75), 15:00, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда 95% времени ты смотришь в Emacs и терминал

    Тогда тебе Xorg и, тем более, Вяленый не нужны.

     
  • 2.7, Аноним (-), 12:39, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься. Но ничего, когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему.

    > Поставил MATE

    Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс.

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 12:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься

    он просто неудобен.

    > когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему

    зачем? Вернусь на i3wm. Или перейду на другой  WM.

    > Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс.

    ну не пользуйся. А мне пофиг - wayland, иксы. Мне главное, чтобы работало, не нагибало систему по ресурсам и не требовало долгой настройки.

     
  • 3.9, Аноним (1), 12:44, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься

    Второй гном был замечательный, третий - отстой.

     
     
  • 4.32, ryoken (ok), 13:36, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...огласите прогнозы на 4-й :D
     
     
  • 5.72, Аноним (71), 14:37, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По центру будет круглый интерфейс с дырков, в который надо будет загонять шатрик чтобы запустить приложение. Окна приложений тоже будут круглыми, зато не как в винде, у нас же нет синдрома утенка.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:52, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wayland сам ещё очень сырой и ничего не умеющий. и слава богу его там нет.
     
  • 3.21, Друг (?), 13:10, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там wayland крайне сырой еще, а иксами пользоваться, уже не собираюсь. Кеды вон хотя-бы допиливают wayland-сеанс.

    У тебя и теща наверное на wayland блины печет и смартфон на wayland и микроволновка..

     
  • 3.44, Аноним (44), 13:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тебя наверно пытали гномом, что ты о нем так отзываешься. Но ничего, когда останется единственным DE, то привыкнешь к нему.

    Влажные мечты гномерастов о узурпации власти и установлении гномерастической диктатуры. Вот они и показали суть, марионетки корпараций.

     
  • 2.10, Аноним (10), 12:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сцука гном збс у миня все в калссе на нем сидят я те пасть парву издабол
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 13:02, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну давай, клавиатурный боец, жду с нетерпением. Адрес сказать или по IP вычислишь?
     
  • 3.73, Аноним (71), 14:38, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставьте класс подписывайтесь на канал
     
  • 2.25, Ект (?), 13:18, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому и надо ждать, Гном 4 и Кде 6
     
  • 2.66, Аноним (66), 14:18, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это в Gnome или Fedora канале телеги напиши. Там у местных пердаки от этого бабахают.
     

  • 1.3, Повидло19 (?), 12:33, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал как "объединение".
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:34, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    даёшь крысу
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:37, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отлично
    GNOME лучшая DE среди всех существующих (включая Windows и Mac)
     
     
  • 2.11, РетроАноним (?), 12:49, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Windows и macOS это не DE, я знаю, что в macOS используется интерфейс "Aqua", а что там в Windows я хз.
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 12:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имеется ввиду DE используемая на ОС MAC и Windows explorer который используется в Windows
     
     
  • 4.49, Аноним (44), 13:47, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >имеется ввиду DE используемая на ОС MAC и Windows explorer который используется в Windows

    DE по-русски будет СРС, среда рабочего стола. Графический интерфейс пользователя -ГИП.

     
     
  • 5.54, iPony129412 (?), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говори уж, чтобы все понимали - HUI
     
     
  • 6.74, Аноним (71), 14:39, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От маколюба я чего-то такого и ожидал, шутки пр члены.
     
  • 6.80, garrick (?), 15:04, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как по-русски произнести?
     
  • 4.52, Аноним (44), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде Metro, но это не точно.
     
  • 3.33, ryoken (ok), 13:38, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну собссно Aqua кончилась довольно давно. Как там оно в макоси сейчас называется - не в курсе.
     
     
  • 4.50, iPony129412 (?), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну собссно Aqua кончилась довольно давно

    Нет

    > не в курсе

    Оно и видно, но мнение имею.

     
  • 3.58, Аноним (4), 13:56, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DE ВОРОТА
     
  • 2.12, BlackRot (ok), 12:50, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы надоели религиозники!
    Да всем до одного места что тебе там нравится. Бесите.
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 12:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне до одного места твоё мнение.
     
  • 3.17, Аноним (5), 12:55, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так же как и до одного места что там тебе не нравится.
     
  • 3.51, IRASoldier_registered (ok), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Бесите

    Кэп подсказывает, что за защитой от бесов следует обращаться к Господу.

     
     
  • 4.70, BlackRot (ok), 14:32, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Бесите
    > Кэп подсказывает, что за защитой от бесов следует обращаться к Господу.

    Бога нет к сожалению

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:13, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Место gnome3 там же, где плиточному интерфейсу винды - на планшетах и других сенсорных экранах. IMHO. Для работы с классической мышью - эргономичноть посредствнна у них.
     
     
  • 2.56, НяшМяш (ok), 13:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Место gnome3 там же, где плиточному интерфейсу винды - на планшетах и других сенсорных экранах. IMHO.

    Только вот главная проблема третьегнома не столько в плиточности, а в том, что при своей примитивности он жрёт как два сеанса плазмы и тормозит. Подавляющее большинство планшетов с тачскринами крутится на армах или атомах в лучшем случае. А на ноутбуке даже с тачскрином есть тачпад и надобность в пальцетыкательных кнопках практически отпадает.

     
     
  • 3.59, Аноним (44), 13:56, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ресурсы сервера должны же чем то использоваться.
     
  • 3.65, Аноним (24), 14:16, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я не считаю себя вправе критиковать то, что вообще не использую, и лично не щупал достаточно плотно за "потроха" чтобы давать заключения по его ресурсоемкости. А вот интерфейс потыкать приходилось, про него сказать личное мнение могу. :)
    Тормоза, кстати, не особо заметил - наверно потому, что там где довелось потыкать был SSD и достаточно памяти. Если так - на планшетах будет печально. :)
     
  • 2.57, Аноним (44), 13:54, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Место gnome3 там же, где плиточному интерфейсу винды - на планшетах и других сенсорных экранах. IMHO. Для работы с классической мышью - эргономичноть посредствнна у них.

    Я как тв пропагандист, мои слова начинают повторят другие анонимы. Горд собою.

     

  • 1.28, Sluggard (ok), 13:29, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном и Кеды в одной новости. Автор понимает, что будет в комментах? :)
     
     
  • 2.35, ryoken (ok), 13:39, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор видимо не то что понимает, а и специально провоцирует. Может ему на работе скучно :D.
     
  • 2.37, paulus (ok), 13:40, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Гном и Кеды в одной новости. Автор понимает, что будет в комментах? :)

    Все правильно и продуманно! Иначе было бы два одинаковых срача, а так один...

     
     
  • 3.53, IRASoldier_registered (ok), 13:48, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизация ресурсов и трудозатрат.
     
  • 2.40, iPony129412 (?), 13:41, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Автор понимает, что будет в комментах?

    Ничего не будет.
    Как всегда на Opennet... Комментарии не в рамках CoC
    Ничем не отличается.

     

  • 1.39, Igor (??), 13:41, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть на планете люди которые пользуются Epiphany ?
     
     
  • 2.43, ryoken (ok), 13:43, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть на планете люди которые пользуются Epiphany ?

    Ну есть, с какой целью интересуетесь? :)

     

  • 1.47, InuYasha (??), 13:45, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Баланс сил соблюдён.
    Плохая и хорошие новости в одной статье. :)
     
     
  • 2.64, Sluggard (ok), 14:13, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас в комменты ворвутся поклонники какого-нибудь Awesome или dwm, и объяснять тебе, что обе новости — отстой!
     
     
  • 3.67, Аноним (66), 14:21, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользователь Gnome и я говорю, что он говно редкостное.
     
     
  • 4.68, Sluggard (ok), 14:23, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я пользователь Gnome и я говорю, что он говно редкостное.

    Тогда зачем ты его пользователь? Есть же Mate и Cinnamon, на кой себя мучить?

     
     
  • 5.69, Аноним (66), 14:27, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora Workstation включает его по-умолчанию. Мне лень что-то менять, полный дефолт с установкой нескольких пакетов для работы.
     

  • 1.55, Аноним (44), 13:52, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновление GNOME 3.36.3 и KDE 5.19.1

    «Мы разные, но мы вместе!»

     
  • 1.60, user90 (?), 14:03, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ключевые слова: gnome, kde

    Аффтар норкоман чтоле? Как минимум надо так: gnome || kde

     

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