Проект FreeBSD проводит опрос для расстановки приоритетов в развитии

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|3.16, Аноним (16), 11:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Wayland там и так есть. Но хорошо бы сделать его приоритетным.
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|3.35, анонн (ok), 12:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> переход на ядро линукса
> +wayland
Однако, какая "платфоромонезависимая" платформонезависимость протокола!
Ну и да, н̵е̵г̵о̵д̵у̵ю̵щ̵и̵м̵ комментирующим экспертам-знатокам неплохо бы узнать, что на фре запускали этот ваш вяленый еще в 2017 (т.е. когда разрабы вяленого сами еще сидели на X11)
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46829
Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland
10.07.2017 09:16
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|2.28, Аноним (28), 12:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы никому не советовал переходить на ядро линукс. Я бы даже Торвальдсу советовал переходить на фряху. Ну хотя бы юзерленд фряхи перенести в линукс.
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|3.59, Аноним (3), 14:13, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уникального во фре - ничего так и не припомнится. Порты - портежи. Bsdutils в каком-то виде тоже есть.
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|2.49, 0ffh (??), 13:21, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ужас
вы что такое говорите !?
с линуха то же должен быть запасной выход - как с винды !
и практика жизни показывает что когда за фрю берутся те у кого есть деньги - то получается гламурная фря - макось
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|2.50, KaZaaM4iK (ok), 13:23, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С моей стороны только вопрос к Nvidia, а именно почему не сделают наконец-таки поддержку Vulkan'a. На форуме Nvidia ветку сделали с этим вопросом и разработчики не отвечают на вопрос о поддержке.
Заранее тем кто не знает: Vulkan давно есть в портах и без проблем рабочий на карточках от AMD на свободных драйверах.
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|2.39, ryoken (ok), 12:52, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пусть они лучше все либы из макоси откроют, ато зажали!!!!!
Проспитесь, сударь. Правообладатель макоси несколько другой.
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|2.62, Аноним (3), 14:20, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сходите на проект Darling. Там всё иначе, но есть развёрнутый ответ на ваш вопрос.
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|2.10, Аноним (3), 11:06, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это просто. Выпиливаешь ВСЕ модули ядра перетащеные из линукса, и удаляешь пакеты, которые пилятся хоть немножко на линуксе.
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|3.27, Аноним (27), 12:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это просто. Выпиливаешь ВСЕ модули ядра перетащеные из линукса,
Только после того, как аноним выпилит весь код, перетянутый в линукс из БСД
> и удаляешь пакеты, которые пилятся хоть немножко на венде или макоси.
Поправил. Пожалуйста - вперед и с песней, демонстрировать личным примером.
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|4.48, Аноним (3), 13:19, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А аноним в этом не заинтересован. Он просто ответил на вопрос, что таки да, можно.
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|5.55, анонн (ok), 13:40, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Перестать быть виндой под соусом *nix-like.
>> и удаляешь пакеты, которые пилятся хоть немножко на венде или макоси.
> А аноним в этом не заинтересован.
Кто бы сомневался.
> Он просто ответил на вопрос, что таки да, можно.
Далеко не всегда размышлизмы вслух о том "как оно там на самом деле" - ответ на чей-то вопрос.
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|6.61, омномном (?), 14:18, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изначальный вопрос стоял как "Перестать быть линуксом под соусом BSD." Это возможно. Я не обязан хотеть того же, но подсказать могу.
А меня устраивает в линухе софт, перенесённый с вантуза, бзды, аикса, чего-либо ещё... Даже вайн иногда поковыриваю, хоть мне-то он и не нужен.
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|1.13, Аноним (13), 11:20, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Почти все комменты на негативе
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|2.19, Аноним (19), 11:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Это же opennet, камрад Здесь так принято и культивируется модерацией Иначе пос... большой текст свёрнут, показать
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|3.21, Аноним (7), 11:59, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>девелоперских списков рассылки
Передай ему что он buttpile faggot и отпишись от него.
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|3.25, Аноним (25), 12:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А мне наоборот нравится. Я не вижу тут совсем токсичности и ненависти. Мне и на лоре, и тут часто помогали. Обычно когда вопрос нормально задаёшь - то получаешь нормальный ответ. Но есть и троллинг, шутки, и это замечательно. Вот любят тут Шигорина потроллить - но это как-то неагрессивно получается и совсем нетоксично, и он хорошо реагирует. А вот от лицемерной доброжелательности и кармодрочерства как на каком-нибудь хабре - тошнит.
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|4.33, Аноним (19), 12:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А мне наоборот нравится.
Это кому как. Я, например, под своим ником здесь перестал лет 10 как писать и перешел в Анонимы.
И все для того чтобы его не пачкать и меня не могли ассоциировать с opennet :-).
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|3.37, Школьник (ok), 12:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Опеннет в сравнении с ЛОРом - как манна небесная по сравнению с голодом. Хотя, конечно, культура здешнего общения со второй половины нулевых сильно упала, и главную лепту внесли агрессивные и при этом малограмотные поклонники Самой Лучшей ОС в Мире (с). Общая культура общения в рунете в целом на порядок хуже (кто не верит - зайдите хотя бы на форумы гитаристов типа guitarplayer.ru), но и в англоязычном сегменте интернета поклонники Самой Лучшей ОС тоже не упустят своего шанса, чтобы проявить себя как следует. Почитайте комментарии на форониксе, например.
А происходит эта культура у поклонников, разумеется, от благодушного пожизненного диктатора и бородатого пророка. Вот только их за резкость и радикализм можно простить, т.к. им не откажешь в здравом смысле или хотя бы в верности своим идеалам и готовности посвятить свою жизнь ради их воплощения. А почему поклонники решили, что могут разговаривать таким же тоном с собеседниками - моему уму непостижимо. Вы, ребятки, сначала сделайте что-нибудь сравнимое с тем, что сделали ваши кумиры, а потом упражняйтесь в хамстве, если душа так уж просит. Сперва добейся, да, да.
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|4.43, Аноним (28), 13:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Общая культура общения в рунете в целом на порядок хуже
Наше общество токсичное в ИРЛ токсичное и здесь. Ничего удивительного. Мы все быдло, живущие в окружении быдла.
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|5.45, Аноним (19), 13:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Наше общество токсичное в ИРЛ токсичное и здесь. Ничего удивительного. Мы все быдло, живущие в окружении быдла.
Не пишите от имени всех, plz. Каждый человек волен выбирать свой круг общения ИРЛ. Не обязательно его ограничивать гопотой и прочими подобными личностями.
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|4.44, Аноним (28), 13:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но и в англоязычном сегменте интернета поклонники Самой Лучшей ОС тоже не упустят своего шанса, чтобы проявить себя как следует.
Линуксоид равно маргинал = везде.
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|4.56, Аноним (54), 14:00, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так поклонники Самой Лучшей ОС в Мире (TM) вообще не понятно, что ищут на ресурсе посвящённом свободному ПО. Разве что, они оплачиваемые тролли.
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|2.24, Аноним (28), 12:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Почти все комменты на негативе
Ревность и зависть.
1. Во фрязе по настоящему свободная лиценция.
2. Разработчики спрашивают мнения пользователей.
3. Самое банальное, конкурент их щвабодки. Внутривидовая конкуренция самая жестокая. Хотя и не конкуренты.
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|2.32, имя_ (?), 12:26, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Здесь тролли волнами ходят: иногда год относительно благополучный, буйных немного и общение более-менее спокойное, а иногда модераторы дают им послабления и всякие похи и нахи гадят не переставая.
Про лор полностью согласен с комментарием выше.
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|3.40, Школьник (ok), 12:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пох и нах отнюдь не гадит. На мой взгляд, человек искренне пытается донести одну простую вещь: свобода, фри/опен соурс и прочая идеология не имеет никакого значения, если продукт работает плохо или вовсе не работает.
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|4.57, имя_ (?), 14:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И делает это он на сайте, посвященном открытому по. Это ли не троллинг?
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|2.34, sudo (??), 12:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линуксоиды это же IT-гопники, по большей части. Неудивительно.
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|3.36, Аноним (28), 12:45, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не гопники а маргиналы. Но суть правильна. Да и надо не забывать что у нас онлайн культура общения токсичная в принципе как и офлайн.
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|4.47, Салатик Свежий (?), 13:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Да и надо не забывать что у нас онлайн культура общения токсичная в принципе как и офлайн.
В офлайн все эти токсичные воины-линуксоиды тише воды, ниже травы, ибо в ИРЛ 99% из эних это убогие перыщезандроты-онанкисты, а выхватывать в иблет как-то ссыкатна.
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|2.38, йо ж (?), 12:47, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Откуда так много ненависти к чертякам из BSD?
Ответ на ваш вопрос стоит искать в мотивации персонажей вот этого анекдота.
- Вон волосатый идёт, давай его отмудохаем?
- Да ну, он здоровый, ещё нам выпишет.
- А нам-то за что?
Просто в наши непростые времена личностям, которых описывает этот анекдот, стали доступны дипломы о (якобы) высшем (якобы) техническом образовании, а также клавиатуры, мониторы и js с php, отчего неизбежно случается рост ч.с.в. Но гопота как была гопотой, так и останется. Что, разумеется, оной осознаётся, хоть и подсознательно. И тут на помощь приходит проверенное временем верное средство -- отмудохать волосатого.
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|3.42, Аноним (28), 12:58, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ботаники самоутверждаются в интернетах этих ваших, компенсирую то что их чмырят в ИРЛ.
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|2.46, YetAnotherOnanym (ok), 13:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Откуда так много ненависти к чертякам из BSD?
Для нестойких разумом фряха самим фактом своего существования подвергает сомнению правильность их выбора в пользу линуха (а следовательно, оспаривает их интеллектуальное превосходство над тупыми виндузятниками и всеми прочими).
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|2.64, пох. (?), 15:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кому все ок - как раз бегите срочно нажимать.
Потому что судя по задаваемым вопросам - вам скоро резко перестанет быть ок.
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