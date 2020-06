Проект FreeBSD проводит опрос для расстановки приоритетов в развитии

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Это же opennet, камрад Здесь так принято и культивируется модерацией Иначе пос... 3.21 , Аноним ( 7 ), 11:59, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >девелоперских списков рассылки Передай ему что он buttpile faggot и отпишись от него.

3.25 , Аноним ( 25 ), 12:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А мне наоборот нравится. Я не вижу тут совсем токсичности и ненависти. Мне и на лоре, и тут часто помогали. Обычно когда вопрос нормально задаёшь - то получаешь нормальный ответ. Но есть и троллинг, шутки, и это замечательно. Вот любят тут Шигорина потроллить - но это как-то неагрессивно получается и совсем нетоксично, и он хорошо реагирует. А вот от лицемерной доброжелательности и кармодрочерства как на каком-нибудь хабре - тошнит.

4.33 , Аноним ( 19 ), 12:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А мне наоборот нравится. Это кому как. Я, например, под своим ником здесь перестал лет 10 как писать и перешел в Анонимы.

И все для того чтобы его не пачкать и меня не могли ассоциировать с opennet :-).

3.37 , Школьник ( ok ), 12:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Опеннет в сравнении с ЛОРом - как манна небесная по сравнению с голодом. Хотя, конечно, культура здешнего общения со второй половины нулевых сильно упала, и главную лепту внесли агрессивные и при этом малограмотные поклонники Самой Лучшей ОС в Мире (с). Общая культура общения в рунете в целом на порядок хуже (кто не верит - зайдите хотя бы на форумы гитаристов типа guitarplayer.ru), но и в англоязычном сегменте интернета поклонники Самой Лучшей ОС тоже не упустят своего шанса, чтобы проявить себя как следует. Почитайте комментарии на форониксе, например. А происходит эта культура у поклонников, разумеется, от благодушного пожизненного диктатора и бородатого пророка. Вот только их за резкость и радикализм можно простить, т.к. им не откажешь в здравом смысле или хотя бы в верности своим идеалам и готовности посвятить свою жизнь ради их воплощения. А почему поклонники решили, что могут разговаривать таким же тоном с собеседниками - моему уму непостижимо. Вы, ребятки, сначала сделайте что-нибудь сравнимое с тем, что сделали ваши кумиры, а потом упражняйтесь в хамстве, если душа так уж просит. Сперва добейся, да, да.

4.43 , Аноним ( 28 ), 13:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Общая культура общения в рунете в целом на порядок хуже Наше общество токсичное в ИРЛ токсичное и здесь. Ничего удивительного. Мы все быдло, живущие в окружении быдла.

5.45 , Аноним ( 19 ), 13:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Наше общество токсичное в ИРЛ токсичное и здесь. Ничего удивительного. Мы все быдло, живущие в окружении быдла. Не пишите от имени всех, plz. Каждый человек волен выбирать свой круг общения ИРЛ. Не обязательно его ограничивать гопотой и прочими подобными личностями.

5.51 , Школьник ( ok ), 13:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, да, это во многом именно так.

4.44 , Аноним ( 28 ), 13:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но и в англоязычном сегменте интернета поклонники Самой Лучшей ОС тоже не упустят своего шанса, чтобы проявить себя как следует. Линуксоид равно маргинал = везде.

4.56 , Аноним ( 54 ), 14:00, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так поклонники Самой Лучшей ОС в Мире (TM) вообще не понятно, что ищут на ресурсе посвящённом свободному ПО. Разве что, они оплачиваемые тролли.

2.22 , Аноним ( 16 ), 12:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это столманиты-гплщики хейтят за лицензию.

2.23 , Аноним ( 23 ), 12:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Некрофилов-полупроприетарастов нигде не любят.

2.24 , Аноним ( 28 ), 12:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Почти все комменты на негативе Ревность и зависть.

1. Во фрязе по настоящему свободная лиценция.

2. Разработчики спрашивают мнения пользователей.

3. Самое банальное, конкурент их щвабодки. Внутривидовая конкуренция самая жестокая. Хотя и не конкуренты.

2.32 , имя_ ( ? ), 12:26, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Здесь тролли волнами ходят: иногда год относительно благополучный, буйных немного и общение более-менее спокойное, а иногда модераторы дают им послабления и всякие похи и нахи гадят не переставая. Про лор полностью согласен с комментарием выше.

3.40 , Школьник ( ok ), 12:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пох и нах отнюдь не гадит. На мой взгляд, человек искренне пытается донести одну простую вещь: свобода, фри/опен соурс и прочая идеология не имеет никакого значения, если продукт работает плохо или вовсе не работает.

4.57 , имя_ ( ? ), 14:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И делает это он на сайте, посвященном открытому по. Это ли не троллинг?

2.34 , sudo ( ?? ), 12:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линуксоиды это же IT-гопники, по большей части. Неудивительно.

3.36 , Аноним ( 28 ), 12:45, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не гопники а маргиналы. Но суть правильна. Да и надо не забывать что у нас онлайн культура общения токсичная в принципе как и офлайн.

4.47 , Салатик Свежий ( ? ), 13:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Да и надо не забывать что у нас онлайн культура общения токсичная в принципе как и офлайн. В офлайн все эти токсичные воины-линуксоиды тише воды, ниже травы, ибо в ИРЛ 99% из эних это убогие перыщезандроты-онанкисты, а выхватывать в иблет как-то ссыкатна.

3.58 , Аноним ( 54 ), 14:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас линуксоиды в тёмном углу деньги отбирали?

2.38 , йо ж ( ? ), 12:47, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Ответ на ваш вопрос стоит искать в мотивации персонажей вот этого анекдота. - Вон волосатый идёт, давай его отмудохаем?

- Да ну, он здоровый, ещё нам выпишет.

- А нам-то за что? Просто в наши непростые времена личностям, которых описывает этот анекдот, стали доступны дипломы о (якобы) высшем (якобы) техническом образовании, а также клавиатуры, мониторы и js с php, отчего неизбежно случается рост ч.с.в. Но гопота как была гопотой, так и останется. Что, разумеется, оной осознаётся, хоть и подсознательно. И тут на помощь приходит проверенное временем верное средство -- отмудохать волосатого.

3.42 , Аноним ( 28 ), 12:58, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ботаники самоутверждаются в интернетах этих ваших, компенсирую то что их чмырят в ИРЛ.

2.46 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Для нестойких разумом фряха самим фактом своего существования подвергает сомнению правильность их выбора в пользу линуха (а следовательно, оспаривает их интеллектуальное превосходство над тупыми виндузятниками и всеми прочими).

3.52 , Anm ( ? ), 13:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +