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Проект FreeBSD проводит опрос для расстановки приоритетов в развитии

05.06.2020 10:37

Разработчики FreeBSD объявили о проведении опроса среди пользователей и разработчиков проекта, который должен помочь расставить приоритеты в разработке и выявить области, требующие особого внимания. Опрос включает в себя около 50 вопросов и требует примерно 15 минут на заполнение. Ответы будут приниматься до 16 июня.

Вопросы охватывают такие темы как область применения, предпочтения в инструментах при разработке, отношение к настройкам по умолчанию, приоритеты в области производительности и безопасности, пожелания по срокам поддержки, особенности работы во FreeBSD. Присутствует секция об отношении к переходу на Git и платформы подобные GitHub и Gitlab.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости во FreeBSD
  3. OpenNews: Во FreeBSD устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в ipfw
  4. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
  5. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года
  6. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53094-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.3, Аноним (3), 10:41, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Я бы поставил самым приоритетным - переход на ядро линукса.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > переход на ядро линукса

    +wayland
    +systemd

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Wayland там и так есть. Но хорошо бы сделать его приоритетным.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:37, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарным
     
  • 3.35, анонн (ok), 12:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> переход на ядро линукса
    > +wayland

    Однако, какая "платфоромонезависимая" платформонезависимость протокола!

    Ну и да, н̵е̵г̵о̵д̵у̵ю̵щ̵и̵м̵ комментирующим экспертам-знатокам неплохо бы узнать, что на фре запускали этот ваш вяленый еще в 2017 (т.е. когда разрабы вяленого сами еще сидели на X11)
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46829
    Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland
    10.07.2017 09:16


     
  • 2.28, Аноним (28), 12:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы никому не советовал переходить на ядро линукс. Я бы даже Торвальдсу советовал переходить на фряху. Ну хотя бы юзерленд фряхи перенести в линукс.
     
     
  • 3.59, Аноним (3), 14:13, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уникального во фре - ничего так и не припомнится. Порты - портежи. Bsdutils в каком-то виде тоже есть.
     
     
  • 4.63, 1 (??), 14:54, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netgraph
     
  • 2.49, 0ffh (??), 13:21, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ужас
    вы что такое говорите !?
    с линуха то же должен быть запасной выход - как с винды !
    и практика жизни показывает что когда за фрю берутся те у кого есть деньги - то получается гламурная фря - макось
     
     
  • 3.60, Аноним (3), 14:14, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как по мне - линух 2.4 - как самый рабочий выход.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 10:42, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про десктопное железо там есть вопросы? :D
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 11:04, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть.
     
  • 2.50, KaZaaM4iK (ok), 13:23, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С моей стороны только вопрос к Nvidia, а именно почему не сделают наконец-таки поддержку Vulkan'a. На форуме Nvidia ветку сделали с этим вопросом и разработчики не отвечают на вопрос о поддержке.

    Заранее тем кто не знает: Vulkan давно есть в портах и без проблем рабочий на карточках от AMD на свободных драйверах.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:52, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть они лучше все либы из макоси откроют, ато зажали!!!!!
     
     
  • 2.39, ryoken (ok), 12:52, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пусть они лучше все либы из макоси откроют, ато зажали!!!!!

    Проспитесь, сударь. Правообладатель макоси несколько другой.

     
  • 2.62, Аноним (3), 14:20, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходите на проект Darling. Там всё иначе, но есть развёрнутый ответ на ваш вопрос.
     

  • 1.8, Wolfy (?), 10:53, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перестать быть линуксом под соусом BSD.
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 11:06, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это просто. Выпиливаешь ВСЕ модули ядра перетащеные из линукса, и удаляешь пакеты, которые пилятся хоть немножко на линуксе.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это просто. Выпиливаешь ВСЕ модули ядра перетащеные из линукса,

    Только после того, как аноним выпилит весь код, перетянутый в линукс из БСД
    > и удаляешь пакеты, которые пилятся хоть немножко на венде или макоси.

    Поправил. Пожалуйста - вперед и с песней, демонстрировать личным примером.


     
     
  • 4.48, Аноним (3), 13:19, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А аноним в этом не заинтересован. Он просто ответил на вопрос, что таки да, можно.
     
     
  • 5.55, анонн (ok), 13:40, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Перестать быть виндой под соусом *nix-like.
    >> и удаляешь пакеты, которые пилятся хоть немножко на венде или макоси.
    > А аноним в этом не заинтересован.

    Кто бы сомневался.
    > Он просто ответил на вопрос, что таки да, можно.

    Далеко не всегда размышлизмы вслух о том "как оно там на самом деле" - ответ на чей-то вопрос.


     
     
  • 6.61, омномном (?), 14:18, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначальный вопрос стоял как "Перестать быть линуксом под соусом BSD." Это возможно. Я не обязан хотеть того же, но подсказать могу.
    А меня устраивает в линухе софт, перенесённый с вантуза, бзды, аикса, чего-либо ещё... Даже вайн иногда поковыриваю, хоть мне-то он и не нужен.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:20, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Почти все комменты на негативе
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же opennet, камрад Здесь так принято и культивируется модерацией Иначе пос... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.21, Аноним (7), 11:59, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >девелоперских списков рассылки

    Передай ему что он buttpile faggot и отпишись от него.

     
  • 3.25, Аноним (25), 12:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А мне наоборот нравится. Я не вижу тут совсем токсичности и ненависти. Мне и на лоре, и тут часто помогали. Обычно когда вопрос нормально задаёшь - то получаешь нормальный ответ. Но есть и троллинг, шутки, и это замечательно. Вот любят тут Шигорина потроллить - но это как-то неагрессивно получается и совсем нетоксично, и он хорошо реагирует. А вот от лицемерной доброжелательности и кармодрочерства как на каком-нибудь хабре - тошнит.
     
     
  • 4.33, Аноним (19), 12:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мне наоборот нравится.

    Это кому как. Я, например, под своим ником здесь перестал лет 10 как писать и перешел в Анонимы.
    И все для того чтобы его не пачкать и меня не могли ассоциировать с opennet :-).

     
  • 3.37, Школьник (ok), 12:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Опеннет в сравнении с ЛОРом - как манна небесная по сравнению с голодом. Хотя, конечно, культура здешнего общения со второй половины нулевых сильно упала, и главную лепту внесли агрессивные и при этом малограмотные поклонники Самой Лучшей ОС в Мире (с). Общая культура общения в рунете в целом на порядок хуже (кто не верит - зайдите хотя бы на форумы гитаристов типа guitarplayer.ru), но и в англоязычном сегменте интернета поклонники Самой Лучшей ОС тоже не упустят своего шанса, чтобы проявить себя как следует. Почитайте комментарии на форониксе, например.

    А происходит эта культура у поклонников, разумеется, от благодушного пожизненного диктатора и бородатого пророка. Вот только их за резкость и радикализм можно простить, т.к. им не откажешь в здравом смысле или хотя бы в верности своим идеалам и готовности посвятить свою жизнь ради их воплощения. А почему поклонники решили, что могут разговаривать таким же тоном с собеседниками - моему уму непостижимо. Вы, ребятки, сначала сделайте что-нибудь сравнимое с тем, что сделали ваши кумиры, а потом упражняйтесь в хамстве, если душа так уж просит. Сперва добейся, да, да.

     
     
  • 4.43, Аноним (28), 13:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Общая культура общения в рунете в целом на порядок хуже

    Наше общество токсичное в ИРЛ токсичное и здесь. Ничего удивительного. Мы все быдло, живущие в окружении быдла.

     
     
  • 5.45, Аноним (19), 13:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Наше общество токсичное в ИРЛ токсичное и здесь. Ничего удивительного. Мы все быдло, живущие в окружении быдла.

    Не пишите от имени всех, plz. Каждый человек волен выбирать свой круг общения ИРЛ. Не обязательно его ограничивать гопотой и прочими подобными личностями.

     
  • 5.51, Школьник (ok), 13:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, да, это во многом именно так.
     
  • 4.44, Аноним (28), 13:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но и в англоязычном сегменте интернета поклонники Самой Лучшей ОС тоже не упустят своего шанса, чтобы проявить себя как следует.

    Линуксоид равно маргинал = везде.

     
  • 4.56, Аноним (54), 14:00, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так поклонники Самой Лучшей ОС в Мире (TM) вообще не понятно, что ищут на ресурсе посвящённом свободному ПО. Разве что, они оплачиваемые тролли.
     
  • 2.22, Аноним (16), 12:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это столманиты-гплщики хейтят за лицензию.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Некрофилов-полупроприетарастов нигде не любят.
     
  • 2.24, Аноним (28), 12:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Откуда так много ненависти к чертякам из BSD? Почти все комменты на негативе

    Ревность и зависть.
    1. Во фрязе по настоящему свободная лиценция.
    2. Разработчики спрашивают мнения пользователей.
    3. Самое банальное, конкурент их щвабодки. Внутривидовая конкуренция самая жестокая. Хотя и не конкуренты.

     
  • 2.32, имя_ (?), 12:26, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здесь тролли волнами ходят: иногда год относительно благополучный, буйных немного и общение более-менее спокойное, а иногда модераторы дают им послабления и всякие похи и нахи гадят не переставая.

    Про лор полностью согласен с комментарием выше.

     
     
  • 3.40, Школьник (ok), 12:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пох и нах отнюдь не гадит. На мой взгляд, человек искренне пытается донести одну простую вещь: свобода, фри/опен соурс и прочая идеология не имеет никакого значения, если продукт работает плохо или вовсе не работает.
     
     
  • 4.57, имя_ (?), 14:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И делает это он на сайте, посвященном открытому по. Это ли не троллинг?
     
  • 2.34, sudo (??), 12:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксоиды это же IT-гопники, по большей части. Неудивительно.
     
     
  • 3.36, Аноним (28), 12:45, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не гопники а маргиналы. Но суть правильна. Да и надо не забывать что у нас онлайн культура общения токсичная в принципе как и офлайн.
     
     
  • 4.47, Салатик Свежий (?), 13:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Да и надо не забывать что у нас онлайн культура общения токсичная в принципе как и офлайн.

    В офлайн все эти токсичные воины-линуксоиды тише воды, ниже травы, ибо в ИРЛ 99% из эних это убогие перыщезандроты-онанкисты, а выхватывать в иблет как-то ссыкатна.

     
  • 3.58, Аноним (54), 14:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас линуксоиды в тёмном углу деньги отбирали?
     
  • 2.38, йо ж (?), 12:47, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Откуда так много ненависти к чертякам из BSD?

    Ответ на ваш вопрос стоит искать в мотивации персонажей вот этого анекдота.

    - Вон волосатый идёт, давай его отмудохаем?
    - Да ну, он здоровый, ещё нам выпишет.
    - А нам-то за что?

    Просто в наши непростые времена личностям, которых описывает этот анекдот, стали доступны дипломы о (якобы) высшем (якобы) техническом образовании, а также клавиатуры, мониторы и js с php, отчего неизбежно случается рост ч.с.в. Но гопота как была гопотой, так и останется. Что, разумеется, оной осознаётся, хоть и подсознательно. И тут на помощь приходит проверенное временем верное средство -- отмудохать волосатого.

     
     
  • 3.42, Аноним (28), 12:58, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ботаники самоутверждаются в интернетах этих ваших, компенсирую то что их чмырят в ИРЛ.
     
  • 2.46, YetAnotherOnanym (ok), 13:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Откуда так много ненависти к чертякам из BSD?

    Для нестойких разумом фряха самим фактом своего существования подвергает сомнению правильность их выбора в пользу линуха (а следовательно, оспаривает их интеллектуальное превосходство над тупыми виндузятниками и всеми прочими).

     
     
  • 3.52, Anm (?), 13:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:26, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если мне всё ок? Ну, можно понажимать.
     
     
  • 2.41, Аноним (28), 12:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нажимай донаты
     
  • 2.64, пох. (?), 15:02, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому все ок - как раз бегите срочно нажимать.

    Потому что судя по задаваемым вопросам - вам скоро резко перестанет быть ок.

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:57, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделали бы чтобы в блобе Нвидиа  с оффсайта присутствовал stdarg.h,эх...
     
  • 1.65, Аноним (7), 15:03, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проводит опрос для остановки в развитии
     

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