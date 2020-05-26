Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.46 и C++-клиента i2pd 2.32

2.16 , Аноним ( 1 ), 11:36, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Напрасно, на роутерах нормально крутится первый. Второй упадёт в remote code execution, вот это точно.

3.21 , Аноним ( 18 ), 11:48, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эк у жабистов подгорело. Интересно, что это за роутер на который жабу втулить удалось? Тазик с фрибсдэ в гуанолокалке чтоли?

4.22 , InuYasha ( ? ), 11:50, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Эк у жабистов подгорело. Интересно, что это за роутер на который жабу

> втулить удалось? Тазик с фрибсдэ в гуанолокалке чтоли? Если роутер на 2xXeon/Opteron, то охотно верю. Но не домашяя wi-fi-шкатулка с 8МБ памяти.

5.23 , Аноним ( 1 ), 11:58, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Домашних шкатулок с 8 лет 20 не существует. Лет 10 назад типичная шкатулка за 20 баксов имела 64. Шкатулки с 512 уже за глаза будет. Если меньше, можно подкрутить транзит и число коннектов.

6.31 , InuYasha ( ? ), 13:14, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Домашних шкатулок с 8 лет 20 не существует. Лет 10 назад типичная Есть. Даже с AGN вайфаем есть такие. https://openwrt.org/toh/start Более того - не будь таких, OpenWRT был бы и не нужен.

7.33 , Аноним ( 1 ), 13:15, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, openwrt уже лет 5 не работает нормально на 64.

8.34 , InuYasha ( ? ), 13:16, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На прошлой неделе работал, я проверил Возможно, у каждого свои понятия нормы ... 9.35 , Аноним ( 1 ), 13:24, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На 8 Там ядро не запустится на 8, не то что нат с вафлей даже на 1 клиента ... 10.38 , НяшМяш ( ok ), 13:48, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мне кажется, или вы в этой дискуссии путаете RAM и ROM Если что, то у меня роут... 11.39 , Аноним ( 1 ), 13:55, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вряд ли Ну, крутится, но я гарантирую, что ничего не запустить, и из пакмана не... 10.42 , InuYasha ( ? ), 14:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Flash 8MB, RAM 64MB - так и работает ... 8.43 , Аноним ( - ), 14:09, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Неправда, сегодня он прекрасно работает Даже еще и торенты качает, трансмишном ... 2.28 , Аноним ( 26 ), 12:23, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Добавьте в ваш 16-ядерный сервак хотябы пару гб памяти и не мучайтесь

2.29 , iPony129412 ( ? ), 12:33, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень толсто.

Сколько лет использовал I2P на среднем ПК, по ОЗУ вопросов не было. Ну 150 МБ чтоли было, может даже в пике 500 МБ если даже.

Всё равно инфраструктуры толком нет, и непонятно что с этим делать. И экономия на спичках по ОЗУ это не решит. Даже вот сейчас у RPI 1 ГБ ОЗУ считается минимумом. Хотя с JAVA на arm от этого не легче и не из-за нехватки ОЗУ...

