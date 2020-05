Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.46 и C++-клиента i2pd 2.32

2.2 , ilyafedin ( ok ), 10:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной сети Правильно, надо было распространять в сети на основе RFC 1149.

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разработчики неанонимны

2.5 , Fracta1L ( ok ), 10:18, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – И правда. Надо распространять исключительно в i2p.

3.7 , анонимм ( ? ), 10:26, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А gcc собирать с помощью gcc

sarcasm

4.9 , Fracta1L ( ok ), 10:36, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Всё по заветам создателей winrar_installer.rar

4.14 , InuYasha ( ? ), 11:30, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – //А gcc собирать с помощью gcc

C-c-c-c-combo breaker! :D

"Вы будете сменяться..."

5.26 , Аноним ( 26 ), 12:20, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С разморозкой, gcc собирается с помощью msvc

6.30 , InuYasha ( ? ), 13:11, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С разморозкой, gcc собирается с помощью msvc Закрой дверь! http://favim.com/image/64232/

6.36 , НяшМяш ( ok ), 13:43, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем вам gcc.exe, если есть msvc?

7.41 , Аноним ( 41 ), 14:05, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем вам gcc.exe, если есть msvc? Может, затем что компилер который даже в 2020 с большим скрипом умеет C99 - это как-то "не очень"?

4.40 , Аноним ( 41 ), 14:04, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А gcc собирать с помощью gcc Для компилеров является некоей традицией что релиз собирается сам собой. Аналогично прикалываются разработчики упаковщиков исполняемых файлов и некоторые другие.

3.18 , Аноним ( 18 ), 11:46, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И правда. Надо распространять исключительно в i2p. pkunzip.zip версии 2.0.

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:32, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Анонимная сеть, распространяемая в неанонимной сети pkunzip.zip

2.11 , JL2001 ( ok ), 11:09, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Анонимная сеть от анонимных разработчиков, распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной

> сети. Что-то меня всегда в этом смущало. Или недостаток контроля разработчиков,

> или них ненадёжность. можете как-то более развёрнуто объяснить, что вас смущает? какая разница откуда у вас исходники, если они у вас есть и вы можете их аудитить? ну и источник исходников разных версий с одной подписью, но это НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИЧЕГО, ибо людей можно убедить сделать что угодно

3.12 , Аноним ( 1 ), 11:25, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ощущается некий диссонанс. Все записаны и переписаны, а обновления в виде кота в мешке.

3.27 , пох. ( ? ), 12:21, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какая разница откуда у вас исходники, если они у вас есть и вы можете их аудитить? он не может аудитить - во-первых, он не умеет кодить... (во вторых и так далее - на это ушла бы вся жизнь) А тысячигласс тут не канают, даже если бы не были фикцией, потому что нет никакой гарантии что лично ему с неанонимного сайта неанонимно взятый за йайтса анонимным товарищмайором неанонимный автор не пришлет чего-то такого, чего тысячигласс не видели, потому что им отдавали нечто другое по той же ссылке. Причем с подписью, ага. 2.25 , Аноним ( 26 ), 12:18, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Любому разумному человеку, никогда не запускавшему i2p, очевидно что так как i2p распространяется на неанонимном сайте, то показывает ненадежность разработчиков.