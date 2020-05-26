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Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.46 и C++-клиента i2pd 2.32

26.05.2020 08:18

Состоялся релиз анонимной сети I2P 0.9.46 и C++-клиента i2pd 2.32.0. Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В выпуске I2P 0.9.46:

  • Благодаря добавлению алгоритма контроля перегрузки Westwood+ существенно увеличена производительность библиотеки с реализацией потоков данных (TCP-подобные потоки поверх I2P);
  • Завершена разработка реализации более надёжного и быстрого метода сквозного (end-to-end) шифрования, базирующегося на связке ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag. Код ECIES-X25519-AEAD-Ratchet объявлен готовым для тестирования;
  • В менеджере скрытых сервисов изменено оформление страниц редактирования;
  • Пакет JRobin с реализацией RRDTool на java заменён на RRD4J 3.5;
  • Устранена уязвимость, позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии. Проблема проявляется только на платформе Windows;
  • I2P 0.9.46 является последним выпуском с поддержкой Java 7. В следующей версии также будет прекращена сборка пакетов для Debian 7 "Wheezy", Debian 9 "Stretch", Ubuntu 12.04 и Ubuntu 14.04.
  • В i2pd 2.32 реализована поддержка протокола ECIES-X25519-AEAD-Ratchet, обеспечена поддержка проброса NTCP2 через SOCKS-прокси, в UDP-туннели добавлена поддержка сжатия на базе gzip, обновлена функциональность web-консоли.


  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/ru/blog/pos...)
  2. OpenNews: Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.45 и C++-клиента i2pd 2.30
  3. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62
  4. OpenNews: Выпуск анонимной сети I2P 0.9.44
  5. OpenNews: Значительное обновление глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.5
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53025-i2p
Ключевые слова: i2p, i2pd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Анонимная сеть от анонимных разработчиков, распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной сети. Что-то меня всегда в этом смущало. Или недостаток контроля разработчиков, или них ненадёжность. Ну, впрочем, единственный конкурент вполне официально спонсируется и используется различными спецслужбами СГА (а они те ещё беспредельщики).
     
     
  • 2.2, ilyafedin (ok), 10:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной сети

    Правильно, надо было распространять в сети на основе RFC 1149.

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики неанонимны
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 10:18, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И правда. Надо распространять исключительно в i2p.
     
     
  • 3.7, анонимм (?), 10:26, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А gcc собирать с помощью gcc
    sarcasm
     
     
  • 4.9, Fracta1L (ok), 10:36, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё по заветам создателей winrar_installer.rar
     
  • 4.14, InuYasha (?), 11:30, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    //А gcc собирать с помощью gcc
    C-c-c-c-combo breaker! :D
    "Вы будете сменяться..."
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 12:20, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С разморозкой, gcc собирается с помощью msvc
     
     
  • 6.30, InuYasha (?), 13:11, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С разморозкой, gcc собирается с помощью msvc

    Закрой дверь! http://favim.com/image/64232/

     
  • 6.36, НяшМяш (ok), 13:43, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам gcc.exe, если есть msvc?
     
     
  • 7.41, Аноним (41), 14:05, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем вам gcc.exe, если есть msvc?

    Может, затем что компилер который даже в 2020 с большим скрипом умеет C99 - это как-то "не очень"?

     
  • 4.40, Аноним (41), 14:04, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А gcc собирать с помощью gcc

    Для компилеров является некоей традицией что релиз собирается сам собой. Аналогично прикалываются разработчики упаковщиков исполняемых файлов и некоторые другие.

     
  • 3.18, Аноним (18), 11:46, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И правда. Надо распространять исключительно в i2p.

    pkunzip.zip версии 2.0.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:32, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Анонимная сеть, распространяемая в неанонимной сети

    pkunzip.zip

     
  • 2.11, JL2001 (ok), 11:09, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Анонимная сеть от анонимных разработчиков, распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной
    > сети. Что-то меня всегда в этом смущало. Или недостаток контроля разработчиков,
    > или них ненадёжность.

    можете как-то более развёрнуто объяснить, что вас смущает?

    какая разница откуда у вас исходники, если они у вас есть и вы можете их аудитить?

    ну и источник исходников разных версий с одной подписью, но это НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИЧЕГО, ибо людей можно убедить сделать что угодно

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 11:25, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ощущается некий диссонанс. Все записаны и переписаны, а обновления в виде кота в мешке.
     
  • 3.27, пох. (?), 12:21, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какая разница откуда у вас исходники, если они у вас есть и вы можете их аудитить?

    он не может аудитить - во-первых, он не умеет кодить...

    (во вторых и так далее - на это ушла бы вся жизнь)

    А тысячигласс тут не канают, даже если бы не были фикцией, потому что нет никакой гарантии что лично ему с неанонимного сайта неанонимно взятый за йайтса анонимным товарищмайором неанонимный автор не пришлет чего-то такого, чего тысячигласс не видели, потому что им отдавали нечто другое по той же ссылке. Причем с подписью, ага.

     
  • 2.25, Аноним (26), 12:18, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любому разумному человеку, никогда не запускавшему i2p, очевидно что так как i2p распространяется на неанонимном сайте, то показывает ненадежность разработчиков.
     

  • 1.10, JL2001 (ok), 11:05, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтоп

    а есть mesh-сети чтоб:
    1) в приватной локалке организовывались через локальные каналы (по bluetooth, wifi, ethernet,...) (а не через зимбабу, но с возможностью канала по mesh-цепочке)
    2) но с возможностью связи с другими анклавами через аналог ipfs/i2p (типо через гейт)
    3) и с единой сквозной адресацией во всех mesh-анклавах ?

     
     
  • 2.13, Аноним (1), 11:29, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Freenet не mesh сеть? Там вроде есть режим работы, где связываются только "друзья с друзьями". Но если одного из них купили, то надёжность системы несколько падает относительно варианта "все друзья", где каждый шпионит за тобой и норовит подставить под что-нибудь нехорошее.
     
     
  • 3.44, JL2001 (ok), 14:11, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Freenet не mesh сеть? Там вроде есть режим работы, где связываются только
    > "друзья с друзьями". Но если одного из них купили, то надёжность
    > системы несколько падает относительно варианта "все друзья", где каждый шпионит за
    > тобой и норовит подставить под что-нибудь нехорошее.

    судя по вики Freenet одноранговое, как и ipfs/i2p/tor/...
    не увидел на вики упоминания mesh

    а хочется чтоб из коробки было - двуранговое: локалка mesh + глобальная связь этих анклавов как связаны ноды у ipfs/i2p/tor/... + прозрачная глобальная адресация mesh-юнитов

     
  • 2.17, анон (?), 11:36, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мб Netsukuku
     
  • 2.19, Аноним (18), 11:47, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше всего на что-то типа cjdns похоже.
     
  • 2.37, asd (??), 13:43, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяюсь, тоже интересно.
     

  • 1.15, InuYasha (?), 11:31, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть какие-нибудь весёлые сравнения i2p vs i2pd? Есть смутные подозрения что первый свалит в ООМ 16-ядерый сервак, а второй будет жить и на ардуине )
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 11:36, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Напрасно, на роутерах нормально крутится первый. Второй упадёт в remote code execution, вот это точно.
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 11:48, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эк у жабистов подгорело. Интересно, что это за роутер на который жабу втулить удалось? Тазик с фрибсдэ в гуанолокалке чтоли?
     
     
  • 4.22, InuYasha (?), 11:50, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эк у жабистов подгорело. Интересно, что это за роутер на который жабу
    > втулить удалось? Тазик с фрибсдэ в гуанолокалке чтоли?

    Если роутер на 2xXeon/Opteron, то охотно верю. Но не домашяя wi-fi-шкатулка с 8МБ памяти.

     
     
  • 5.23, Аноним (1), 11:58, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Домашних шкатулок с 8 лет 20 не существует. Лет 10 назад типичная шкатулка за 20 баксов имела 64. Шкатулки с 512 уже за глаза будет. Если меньше, можно подкрутить транзит и число коннектов.
     
     
  • 6.31, InuYasha (?), 13:14, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Домашних шкатулок с 8 лет 20 не существует. Лет 10 назад типичная

    Есть. Даже с AGN вайфаем есть такие. https://openwrt.org/toh/start Более того - не будь таких, OpenWRT был бы и не нужен.

     
     
  • 7.33, Аноним (1), 13:15, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, openwrt уже лет 5 не работает нормально на 64.
     
     
  • 8.34, InuYasha (?), 13:16, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На прошлой неделе работал, я проверил Возможно, у каждого свои понятия нормы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, Аноним (1), 13:24, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 8 Там ядро не запустится на 8, не то что нат с вафлей даже на 1 клиента ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.38, НяшМяш (ok), 13:48, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, или вы в этой дискуссии путаете RAM и ROM Если что, то у меня роут... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.39, Аноним (1), 13:55, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли Ну, крутится, но я гарантирую, что ничего не запустить, и из пакмана не... текст свёрнут, показать
     
  • 10.42, InuYasha (?), 14:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flash 8MB, RAM 64MB - так и работает ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.43, Аноним (-), 14:09, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда, сегодня он прекрасно работает Даже еще и торенты качает, трансмишном ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.28, Аноним (26), 12:23, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Добавьте в ваш 16-ядерный сервак хотябы пару гб памяти и не мучайтесь
     
  • 2.29, iPony129412 (?), 12:33, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень толсто.
    Сколько лет использовал I2P на среднем ПК, по ОЗУ вопросов не было. Ну 150 МБ чтоли было, может даже в пике 500 МБ если даже.
    Всё равно инфраструктуры толком нет, и непонятно что с этим делать. И экономия на спичках по ОЗУ это не решит.

    Даже вот сейчас у RPI 1 ГБ ОЗУ считается минимумом. Хотя с JAVA на arm от этого не легче и не из-за нехватки ОЗУ...

     

  • 1.24, Аноним (26), 12:08, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >I2P 0.9.46 является последним выпуском с поддержкой Java 7

    java 7, господи боже мой

     
     
  • 2.32, InuYasha (?), 13:14, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > господи боже мой

    Гспди и suse )

     

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