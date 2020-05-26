Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.46 и C++-клиента i2pd 2.32

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|1.1, Аноним (1), 09:55, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Анонимная сеть от анонимных разработчиков, распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной сети. Что-то меня всегда в этом смущало. Или недостаток контроля разработчиков, или них ненадёжность. Ну, впрочем, единственный конкурент вполне официально спонсируется и используется различными спецслужбами СГА (а они те ещё беспредельщики).
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|2.2, ilyafedin (ok), 10:07, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной сети
Правильно, надо было распространять в сети на основе RFC 1149.
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|4.14, InuYasha (?), 11:30, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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//А gcc собирать с помощью gcc
C-c-c-c-combo breaker! :D
"Вы будете сменяться..."
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|7.41, Аноним (41), 14:05, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем вам gcc.exe, если есть msvc?
Может, затем что компилер который даже в 2020 с большим скрипом умеет C99 - это как-то "не очень"?
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|4.40, Аноним (41), 14:04, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А gcc собирать с помощью gcc
Для компилеров является некоей традицией что релиз собирается сам собой. Аналогично прикалываются разработчики упаковщиков исполняемых файлов и некоторые другие.
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|3.18, Аноним (18), 11:46, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И правда. Надо распространять исключительно в i2p.
pkunzip.zip версии 2.0.
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|2.8, Аноним (8), 10:32, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Анонимная сеть, распространяемая в неанонимной сети
pkunzip.zip
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|2.11, JL2001 (ok), 11:09, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Анонимная сеть от анонимных разработчиков, распространяемая на неанонимном сайте в неанонимной
> сети. Что-то меня всегда в этом смущало. Или недостаток контроля разработчиков,
> или них ненадёжность.
можете как-то более развёрнуто объяснить, что вас смущает?
какая разница откуда у вас исходники, если они у вас есть и вы можете их аудитить?
ну и источник исходников разных версий с одной подписью, но это НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИЧЕГО, ибо людей можно убедить сделать что угодно
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|3.12, Аноним (1), 11:25, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ощущается некий диссонанс. Все записаны и переписаны, а обновления в виде кота в мешке.
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|3.27, пох. (?), 12:21, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> какая разница откуда у вас исходники, если они у вас есть и вы можете их аудитить?
он не может аудитить - во-первых, он не умеет кодить...
(во вторых и так далее - на это ушла бы вся жизнь)
А тысячигласс тут не канают, даже если бы не были фикцией, потому что нет никакой гарантии что лично ему с неанонимного сайта неанонимно взятый за йайтса анонимным товарищмайором неанонимный автор не пришлет чего-то такого, чего тысячигласс не видели, потому что им отдавали нечто другое по той же ссылке. Причем с подписью, ага.
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|2.25, Аноним (26), 12:18, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Любому разумному человеку, никогда не запускавшему i2p, очевидно что так как i2p распространяется на неанонимном сайте, то показывает ненадежность разработчиков.
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|1.10, JL2001 (ok), 11:05, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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//оффтоп
а есть mesh-сети чтоб:
1) в приватной локалке организовывались через локальные каналы (по bluetooth, wifi, ethernet,...) (а не через зимбабу, но с возможностью канала по mesh-цепочке)
2) но с возможностью связи с другими анклавами через аналог ipfs/i2p (типо через гейт)
3) и с единой сквозной адресацией во всех mesh-анклавах ?
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|2.13, Аноним (1), 11:29, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Freenet не mesh сеть? Там вроде есть режим работы, где связываются только "друзья с друзьями". Но если одного из них купили, то надёжность системы несколько падает относительно варианта "все друзья", где каждый шпионит за тобой и норовит подставить под что-нибудь нехорошее.
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|3.44, JL2001 (ok), 14:11, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Freenet не mesh сеть? Там вроде есть режим работы, где связываются только
> "друзья с друзьями". Но если одного из них купили, то надёжность
> системы несколько падает относительно варианта "все друзья", где каждый шпионит за
> тобой и норовит подставить под что-нибудь нехорошее.
судя по вики Freenet одноранговое, как и ipfs/i2p/tor/...
не увидел на вики упоминания mesh
а хочется чтоб из коробки было - двуранговое: локалка mesh + глобальная связь этих анклавов как связаны ноды у ipfs/i2p/tor/... + прозрачная глобальная адресация mesh-юнитов
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|1.15, InuYasha (?), 11:31, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть какие-нибудь весёлые сравнения i2p vs i2pd? Есть смутные подозрения что первый свалит в ООМ 16-ядерый сервак, а второй будет жить и на ардуине )
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|2.16, Аноним (1), 11:36, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Напрасно, на роутерах нормально крутится первый. Второй упадёт в remote code execution, вот это точно.
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|3.21, Аноним (18), 11:48, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эк у жабистов подгорело. Интересно, что это за роутер на который жабу втулить удалось? Тазик с фрибсдэ в гуанолокалке чтоли?
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|4.22, InuYasha (?), 11:50, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эк у жабистов подгорело. Интересно, что это за роутер на который жабу
> втулить удалось? Тазик с фрибсдэ в гуанолокалке чтоли?
Если роутер на 2xXeon/Opteron, то охотно верю. Но не домашяя wi-fi-шкатулка с 8МБ памяти.
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|5.23, Аноним (1), 11:58, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Домашних шкатулок с 8 лет 20 не существует. Лет 10 назад типичная шкатулка за 20 баксов имела 64. Шкатулки с 512 уже за глаза будет. Если меньше, можно подкрутить транзит и число коннектов.
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|8.43, Аноним (-), 14:09, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправда, сегодня он прекрасно работает Даже еще и торенты качает, трансмишном ... текст свёрнут, показать
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|2.28, Аноним (26), 12:23, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Добавьте в ваш 16-ядерный сервак хотябы пару гб памяти и не мучайтесь
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|2.29, iPony129412 (?), 12:33, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень толсто.
Сколько лет использовал I2P на среднем ПК, по ОЗУ вопросов не было. Ну 150 МБ чтоли было, может даже в пике 500 МБ если даже.
Всё равно инфраструктуры толком нет, и непонятно что с этим делать. И экономия на спичках по ОЗУ это не решит.
Даже вот сейчас у RPI 1 ГБ ОЗУ считается минимумом. Хотя с JAVA на arm от этого не легче и не из-за нехватки ОЗУ...
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|1.24, Аноним (26), 12:08, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>I2P 0.9.46 является последним выпуском с поддержкой Java 7
java 7, господи боже мой
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