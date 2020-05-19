Выпуск OpenBSD 6.7

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|2.11, expert (??), 00:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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опять поддержка SSD мимо, надеюсь в следующем релизе он вспомнит)
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|3.18, ssh (ok), 01:10, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> опять поддержка SSD мимо, надеюсь в следующем релизе он вспомнит)
Что за поддержку SSD все ждут? Я уже 8 или 10 релизов использую опенка на одном и том же SSD (если верить cdate /etc/myname с марта 2015).
Никогда не замечал с ним каких-либо проблем.
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|2.4, Fyjy (?), 00:51, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У Тео не хватает денег на наркоту, а потому уже несколько релизов и немузыкальных визгов больше нет.
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|3.8, ssh (ok), 00:55, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У Тео не хватает денег на наркоту
Это тебе твой диллер сообщил? ))
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|4.10, Fyjy (?), 00:57, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, это побирушка Тео вечно денег клянчит, говорит что без бабла ломка, а работать он не может, не умеет ничего.
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|5.21, ssh (ok), 01:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, это побирушка Тео вечно денег клянчит, говорит что без бабла ломка,
> а работать он не может, не умеет ничего.
Счаз ты конечно озаришь нас перечнем своих проектов на гитхаб и саванне. Нет? Я так и думал.
Кроме того, он не для себя лично клянчит, да и не клянчит уже давненько, целый фонд этим озабочен. ))
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|6.22, Fyjy (?), 01:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я само собой не буду давать ссылки на свои профили, хотя думаю, что тот же Мишаня давно уже меня признал. И, да, я уверен, что ты пользуешься ПО в котором есть немного моего кода прямо сейчас, потому что мой код есть и в Mozilla Firefox, и в Chromium
А клянчит Тео лично для себя, он обычно клянчит со словами «Я не могу за электричество дома заплатить, помогите! Работать я не собираюсь, потому что я тупой неадекват, но за электричество платить нужно и на наркоту немного бы бабла»
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|7.26, Аноним (26), 01:28, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это ты тот говнокодер, что всё хорошее ломает и запиливает телеметрию?
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|7.34, ssh (ok), 01:57, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я само собой не буду давать ссылки на свои профили, хотя думаю, что тот же Мишаня давно уже меня признал. И, да, я уверен, что ты пользуешься ПО в котором есть немного моего кода прямо сейчас, потому что мой код есть и в Mozilla Firefox, и в Chromium
Возможно ему теперь даже стыдно признаться, что он с тобой знаком. ;)
Кроме того, буквально на днях обсуждал с друзьями вопрос о том, что следует разделять авторов и произведения, речь шла о литературе, но думаю и с ПО ситуация схожа.
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|1.3, Fyjy (?), 00:50, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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tmux живет не на SF, а на гитхабе(https://github.com/tmux/tmux/wiki) и не имеет отношения к OpenBSD, кроме того, что безумный Тео его сует в свою систему. Подозреваю, что и весь остальной софт который написан как принадлежащий этой маргинальной поделке тоже сторонний, лень проверять.
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|2.12, ssh (ok), 01:00, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кроме того, что безумный Тео его сует в свою систему.
Приуныл на самоизоляции, решил включить трольчёнка, получить свою долю внимания?
> Подозреваю, что и весь остальной софт который написан как принадлежащий
> этой маргинальной поделке тоже сторонний, лень проверять.
Да ты я смотрю знатый "подозревака". Пруфы бро...
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|3.14, Fyjy (?), 01:03, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, просто в отличии от тебя, пуссиэхешника, я последние 20+ лет знаю все связанное с никс-лайк и даже с безумным Тео немного знаком, к сожалению, а потому представляю себе реальность.
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|4.19, ssh (ok), 01:14, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, просто в отличии от тебя, пуссиэхешника, я последние 20+ лет знаю
> все связанное с никс-лайк и даже с безумным Тео немного знаком,
> к сожалению, а потому представляю себе реальность.
Ты хотел сказать PuTTYэкзешника? Так выходи из криокамеры старичек, MS портировала OpenSSH.
И конечно ты углядев Тео на каком-нить мероприятии, сразу понял всю суть и глубину его характера. Гз братка, пиши дисер!
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|1.6, 0ffh (??), 00:52, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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годика после 2023 если еще не будут разбиты нетбуки и ноутбуки 32 битные
- переедем на бсд с линухов
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|1.7, Нонон (?), 00:54, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> ISO-образ базовой системы OpenBSD 6.7 составляет 470 МБ.
Линь на фоне этого жирный слон. С другой стороны, по размеру образа сразу видно где больше функционала нарощено..
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|2.9, Fyjy (?), 00:56, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот только эти 470 метров это фигня которая на реальном железе все равно работать не будет и без графической системы, чисто кривой текстовый инсталятор, который может только удалить с харда все и попытаться поставить тебе эту хрень, но очень часто поставить он на реальное железо не может
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|3.15, ssh (ok), 01:04, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот только эти 470 метров это фигня которая на реальном железе все
> равно работать не будет и без графической системы, чисто кривой текстовый
> инсталятор, который может только удалить с харда все и попытаться поставить
> тебе эту хрень, но очень часто поставить он на реальное железо
> не может
Пфф. Ты хоть пытался систему ставить? Или просто здесь распеваешь с видом и тоном знатока?
Что касается реплики о "кривом текстовом" инсталляторе, так это первый признак рукожопа.
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|4.23, Fyjy (?), 01:23, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не только пробовал, у меня на нетбуке даже стоит 6.5 в качестве второй системы, но там беда с энергопотреблением и потому не юзабельно. Где Ubuntu и NixOS работают 4 часа с проигрыванием видео с ютуба, там OpenBSD разряжает аккум за 2 и видео показать не может. Может попробую обновить, все равно OpenBSD обновляется только с диска, штатных вариантов еще недавно точно не было для обновления просто из загруженной системы, так что скачаю сегодня, может утром обновлю или переставлю
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|5.31, Аноним (26), 01:32, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ней умолчания для безопасности: что явно не разрешено, то запрещено. А у тебя таки с руками что-то.
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|5.36, ssh (ok), 02:02, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все равно OpenBSD обновляется только с диска, штатных вариантов еще недавно точно не было для обновления просто из загруженной системы, так что скачаю сегодня, может утром обновлю или переставлю
Что-что? Раскрой смысл фразы, а лучше опиши процедуру, я не понимаю о каком диске ты говоришь.
Я в даже в 15 году ставился не диска. :))
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|3.41, Аноним (26), 02:11, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу сказать по своему опыту, что Иксы не будут полноценно работать на сравнительно современных видеокартах Ненавидии (у меня с Квадрой не завелись), на прочих, скорее всего, на большинстве заработают.
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|2.35, б.б. (?), 01:58, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там полдиска - это KARL. До этого карла оно прекрасно в 210 мб жило 20 лет.
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|1.16, Аноним (26), 01:06, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поднимаю бокал за лучшую живую операционную систему из семейства Юникса.
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|2.24, Fyjy (?), 01:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenBSD не из семейства Unix'а
Unix это то, что имеет сертификацию, вот один дистрибутив на ядре Linux среди Unix есть(сборка CentOS от Huawei), а *BSD не Unix и никогда им не будут.
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|3.32, Аноним (26), 01:36, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> OpenBSD не из семейства Unix'
Изучай историю Юникса, историю BSD. Тебе подсказать книги на эту тему?
> Unix это то, что имеет сертификацию, вот один дистрибутив на ядре Linux среди Unix есть(сборка CentOS от Huawei), а *BSD не Unix и никогда им не будут.
Нет, анон. Ты заблуждаешься. BSD не проходят сертификацию из-за того, что это бессмысленная трата денег, а не потому, что они не Юникс (они значительно больше Юникс, чем линуксы). Это касается и многих коммерческих поставщиков. Если ты не будешь лениться и ознакомишься с историей сертификации, ты увидишь, что вендоры _иногда_ сертифицировали свои юниксы, а не бегают за каждым новым выпуском сертификатов.
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|1.38, Аноним (40), 02:06, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, сравниться с переносимостью и мультиплаформенностью NetBSD, OpenBSD даже с форой и натяжкой - ну никак не сможет.
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|1.42, Аноним (42), 02:11, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А зачем оно нужно вообще? Фс у опёнка убогая, поддержки zfs нет, на фоне фряхи opebsd выглядит абсолютно бессмысленной осью.
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