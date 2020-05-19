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Выпуск OpenBSD 6.7

19.05.2020 23:54

Представлен выпуск свободной кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 6.7. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 12 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, активная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 6.7 составляет 470 МБ.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

Основные улучшения:

  • Файловая система FFS2, в которой используются 64-разрядные значения времени и числа блоков, по умолчанию задействована в новых установках почти для всех поддерживаемых архитектур вместо FFS (за исключением landisk, luna88k и sgi).
  • Добавлен новый метод проверки допустимости обращения к системным вызовам, дополнительно усложняющего эксплуатацию уязвимостей. Метод допускает выполнение системных вызовов, только если к ним обращаются из предварительно зарегистрированных областей памяти. Для пометки областей памяти и активации защиты предложен новый системный вызов msyscall().
  • С 7 до 15 увеличено число разделов, которые можно создать на одном диске.
  • Код разбора опций в cron переписан для поддержки getopt-подобных возможностей, таких как "-ns" и повторное указание одних и тех же флагов. Поле "options" в crontab переименовано в "flags". В crontab добавлен флаг "-s", при котором только один экземпляр задания может быть запущен одновременно. Добавлен оператор "~" для указания случайного значения времени.
  • В оконном менеджере cwm реализована возможность определения размера окна в процентном соотношении от размера первичного окна при мозаичной компоновке.
  • Для архитектуры powerpc осуществлён переход по умолчанию на использование Clang и задействована независимая от архитектуры реализация mplock.
  • В apmd улучшена поддержка автоматического перехода в ждущий и спящий режимы (-z/-Z) - демон теперь реагирует на сообщения об изменении заряда аккумулятора, отправляемые драйвером контроля питания. Переход в сон происходит с задержкой в 60 секунд, что даёт пользователю время взять управление в свои руки.
  • Во встроенный HTTP-сервер добавлена переменная конфигурации $REQUEST_SCHEME для сохранения исходного протокола (http или https) при перенаправлении, а также опция "strip", позволяющая использовать несколько chroot в /var/www для серверов FastCGI.
  • В утилите top появилась поддержка прокрутки при помощи клавиш 9 и 0.
  • Представлен механизм освобождения страниц памяти в обратном порядке, значительно повышающий эффективность активного освобождения большого числа страниц.
  • В DNS-сервере unbound по умолчанию включена проверка DNSSEC.
  • Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы __thrsleep(2), __thrwakeup(2), close(2), closefrom(2), dup(2), dup2(2), dup3(2), flock(2), fcntl(2), kqueue(2), pipe(2), pipe2(2) и nanosleep(2), а также базовая часть ioctl(2).
  • Расширена поддержка оборудования. Добавлен новый драйвер iwx для беспроводных чипов Intel AX200, а в драйвере iwm добавлена поддержка устройств Intel 9260 и 9560. Добавлен драйвер rge для Realtek 8125 PCI Express 2.5Gb. Предложено много новых драйверов для улучшения работы на платах arm64 и armv7, в том числе добавлена поддержка платы Raspberry Pi 4 и улучшена поддержка Raspberry Pi 2 и 3.
  • Расширена звуковая подсистема sndio. Добавлены API sioctl_open и утилита sndioctl для управления звуком через sndiod. Удалён /dev/mixer, вместо которого все порты переведены на sndio вместо интерфейса mixer ядра. В sndiod обеспечено использование аппаратных механизмов управления громкостью. Для усиления безопасность запрещён доступ обычных пользователей к /dev/audio* и /dev/rmidi*.
  • В беспроводном стеке прекращено подключение к любой доступной Wi-Fi сети, не поддерживающей шифрование, за исключением явного вызова команды "ifconfig join". Обеспечен запуск фонового сканирования доступных сетей при выполнении команды "ifconfig scan" пользователем root. Увеличен кэш результатов сканирования. Добавлен устанавливаемый через ifconfig флаг "nwflag nomimo", помогающий избавиться от потери пакетов в режиме 11n при наличии в устройстве неподключенных разъёмов для антенн. Для драйвера bwfm добавлена поддержка режима активного сканирования. Улучшено автоматическое переключение между беспроводными сетями через понижение приоритета для сетей, к которым не удалось подключиться.
  • В сетевом стеке появился новый драйвер pppac, в который вынесена реализация интерфейса PPP Access Concentrator. Настройки npppd.conf переведены на использование pppac вместо tun. При отключённом перенаправлении пакетов добавлена проверка соответствия адреса назначения в пакете с адресом сетевого интерфейса. Удалена поддержка mobileip.
  • Пользователям без прав root запрещено использование ioctl для изменения адреса сетевого интерфейса и изменения параметров интерфейсов pppoe.
  • В sysupgrade обеспечен запуск обновления прошивок (fw_update) до перезагрузки перед обновлением.
  • Усовершенствован системный вызов unveil, который обеспечивает изоляцию доступа к файловой системе. Число приложений из базовой системы, для которых реализована защита с использованием unveil, доведено до 82. В том числе на unveil переведены vmstat, iostat и systat.
  • В crypto(3) добавлена поддержка RSA-PSS.
  • В DNS резолвер unwind добавлена поддержка DoT (DNS over TLS). Добавлена команда "unwindctl status memory".
  • Значительно модернизирована реализация ipsec. Добавлена поддержка автоматического перемещения трафика между rdomain при шифровании и расшифровке для защиты от атак по сторонним каналам. В iked добавлена поддержка изменения rdomain, а в iked.conf добавлена опция 'rdomain' Для iked и isakmpd по умолчанию выставлен уровень IPSEC_LEVEL_REQUIRE, запрещающий обработку незашифрованных пакетов, соответствующих потоку. В настройки группы Diffie-Hellman для IKE SA добавлены алгоритмы curve25519, ecp256, ecp384, ecp521, modp3072 и modp4096. В iked метод аутентификации по умолчанию изменён на аутентификацию по цифровой подписи (RFC 7427). Добавлены настройки ESN в iked.conf. Добавлена опция "-p" для выбора нестандартного номера UDP-порта.
  • Расширены возможности мультиплексора терминалов tmux, добавлено много новых опций.
  • Обновлена версия почтового сервера OpenSMTPD. Во встроенных фильтрах реализовано ключевое слово "bypass" для пропуска обработки при заданных условиях. Разрешено использование в фильтрах имени пользователя текущего сеанса smtpd. В smtpd.conf в параметрах разрешено использование mail-from и rctp-to.
  • Обновлён пакет OpenSSH 8.2, в котором появилась поддержка токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F. Подробный обзор улучшений можно посмотреть здесь.
  • Обновлён пакет LibreSSL, в котором доведена до готовности реализация TLS 1.3 на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. По умолчанию пока включена лишь клиентская часть TLS 1.3, серверную часть планируют активировать по умолчанию в одном из будущих выпусков. Список остальных изменений можно увидеть в анонсах выпусков 3.1.0 и 3.1.1.
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 11268, для aarch64 - 10848, для i386 - 10715. Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 6.7:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 with xserver 1.20.8 + патчи, freetype 2.10.1, fontconfig 2.12.4, Mesa 19.2.8, xterm 351, xkeyboard-config 2.20;
    • LLVM/Clang 8.0.1 (с патчами)
    • GCC 4.2.1 (с патчами) и 3.3.6 (с патчами)
    • Perl 5.30.2 (с патчами)
    • NSD 4.2.4
    • Unbound 1.10.0
    • Ncurses 5.7
    • Binutils 2.17 (с патчами)
    • Gdb 6.3 (с патчами)
    • Awk от 20 декабря 2012 г.
    • Expat 2.2.8


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-a...)
  2. OpenNews: Анонсирована внутриядерная реализация WireGuard для OpenBSD
  3. OpenNews: Проект OpenBSD представил первый переносимый выпуск rpki-client
  4. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
  5. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52986-openbsd
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ssh (ok), 00:46, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем причастным -- трям! Злопыхателям -- не дождётесь!
     
     
  • 2.5, Дон Ягон (ok), 00:52, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ура!
     
  • 2.11, expert (??), 00:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять поддержка SSD мимо, надеюсь в следующем релизе он вспомнит)
     
     
  • 3.18, ssh (ok), 01:10, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять поддержка SSD мимо, надеюсь в следующем релизе он вспомнит)

    Что за поддержку SSD все ждут? Я уже 8 или 10 релизов использую опенка на одном и том же SSD (если верить cdate /etc/myname с марта 2015).

    Никогда не замечал с ним каких-либо проблем.

     
     
  • 4.20, expert (??), 01:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как же TRIM ?
     
     
  • 5.25, Fyjy (?), 01:25, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откуда TRIM в OpenBSD?
     
  • 2.28, BSDun (?), 01:30, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бздул
     

  • 1.2, Celcion (ok), 00:49, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где песенка?
     
     
  • 2.4, Fyjy (?), 00:51, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У Тео не хватает денег на наркоту, а потому уже несколько релизов и немузыкальных визгов больше нет.
     
     
  • 3.8, ssh (ok), 00:55, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Тео не хватает денег на наркоту

    Это тебе твой диллер сообщил? ))

     
     
  • 4.10, Fyjy (?), 00:57, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, это побирушка Тео вечно денег клянчит, говорит что без бабла ломка, а работать он не может, не умеет ничего.
     
     
  • 5.21, ssh (ok), 01:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, это побирушка Тео вечно денег клянчит, говорит что без бабла ломка,
    > а работать он не может, не умеет ничего.

    Счаз ты конечно озаришь нас перечнем своих проектов на гитхаб и саванне. Нет? Я так и думал.

    Кроме того, он не для себя лично клянчит, да и не клянчит уже давненько, целый фонд этим озабочен. ))

     
     
  • 6.22, Fyjy (?), 01:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я само собой не буду давать ссылки на свои профили, хотя думаю, что тот же Мишаня давно уже меня признал. И, да, я уверен, что ты пользуешься ПО в котором есть немного моего кода прямо сейчас, потому что мой код есть и в Mozilla Firefox, и в Chromium

    А клянчит Тео лично для себя, он обычно клянчит со словами «Я не могу за электричество дома заплатить, помогите! Работать я не собираюсь, потому что я тупой неадекват, но за электричество платить нужно и на наркоту немного бы бабла»

     
     
  • 7.26, Аноним (26), 01:28, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ты тот говнокодер, что всё хорошее ломает и запиливает телеметрию?
     
  • 7.34, ssh (ok), 01:57, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я само собой не буду давать ссылки на свои профили, хотя думаю, что тот же Мишаня давно уже меня признал. И, да, я уверен, что ты пользуешься ПО в котором есть немного моего кода прямо сейчас, потому что мой код есть и в Mozilla Firefox, и в Chromium

    Возможно ему теперь даже стыдно признаться, что он с тобой знаком. ;)

    Кроме того, буквально на днях обсуждал с друзьями вопрос о том, что следует разделять авторов и произведения, речь шла о литературе, но думаю и с ПО ситуация схожа.

     

  • 1.3, Fyjy (?), 00:50, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    tmux живет не на SF, а на гитхабе(https://github.com/tmux/tmux/wiki) и не имеет отношения к OpenBSD, кроме того, что безумный Тео его сует в свою систему. Подозреваю, что и весь остальной софт который написан как принадлежащий этой маргинальной поделке тоже сторонний, лень проверять.
     
     
  • 2.12, ssh (ok), 01:00, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кроме того, что безумный Тео его сует в свою систему.

    Приуныл на самоизоляции, решил включить трольчёнка, получить свою долю внимания?

    > Подозреваю, что и весь остальной софт который написан как принадлежащий
    > этой маргинальной поделке тоже сторонний, лень проверять.

    Да ты я смотрю знатый "подозревака". Пруфы бро...


     
     
  • 3.14, Fyjy (?), 01:03, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, просто в отличии от тебя, пуссиэхешника, я последние 20+ лет знаю все связанное с никс-лайк и даже с безумным Тео немного знаком, к сожалению, а потому представляю себе реальность.
     
     
  • 4.19, ssh (ok), 01:14, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, просто в отличии от тебя, пуссиэхешника, я последние 20+ лет знаю
    > все связанное с никс-лайк и даже с безумным Тео немного знаком,
    > к сожалению, а потому представляю себе реальность.

    Ты хотел сказать PuTTYэкзешника? Так выходи из криокамеры старичек, MS портировала OpenSSH.

    И конечно ты углядев Тео на каком-нить мероприятии, сразу понял всю суть и глубину его характера. Гз братка, пиши дисер!

     
  • 4.27, Аноним (26), 01:29, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тео тебя отчитал за рукожопость? :)
     
  • 2.13, Hedgehog (??), 01:02, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перехожу по приведённой вами ссылке, далее открываю страницу "Contributing":

    > tmux is part of the OpenBSD base system and OpenBSD CVS is the primary source repository:
    > https://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/usr.bin/tmux/
    > GitHub holds the portable tmux version. There are a few minor differences, mostly for portability.

     
  • 2.17, Дон Ягон (ok), 01:06, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "tmux is part of the OpenBSD base system and OpenBSD CVS is the primary source repository"

    https://github.com/tmux/tmux/wiki/Contributing

    /тхреад

    PS: Вы б хоть сами читали бы, на что ссылаетесь.

     
     
  • 3.29, Аноним (26), 01:30, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему сильно мешает жжение чуть ниже спины.
     
     
  • 4.37, ssh (ok), 02:04, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше похоже на синдром дефицита внимания. :D
     

  • 1.6, 0ffh (??), 00:52, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    годика после 2023 если еще не будут разбиты нетбуки и ноутбуки 32 битные
    - переедем на бсд с линухов
     
  • 1.7, Нонон (?), 00:54, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > ISO-образ базовой системы OpenBSD 6.7 составляет 470 МБ.

    Линь на фоне этого жирный слон. С другой стороны, по размеру образа сразу видно где больше функционала нарощено..

     
     
  • 2.9, Fyjy (?), 00:56, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот только эти 470 метров это фигня которая на реальном железе все равно работать не будет и без графической системы, чисто кривой текстовый инсталятор, который может только удалить с харда все и попытаться поставить тебе эту хрень, но очень часто поставить он на реальное железо не может
     
     
  • 3.15, ssh (ok), 01:04, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот только эти 470 метров это фигня которая на реальном железе все
    > равно работать не будет и без графической системы, чисто кривой текстовый
    > инсталятор, который может только удалить с харда все и попытаться поставить
    > тебе эту хрень, но очень часто поставить он на реальное железо
    > не может

    Пфф. Ты хоть пытался систему ставить? Или просто здесь распеваешь с видом и тоном знатока?
    Что касается реплики о "кривом текстовом" инсталляторе, так это первый признак рукожопа.

     
     
  • 4.23, Fyjy (?), 01:23, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не только пробовал, у меня на нетбуке даже стоит 6.5 в качестве второй системы, но там беда с энергопотреблением и потому не юзабельно. Где Ubuntu и NixOS работают 4 часа с проигрыванием видео с ютуба, там OpenBSD разряжает аккум за 2 и видео показать не может. Может попробую обновить, все равно OpenBSD обновляется только с диска, штатных вариантов еще недавно точно не было для обновления просто из загруженной системы, так что скачаю сегодня, может утром обновлю или переставлю
     
     
  • 5.31, Аноним (26), 01:32, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ней умолчания для безопасности: что явно не разрешено, то запрещено. А у тебя таки с руками что-то.
     
  • 5.36, ssh (ok), 02:02, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все равно OpenBSD обновляется только с диска, штатных вариантов еще недавно точно не было для обновления просто из загруженной системы, так что скачаю сегодня, может утром обновлю или переставлю

    Что-что? Раскрой смысл фразы, а лучше опиши процедуру, я не понимаю о каком диске ты говоришь.

    Я в даже в 15 году ставился не диска. :))

     
  • 5.40, Аноним (40), 02:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня для вас очень плохие новости. Лично для вас.
     
  • 3.30, Аноним (26), 01:31, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У людей работает. Может у тебя что-то с руками?
     
  • 3.41, Аноним (26), 02:11, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу сказать по своему опыту, что Иксы не будут полноценно работать на сравнительно современных видеокартах Ненавидии (у меня с Квадрой не завелись), на прочих, скорее всего, на большинстве заработают.
     
  • 2.35, б.б. (?), 01:58, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там полдиска - это KARL. До этого карла оно прекрасно в 210 мб жило 20 лет.
     

  • 1.16, Аноним (26), 01:06, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поднимаю бокал за лучшую живую операционную систему из семейства Юникса.

     
     
  • 2.24, Fyjy (?), 01:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD не из семейства Unix'а
    Unix это то, что имеет сертификацию, вот один дистрибутив на ядре Linux среди Unix есть(сборка CentOS от Huawei), а *BSD не Unix и никогда им не будут.
     
     
  • 3.32, Аноним (26), 01:36, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > OpenBSD не из семейства Unix'

    Изучай историю Юникса, историю BSD. Тебе подсказать книги на эту тему?


    > Unix это то, что имеет сертификацию, вот один дистрибутив на ядре Linux среди Unix есть(сборка CentOS от Huawei), а *BSD не Unix и никогда им не будут.

    Нет, анон. Ты заблуждаешься. BSD не проходят сертификацию из-за того, что это бессмысленная трата денег, а не потому, что они не Юникс (они значительно больше Юникс, чем линуксы). Это касается и многих коммерческих поставщиков. Если ты не будешь лениться и ознакомишься с историей сертификации, ты увидишь, что вендоры _иногда_ сертифицировали свои юниксы, а не бегают за каждым новым выпуском сертификатов.

     

  • 1.33, б.б. (?), 01:56, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пощитаем фсех!

    http://oco.gk11.ru

     
     
  • 2.39, Аноним (26), 02:07, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
     

  • 1.38, Аноним (40), 02:06, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, сравниться с переносимостью и мультиплаформенностью NetBSD, OpenBSD даже с форой и натяжкой - ну никак не сможет.
     
  • 1.42, Аноним (42), 02:11, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем оно нужно вообще? Фс у опёнка убогая, поддержки zfs нет, на фоне фряхи opebsd выглядит абсолютно бессмысленной осью.
     
     
  • 2.43, Аноним (26), 02:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не надо -- пройди мимо.
     
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