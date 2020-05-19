Президент Microsoft признал, что ошибался в своём отношении к открытому ПО

2.30 , leap42 ( ok ), 10:11, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – кул стори бро, вот только они и так имеют огромные доли всё гораздо проще, open source позволяет получать халявный код (иногда хорошего качества) от бесплатных контрибьюторов, только и всего э - экономия

2.32 , Аноним ( 32 ), 10:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И зачем им её менять? Windows Server ради домашних Web-страничек, никто не покупает. Основная прибыль Microsoft от продажи комплексных решений бизнесу. Железо которое Windows-only, MS-Офис, БД, AD, сетевые диски. И всё это взаимосвязано без особых костылей и поддерживается минимальным числом администраторов. Если программист подсядет на C#, то очень вероятно, что его дальнейшие развитие будет связано с продуктами MS, ведь дальнейшее развитие возможно только в ту сторону.

3.46 , SearchingSomething ( ? ), 10:43, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вроде NetCore кроссплатформенный, под gnu/linux работает, по крайней мере на debian.

Причём, MS заявлял, что следующие версии Net тоже будут кроссплатформенными(судя по статье "Introducing .NET 5").

По логике получается, что, с одной стороны, MS ослабляет зависимость от своей системы, но, с другой стороны, может MS так пытаются переманить на windows тех, кто под gnu/linux и других не-windows системах?

4.58 , Аноним ( 32 ), 11:10, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это язык, базовый набор абстракций и некоторые библиотеки. От системы приложеие будет совершенно оторвано, подобно web-приложениям. Можно ли на .net core написать графический диспетчер задач не начиная злоупотреблять System.Interop?

2.56 , alienjust ( ok ), 11:09, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что мешает остаться на открытой версии netcore? Она же никуда не исчезнет. Просто не пользоваться новыми несвободными штуками.

2.129 , MS ( ?? ), 13:55, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а потом когда много людей уже будут пользоваться эти проектами, MS сменит лицензию? ну вы же всегда можете сделать форк? (ах, да, вы же не умеете кодить, простите) Но вообще-то мы вполне счастливы что те из вас (немногие, увы) кто умеют кодить - исправляют баги и развивают проект ЗА нас. Бесплатно (для нас!) и с песнями!

2.133 , VladSh ( ? ), 13:59, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что? Сейчас и другие изначально открытые и свободные меняют лицензии.

