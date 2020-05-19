Президент Microsoft признал, что ошибался в своём отношении к открытому ПО

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|1.1, Аноним (1), 09:30, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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"Не-не-не, не переживайте вы за свой опенсорс, мы его поддерживаем, это никакой не EEE, всё хорошо!"
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|3.127, Аноним (-), 13:54, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Микрософт производит только какахи. Умеют хитрить и пускать пыль в глаза. Умеют пиариться на чужом. Но лучше всего умеют в Мидаса наоборот.
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|3.111, iPony129412 (?), 13:13, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я прям представил, как средний местный комментатор пойдёт в ближайший магазин хлеба:
«ты не настоящий булочник! Ты на этом просто зарабатываешь!».
Булочник покраснеет и от горя закроет свою хлебную лавку...
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|4.137, Аноним (137), 14:15, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы ваш булочник до этого прославился тем, что сжигал булочные конкурентов, которые продавали хлеб дешевле, да еще и бедняков бесплатно кормили, а затем, окончатаельно испортив свою репутацию и приняв ряд очень неверных бизнес-решений, начал внезапно трубить о своей любви и поддержке к хорошим булочникам, смекнув, как на этом заработать (например, дешево скупая их хлеб и перепродавая его, напичкав своим патентованым ароматизатором), то да, была бы аналогия.
Я вообще не очень понимаю, откуда тут столько рыцарей-защитников чести принцессы Microsoft нарисовалось в последнее время. Наверняка кодят на typescript в vscode и теперь считают Microsoft лучшей конторой в мире.
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|2.128, VladSh (?), 13:55, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо подать иск и заставить Майкрософт забрать свои слова, потому что это EEE.
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|4.34, Аноним (34), 10:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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А потом они будут просто обязаны блокировать неугодных по велению РКНа.
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|5.59, z (??), 11:10, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которых (блокировок) РКН выписал _на порядки_ больше
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|6.74, InuYasha (?), 12:00, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А также сливать в .gov телеметрию по http. Чтобы те могли штрафовать за несоблюдение sandbox.
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|7.118, тов. майор (?), 13:41, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот еще! У нас тут что - бездонная бочка для ваших помоев?
Телеметрию пусть сами хранят (мы их к этому в очередной раз добровольно принудим) - а нам сливают вызовы, когда уже выезжать за неплательщиками штрафов, и сколько конкретно можно натрясти с каждого.
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|5.71, Аноним (71), 11:57, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это и есть гитлаб, поднятый локально. При чем тут 33 лярда, непонятно
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|5.72, Anonn (?), 11:58, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не клон, это он и есть. Вот тебе и 33 млрд. Круто, неправда ли?
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|6.75, е (?), 12:01, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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поясните как так же распилить столько денег?
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|2.40, iPony129412 (?), 10:32, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какая связь?
Вроде не написано про то, что "все лицензии и патенты бред! йохохо".
PS: вот попробуй в бородатый этот самый аналог гитхаба запостить что-то из тематики удаленного на GitHub. Тебя от туда попрут, и не посмотрят на то, что GPL лицензия будет.
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|2.45, iPony129412 (?), 10:42, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При этом если смотреть на блокировки проектов до и после приобретения - так ничего не изменилось.
Сходу могу вспомнить про пиратство (PopCornTime тот же), или слитые исходники (например Opera), или какая-то экстремистская политота - ну это на любой популярной платформе не жалуют, ибо лишние проблемы никому не нужны.
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|3.60, Gogi (??), 11:12, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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RedHat же возглавила! Пусть, в своём местечковом направлении, но посмотрите, сколько у них юзеров! И сколько у них "чисто редхатных" решений (RPM к примеру). Т.е. уже не ты принимаешь решения, что-то там форкаешь... БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ тебя уфоркает по асфальту и только патчи останутся. Второй у6люд0чный пример - systemd (от неё же - RedHat!). Как адекватные юзеры ни противились, системБуээ таки вкорячили где только можно. Значит, таки возглавили?
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|4.98, Аноним (98), 12:41, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то должен был это сделать. И я желаю им успеха. Тебе лично не нравится проект от RedHat, но это не значит, что он плохой. Тебя никто не заставляет.
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|5.105, Аноним (105), 13:02, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже считаю что плохой, но у меня в отличие от вас обоих есть аргументы - мне не нравится ядро в юзерспейсе. Это еще один вектор атаки.
Все, кроме ядра, раньше можно было поменять - systemd не убрать, не заменить. Это не линукс-way. Поттеринг не регистрирует CVE
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|6.131, Аноним (131), 13:58, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой ещё Linux-way? Такого определения нет. Если брать мейнстрим, то Linux-way – это redhat с syatemd и прочим. Unix-way, может? Но GNU not Unix.
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|4.134, Нанобот (ok), 14:00, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> systemd (от неё же - RedHat!). Как адекватные юзеры ни противились, системБуээ таки вкорячили где только можно.
ну началось...адекватные юзеры как раз поддерживают системд
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|3.115, Аноним (115), 13:32, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ололо. Поддержу соседнего комментатора. Посмотрите на RedHat. Удачи вам посс^W побузить против ветра.
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|1.7, Аноним (7), 09:35, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно. Люди сами к ним свой код несут. ДОБРОВОЛЬНО И СОЗНАТЕЛЬНО. Ещё бы они саоё отношение не поменяли!!! "Не можешь победить - возглавь." Не можешь возглавить, сдавай место "на постой" и "сохранение" того, о чём, собственно, и весь сыр- бор... Маладцы, чо...
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|2.23, Аноним (23), 10:02, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не очень нужно то им 99% открытого кода. Они там за 1% того, что может реально выстрелить, и скорее всего майки поняли, что нет особого смысла нанимать команду специально для того, чтобы разработать, например, калькулятор, когда можно пользоваться тем, что люди могут написать по фану и очень даже неплохо.
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|2.35, Аноним (35), 10:20, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зачем так парится, просто купить каноникал и переименовать Ubuntu в Wubuntu с нормальными обоями, а потом как и IBM(Red Hat) просто продавать поддержку. С ихними финансами и отлаженными связями они сходу займут половину рынка который притом начнёт стремительно расти так как станет ясно что Win -> Lin. И им в итоге можно будет вообще не парится с написанием и поддержкой кода, те же индусы и не только будут делать это уже бесплатно.
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|3.120, MS (??), 13:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы дерьма - не покупатели!
> И им в итоге можно будет вообще не парится с написанием и поддержкой кода, те же индусы и не
> только будут делать это уже бесплатно.
ага, вы нам такого понаделаете, что останется один редхат (на который индусы пашут до кровавых соплей - вовсе не бесплатно)
Так что нет, спасибо, ЭТО мы покупать не будем - у нас еще вполне радужные планы на будущее, а не полежать в гробу.
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|3.96, kvaps (ok), 12:33, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в ReactOS так и делают, один читает исходники и составляет спеки, второй по этим спекам прогает реализацию
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|1.9, Аноним (9), 09:38, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Они признали ошибку только тогда когда внедрили подсистему Linux. Как бы не вышло так что со временем Microsoft окончательно вытеснить Linux. Microsoft никогда не изменится это фальш с их стороны и усыпление бдительности. Все конечно может быть и не так, это всего лишь предположение.
PS: не можешь победить возглавь, наверно это они сейчас и делают.
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|2.20, Аноним (20), 09:56, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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POSIX subsystem была изначально в ядре NT, но у кого-то были другие планы по захвату мира
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|3.48, Аноним (48), 10:51, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что-то тут часто специалист по ядру NT появляется. Причем даже оговорился, что исходники видел. Не просто так?
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|3.122, MS (??), 13:48, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да причем тут _наши_ планы? Мы вам posix - а вы нам что? Правильно - шиш на блюде! Нам за вас может еще и код под нее писать/портировать надо было?! Но у нас неплохо получался код под native w32 api, оно (по нашему и не только мнению) и получше спроектировано было.
Естественно, никем неиспользуемую и сложную в поддержке подсистему проще было в следующий раз просто не собирать в ядро. Меньше багов и проблем. И os/2 туда же, умерла так умерла.
Ну а, скажем, хардлинки оттуда - мы потом реинтегрировали в основную систему.
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|2.92, user90 (?), 12:27, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По существу даже добавить нечего!
> Как бы не вышло так что со временем Microsoft окончательно вытеснить Linux.
Прямо пропорционально количеству хомячков на Linux ;) Таких, как те, что кричат тут "Perl ацтой!" и прочее в том же духе.
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|2.116, Аноним (115), 13:35, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, да перестаньте. Microsoft опытные буизнессмены прежде всего. А потом софт. И они прекрасно чувствуют, куда ветер дуют, а иной раз и сами ветер поднаправят. Другое дело, что у них руль заедал лет на 10.
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|1.10, NULL (??), 09:39, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Открытое. Не свободное. Источник халявного кода и обученных за свой счет гномиков.
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|2.26, Аноним (23), 10:05, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и много добились дистроделы, которые думают, что настроить гнома и напихать библиотек в кучу = сделать операционную систему, ради которой люди будут писать целые фреймворки? Так то малый пользователь любит винду именно за то, что она есть у всех, а заморочки внутри никого не волнуют - до сих пор самый эффективный метод что-то починить в винде - это переустановить её.
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|3.123, MS (??), 13:50, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> до сих пор самый эффективный метод что-то починить в винде - это переустановить её.
как будто в вашем линyпсе это не так? Особенно теми же руками, которыми вы и в винде, вместо того чтоб чинить, умеете только переустанавливать.
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|1.11, Аноним (11), 09:40, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Важны эмоциональные тонкости языка.
Оригинальная цитата:
"Microsoft president Brad Smith (pictured) has admitted that the Windows giant was "on the wrong side of history" when it came to open source.
Если переводить дословно, то действительно, получится "занимала неверную сторону", но если учитывать языковые особенности, то получится что-то вроде "история повернулась так, что мы оказались неправы". Ну мол, это не мы ошибались, это так судьба сложилась.
Да и сказать ему, в общем, нечего - в двадцать первом веке, на фоне успеха гугла и амазона, которые вовсю используют опенсорс, сказать что-то другое было бы странно.
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|2.19, Аноним (19), 09:55, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>если учитывать языковые особенности
>не мы ошибались, это так судьба сложилась
Неверная роль, ложный путь. To be the "wrong" or "losing" side. Тоже мне великий знаток английского.
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|3.29, Аноним (29), 10:09, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вики говорит, шо to the wrong side of history это иметь устаревшие правила, не прогрессивные
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|2.24, аноним2 (?), 10:03, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может еще у них Windows Server 2008 R2 спросишь?
Они откроют код лет через сорок, как они сделали это с ms-dos.
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|3.39, Аноним (39), 10:26, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ровно когда перестала использоваться последняя коммерческая лицензия.
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|3.78, InuYasha (?), 12:06, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что в нём хорошего? Тормозное УГ вместо семёрки, только с кучей ненужных сервисов. 2003 была хороша, 2008 - нет.
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|2.61, анонимно (?), 11:15, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока, купив новую квартиру, не подаришь старую бомжу грош цена твоей вере.
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|4.125, MS (??), 13:52, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя (ну то есть можно, но налоги плати, ремонт делай, а жилец норовит съехать без предупреждения, причем - сперев умывальник).
Ну вас нафиг - EOL, пользоваться категорически запрещаем всем, кроме нескольких совсем особо доверенных друзей - им можно, они провереные.
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|1.16, Аноним (16), 09:48, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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отношение MS к opensource изменилось, но есть сомнения, в какую именно сторону изменилось.
Например, то, что MS делает Netcore по MIT-лицензии - это ещё не значит, что так будет в будущем.
Может MS заманивает людей своими freeopensource-проектами, а потом когда много людей уже будут пользоваться эти проектами, MS сменит лицензию?
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|2.30, leap42 (ok), 10:11, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кул стори бро, вот только они и так имеют огромные доли
всё гораздо проще, open source позволяет получать халявный код (иногда хорошего качества) от бесплатных контрибьюторов, только и всего
э - экономия
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|2.32, Аноним (32), 10:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И зачем им её менять? Windows Server ради домашних Web-страничек, никто не покупает. Основная прибыль Microsoft от продажи комплексных решений бизнесу. Железо которое Windows-only, MS-Офис, БД, AD, сетевые диски. И всё это взаимосвязано без особых костылей и поддерживается минимальным числом администраторов. Если программист подсядет на C#, то очень вероятно, что его дальнейшие развитие будет связано с продуктами MS, ведь дальнейшее развитие возможно только в ту сторону.
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|3.46, SearchingSomething (?), 10:43, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вроде NetCore кроссплатформенный, под gnu/linux работает, по крайней мере на debian.
Причём, MS заявлял, что следующие версии Net тоже будут кроссплатформенными(судя по статье "Introducing .NET 5").
По логике получается, что, с одной стороны, MS ослабляет зависимость от своей системы, но, с другой стороны, может MS так пытаются переманить на windows тех, кто под gnu/linux и других не-windows системах?
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|4.58, Аноним (32), 11:10, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это язык, базовый набор абстракций и некоторые библиотеки. От системы приложеие будет совершенно оторвано, подобно web-приложениям. Можно ли на .net core написать графический диспетчер задач не начиная злоупотреблять System.Interop?
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|2.56, alienjust (ok), 11:09, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что мешает остаться на открытой версии netcore? Она же никуда не исчезнет. Просто не пользоваться новыми несвободными штуками.
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|2.129, MS (??), 13:55, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а потом когда много людей уже будут пользоваться эти проектами, MS сменит лицензию?
ну вы же всегда можете сделать форк? (ах, да, вы же не умеете кодить, простите)
Но вообще-то мы вполне счастливы что те из вас (немногие, увы) кто умеют кодить - исправляют баги и развивают проект ЗА нас. Бесплатно (для нас!) и с песнями!
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|2.133, VladSh (?), 13:59, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что? Сейчас и другие изначально открытые и свободные меняют лицензии.
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|1.17, Аноним (17), 09:49, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Конечно, ведь раньше MS зарабатывал на продаже ПО, а теперь на продаже облачного хостинга и для хостинга надо, чтобы создание нового ПО было как можно более доступно пользователям.
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|1.25, Любитель Монеточки (?), 10:03, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Прикаснулись к Ubuntu - Canonical выпилили Unity и мобильное будущее, прикаснулись к GitHub - много блокировок. Убили свой браузер Edge и до сих пор не открыли его движок (EdgeHTML) Майки в своем репертуаре
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|2.33, Vesp (?), 10:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у Edge движок Spartan и свой движок JS в нем они открыли, который на голову быстрее V8 к слову
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|3.50, Любитель Монеточки (?), 10:55, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ChakraCore открыт - это хорошо. Но сердце браузера MS Edge - EdgeHTML, исходный код которого до сих пор не открыт. Поэтому после перехода на хром Edge умер
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|4.90, iPony129412 (?), 12:25, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То "браузеры от MS нужны только, чтобы скачать нормальный браузер! там нехорошие люди работают, которые пишут плохой код!"
А то "где код от EDGE!".
Что-то не сходится.
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|5.119, Любитель Монеточки (?), 13:43, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К моменту объявления о переходе Edge на Blink хром стал тяжелым и жрет много оперативы. EdgeHTML хорошо работал. Вот и требуют открыть EdgeHTML
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|3.102, Аноним (102), 12:54, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тестил я когда-то движки js
Оказалось, что движок Мозиллы чуть быстрее V8, а Эдж иногда был в 10 раз медленнее (например, не 70 мс, а 700)
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|2.36, shigorin (?), 10:21, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В твоем манямирке до покупки Майкрософтом Гитхаб не выполнял блокировки по запросам DMCA?
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|2.42, iPony129412 (?), 10:38, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Прикаснулись к Ubuntu - Canonical выпилили Unity и мобильное будущее
А кто к Canonical прикасался раньше, когда они закрывали свой магазин музыки, ubuntu disk, ubuntu tv (это можно сказать и не начиналось)?
Как-то плохо теория натягивается.
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|2.51, And (??), 10:59, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно. Финал "Не стреляйте в белых лебедей!" - понабегут гопники, пожгут и вытопчут поляну.
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|1.52, Аноним (52), 10:59, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Бред Смит из Microsoft признал, что его отношение OpenSource сильно изменилось
1. Джон Рокфеллер признал, что ФРС и МВФ вредят мировой экономике
2. Адольф Гитлер признал, что евреи заботятся о немцах и славянах
3. Волки признали право овец на свободу самовыражения
4. Клещи и клопы признали, что вампиризм - это плохо
...
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|2.106, Аноним (106), 13:02, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус Торвальдс кучу лет назад признал что ненависть к майкрософту - признак психического заболевания.
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|3.108, iPony129412 (?), 13:06, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Линус Торвальдс кучу лет назад признал что ненависть к майкрософту - признак психического заболевания.
Ну так и большинство фанатиков сомнительной писхологической направленности.
Это по опркделению
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|1.62, Diozan (ok), 11:22, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прямо как Бармалей. Сначала детей кушал, потом бесплатным мороженым угощать начал.
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|2.64, Gogi (??), 11:24, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы "мороженым"... обёртками от мороженого! Показывают исходники, но сделать с ними ты всё равно ничего не можешь, кроме как почитать вместо освежителя.
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|1.63, Gogi (??), 11:23, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто бы ни был "Бред" в M$, это всего лишь его личное мнение. Оно (как и у всех юристов) никак его не обязывает, не отражает официальную политику компании и вообще можете считать, что подслушали это в трамвае.
Самое главное: даже показывая исподники, M$ (при помощи лицензий) полностью контролирует что происходит. Ты не можешь ничего форкнуть, продать, заставить их принять твои патчи и т.п. Ты всё тот же бесправный юзеришка, но теперь тебе дано священное право покопаться в их вермишели и забесплатно пофиксить им что-то. Невелика привилегия, я скажу!
И ещё немаловажно: M$ катится в тарары. То, что они делают с "десяткой", не выдержит даже откопаная стюардесса. C# похабят какие-то гуманитарии. SQL Server застыл в развитии, причём не в самой лучшей инкарнации. Office просто перекрашивают каждую версию и похабят шрифты. На фоне этих глобальных проблем, "опенсорс" для M$ - не более, чем "инициатива из PR отдела" - много кричать об исходниках и мало что реально полезного предлагать.
Как правильно писали, вот когда предоставят компилябельные исподники Win7 - тогда поговорим.
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|2.80, iPony129412 (?), 12:13, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое главное: даже показывая исподники, M$ (при помощи лицензий) полностью контролирует что происходит.
Естественно. Как любой Опен Сорс проект.
Любой проект просто так не примет любые наработки от левого человека.
Про форк ложь.
Вон тот же Visual Studio Code. Не всем нравится в виду всяких телеметрических штуковин.
Не всем это нравится, и вот берут собирают vscodium
https://vscodium.com
И лицензия MIT это вообще без всяких проблем позволяет, что не всегда с GPL к примеру.
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|4.107, iPony129412 (?), 13:04, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как много примеров других проектов кроме VSCode? Пусть откроют код windows или xbox.
Достаточно. Всё же есть.
Ахаха, дай им палец...
Хомячковые продукты плохо работают в сефре опенсорса... Ничего не поделаешь - другая бизнес модель
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|1.65, Аноним (52), 11:26, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Это я раньше почему злой был, потому что у меня Гитхаба не было, а теперь я добреть начну"
(c) Почтальон Печкин
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|1.77, xm (ok), 12:05, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Истинно говорю вам, будет Microsoft Linux. И сбудется, наконец, мечта линуксоидов "стать как Windows".
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|3.109, xm (ok), 13:10, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я Xenix в первый (и последний) раз видел в натуре в конце 80х прошлого века. И то издали.
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|1.79, Аноним (79), 12:10, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Столько тут аналитиков Возвращаемся обратно в 70-е и вспоминаем, что говорил ... большой текст свёрнут, показать
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|2.82, iPony129412 (?), 12:15, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может ли Microsoft переплюнуть Red Hat, зарабатывая больше него?
А не уже? Тот же Azure построенный в большинстве на опенсорсных технологиях кучу бабла приносит.
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|1.85, user90 (?), 12:18, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это называется "прогнуться под обстоятельства" ;) Ничего личного, только бизнес-бабки.
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|1.95, InuYasha (?), 12:29, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> Сегодня Microsoft стал одним из крупнейших (...), владея лидирующей площадкой для разработки открытого кода - GitHub.
Опенсорс стал популярным и престижным. Как MS войти в тренд? Открыть windows? Не-ет! Просто купить самое большое хранилище исходников - и вуаля.
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|2.99, iPony129412 (?), 12:47, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто купить
Ну это же враньё...
Открытая разработка на то и открытая, что можно посмотреть что сделано.
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|1.100, Аноним (100), 12:47, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стать ведущим в области опенсурс экспансировав это самое сурс и при этом выражая виарсорри за экспансию опенсурс.
Нуок.
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|1.101, Геймер (?), 12:50, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Микрософт против открытого ПО потому, что им стыдно открыть свой код "Форточек". Тогда откроется правда и все увидят, что Виндовс на самом деле написана не на СИ++, а на Визувл Басике и там повсюду GOTO.
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|2.110, Ананимас008 (?), 13:11, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебя наверно хватит инфаркт, но все эти твои высокоуровневые циклы в итоге транслируется в машинный код вида
and ax, -1
jnz short_label
jmp long_label
т. е. может быть до 2х goto при проверке счетчика цикла. первый оператор от балды, смысл тот же.
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|2.132, MS (??), 13:58, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то это было бы охрененно.
Но, увы, нет. Если где и есть в этом коде goto - то он обычный, сишный.
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|2.136, Аноним (136), 14:14, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мыслишь примитивно. Не goto там откроется, а сотни тысячей зoндов, про многие из которых они и сами не помнят.
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