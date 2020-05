Президент Microsoft признал, что ошибался в своём отношении к открытому ПО

Важны эмоциональные тонкости языка. Оригинальная цитата: "Microsoft president Brad Smith (pictured) has admitted that the Windows giant was "on the wrong side of history" when it came to open source. Если переводить дословно, то действительно, получится "занимала неверную сторону", но если учитывать языковые особенности, то получится что-то вроде "история повернулась так, что мы оказались неправы". Ну мол, это не мы ошибались, это так судьба сложилась. Да и сказать ему, в общем, нечего - в двадцать первом веке, на фоне успеха гугла и амазона, которые вовсю используют опенсорс, сказать что-то другое было бы странно.