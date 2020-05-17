Выпуск уведомителя о нехватке ресурсов psi-notify 1.0.0

2.2 , tr ( ? ), 22:08, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >после хардресета Какой ужас. Почему не пользуетесь обработчиком нехватки памяти в пространстве пользователя? Вот устаревщий обзор: https://www.opennet.ru/tips/3116_oomkill_memory_earlyoom_nohang_oomd.shtml В 2020 некоторые дистрибутивы уже включают их по умолчанию. Завершение процесса по SIGTERM - это лучше, чем hard reset.

3.6 , Аноним ( 1 ), 22:25, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Очень часто случается такое, что ядро реагирует только на sysrq+b, тут уж как повезёт. Это очень болезненно, хотя бы потому, что все диски смонтированы с data=writeback. В норме то реагирует на sysrq+f и всё сразу в порядке (не для убитого процесса). В крайнем случае sysrq+e (отправить sigterm всем процессам) должен спасти. Но, если никакие команды кроме b не срабатывают, всё очень плохо. Тут они срабатывали, да видеодрайвер, похоже, завис. Юзерспейсные обработчики ни от чего не спасут, памяти нужно много и внезапно: порядка 80% на линковку, например.

4.8 , tr ( ? ), 22:32, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Юзерспейсные обработчики ни от чего не спасут Они спасают от нехватки памяти, что подтверждено многочисленными отзывами. Они как раз и предотвращают состояние, когда все запущено и реагировать трудно, ибо реагируют тогда, когда память еще не полностью исчерпана.

5.10 , Аноним ( 1 ), 22:36, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так в том и дело, что память будет исчерпана целиком и полностью совершенно внезапно. Когда тут реагировать? Отдельное приключание, если у нас ещё есть своп, который можно невозбранно исчерпать не менее внеазпно.

6.12 , tr ( ? ), 22:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >целиком и полностью совершенно внезапно Ничего подобного, память исчерпывается с ограниченной скоростью. Даже без свопа при запуске многопоточного stress скорость исчерпания ограничена десятком гигабайт в секунду. Юзерспейсные обработчики проверяют состояние памяти до десяти раз в секунду. Этого вполне достаточно для реакции, даже если память пожирается очень быстро. Например: https://youtu.be/UCwZS5uNLu0 – running multiple fast memory hogs at the same time without swap space. Тем более при наличии свопа нет проблемы вовремя среагировать.

7.14 , Аноним ( 1 ), 22:58, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком абстрактно. Я когда-то тестировал память в четырёхканальном режиме, там получалось что-то в районе 60гб/с. Естественно, память очень медленная даже в идеальных условиях, но на вероятность исчерпать последние проценты и повесить систему это не влияет. CONFIG_HZ_PERIODIC=y

CONFIG_HZ_1000=y

CONFIG_HZ=1000 С такими параметрами ядро может реагировать достаточно долго даже на magic-key что уж там говорить про какие-то пользовательские приложения. С nohz у меня лаги были, а так там вроде можно и больше 1000 раз (с nohz).

8.18 , tr ( ? ), 23:21, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Наоброт, предоставлена конкретика обработчик нехватки памяти nohang обрабатывае... 9.20 , Аноним ( 1 ), 23:34, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Синтетика 8230 Видеокарта не используется, опять же, а ведь именно видеокарта ... 4.9 , Аноним ( 1 ), 22:34, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока сделал вывод, что не нужно пытаться перейти на tty, если иксы "залагали" подобным образом от нехватки памяти. Если sysrq+f не помогает, лучше жать sysrq+e и молиться, чтобы иксы сейчас же умерли -- потеря сессии со всеми документами менее болезнена, чем потеря данных на диске. Потому что после перехода на tty всё точно окончательно зависнет (баг в kms?). Почему всё зависло в тот раз и без иксов (они даже не были запущены), я не знаю, видимо опять этот баг в kms.

5.11 , tr ( ? ), 22:40, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >молиться, чтобы иксы сейчас же умерли -- потеря сессии со всеми документами менее болезнена, чем потеря данных на диске Но ведь лучшая практика - избегать убийства сессии, чтоб не убивать все процессы сессии. Лучшая практика - завершить минимум процессов, по возможности через SIGTERM. Лучшие из обработчиков нехватки памяти умеют тонко приоретизировать выбор процесса, по возможности избегая убийства всей сессии с потерей несохраненных данных.

6.13 , Аноним ( 1 ), 22:48, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но ведь лучшая практика - избегать убийства сессии, чтоб не убивать все

> процессы сессии. Лучшая практика - завершить минимум процессов, по возможности через

> SIGTERM. Лучшие из обработчиков нехватки памяти умеют тонко приоретизировать выбор процесса,

> по возможности избегая убийства всей сессии с потерей несохраненных данных. А кто им даст такую возможность? Даже если приложение написано в лучшем стиле реалтайм систем... И никогда не выделяет память динамически (и ничего не запускает -- с чем запустили, с тем и живём), если оно висит в фоне, ему времени может и не перепасть. Тут даже magic key реагирует с задержкой в пару минут. А уж если led-индикаторы на клавиатуре не реагируют, это надёжный признак того, что мы приплыли. На удивление, sysrq+b всё равно работает. Но это ничем не отличается от хардресета.

7.15 , tr ( ? ), 23:01, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А кто им даст такую возможность? 1. Автор демона. 2. Админ, который установит и запустит демона. >приложение написано в лучшем стиле реалтайм систем Реалтайм не обязателен. Достаточного одного mlockall() - это уже дает фору демону, особенно при своппинге. >И никогда не выделяет память динамически Для парсинга значений oom_score процессов нужно совсем немнго памяти, и делается это за десятки миллисекунд. >ему времени может и не перепасть Такое возможно, если специально выставить неадекватные пороги - то есть указать демону реагировать лишь когда память совсем исчерпана, близка к нулю. На самом деле время практически всегда всегда перепадает, и проблем с реакцией нет, что и продемонстрировано здесь: https://youtu.be/UCwZS5uNLu0 >даже magic key реагирует с задержкой в пару минут Правильно, потому что ядерный киллер сломан. Триггеринг киллера зачастую приводит лишь к purging GPU memory вместо убийства жиробаса. В то время как юзерспейсный киллер за десятки секунд находит жертву и отправляет сигнал.

8.16 , tr ( ? ), 23:05, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пардон, за десятки миллисекунд Это у ядерного счет идет на секунды, минуты и ча... 8.19 , Аноним ( 1 ), 23:30, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Очень даже обязателен Реалтайм процессы не выделяют память и ни от чего не зави... 2.4 , null ( ?? ), 22:22, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Alt+SysRq+F пробовал ?

3.17 , Аноним ( 17 ), 23:07, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что за кнопка SysRQ

4.21 , DiabloPC ( ok ), 00:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://static.thegeekstuff.com/wp-content/uploads/2008/12/sysrq-key-300x199.j

2.5 , ilyafedin ( ok ), 22:23, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ctrl + Alt + SysRq + F - вызовет ядерный OOM-киллер через sysrq, от этого ядру не отвертеться. Разумеется, если включен kernel.sysrq.

3.7 , Аноним ( 1 ), 22:27, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользуюсь достаточно часто. Стараюсь не доводить, конечно, но всякое случается. В #6 пояснил, далеко не всегда работает.

