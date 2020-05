Выпуск уведомителя о нехватке ресурсов psi-notify 1.0.0

>целиком и полностью совершенно внезапно Ничего подобного, память исчерпывается с ограниченной скоростью. Даже без свопа при запуске многопоточного stress скорость исчерпания ограничена десятком гигабайт в секунду. Юзерспейсные обработчики проверяют состояние памяти до десяти раз в секунду. Этого вполне достаточно для реакции, даже если память пожирается очень быстро. Например: https://youtu.be/UCwZS5uNLu0 – running multiple fast memory hogs at the same time without swap space. Тем более при наличии свопа нет проблемы вовремя среагировать.