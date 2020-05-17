Выпуск уведомителя о нехватке ресурсов psi-notify 1.0.0

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|1.1, Аноним (1), 21:53, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я что-то заметил, 5.4 как-то иначе реагирует на кончившуюся память, не как 4.19. Иксы больше не зависают, курсор продолжает двигаться (с лагами), но запустить или убить ничего нельзя (хоткей с xkill бы работал, эх). Но в то же время у меня на 5.4 зависла консоль на tty, чего с 4.19 никогда не случалось. В логах после хардресета посмотрел, ядро реагировало на magic key, но этого с хоста было не увидеть никак. Вывод: раньше было лучше -- ядро опять сломали.
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|3.6, Аноним (1), 22:25, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очень часто случается такое, что ядро реагирует только на sysrq+b, тут уж как повезёт. Это очень болезненно, хотя бы потому, что все диски смонтированы с data=writeback. В норме то реагирует на sysrq+f и всё сразу в порядке (не для убитого процесса). В крайнем случае sysrq+e (отправить sigterm всем процессам) должен спасти. Но, если никакие команды кроме b не срабатывают, всё очень плохо. Тут они срабатывали, да видеодрайвер, похоже, завис.
Юзерспейсные обработчики ни от чего не спасут, памяти нужно много и внезапно: порядка 80% на линковку, например.
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|4.8, tr (?), 22:32, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Юзерспейсные обработчики ни от чего не спасут
Они спасают от нехватки памяти, что подтверждено многочисленными отзывами. Они как раз и предотвращают состояние, когда все запущено и реагировать трудно, ибо реагируют тогда, когда память еще не полностью исчерпана.
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|5.10, Аноним (1), 22:36, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так в том и дело, что память будет исчерпана целиком и полностью совершенно внезапно. Когда тут реагировать? Отдельное приключание, если у нас ещё есть своп, который можно невозбранно исчерпать не менее внеазпно.
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|6.12, tr (?), 22:45, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>целиком и полностью совершенно внезапно
Ничего подобного, память исчерпывается с ограниченной скоростью. Даже без свопа при запуске многопоточного stress скорость исчерпания ограничена десятком гигабайт в секунду.
Юзерспейсные обработчики проверяют состояние памяти до десяти раз в секунду. Этого вполне достаточно для реакции, даже если память пожирается очень быстро.
Например:
https://youtu.be/UCwZS5uNLu0 – running multiple fast memory hogs at the same time without swap space.
Тем более при наличии свопа нет проблемы вовремя среагировать.
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|7.14, Аноним (1), 22:58, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком абстрактно. Я когда-то тестировал память в четырёхканальном режиме, там получалось что-то в районе 60гб/с. Естественно, память очень медленная даже в идеальных условиях, но на вероятность исчерпать последние проценты и повесить систему это не влияет.
CONFIG_HZ_PERIODIC=y
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
С такими параметрами ядро может реагировать достаточно долго даже на magic-key что уж там говорить про какие-то пользовательские приложения. С nohz у меня лаги были, а так там вроде можно и больше 1000 раз (с nohz).
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|8.18, tr (?), 23:21, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоброт, предоставлена конкретика обработчик нехватки памяти nohang обрабатывае... текст свёрнут, показать
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|9.20, Аноним (1), 23:34, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Синтетика 8230 Видеокарта не используется, опять же, а ведь именно видеокарта ... текст свёрнут, показать
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|4.9, Аноним (1), 22:34, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока сделал вывод, что не нужно пытаться перейти на tty, если иксы "залагали" подобным образом от нехватки памяти. Если sysrq+f не помогает, лучше жать sysrq+e и молиться, чтобы иксы сейчас же умерли -- потеря сессии со всеми документами менее болезнена, чем потеря данных на диске. Потому что после перехода на tty всё точно окончательно зависнет (баг в kms?). Почему всё зависло в тот раз и без иксов (они даже не были запущены), я не знаю, видимо опять этот баг в kms.
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|5.11, tr (?), 22:40, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>молиться, чтобы иксы сейчас же умерли -- потеря сессии со всеми документами менее болезнена, чем потеря данных на диске
Но ведь лучшая практика - избегать убийства сессии, чтоб не убивать все процессы сессии. Лучшая практика - завершить минимум процессов, по возможности через SIGTERM. Лучшие из обработчиков нехватки памяти умеют тонко приоретизировать выбор процесса, по возможности избегая убийства всей сессии с потерей несохраненных данных.
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|6.13, Аноним (1), 22:48, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ведь лучшая практика - избегать убийства сессии, чтоб не убивать все
> процессы сессии. Лучшая практика - завершить минимум процессов, по возможности через
> SIGTERM. Лучшие из обработчиков нехватки памяти умеют тонко приоретизировать выбор процесса,
> по возможности избегая убийства всей сессии с потерей несохраненных данных.
А кто им даст такую возможность? Даже если приложение написано в лучшем стиле реалтайм систем... И никогда не выделяет память динамически (и ничего не запускает -- с чем запустили, с тем и живём), если оно висит в фоне, ему времени может и не перепасть. Тут даже magic key реагирует с задержкой в пару минут. А уж если led-индикаторы на клавиатуре не реагируют, это надёжный признак того, что мы приплыли. На удивление, sysrq+b всё равно работает. Но это ничем не отличается от хардресета.
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|7.15, tr (?), 23:01, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А кто им даст такую возможность?
1. Автор демона.
2. Админ, который установит и запустит демона.
>приложение написано в лучшем стиле реалтайм систем
Реалтайм не обязателен. Достаточного одного mlockall() - это уже дает фору демону, особенно при своппинге.
>И никогда не выделяет память динамически
Для парсинга значений oom_score процессов нужно совсем немнго памяти, и делается это за десятки миллисекунд.
>ему времени может и не перепасть
Такое возможно, если специально выставить неадекватные пороги - то есть указать демону реагировать лишь когда память совсем исчерпана, близка к нулю. На самом деле время практически всегда всегда перепадает, и проблем с реакцией нет, что и продемонстрировано здесь: https://youtu.be/UCwZS5uNLu0
>даже magic key реагирует с задержкой в пару минут
Правильно, потому что ядерный киллер сломан. Триггеринг киллера зачастую приводит лишь к purging GPU memory вместо убийства жиробаса. В то время как юзерспейсный киллер за десятки секунд находит жертву и отправляет сигнал.
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|8.16, tr (?), 23:05, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пардон, за десятки миллисекунд Это у ядерного счет идет на секунды, минуты и ча... текст свёрнут, показать
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|8.19, Аноним (1), 23:30, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень даже обязателен Реалтайм процессы не выделяют память и ни от чего не зави... текст свёрнут, показать
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|2.5, ilyafedin (ok), 22:23, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ctrl + Alt + SysRq + F - вызовет ядерный OOM-киллер через sysrq, от этого ядру не отвертеться. Разумеется, если включен kernel.sysrq.
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|3.7, Аноним (1), 22:27, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуюсь достаточно часто. Стараюсь не доводить, конечно, но всякое случается. В #6 пояснил, далеко не всегда работает.
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