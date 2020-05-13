75% коммерческих приложений включают устаревший открытый код с уязвимостями

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|1.1, Аноним (1), 22:14, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Вот тебе и дурное "работает - не тронь", а потом используются годами протухшие либы с древними эксплойтами.
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|2.15, толстая женщина (?), 23:16, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну я сижу на Windows NT. Дрова собирала аж 90- годов..И ничего вирусов у меня нет, корзину выношу мусор
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|3.16, COBA (?), 23:48, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сколько можно садится на компы. Купи уже себе табуретку.
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|1.2, Аноним (2), 22:21, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Наверное, чукча не читатель, но как они проанализировали код закрытых проектов?
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|2.7, GG (ok), 22:35, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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За деньги.
Им за это платят и довольно хорошо платят.
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|2.11, Аноним (11), 22:40, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Synopsys развивает платные сервисы для проверки и тестирования кода, данные из которых и использованы в статистике.
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|1.4, user90 (?), 22:26, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А уж в том, что хомячье впендюривает на свои ведроиды!!! О, это просто жЫр! Нет уж, я с обычным кнопочным, уже 5 лет ;)
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|3.8, user90 (?), 22:35, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С древним ведроидом. Чо ж ты хочешь, моментально прозреть дано не каждому.
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|4.22, Аноним (21), 01:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так она, скорее всего, без всяких прошивок вообще была. Правда, и разговоры не шифровала.
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|1.9, Аноним (9), 22:38, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не может быть. И да, очень часто они слинкованы статически. Или там старая версия апи, устаревшая 20 лет назад и подмена файла на новый ни к чему хорошему не приведёт (даже при доступе к коду). Обновлять? Пфф, да кому это надо. За это пользователи платить не будут, им подавай новый сплашскрин. Вот это открытия в 2020 году.
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|2.20, анонимуслинус (?), 01:22, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в том то и дело , что старый код работает хорошо в связке с другим таким же старым кодом для которого он писался, а если решил собрать пингвина с ужом , то потрудись выполнить проверку на совместимость)) часто вообще проблемы вырисовываются не в самих программах, а на их стыке, когда они открывают лазейки именно при работе друг с другом.
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|1.12, Аноним (12), 22:52, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"..Поэтому нужно срочно удалить атавсюду УСТАРЕВШИЙ код!!!111"
С Уважением,
Юный Смузихлёб.
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|1.13, анончик (?), 22:55, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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всего-то 75%? я недавно в последней версии одного очень популярного у фотографов приложения нашёл ruby 2.2. написал в поддержку, а они такие "это вам повезло, что мы 1.8 недавно выкинули"
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|2.23, Аноним (23), 01:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Руби была история как с Питоном 2/3, т.е. для 1.8 существовала огромная экосистема, а когда в 1.9+ запилили VM еще несколько лет пакеты обновлялись.
Нет ничего удивительного, что никто не хотел браться и разгребать клубок зависимостей.
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|3.25, Crazy Alex (ok), 02:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что "модные молодёжные" вообще в каком-то своём мире живут. То ли дело скучные плюсы, заботящиеся о совместимости
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|1.14, Аноним (14), 23:09, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю, что речь идёт о коммерческих приложениях предоставляемых клиенту/конечному потребителю? Внутренний софт для внутреннего использования должен по идее иметь гораздо более плачевные результаты по безопасности...
> 93% всех проблем с лицензиями проявляются в сетевых и мобильных приложениях. В играх, системах виртуальной реальности, мультимедийных и развлекательных программах нарушения замечены в 59% случаев.
Закономерно, что в мультимедиа нарушений меньше. Мультимедийные приложения страдают от дилеммы, как им распространять мультимедийный контент авторского производства вкупе с софтом одновременно. GPL в этом смысле вредная лицензия, которая лезет куда не надо. Подозреваю, что нарушений меньше потому что эта братия предпочитает не связываться c GPL при любой удобной возможности.
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