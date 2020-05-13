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75% коммерческих приложений включают устаревший открытый код с уязвимостями

13.05.2020 21:39

Компания Synopsys проанализировала 1253 коммерческих кодовых баз и пришла к выводу, что почти все (99%) рассмотренные коммерческие приложения включает как минимум один компонент с открытым исходным кодом, а 70% кода в рассмотренных репозиториях является открытым. Для сравнения в аналогичном исследовании 2015 года доля открытого кода составляла 36%.

При этом в большинстве случаев использованный сторонний открытый код не обновляется и содержит потенциальные проблемы с безопасностью - в 91% из рассмотренных кодовых баз имеются открытые компоненты, которые не обновлялись более 5 лет или как минимум два года находятся в заброшенной форме и не сопровождаются разработчиками. Как следствие, в 75% выявленного в репозиториях открытого кода присутствуют неисправленные известные уязвимости, из которых половина имеет высокий уровень опасности. При выборке за 2018 год доля кода с уязвимостями составляла 60%.

Наиболее часто встречающейся опасной уязвимостью стала проблема CVE-2018-16487 (удалённое выполнение кода) в библиотеке lodash для Node.js, уязвимые версии с которой встретились более 500 раз. Наиболее старой неисправленной уязвимостью стала проблема в демоне lpd (CVE-1999-0061), исправленная в 1999 году.

Кроме безопасности в кодовых базах коммерческих проектов также наблюдается халатное отношение к соблюдению условий свободных лицензий. В 73% кодовых баз найдены проблемы с легальностью использования открытого кода, например, несовместимости лицензий (как правило, GPL-код включается в состав коммерческих продуктов без открытия производного продукта) или использование кода без указания лицензии. 93% всех проблем с лицензиями проявляются в сетевых и мобильных приложениях. В играх, системах виртуальной реальности, мультимедийных и развлекательных программах нарушения замечены в 59% случаев.

Всего в ходе исследования выделено 124 типовых открытых компонента, которые обычно используются во всех кодовых базах. Наиболее популярные из них: jQuery (55%), Bootstrap (40%), Font Awesome (31%), Lodash (30%) и jQuery UI (29%). В разрезе языков программирования наиболее популярными являются JavaScript (используется в 74% проектов), C++ (57%), Shell (54%), C (50%), Python (46%), Java (40%), TypeScript (36%), C# (36%); Perl (30%) и Ruby (25%). Общая доля языков программирования составляет: JavaScript (51%), C++ (10%), Java (7%), Python (7%), Ruby (5%), Go (4%), C (4%), PHP (4%), TypeScript (4%), C# (3%), Perl (2%) и Shell (1%).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  3. OpenNews: Опасная уязвимость в реализациях LZO/LZ4, затрагивающая ядро Linux, FFmpeg, OpenVPN и другие проекты
  4. OpenNews: Основные проблемы с открытым кодом в коммерческих проектах вызваны использованием устаревших библиотек
  5. OpenNews: Инструментарий для выявления скрытых уязвимостей, возникающих из-за использования стороннего кода
  6. OpenNews: Обратная сторона систем распространения приложений в обход дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52945-opensource
Ключевые слова: opensource, license, lib
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Вот тебе и дурное "работает - не тронь", а потом используются годами протухшие либы с древними эксплойтами.
     
     
  • 2.15, толстая женщина (?), 23:16, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну я сижу на Windows NT. Дрова собирала аж 90- годов..И ничего вирусов у меня нет, корзину выношу мусор
     
     
  • 3.16, COBA (?), 23:48, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько можно садится на компы. Купи уже себе табуретку.
     
  • 3.19, заминированный тапок (ok), 00:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самка тролля подвида "толстый"
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вирусов нет, так дыры для эксплойтов есть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:21, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Наверное, чукча не читатель, но как они проанализировали код закрытых проектов?
     
     
  • 2.7, GG (ok), 22:35, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За деньги.
    Им за это платят и довольно хорошо платят.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:40, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Synopsys развивает платные сервисы для проверки и тестирования кода, данные из которых и использованы в статистике.
     

  • 1.4, user90 (?), 22:26, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А уж в том, что хомячье впендюривает на свои ведроиды!!! О, это просто жЫр! Нет уж, я с обычным кнопочным, уже 5 лет ;)
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 22:29, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До этого ходил с дисковым?
     
     
  • 3.8, user90 (?), 22:35, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С древним ведроидом. Чо ж ты хочешь, моментально прозреть дано не каждому.
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 22:40, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Радиорелейкой "Алтай"
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 01:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так она, скорее всего, без всяких прошивок вообще была. Правда, и разговоры не шифровала.
     
  • 3.18, Ordu (ok), 00:43, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.cnet.com/news/a-mobile-phone-with-a-rotary-dial-retro-cool-or-retr

    http://www.justine-haupt.com/rotarycellphone/index.html

     

  • 1.9, Аноним (9), 22:38, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не может быть. И да, очень часто они слинкованы статически. Или там старая версия апи, устаревшая 20 лет назад и подмена файла на новый ни к чему хорошему не приведёт (даже при доступе к коду). Обновлять? Пфф, да кому это надо. За это пользователи платить не будут, им подавай новый сплашскрин. Вот это открытия в 2020 году.
     
     
  • 2.20, анонимуслинус (?), 01:22, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в том то и дело , что старый код работает хорошо в связке с другим таким же старым кодом для которого он писался, а если решил собрать пингвина с ужом , то потрудись выполнить проверку на совместимость)) часто вообще проблемы вырисовываются не в самих программах, а на их стыке, когда они открывают лазейки именно при работе друг с другом.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:52, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "..Поэтому нужно срочно удалить атавсюду УСТАРЕВШИЙ код!!!111"

      С Уважением,
      Юный Смузихлёб.

     
  • 1.13, анончик (?), 22:55, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всего-то 75%? я недавно в последней версии одного очень популярного у фотографов приложения нашёл ruby 2.2. написал в поддержку, а они такие "это вам повезло, что мы 1.8 недавно выкинули"
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Руби была история как с Питоном 2/3, т.е. для 1.8 существовала огромная экосистема, а когда в 1.9+ запилили VM еще несколько лет пакеты обновлялись.
    Нет ничего удивительного, что никто не хотел браться и разгребать клубок зависимостей.
     
     
  • 3.25, Crazy Alex (ok), 02:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что "модные молодёжные" вообще в каком-то своём мире живут. То ли дело скучные плюсы, заботящиеся о совместимости
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:09, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я так понимаю, что речь идёт о коммерческих приложениях предоставляемых клиенту/конечному потребителю? Внутренний софт для внутреннего использования должен по идее иметь гораздо более плачевные результаты по безопасности...

    > 93% всех проблем с лицензиями проявляются в сетевых и мобильных приложениях. В играх, системах виртуальной реальности, мультимедийных и развлекательных программах нарушения замечены в 59% случаев.

    Закономерно, что в мультимедиа нарушений меньше. Мультимедийные приложения страдают от дилеммы, как им распространять мультимедийный контент авторского производства вкупе с софтом одновременно. GPL в этом смысле вредная лицензия, которая лезет куда не надо. Подозреваю, что нарушений меньше потому что эта братия предпочитает не связываться c GPL при любой удобной возможности.

     
  • 1.17, Аноним (17), 00:03, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где Rust?, Вы что? (совсем уже:) ).
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 01:52, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё там же ;)
     

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