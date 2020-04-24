Финальный бета-выпуск системы обнаружения атак Snort 3

Компания Cisco представила финальную бета-версию полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3, также известной как проект Snort++, работа над которым с перерывами ведётся ещё с 2005 года. Позднее в этом году планируется опубликовать кандидат в релизы. В новой ветке полностью переосмыслена концепция продукта и переработана архитектура. Из направлений, на которые был сделан акцент при подготовке новой ветки, отмечается упрощение настройки и запуска Snort, автоматизация конфигурирования, упрощения языка построения правил, автоматическое определение всех протоколов, предоставления оболочки для управления из командной строки, активное применение многопоточности с совместным доступом разных обработчиков к единой конфигурации. Реализованы следующие значительные новшества: Осуществлён переход на новую систему конфигурации, предлагающую упрощённый синтаксис и позволяющую использовать скрипты для динамического формирования настроек. Для обработки файлов конфигурации используется LuaJIT. Предоставляются плагины на базе LuaJIT с реализацией дополнительных опций для правил и системы ведения логов;

Модернизирован движок определения атак, актуализированы правила, добавлена возможность привязки буферов в правилах (sticky buffers). Задействован поисковый движок Hyperscan, позволивший использовать в правилах быстрые и более точно срабатывающие шаблоны на основе регулярных выражений;

Добавлен новый режим интроспекции для HTTP, учитывающий состояние сеанса и охватывающий 99% ситуаций, поддерживаемых тестовым набором HTTP Evader. В разработке находится код для поддержки HTTP/2;

Существенно увеличена производительность режима глубокого инспектирования пакетов. Добавлена возможность многопоточной обработки пакетов, допускающая одновременное выполнение нескольких нитей с обработчиками пакетов и обеспечивающая линейную масштабируемость в зависимости от числа ядер CPU;

Реализовано общее хранилище конфигурации и таблицы атрибутов, которое совместно используется в разных подсистемах, что позволило заметно снизить потребления памяти благодаря исключению дублирования информации;

Новая система журналирования событий, использующая формат JSON и легко интегрируемая с внешними платформами, такими как Elastic Stack;

Переход на модульную архитектуру, возможность расширения функциональности через подключение плагинов и реализация ключевых подсистем в виде заменяемых плагинов. В настоящее время для Snort 3 уже реализовано несколько сотен плагинов, охватывающих различные области применения, например, позволяющие добавить собственные кодеки, режимы интроспекции, методы журналирования, действия и опции в правилах;

Автоматическое определение работающих служб, избавляющее от необходимости ручного указания активных сетевых портов. Изменения по сравнению с прошлым тестовым выпуском, который был опубликован в 2018 году: Добавлена поддержка файлов для быстрого переопределения настроек, относительно конфигурации по умолчанию;

В коде обеспечена возможность использования конструкций C++, определённых в стандарте C++14 (для сборки требуется компилятор, поддерживающий C++14);

Добавлен новый обработчик VXLAN;

Улучшен поиск типов контента по содержимому с использованием обновлённых альтернативных реализаций алгоритмов Бойера-Мура и Hyperscan;

Практически доведена до полной готовности система инспектирования трафика HTTP/2;

Ускорен запуск за счёт использования нескольких потоков для компиляции групп правил;

Добавлен новый механизм ведения логов;

Улучшено определение ошибок Lua и оптимизирована работа белых списков;

Внесены изменения, позволяющие реализовать перезагрузку настроек на лету;

Добавлена система инспектирования RNA (Real-time Network Awareness), собирающая сведения о доступных в сети ресурсах, хостах, приложениях и сервисах;

Для упрощения настройки прекращено использование snort_config.lua и SNORT_LUA_PATH.



