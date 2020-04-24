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Финальный бета-выпуск системы обнаружения атак Snort 3

24.04.2020 08:54

Компания Cisco представила финальную бета-версию полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3, также известной как проект Snort++, работа над которым с перерывами ведётся ещё с 2005 года. Позднее в этом году планируется опубликовать кандидат в релизы.

В новой ветке полностью переосмыслена концепция продукта и переработана архитектура. Из направлений, на которые был сделан акцент при подготовке новой ветки, отмечается упрощение настройки и запуска Snort, автоматизация конфигурирования, упрощения языка построения правил, автоматическое определение всех протоколов, предоставления оболочки для управления из командной строки, активное применение многопоточности с совместным доступом разных обработчиков к единой конфигурации.

Реализованы следующие значительные новшества:

  • Осуществлён переход на новую систему конфигурации, предлагающую упрощённый синтаксис и позволяющую использовать скрипты для динамического формирования настроек. Для обработки файлов конфигурации используется LuaJIT. Предоставляются плагины на базе LuaJIT с реализацией дополнительных опций для правил и системы ведения логов;
  • Модернизирован движок определения атак, актуализированы правила, добавлена возможность привязки буферов в правилах (sticky buffers). Задействован поисковый движок Hyperscan, позволивший использовать в правилах быстрые и более точно срабатывающие шаблоны на основе регулярных выражений;
  • Добавлен новый режим интроспекции для HTTP, учитывающий состояние сеанса и охватывающий 99% ситуаций, поддерживаемых тестовым набором HTTP Evader. В разработке находится код для поддержки HTTP/2;
  • Существенно увеличена производительность режима глубокого инспектирования пакетов. Добавлена возможность многопоточной обработки пакетов, допускающая одновременное выполнение нескольких нитей с обработчиками пакетов и обеспечивающая линейную масштабируемость в зависимости от числа ядер CPU;
  • Реализовано общее хранилище конфигурации и таблицы атрибутов, которое совместно используется в разных подсистемах, что позволило заметно снизить потребления памяти благодаря исключению дублирования информации;
  • Новая система журналирования событий, использующая формат JSON и легко интегрируемая с внешними платформами, такими как Elastic Stack;
  • Переход на модульную архитектуру, возможность расширения функциональности через подключение плагинов и реализация ключевых подсистем в виде заменяемых плагинов. В настоящее время для Snort 3 уже реализовано несколько сотен плагинов, охватывающих различные области применения, например, позволяющие добавить собственные кодеки, режимы интроспекции, методы журналирования, действия и опции в правилах;
  • Автоматическое определение работающих служб, избавляющее от необходимости ручного указания активных сетевых портов.

Изменения по сравнению с прошлым тестовым выпуском, который был опубликован в 2018 году:

  • Добавлена поддержка файлов для быстрого переопределения настроек, относительно конфигурации по умолчанию;
  • В коде обеспечена возможность использования конструкций C++, определённых в стандарте C++14 (для сборки требуется компилятор, поддерживающий C++14);
  • Добавлен новый обработчик VXLAN;
  • Улучшен поиск типов контента по содержимому с использованием обновлённых альтернативных реализаций алгоритмов Бойера-Мура и Hyperscan;
  • Практически доведена до полной готовности система инспектирования трафика HTTP/2;
  • Ускорен запуск за счёт использования нескольких потоков для компиляции групп правил;
  • Добавлен новый механизм ведения логов;
  • Улучшено определение ошибок Lua и оптимизирована работа белых списков;
  • Внесены изменения, позволяющие реализовать перезагрузку настроек на лету;
  • Добавлена система инспектирования RNA (Real-time Network Awareness), собирающая сведения о доступных в сети ресурсах, хостах, приложениях и сервисах;
  • Для упрощения настройки прекращено использование snort_config.lua и SNORT_LUA_PATH.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2020/04...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.16.0
  3. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
  4. OpenNews: Компания Cisco представила Snort 3.0, систему предотвращения атак нового поколения
  5. OpenNews: Компания Cisco завершила сделку по покупке Sourcefire, развивающей Snort и ClamAV
  6. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52799-snort
Ключевые слова: snort, ids
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:56, 24/04/2020 [ответить]  
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    Просто п издец запилю ща
     
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