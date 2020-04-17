Обновление OpenVPN 2.4.9

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|1.2, Sergey (??), 08:59, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На оффсайте по ссылке написано обратное:
fix condition where a client's session could "float" to a new IP address that is not authorized ("fix illegal client float").
This can be used to disrupt service to a freshly connected client (no session keys negotiated yet).
>>> It can not be used to inject or steal VPN traffic. CVE-2020-11810, trac #1272). <<<
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|1.3, Аноним (3), 09:00, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему всем не использовать стандартный ipsec?
Ладно удобство openvpn можно понять.
Wireguard прозапас?
А зачем нужно столько реализаций: openswan,libreswan, freeswan, strongswan...
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|2.5, Аноним (5), 09:08, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему всем не использовать стандартный ipsec?
В каком месте он стандартный? Для чего он стандартный?
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|3.9, llolik (ok), 09:37, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понял имелось ввиду, что реализация ipsec в том или ином виде везде есть (даже в смартфонах). OpenVPN нужно помимо сервера везде ещё и клиенты воздвигать.
ЗЫ. Сам в связи с этими танцами с удалёнкой за три недели несколько раз поднимал StrongSwan+xl2tpd в разных местах (не только у себя - у меня уже давно есть).
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|4.10, Аноним (5), 09:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> имелось ввиду, что реализация ipsec в том или ином виде везде есть
Ну да, на _слово_ IPSec можно наткнуться везде. Но муля в том, что везде он именно что "в том или ином виде"... Иногда настолько ином, что и фиг знает, что с ним, таким иным, делать. Вон, ввинде его вообще зачем-то гвоздями к l2tp прибили. А в опенке, кажется, вообще две разных реализации протокола. Так что о стандарте говорить неполиткорректно :)
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|2.8, Аноним (8), 09:30, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем нужно столько реализаций: openswan,libreswan, freeswan, strongswan...
Ты сам ответил на свой вопрос - они все СТАНДАРТНЫЕ
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|2.12, бублички (?), 09:53, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тебя забанили в гугл? Freeswan заброшен в 2004-м году, его форкам стали Openswan (корпорация добра Xelerance) и Strongswan (вдальнейшем был практически переписан). Libreswan форк Openswan. если ты когда-либо пользовался хоть одним, то ты бы знал что доступны для использования лишь Libreswan и Strongswan, про Openswan в большинстве случаев можно забыть
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