Обновление OpenVPN 2.4.9

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:08, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Почему всем не использовать стандартный ipsec? В каком месте он стандартный? Для чего он стандартный? 3.9 , llolik ( ok ), 09:37, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я так понял имелось ввиду, что реализация ipsec в том или ином виде везде есть (даже в смартфонах). OpenVPN нужно помимо сервера везде ещё и клиенты воздвигать. ЗЫ. Сам в связи с этими танцами с удалёнкой за три недели несколько раз поднимал StrongSwan+xl2tpd в разных местах (не только у себя - у меня уже давно есть).

4.10 , Аноним ( 5 ), 09:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > имелось ввиду, что реализация ipsec в том или ином виде везде есть Ну да, на _слово_ IPSec можно наткнуться везде. Но муля в том, что везде он именно что "в том или ином виде"... Иногда настолько ином, что и фиг знает, что с ним, таким иным, делать. Вон, ввинде его вообще зачем-то гвоздями к l2tp прибили. А в опенке, кажется, вообще две разных реализации протокола. Так что о стандарте говорить неполиткорректно :)

2.6 , гтщс_г34 ( ? ), 09:11, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому, что он тортовый!

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:24, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всмысле стандратный?

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:30, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А зачем нужно столько реализаций: openswan,libreswan, freeswan, strongswan... Ты сам ответил на свой вопрос - они все СТАНДАРТНЫЕ

2.12 , бублички ( ? ), 09:53, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тебя забанили в гугл? Freeswan заброшен в 2004-м году, его форкам стали Openswan (корпорация добра Xelerance) и Strongswan (вдальнейшем был практически переписан). Libreswan форк Openswan. если ты когда-либо пользовался хоть одним, то ты бы знал что доступны для использования лишь Libreswan и Strongswan, про Openswan в большинстве случаев можно забыть

