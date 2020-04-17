The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление OpenVPN 2.4.9

17.04.2020 08:33

Сформирован корректирующий выпуск пакета для создания виртуальных частных сетей OpenVPN 2.4.9. В новой версии устранена уязвимость (CVE-2020-11810), позволяющая перевести сеанс клиента на новый IP-адрес, который до этого не был авторизирован. Проблема может быть использована для прерывания только что подключившегося клиента на стадии, когда уже сформирован peer-id но не завершено согласование сессионных ключей (один клиент может остановить сеансы других клиентов).

Среди других изменений:

  • На платформе Windows разрешено использовать поисковые unicode-строки в опции "--cryptoapicert";
  • Обеспечен пропуск просроченных сертификатов в хранилище сертификатов Windows;
  • Решена проблема с невозможностью загрузки нескольких размещённых в одном файле CRL (Certificate Revocation List) при использовании опции "--crl-verify" на системах c OpenSSL;
  • При использовании опции"--auth-user-pass file" при наличии в файле только имени пользователя для запроса пароля теперь требуется наличие интерфейса для управления учётными данными (запрос пароля средствами OpenVPN через вывод приглашения в консоли прекращён);
  • Изменён порядок проверки интерактивных сервисов пользователя (в Windows вначале проверяется местоположение конфигурации, а затем отправляется запрос контроллеру домена);
  • Решены проблемы со сборкой на платформе FreeBSD при использовании флага "--enable-async-push".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenVPN/ope...)
  2. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.4.8
  3. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, которая может привести к выполнению кода на сервере
  5. OpenNews: Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671
  6. OpenNews: Завершён аудит проекта OpenVPN
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52752-openvpn
Ключевые слова: openvpn, vpn, tunnel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:59, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Все уже давно на WireGuard.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:02, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >все уже давно на зонде

    Исправил.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:50, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я чём зондовость WireGuard?
     

  • 1.2, Sergey (??), 08:59, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На оффсайте по ссылке написано обратное:

    fix condition where a client's session could "float" to a new IP address that is not authorized ("fix illegal client float").

    This can be used to disrupt service to a freshly connected client (no session keys negotiated yet).

    >>> It can not be used to inject or steal VPN traffic. CVE-2020-11810, trac #1272). <<<

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:00, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему всем не использовать стандартный ipsec?

    Ладно удобство openvpn можно понять.

    Wireguard прозапас?

    А зачем нужно столько реализаций: openswan,libreswan, freeswan, strongswan...

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:08, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему всем не использовать стандартный ipsec?

    В каком месте он стандартный? Для чего он стандартный?

     
     
  • 3.9, llolik (ok), 09:37, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я так понял имелось ввиду, что реализация ipsec в том или ином виде везде есть (даже в смартфонах). OpenVPN нужно помимо сервера везде ещё и клиенты воздвигать.

    ЗЫ. Сам в связи с этими танцами с удалёнкой за три недели несколько раз поднимал StrongSwan+xl2tpd в разных местах (не только у себя - у меня уже давно есть).

     
     
  • 4.10, Аноним (5), 09:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > имелось ввиду, что реализация ipsec в том или ином виде везде есть

    Ну да, на _слово_ IPSec можно наткнуться везде. Но муля в том, что везде он именно что "в том или ином виде"... Иногда настолько ином, что и фиг знает, что с ним, таким иным, делать. Вон, ввинде его вообще зачем-то гвоздями к l2tp прибили. А в опенке, кажется, вообще две разных реализации протокола. Так что о стандарте говорить неполиткорректно :)

     
  • 2.6, гтщс_г34 (?), 09:11, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому, что он тортовый!
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:24, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всмысле стандратный?
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:30, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А зачем нужно столько реализаций: openswan,libreswan, freeswan, strongswan...

    Ты сам ответил на свой вопрос - они все СТАНДАРТНЫЕ

     
  • 2.12, бублички (?), 09:53, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя забанили в гугл? Freeswan заброшен в 2004-м году, его форкам стали Openswan (корпорация добра Xelerance) и Strongswan (вдальнейшем был практически переписан). Libreswan форк Openswan. если ты когда-либо пользовался хоть одним, то ты бы знал что доступны для использования лишь Libreswan и Strongswan, про Openswan в большинстве случаев можно забыть
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру