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Выпуск Wine 5.6 и Wine Staging 5.6

11.04.2020 09:21

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.6. С момента выпуска версии 5.5 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 458 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Реализованы новые вызовы фреймворка Media Foundation;
  • Улучшена поддержка Active Directory, решены проблемы с компиляцией wldap32 на системах без установленной поддержки LDAP;
  • Продолжено преобразование модулей в формат PE;
  • Улучшена поддержка применения отладчика gdb в режиме прокси;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Passmark 7.0, AVG Free 8.x/9.x Antivirus Edition, MSYS2, Explorer++, Cossacks II, Keygener Assistant 2.x, Monogram GraphStudio v0.3.x, Star Wars KOTOR II: The Sith Lords, Evernote 5.5.x, Roblox Player, Roblox Studio, LEGO Lord of the Rings, ChurchBoard, Diablo 3, Dead Space, MYOB Accounting v18.5.x, MySQL 8.0.x, Webex Meetings, Cairo Shell v0.3.x, Late Shift, Star Wars: The Old Republic, Panzer Corps 2, Magic The Gathering Online, Warframe.

Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.6, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 853 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.6. В основной состав Wine переведено 2 патча, связанные с поддержкой класса FileFsVolumeInformation в ntdll и использованием _lopen вместо OpenFile в winmm. Добавлены 2 новых патча с заглушкой GetMouseMovePointsEx в user32 и кэшированием LDR_IMAGE_IS_DLL в ntdll. Обновлены патчи ntdll-Syscall_Emulation, xactengine-initial, ntdll-Junction_Points, ntdll-NtDevicePath, user32-rawinput-nolegacy и ntdll-RtlIpv4StringToAddress.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.5
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.4 и Wine Staging 5.4
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  6. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52719-wine
Ключевые слова: wine, windows
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:39, 11/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то. А баги с alsa не хотят починить? А то я тут заметил, что уведомдения в софте через mmdevapi работают только когда в настройках звуковые устройства в system default выставлены. Заодно могли бы добавить настройки, чтобы системный синтезатор миди (демон) можно было подключать. Это работает, но только если в вайне поменять устройство в настройках софта, дефолтный вывод в миди включить так и не получилось. Как я только не перелопачивал реестр, ничего не работает (и да, я использовал тот хелло ворлд, который показывает доступные устройства -- из него нужно скопировать инфу в реестр, в теории).
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:59, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаешь, где у них багтрекер, что ли?
     
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