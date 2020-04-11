Выпуск Wine 5.6 и Wine Staging 5.6

1, Аноним ( 1 ), 09:39, 11/04/2020 [ответить] –1 + / – Ну наконец-то. А баги с alsa не хотят починить? А то я тут заметил, что уведомдения в софте через mmdevapi работают только когда в настройках звуковые устройства в system default выставлены. Заодно могли бы добавить настройки, чтобы системный синтезатор миди (демон) можно было подключать. Это работает, но только если в вайне поменять устройство в настройках софта, дефолтный вывод в миди включить так и не получилось. Как я только не перелопачивал реестр, ничего не работает (и да, я использовал тот хелло ворлд, который показывает доступные устройства -- из него нужно скопировать инфу в реестр, в теории).

2, Аноним ( 2 ), 09:59, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаешь, где у них багтрекер, что ли?

