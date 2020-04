Выпуск Wine 5.6 и Wine Staging 5.6

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.6. С момента выпуска версии 5.5 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 458 изменений. Наиболее важные изменения: Реализованы новые вызовы фреймворка Media Foundation;

Улучшена поддержка Active Directory, решены проблемы с компиляцией wldap32 на системах без установленной поддержки LDAP;

Продолжено преобразование модулей в формат PE;

Улучшена поддержка применения отладчика gdb в режиме прокси;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Passmark 7.0, AVG Free 8.x/9.x Antivirus Edition, MSYS2, Explorer++, Cossacks II, Keygener Assistant 2.x, Monogram GraphStudio v0.3.x, Star Wars KOTOR II: The Sith Lords, Evernote 5.5.x, Roblox Player, Roblox Studio, LEGO Lord of the Rings, ChurchBoard, Diablo 3, Dead Space, MYOB Accounting v18.5.x, MySQL 8.0.x, Webex Meetings, Cairo Shell v0.3.x, Late Shift, Star Wars: The Old Republic, Panzer Corps 2, Magic The Gathering Online, Warframe. Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.6, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 853 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.6. В основной состав Wine переведено 2 патча, связанные с поддержкой класса FileFsVolumeInformation в ntdll и использованием _lopen вместо OpenFile в winmm. Добавлены 2 новых патча с заглушкой GetMouseMovePointsEx в user32 и кэшированием LDR_IMAGE_IS_DLL в ntdll. Обновлены патчи ntdll-Syscall_Emulation, xactengine-initial, ntdll-Junction_Points, ntdll-NtDevicePath, user32-rawinput-nolegacy и ntdll-RtlIpv4StringToAddress.