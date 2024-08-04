Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.24

1, Аноним ( 1 ), 21:27, 20/01/2020 [ответить] –8 + / – Лучше FAR под под эмулятором

2, Аноним ( 2 ), 21:31, 20/01/2020 [ответить] –1 + / – Файловый менеджер, конечно, хороший. Вот только любит свои конфиги везде оставлять

~/.config/mc

~/.cache/mc

~/.local/share/mc

/tmp/mc-root

Зачем? Это особенно неудобно, потому что через sudo "портятся" права у обычного юзера (когда конфиги создаются с нуля). Приходится использовать su, а это лишние телодвижения и потом надо удалять sudo rm -rd /tmp/mc-root

Знаю, удаляется при перезагрузке, но я люблю чистоту.

4, Аноним ( 2 ), 21:34, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >sudo rm -rd /tmp/mc-root И потом еще .bash_history чистить от этой строчки.

5, Аноним ( 5 ), 22:03, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Начнём с того, что кэш это не конфиг.



3, Аноним ( 3 ), 21:32, 20/01/2020 [ответить] +1 + / – поздравляю всех причастных. хороший релиз.

