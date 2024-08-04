Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.24

|
После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.24, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.
Список основных изменений:
- Добавлен диалог со списком файлов, недавно просмотренных или отредактированных во встроенном просмотрщике или редакторе (вызывается через комбинацию Alt-Shift-e);
- В отдельно запускаемых mceditor, mcviewer и mcdiffviewer реализована полностью работающая командная оболочка (subshell, вызывается через Ctrl-o);
- Обеспечена возможность создания повторяемых бинарных сборок (реализуется при помощи опции --disable-configure-args в скрипте configure);
- Во встроенном редакторе расширены правила подсветки синтаксиса для YAML, RPM spec и Debian sources.list. Добавлена подсветка синтаксиса для yabasic (Yet Another BASIC) и файлов ".desktop";
- Добавлены правила подсветки имён файлов для расширений part (частично загруженные файлы), apk (пакеты для Android), deb и ts (потоки MPEG-TS);
- Добавлена тёмная цветовая тема julia256;
- В sftpfs добавлена поддержка интерактивной аутентификации с использованием клавиатуры;
- Модуль extfs.d/uc1541 обновлён до версии 3.3 с поддержкой Python 3;
- Удалена встроенная реализация библиотеки gettext;
- Улучшена поддержка кодировки Windows1251 в Solaris;
- Решены проблемы с компиляцией в AIX 7.2 и macOS 10.9.