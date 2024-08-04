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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.24

20.01.2020 21:17

После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.24, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Добавлен диалог со списком файлов, недавно просмотренных или отредактированных во встроенном просмотрщике или редакторе (вызывается через комбинацию Alt-Shift-e);
  • В отдельно запускаемых mceditor, mcviewer и mcdiffviewer реализована полностью работающая командная оболочка (subshell, вызывается через Ctrl-o);
  • Обеспечена возможность создания повторяемых бинарных сборок (реализуется при помощи опции --disable-configure-args в скрипте configure);
  • Во встроенном редакторе расширены правила подсветки синтаксиса для YAML, RPM spec и Debian sources.list. Добавлена подсветка синтаксиса для yabasic (Yet Another BASIC) и файлов ".desktop";
  • Добавлены правила подсветки имён файлов для расширений part (частично загруженные файлы), apk (пакеты для Android), deb и ts (потоки MPEG-TS);
  • Добавлена тёмная цветовая тема julia256;
  • В sftpfs добавлена поддержка интерактивной аутентификации с использованием клавиатуры;
  • Модуль extfs.d/uc1541 обновлён до версии 3.3 с поддержкой Python 3;
  • Удалена встроенная реализация библиотеки gettext;
  • Улучшена поддержка кодировки Windows1251 в Solaris;
  • Решены проблемы с компиляцией в AIX 7.2 и macOS 10.9.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23
  3. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5
  4. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.9.0
  6. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mc
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:27, 20/01/2020 [ответить]  
    		• –8 +/
    Лучше FAR под под эмулятором
     
  • 2, Аноним (2), 21:31, 20/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Файловый менеджер, конечно, хороший. Вот только любит свои конфиги везде оставлять
    ~/.config/mc
    ~/.cache/mc
    ~/.local/share/mc
    /tmp/mc-root
    Зачем? Это особенно неудобно, потому что через sudo "портятся" права у обычного юзера (когда конфиги создаются с нуля). Приходится использовать su, а это лишние телодвижения и потом надо удалять sudo rm -rd /tmp/mc-root
    Знаю, удаляется при перезагрузке, но я люблю чистоту.
     
     
  • 4, Аноним (2), 21:34, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >sudo rm -rd /tmp/mc-root

    И потом еще .bash_history чистить от этой строчки.

     
  • 5, Аноним (5), 22:03, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнём с того, что кэш это не конфиг.
     

  • 3, Аноним (3), 21:32, 20/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    поздравляю всех причастных. хороший релиз.
     
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