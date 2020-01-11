Сформирован бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.7 Гб (x86_64). В новой версии компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 9.0. В дополнение к штатному ядру Linux, скомпилированному в GCC (пакет "kernel-release"), добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC. Теперь для сборки всех компонентов можно обойтись только Clang. Задействованы новые версии ядра Linux 5.4, Glibc 2.30, Qt 5.14.0, KDE Frameworks 5.65, KDE Plasma 5.17.4, KDE Applications 19.12. Расширено число доступных для установки окружений рабочих столов. В качестве альтернативного пакетного менеджера предложен Zypper.



