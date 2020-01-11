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Бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1

11.01.2020 10:25

Сформирован бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.7 Гб (x86_64).

В новой версии компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 9.0. В дополнение к штатному ядру Linux, скомпилированному в GCC (пакет "kernel-release"), добавлен вариант ядра, собранный в Clang ("kernel-release-clang"). Clang в OpenMandriva уже применяется в качестве компилятора по умолчанию, но до сих пор ядро приходилось собирать в GCC. Теперь для сборки всех компонентов можно обойтись только Clang. Задействованы новые версии ядра Linux 5.4, Glibc 2.30, Qt 5.14.0, KDE Frameworks 5.65, KDE Plasma 5.17.4, KDE Applications 19.12. Расширено число доступных для установки окружений рабочих столов. В качестве альтернативного пакетного менеджера предложен Zypper.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 7, форка Mandriva Linux
  4. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mandriva
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:37, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Обои скучноваты.
     
     
  • 2.9, Vanych (?), 13:28, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе и постера на стене хватит... Дешевле, больше, красочней...
     

  • 1.2, Аноним (-), 10:49, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Однозначно лучше магейи.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто знает кулл-стори, почему они ушли от ROSA?

    В результате в OpenMandriva версия Plasma - 5.17, а в ROSA Fresh (что значит "свежая") Plasma 5.14. На RPMv4 перешли год назад, а "свежие" только начинают.

     
     
  • 2.4, rutir (?), 11:04, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свежая - это тестовая версия для их коммерческих продуктов. Даже за "российкую ос" не считается.
    Не знаю есть ли ну них сообщество окромя тех, кто пилит за бабки в рамках импортозамещения.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 11:16, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так 5.14 сейчас далеко не первая свежесть. Сами разработчики Tresh-версии объясняют, что Plasma 5й ветки вообще не стабильна, а стабильная это KDE4. Глупость какая-то.
     
  • 2.6, Пряникё (?), 11:46, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы в целом кул-стори почитал. Как кто-то думал, что можно купить проект и вертеть им (нет).
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:55, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этим кто-то пользуется?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:15, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли.
    Как и тысячей других маргинальных дистрибутивов, не входящих в топ дистровотча.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:40, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю каталину.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:52, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    rpm, dnf... Ещё одна федора что-ли?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:01, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну это лучше, чем один из тысячи[1] дистрибутивов убунт.

    [1] в самом прямом смысле этого слова. Один из тысячи. Буквально.

     

  • 1.13, Онаним (?), 14:29, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал в виртуалке стартует долго (медленнее только калкулейт), работает тоже как-то не быстро, возможно шланг виноват не уверен, но та же кубунту, федора как-то лучше в этом плане.
     
     
  • 2.14, Онаним (?), 14:29, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и опенсусе тоже*
     
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