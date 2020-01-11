Бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4.1

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|2.9, Vanych (?), 13:28, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе и постера на стене хватит... Дешевле, больше, красочней...
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|1.3, Аноним (3), 10:52, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто знает кулл-стори, почему они ушли от ROSA?
В результате в OpenMandriva версия Plasma - 5.17, а в ROSA Fresh (что значит "свежая") Plasma 5.14. На RPMv4 перешли год назад, а "свежие" только начинают.
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|2.4, rutir (?), 11:04, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Свежая - это тестовая версия для их коммерческих продуктов. Даже за "российкую ос" не считается.
Не знаю есть ли ну них сообщество окромя тех, кто пилит за бабки в рамках импортозамещения.
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|3.5, Аноним (3), 11:16, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так 5.14 сейчас далеко не первая свежесть. Сами разработчики Tresh-версии объясняют, что Plasma 5й ветки вообще не стабильна, а стабильная это KDE4. Глупость какая-то.
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|2.6, Пряникё (?), 11:46, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы в целом кул-стори почитал. Как кто-то думал, что можно купить проект и вертеть им (нет).
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|2.8, Аноним (8), 13:15, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли.
Как и тысячей других маргинальных дистрибутивов, не входящих в топ дистровотча.
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|2.12, Аноним (12), 14:01, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну это лучше, чем один из тысячи[1] дистрибутивов убунт.
[1] в самом прямом смысле этого слова. Один из тысячи. Буквально.
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|1.13, Онаним (?), 14:29, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал в виртуалке стартует долго (медленнее только калкулейт), работает тоже как-то не быстро, возможно шланг виноват не уверен, но та же кубунту, федора как-то лучше в этом плане.
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