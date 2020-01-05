Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.1

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|2.30, Аноним (30), 15:37, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так как лодку назовешь, так и поплывет. Супер Тух. Скоро будет ProTux. Совсем протух.
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|1.7, Аноним Юрий (?), 10:22, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Товарищи линуксоиды, вы в это играете?!? я в шоке, для трех-летних может и нормальная игра, но, чтобы взрослые дядьки это резались, это полный абзац
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|3.37, Аноним (37), 16:49, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну эта, #ля, взрослые, #ля, мужики, е#а, толька в ворлдофтанкс режутся, #банарот. Это для всякой, #ля, шелупони, для детей там, #ля, все вот эти гоночки, шахматы и эти, #банарот, шашки, хаха (не, ну чо, смешно же #ля. Шашки. е#анарот!). Это все, #ля, не серьезно, ска. Не, #ля, серьезные люди такой #уйней не занимаются, е#а.
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|2.11, супернуб (?), 10:56, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> но, чтобы взрослые дядьки это резались
Некоторые "взрослые дядьки" отличаются от "трёхлетних" только размером "фаберже". Дастоящим взрослым не до игр. Во всяком случае - на компе
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|2.14, Аноним (14), 11:44, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идите за гаражи, скажите гопникам свою точку зрения на их времяпровождение. Может они вас отучат поливать пометом чужие интересы.
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|2.18, VINRARUS (ok), 12:47, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>но, чтобы взрослые дядьки это резались
Сразу видно возраст дядька авторства цытаты.
Если порезался — протри ваткой.
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|2.34, Константавр (ok), 16:17, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С каких пор игры для детей стали чем-то постыдным? Вообще-то игры и ДОЛЖНЫ быть для детей. А вам всё что не стреляет и мозги не растекаются по экрану - аццтой.
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|1.12, Аноним (13), 11:00, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Использование MPLv2 помимо GPLv3 позволит решить проблемы с размещением игры в каталогах Steam и Apple App store, предустановкой на игровых консолях
Есть какие-то проблемы? Apple с Valve наложили запрет на GPL?
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|2.16, Аноним (-), 12:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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думается мне, что проблема касается необходимости писать отдельную прослойку между libsteam_api.so и игрой, для этих ваших ачивок и прочего мусора - библиотека то однозначно проприетарная.
С консолями похожая история. В свободный godot, например, не могут добавить код для портирования на оные - копирасты требуют, чтобы все что касается взаимодействия с их экосистемой, было максимально огорожено
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|3.21, Аноним (5), 14:06, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эти все проблемы исключительно из-за вирусного и несвободного GPL - вот опенсорс и метут поганой метлой из всех приличных площадок.
Было бы под _реально_ свободной лицензией - да хоть BSD/MIT, проблем бы не было.
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|3.32, Аноним (13), 16:07, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>проблема касается необходимости писать отдельную прослойку между libsteam_api.so и игрой, для этих ваших ачивок и прочего мусора - библиотека то однозначно проприетарная
а что для публикации в стиме и аппсторе обязательно прикручивать ачивки?
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|2.42, Аноним (42), 17:58, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В стиме продаются гплные игры. В апп сторе свободное вроде нельзя продавать.
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|1.15, InuYasha (?), 11:56, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Прочитал каменты про унылость, рассердлся. Включил картинки, перезагрузил страницу...
okay.jpg 8(
Вот что бывает когда в игру суют иконки из shell32.so и шрифты примерно оттуда же...
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|1.17, Аноним (17), 12:19, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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скучно.
могли бы пулеметные туррели приделать, самонаводящие ракеты как в rollcage сделать - другое дело было бы
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|1.20, Аноним (20), 14:04, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я сам не играл, но честно не пойму, почему все комменты твердят, что игра плохая? Что не так на скринах?
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|2.23, Аноним (23), 14:15, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не свистопердит, не требует 999 GB видеопамяти. Несовременно, короче.
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|3.39, Аноним (37), 16:59, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как человек, игравший в Wizardry 8, могу заметить, что 6 углов у круга - даже много. Я видел планеты в форме куба.
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|1.22, Имя (?), 14:08, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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игра фигня мне не понравилось !!!!!!!!!!! остоётся токо ждать лутшего.Это для меня говно плохо зделана тупо.Немогли зделать всё как в FletOut!!! И графику и управление.Не рекоминдую такую игру!!!
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|2.44, Костя (??), 18:12, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как бы работает, но тормозит страшно, проверял на 4 RPI с 4 гигами оперативы
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|2.45, Аноним84701 (ok), 18:13, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на RPi она работает?
На троечке народ вполне себе и сервера для нее крутит/крутил.
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|1.43, Аноним (43), 18:08, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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свободу давят! сначала дядюшку Столмана выгнали отовсюду. теперь гпл выкидывают отовсюду... темные времена для свободы наступили :-(
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