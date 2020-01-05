Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.1

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:41, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – да уж, для взрослых дядек тут даже лутбоксов не завезли

3.37 , Аноним ( 37 ), 16:49, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну эта, #ля, взрослые, #ля, мужики, е#а, толька в ворлдофтанкс режутся, #банарот. Это для всякой, #ля, шелупони, для детей там, #ля, все вот эти гоночки, шахматы и эти, #банарот, шашки, хаха (не, ну чо, смешно же #ля. Шашки. е#анарот!). Это все, #ля, не серьезно, ска. Не, #ля, серьезные люди такой #уйней не занимаются, е#а.

4.41 , Аноним ( 41 ), 17:57, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Батя ты ли это?

2.10 , Юрий ( ?? ), 10:53, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти наверное лучше https://pikabu.ru/story/linux_ponies_2590325

3.29 , Аноним ( 28 ), 15:27, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем Убунту носки на руках?

2.11 , супернуб ( ? ), 10:56, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > но, чтобы взрослые дядьки это резались Некоторые "взрослые дядьки" отличаются от "трёхлетних" только размером "фаберже". Дастоящим взрослым не до игр. Во всяком случае - на компе

3.38 , Аноним ( 37 ), 16:51, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О, еще один такой же "взрослый дядька" вылез.

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:44, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Идите за гаражи, скажите гопникам свою точку зрения на их времяпровождение. Может они вас отучат поливать пометом чужие интересы.

2.18 , VINRARUS ( ok ), 12:47, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >но, чтобы взрослые дядьки это резались Сразу видно возраст дядька авторства цытаты.

Если порезался — протри ваткой.

2.34 , Константавр ( ok ), 16:17, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С каких пор игры для детей стали чем-то постыдным? Вообще-то игры и ДОЛЖНЫ быть для детей. А вам всё что не стреляет и мозги не растекаются по экрану - аццтой.

2.35 , Аноним ( 35 ), 16:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Взрослые дядьки" в Томагавки играют? За деньги )

