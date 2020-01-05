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Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.1

05.01.2020 09:40

Доступен релиз Supertuxkart 1.1, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.

Начался процесс перелицензирования кодовой базы SuperTuxKart на двойную лицензию GPLv3 + MPLv2, в связи с чем участникам, принимавшим участие в разработке, направлены запросы для получения согласия на смену лицензии. Использование MPLv2 помимо GPLv3 позволит решить проблемы с размещением игры в каталогах Steam и Apple App store, предустановкой на игровых консолях и использованием открытых библиотек, несовместимыми с GPL (например, openssl). Двойная лицензия также отмечена как более оптимальный вариант в свете грядущих планов по отделению игрового движка от основной игры.

В новой версии:

  • В диалог приостановки игры добавлена опция для смены типа контроллера сенсорного экрана;
  • Улучшена многопользовательская игра в online, в том числе решены проблемы с сетевыми лагами, реализована поддержка IPv6, улучшена синхронизация и добавлена поддержка AI-ботов на локальных серверах;
  • Улучшен интерфейс пользователя. Проведена адаптация для экранов с высоким разрешением (до 4K) и оптимизирован размер шрифтов;
  • Добавлена новая трасса Pumpkin Park;
  • Улучшена версия для мобильных устройств и добавлена поддержка платформы iOS;
  • В чате и в диалогах добавлена поддержка сложных раскладок текста и emoji;
  • Добавлен таймер режима истории гонок, позволяющий оценить как быстро нужно проехать трассу.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.supertuxkart.net/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.1
  3. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры-платформера ReTux 1.0
  5. OpenNews: Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  6. OpenNews: Первый выпуск Pwnagotchi, игрушки для взлома WiFi-сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tux, game, supertuxkart
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  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Сколько лет прошло, а игра все так же уныла.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:51, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенсорс, ничего не поделаешь.
     
  • 2.3, EuPhobos (ok), 09:54, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Mario Kart - разве не такое же?
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:21, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем же она уныла? Отличная игра (если не лезьть в онлайн)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:02, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графика на скриншотах - отстой.
     
     
  • 4.19, VINRARUS (ok), 12:49, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ж терминальная игра с псевдографикой, не узнал?
     
  • 4.27, Annoynymous (ok), 15:07, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А игра-то чем уныла?
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:33, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но далеко не так уныла как ты. ;)
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:37, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как лодку назовешь, так и поплывет. Супер Тух. Скоро будет ProTux. Совсем протух.
     

  • 1.4, mmm (??), 10:01, 05/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:07, 05/01/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Аноним (6), 10:22, 05/01/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:25, 05/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.7, Аноним Юрий (?), 10:22, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Товарищи линуксоиды, вы в это играете?!? я в шоке, для трех-летних может и нормальная игра, но, чтобы взрослые дядьки  это резались, это полный абзац
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:41, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    да уж, для взрослых дядек тут даже лутбоксов не завезли
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:49, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну эта, #ля, взрослые, #ля, мужики, е#а, толька в ворлдофтанкс режутся, #банарот. Это для всякой, #ля, шелупони, для детей там, #ля, все вот эти гоночки, шахматы и эти, #банарот, шашки, хаха (не, ну чо, смешно же #ля. Шашки. е#анарот!). Это все, #ля, не серьезно, ска. Не, #ля, серьезные люди такой #уйней не занимаются, е#а.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 17:57, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Батя ты ли это?
     
  • 2.10, Юрий (??), 10:53, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти наверное лучше https://pikabu.ru/story/linux_ponies_2590325
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 15:27, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем Убунту носки на руках?
     
  • 2.11, супернуб (?), 10:56, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > но, чтобы взрослые дядьки  это резались

    Некоторые "взрослые дядьки" отличаются от "трёхлетних" только размером "фаберже". Дастоящим взрослым не до игр. Во всяком случае - на компе

     
     
  • 3.38, Аноним (37), 16:51, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, еще один такой же "взрослый дядька" вылез.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:44, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идите за гаражи, скажите гопникам свою точку зрения на их времяпровождение. Может они вас отучат поливать пометом чужие интересы.
     
  • 2.18, VINRARUS (ok), 12:47, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >но, чтобы взрослые дядьки  это резались

    Сразу видно возраст дядька авторства цытаты.
    Если порезался — протри ваткой.

     
  • 2.34, Константавр (ok), 16:17, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С каких пор игры для детей стали чем-то постыдным? Вообще-то игры и ДОЛЖНЫ быть для детей. А вам всё что не стреляет и мозги не растекаются по экрану - аццтой.
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Взрослые дядьки" в Томагавки играют? За деньги )
     

  • 1.12, Аноним (13), 11:00, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Использование MPLv2 помимо GPLv3 позволит решить проблемы с размещением игры в каталогах Steam и Apple App store, предустановкой на игровых консолях

    Есть какие-то проблемы? Apple с Valve наложили запрет на GPL?

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думается мне, что проблема касается необходимости писать отдельную прослойку между libsteam_api.so и игрой, для этих ваших ачивок и прочего мусора - библиотека то однозначно проприетарная.

    С консолями похожая история. В свободный godot, например, не могут добавить код для портирования на оные - копирасты требуют, чтобы все что касается взаимодействия с их экосистемой, было максимально огорожено

     
     
  • 3.21, Аноним (5), 14:06, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эти все проблемы исключительно из-за вирусного и несвободного GPL - вот опенсорс и метут поганой метлой из всех приличных площадок.

    Было бы под _реально_ свободной лицензией - да хоть BSD/MIT, проблем бы не было.

     
  • 3.32, Аноним (13), 16:07, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >проблема касается необходимости писать отдельную прослойку между libsteam_api.so и игрой, для этих ваших ачивок и прочего мусора - библиотека то однозначно проприетарная

    а что для публикации в стиме и аппсторе обязательно прикручивать ачивки?

     
  • 2.42, Аноним (42), 17:58, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стиме продаются гплные игры. В апп сторе свободное вроде нельзя продавать.
     

  • 1.15, InuYasha (?), 11:56, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прочитал каменты про унылость, рассердлся. Включил картинки, перезагрузил страницу...
    okay.jpg 8(
    Вот что бывает когда в игру суют иконки из shell32.so и шрифты примерно оттуда же...
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:19, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скучно.
    могли бы пулеметные туррели приделать, самонаводящие ракеты как в rollcage сделать - другое дело было бы
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:04, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я сам не играл, но честно не пойму, почему все комменты твердят, что игра плохая? Что не так на скринах?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:15, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не свистопердит, не требует 999 GB видеопамяти. Несовременно, короче.
     
  • 2.33, Аноним (13), 16:12, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Круг" с 6ю углами.
     
     
  • 3.39, Аноним (37), 16:59, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как человек, игравший в Wizardry 8, могу заметить, что 6 углов у круга - даже много. Я видел планеты в форме куба.
     

  • 1.22, Имя (?), 14:08, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    игра фигня мне не понравилось !!!!!!!!!!! остоётся токо ждать лутшего.Это для меня говно плохо зделана тупо.Немогли зделать всё как в FletOut!!! И графику и управление.Не рекоминдую такую игру!!!
     
     
  • 2.24, VINRARUS (ok), 14:24, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потребуй возврата денег.
     
     
  • 3.36, macfaq (?), 16:45, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потребуй возврата денег.

    Поговорил с пастой, молодец :)

     

  • 1.26, Аноним (-), 14:44, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучшая игра! Будет чем занять себя в пряздники! :)
     
     
  • 2.31, VINRARUS (ok), 15:52, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю её код писать интереснее чем играть месной аудитории. ;)
     

  • 1.40, Аноним (40), 17:16, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на RPi она работает?
     
     
  • 2.44, Костя (??), 18:12, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как бы работает, но тормозит страшно, проверял на 4 RPI с 4 гигами оперативы
     
  • 2.45, Аноним84701 (ok), 18:13, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на RPi она работает?

    На троечке народ вполне себе и сервера для нее крутит/крутил.


     

  • 1.43, Аноним (43), 18:08, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    свободу давят! сначала дядюшку Столмана выгнали отовсюду. теперь гпл выкидывают отовсюду... темные времена для свободы наступили :-(
     

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