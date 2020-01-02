Обновление ОС Qubes 4.0.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений

Спустя год с момента прошлого выпуска опубликовано обновление операционной системы Qubes 4.0.2, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для загрузки подготовлен установочный образ размером 4.6 Гб. Для работы необходима система с 4 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач, каждый класс приложений, а также системные сервисы (сетевая подсистема, работа с хранилищем и т.п.). Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине, в котором выполняется отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме. При этом приложения бесшовно доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce.

В новом выпуске обновлены версии программ, формирующих базовое системное окружение (dom0), в том числе осуществлён переход на ядро Linux 4.19 (ранее использовалось ядро 4.14). Шаблоны для формирования виртуальных окружений обновлены до Fedora 30, Debian 10 и Whonix 15.



