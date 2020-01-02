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Обновление ОС Qubes 4.0.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений

02.01.2020 08:48

Спустя год с момента прошлого выпуска опубликовано обновление операционной системы Qubes 4.0.2, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для загрузки подготовлен установочный образ размером 4.6 Гб. Для работы необходима система с 4 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач, каждый класс приложений, а также системные сервисы (сетевая подсистема, работа с хранилищем и т.п.). Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине, в котором выполняется отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме. При этом приложения бесшовно доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce.

В новом выпуске обновлены версии программ, формирующих базовое системное окружение (dom0), в том числе осуществлён переход на ядро Linux 4.19 (ранее использовалось ядро 4.14). Шаблоны для формирования виртуальных окружений обновлены до Fedora 30, Debian 10 и Whonix 15.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  3. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  4. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qubes
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антон (??), 08:55, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Зачем весь этот оверхед... Понапридумывают же некоторые люди всякие ненужности!
     
  • 1.2, Fyjy (?), 09:41, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кто выпускает? Иоанна же ушла вроде из проекта
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:28, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    После того как вдохновилась навыками женинеров из интел? Странно, что не из жизни.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:07, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А что, зонды от АНБ в UEFI уже научились выключать?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:16, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем их отключать с ними же безопаснее.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:19, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, заменой на Coreboot. Конечно, если повезёт с поддержкой вашего железа.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:55, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соreboot не заменяет прошивки бэкдоров для DRM: ME и PSP.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:58, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А есть какой-то ресурс где тусуются пользователи либо разработчики qubes, в идеале - русскоязычные?

    На https://www.qubes-os.org/support/ написано
    >(Note: There have been many discussions about why the Qubes OS Project does not maintain an official forum. The curious can find these by searching the list archives.)

    В списки рассылки не хочется влезать, в гугл-групс - тем более (обсуждение безопасного дистра в гугле - это надо было додуматся кек)

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 11:15, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как-будто таких ресурсов на русском может быть два https://www.linux.org.ru/tag/qubes (темы форума внизу)

    Не по русски и не официально тут https://www.reddit.com/r/Qubes/ не знаю что тебе про реддит твой внутренний параноик.

     
  • 2.11, Fyjy (?), 11:51, 02/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:57, 02/01/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.14, Аноним (4), 12:12, 02/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

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