Canonical выпустил multipass 1.0, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

Компания Canonical представила первый стабильный выпуск инструментария multipass 1.0, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit on macOS. Также возможно использования для выполнения виртуальных машин VirtualBox. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет.

Multipass самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность монтирования внешних дисковых разделов в виртуальное окружение (команда multipass mount), но также предоставляются средства передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (multipass transfer). Домашний каталог пользователя автоматически монтируется в виртуальной машине как ~/Home. Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления).

Пример сеанса в multipass: