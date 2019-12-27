Canonical выпустил multipass 1.0, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

|
|
|
|2.27, Аноним (27), 12:15, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас варганом не пользуюсь, к счастью, недавно вернулся на VirtManager, но ещё одна альтернатива - это однозначно хорошо.
|
|
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 13:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле у преподавателей лекции в универе? Вернемся, выразим мнение.
|
|1.4, Аноним (4), 11:27, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как управлять ресурсами? Что делать, если севрак завис? Есть туториалы? Выглядит интересно.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:34, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
как показывает практика, подойти к серверу и выдернуть из сети. Если можно отключить питание удалённо и оно не зависло, можно сделать это удалённо.
|
|1.9, Аноним (9), 11:36, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То есть банальную обертку над kvm они ниасилили иначе как в виде монструозного snap-пакета? Спасибо, не нать.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 12:05, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хотелось бы узнать мнение местных экспертов
Вот вам и первое мнение местных экспертов не заставило себя ждать.
|
|
|
|3.23, Аноним (9), 12:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переносимостью. Обертки. Для KVM.
Действительно, никак. Никак такую примитивную ерунду нельзя без снапов и прочих модных поделочек. Вот то ли дело сама kvm+qemu - вот это ерунда, это просто, это каждый дурачок может - вон, смотрите, во всех дистрибутивах есть, даже совсем помоешных, явный признак незамысловатости и ерундовости программы, даже не удостоенной чести быть запакованной в снап или хотя бы appimage.
А выкачивалка/свалка готовых образов для виртуалочек с последующим запуском - это да, это сложнейшая задача.
|
|1.13, CHERTS (ok), 11:56, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Смешное поделие, при попытке запустить под Win10 приложение крэшиться. Неужели перед публикацией релиза разрабы не могли все проверить и перепроверить?
|
|
|
|2.15, Аноним (20), 12:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Майки ставят палки в колеса. Боятся за то что убунту выдавит их с десктопа.
|
|
|
|3.22, llol (?), 12:10, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Боятся за то что убунту выдавит их с десктопа.
Это тянет на шутку уходящего года. "Линукс выдавит кого-то с десктора"... Llol!
|
|
|
|4.34, Аноним (7), 13:30, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чё бы и нет? Хомячкам конечно всё равно, но ведь всё работает, плавно, производительность стабильно лучше венды (и всегда была), никакого шпионского (примерно в каждой "бесплатной" софтине) ПО и "анти"вирусов в комплекте, нет принудительных обновлений и всегда можно выбрать любую версию ПО... В разумных пределах, конечно.
Вендоламеры упорно создавали атмосферу сложности и кpaсноглазия вокруг линукса и я был приятно удивлён, когда выяснил, что это абсолютная ложь. Потом я также выяснил насколько переусложнена венда и понял, что это было не только от непонимания, но и от зависти.
|
|3.24, Аноним (9), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Англичанка и блингейцц гадют!
(они еще и в штаны мне наcpaли, представляете?)
|
|1.18, Аноним (25), 12:05, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В чем отличие от докера, lxc/lxd, vagrant. Это типо jail на фряхе шоле? А можно так тока чтобы она еще и сама скрипты писала и работу выполняла, ы?
|
|
|
|
|
|3.26, llol (?), 12:14, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А это тянет на открытие года: "У каноникал nih-синдром"... Llol.
Это такая традиция. Каждые три года каноникал изрыгает из себя мертворожденную технологию (у которой есть пяток живуших и здравствующих аналогов), пытается реанимировать это нечто, а потом торжественно хоронит.
|
|2.28, Аноним (9), 12:15, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вообще-то в том, что это ни разу не доскер-шмоскер, а полноценные vm.
Так что из твоего списка похоже разьве что vagrant, но тот несколько более сложно устроен и ниасиляторы ниасиляют, а для промышленного применения малопригоден, для него других оберток над kvm полно.
А тут сделали совсем примитивно и ниасиляторы, вероятно, будут щастливы.
|
|
|
|2.33, iPony129412 (?), 12:56, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет. Кому надо - барабан и флаги в нужные места и вперёд. Лицензия позволяет.
А так смысла нет.
|
|1.35, Аноним (35), 13:36, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии.
Т.е. в любой момент прилетят баги, отберут прежние функции.
Ну в Снапе топят за тоже.
Без снэпов есть где глянуть?
|
|
|
|2.39, Аноним (37), 13:43, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> отберут прежние функции
Вот это беда многих недо- или переучившихся - использовать недокументированные функции.
|
|1.36, Аноним (36), 13:37, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
посоветуйте что нибудь дистронезависимое для управления квм? Виртменеджер безальтернативен, или есть что получше?
|