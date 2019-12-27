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Canonical выпустил multipass 1.0, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

27.12.2019 11:18

Компания Canonical представила первый стабильный выпуск инструментария multipass 1.0, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit on macOS. Также возможно использования для выполнения виртуальных машин VirtualBox. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет.

Multipass самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность монтирования внешних дисковых разделов в виртуальное окружение (команда multipass mount), но также предоставляются средства передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (multipass transfer). Домашний каталог пользователя автоматически монтируется в виртуальной машине как ~/Home. Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления).

Пример сеанса в multipass: 


Поиск доступных образов:

   $ multipass find
   Image       Aliases           Version          Description
   core        core16            20190424         Ubuntu  Core 16
   core18                        20190213         Ubuntu Core 18
   16.04       xenial            20190628         Ubuntu 16.04 LTS
   18.04       bionic,lts        20190627.1       Ubuntu 18.04 LTS
   18.10       cosmic            20190628         Ubuntu 18.10
   19.04       disco             20190628         Ubuntu 19.04
   daily:19.10 devel,eoan        20190623         Ubuntu 19.10

Запускаем актуальный выпуск Ubuntu LTS в VM:

   $ multipass launch ubuntu
   Launching dancing-chipmunk...
   Downloading Ubuntu 18.04 LTS..........
   Launched: dancing chipmunk

Просматриваем список запущенных VM:

   $ multipass list
   Name                State       IPv4             Release
   dancing-chipmunk    RUNNING     10.125.174.247   Ubuntu 18.04 LTS
   live-naiad          RUNNING     10.125.174.243   Ubuntu 18.04 LTS
   snapcraft-asciinema STOPPED     --               Ubuntu Snapcraft builder for Core 18

Получаем детальную информацию о запущенной VM

   $ multipass info dancing-chipmunk
   Name:           dancing-chipmunk
   State:          RUNNING
   IPv4:           10.125.174.247
   Release:        Ubuntu 18.04.1 LTS
   Image hash:     19e9853d8267 (Ubuntu 18.04 LTS)
   Load:           0.97 0.30 0.10
   Disk usage:     1.1G out of 4.7G
   Memory usage:   85.1M out of 985.4M

Подключаемся к командой оболочке в VM

   $ multipass shell dancing-chipmunk
   Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-42-generic x86_64)
   #

Запускаем команду "lsb_release -a" в окружении VM:

   $ multipass exec dancing-chipmunk -- lsb_release -a
   No LSB modules are available.
   Distributor ID:  Ubuntu
   Description:     Ubuntu 18.04.1 LTS
   Release:         18.04
   Codename:        bionic

Останавливаем VM:

   $ multipass stop dancing-chipmunk

Удаляем VM:

   $ multipass delete dancing-chipmunk

   Name                    State      IPv4   Release
   snapcraft-asciinema     STOPPED    --     Ubuntu Snapcraft builder for Core 18
   dancing-chipmunk        DELETED    --     Not Available

Чистим удалённые VM с диска

   $ multipass purge


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  3. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.1
  4. OpenNews: Выпуск Vagrant 2.0, инструментария для создания виртуальных окружений
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 2.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: multipass, ubuntu, vm
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень похоже на vagrant. В чем смысл?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:15, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас варганом не пользуюсь, к счастью, недавно вернулся на VirtManager, но ещё одна альтернатива - это однозначно хорошо.
     
  • 2.40, Аноним (-), 14:19, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Kubuntu с multipass можно запустить?
     

  • 1.2, Отражение луны (ok), 11:22, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хотелось бы узнать мнение местных экспертов
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:25, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не хотелось бы
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 11:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендуется к использованию.
    Сам использую для пакетирования snap пакетов.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:07, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На маке?
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:31, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подожди, у них еще уроки не закончились.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле у преподавателей лекции в универе? Вернемся, выразим мнение.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:27, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как управлять ресурсами? Что делать, если севрак завис? Есть туториалы? Выглядит интересно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:34, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как показывает практика, подойти к серверу и выдернуть из сети. Если можно отключить питание удалённо и оно не зависло, можно сделать это удалённо.
     
  • 2.14, kek (??), 12:02, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что делать, если севрак завис?

    Во-первых, это можно предотвращать во многих случаях:
    https://www.opennet.ru/tips/3116_oomkill_memory_earlyoom_nohang_oomd.shtml

     

  • 1.6, ДмитрийСССР (?), 11:32, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто первый вспомнит фильм "Пятый элемент"? :=)
     
     
  • 2.8, Diva Laguna (?), 11:36, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Leeloo Dallas multipass!
     
  • 2.10, анонимус_потерял_свой_логин (?), 11:36, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какая связь?
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 11:46, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ненормальные какие-то только...

    Вообще почему-то постоянно это всё пересекается с системами оплаты транспорта в РФ. Уже надоедает.

    То с Apple вот AirTag https://www.cnews.ru/news/top/2019-10-31_apple_vykupila_u_rossiyan_perspektivn

    Теперь multipass https://s-multipass.com

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:36, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть банальную обертку над kvm они ниасилили иначе как в виде монструозного snap-пакета? Спасибо, не нать.

     
     
  • 2.16, Отражение луны (ok), 12:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Держи в курсе
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:05, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хотелось бы узнать мнение местных экспертов

    Вот вам и первое мнение местных экспертов не заставило себя ждать.

     
  • 2.19, Аноним (20), 12:06, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как там будут обстоять дела с переносимостью?
     
     
  • 3.23, Аноним (9), 12:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переносимостью. Обертки. Для KVM.

    Действительно, никак. Никак такую примитивную ерунду нельзя без снапов и прочих модных поделочек. Вот то ли дело сама kvm+qemu - вот это ерунда, это просто, это каждый дурачок может - вон, смотрите, во всех дистрибутивах есть, даже совсем помоешных, явный признак незамысловатости и ерундовости программы, даже не удостоенной чести быть запакованной в снап или хотя бы appimage.

    А выкачивалка/свалка готовых образов для виртуалочек с последующим запуском - это да, это сложнейшая задача.

     

  • 1.13, CHERTS (ok), 11:56, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Смешное поделие, при попытке запустить под Win10 приложение крэшиться. Неужели перед публикацией релиза разрабы не могли все проверить и перепроверить?
     
     
  • 2.15, Аноним (20), 12:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майки ставят палки в колеса. Боятся за то что убунту выдавит их с десктопа.
     
     
  • 3.22, llol (?), 12:10, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боятся за то что убунту выдавит их с десктопа.

    Это тянет на шутку уходящего года. "Линукс выдавит кого-то с десктора"... Llol!

     
     
  • 4.34, Аноним (7), 13:30, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё бы и нет? Хомячкам конечно всё равно, но ведь всё работает, плавно, производительность стабильно лучше венды (и всегда была), никакого шпионского (примерно в каждой "бесплатной" софтине) ПО и "анти"вирусов в комплекте, нет принудительных обновлений и всегда можно выбрать любую версию ПО... В разумных пределах, конечно.

    Вендоламеры упорно создавали атмосферу сложности и кpaсноглазия вокруг линукса и я был приятно удивлён, когда выяснил, что это абсолютная ложь. Потом я также выяснил насколько переусложнена венда и понял, что это было не только от непонимания, но и от зависти.

     
  • 4.38, Аноним (37), 13:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линукс выдавит кого-то

    А есть кого выдавливать?

     
  • 3.24, Аноним (9), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Англичанка и блингейцц гадют!
    (они еще и в штаны мне наcpaли, представляете?)

     
  • 2.25, Аноним (25), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в следующем релизе пофиксят и добавят новые.
     

  • 1.18, Аноним (25), 12:05, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чем отличие от докера, lxc/lxd, vagrant. Это типо jail на фряхе шоле? А можно так тока чтобы она еще и сама скрипты писала и работу выполняла, ы?
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:09, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вангую на nih синдром.
     
     
  • 3.26, llol (?), 12:14, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это тянет на открытие года: "У каноникал nih-синдром"... Llol.

    Это такая традиция. Каждые три года каноникал изрыгает из себя мертворожденную технологию (у которой есть пяток живуших и здравствующих аналогов), пытается реанимировать это нечто, а потом торжественно хоронит.

     
  • 2.28, Аноним (9), 12:15, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то в том, что это ни разу не доскер-шмоскер, а полноценные vm.
    Так что из твоего списка похоже разьве что vagrant, но тот несколько более сложно устроен и ниасиляторы ниасиляют, а для промышленного применения малопригоден, для него других оберток над kvm полно.

    А тут сделали совсем примитивно и ниасиляторы, вероятно, будут щастливы.

     
     
  • 3.29, Аноним (25), 12:17, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проще тогда поставить Proxmox или EsXI?
     

  • 1.30, анонимно (?), 12:25, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лилу, мультипаспорт.
     
  • 1.32, 123 (??), 12:32, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ppa будет?
     
     
  • 2.33, iPony129412 (?), 12:56, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Кому надо - барабан и флаги в нужные места и вперёд. Лицензия позволяет.
    А так смысла нет.
     

  • 1.35, Аноним (35), 13:36, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии.

    Т.е. в любой момент прилетят баги, отберут прежние функции.

    Ну в Снапе топят за тоже.

    Без снэпов есть где глянуть?

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 13:43, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отберут прежние функции

    Вот это беда многих недо- или переучившихся - использовать недокументированные функции.

     

  • 1.36, Аноним (36), 13:37, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    посоветуйте что нибудь дистронезависимое для управления квм? Виртменеджер безальтернативен, или есть что получше?
     

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