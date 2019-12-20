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Выпуск rav1e 0.2, кодировщика AV1 на языке Rust

20.12.2019 13:29

Доступен выпуск rav1e 0.2, высокопроизводительного кодировщика формата кодирования видео AV1, развиваемого сообществами Xiph и Mozilla. Кодировщик написан на языке Rust и отличается от эталонного кодировщика libaom значительным увеличением скорости кодирования и повышенным вниманием к обеспечению безопасности. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Поддерживаются все основные возможности AV1, включая поддержку внутренне- и внешне-кодированных кадров (intra- и inter-кадров), суперблоков 64x64, цветовой субдискретизации 4:2:0, 4:2:2 и 4:4:4, 8-, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета, RDO (Rate-distortion optimization) оптимизации искажений, различные режимы предсказания межкадровых изменений и выявления трансформаций, управление скоростью потока и выявление усечения сцены.

Формат AV1 заметно опережает x264 и libvpx-vp9 по уровню сжатия, но из-за усложнения алгоритмов требует существенно больше времени для кодирования (по скорости кодирования libaom отстаёт от libvpx-vp9 в сотни раз, а от x264 в тысячи раз). Кодировщик rav1e предоставляет 11 уровней производительности, наивысшие из которых позволяют добиться скорости, близкой к кодированию в режиме реального времени. Кодировщик доступен как в форме утилиты командной строки, так и в виде библиотеки.

В новой версии:

  • Проведены оптимизации, которые позволили увеличить производительность на 40%-70%, по сравнению с первым выпуском (в зависимости от настроек кодирования);
  • В cli-интерфейс добавлена опция "serialize" для сериализации и десериализации параметров кодирования;
  • Добавлена генерация отладочной информации в формате dwarf;
  • В cli для macOS и Linux добавлен флаг "--benchmark";
  • Добавлена возможность настройки сегментации при помощи опции SpeedSetting (отключена по умолчанию так как может привести к рассинхронизации).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/AV1/c...)
  2. OpenNews: Первый официальный выпуск rav1e, кодировщика AV1 на языке Rust
  3. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  4. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  5. OpenNews: Третий выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  6. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rav1e, av1, rust
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Иваня (?), 14:13, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Мне больше кодировщики на C нравятся. Rust неплох, но мне не нравятся в коде такие места unsafe extern, pub unsafe extern fn, unsafe {
     
  • 2, Аноним (2), 14:13, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Когда в ffmpeg появится?
     
  • 3, Аноним (3), 14:14, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    А почему не с HEVC сравнивают?
     
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