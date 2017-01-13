Атака на системы online-компиляции через манипуляцию с заголовочными файлами

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|2.2, пох. (?), 21:56, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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но тут же наверняка докер в докере в докере, это же - надежно, любой девляпс подтвердит?!
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|3.13, Аноним (13), 00:46, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ещё как надёжно. Любой залётный хакер помрёт прежде чем успеет что-то сделать. Из-за смеха.
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|3.23, Аноним (-), 11:16, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего потом делать с паролем рута в докере где нет ничего кроме сервиса компиляции? SSH там тоже нет! И вообще, можно скачать кучу образов контейнеров и виртуалок и изучать хэши паролей по вкусу. В многих авторы даже сообщают пароль, чтобы вообще зайти в этот образ можно было.
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|6.28, Аноним (26), 14:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Митрофанов, ты?
Когда нечего возразить по существу, спрыгни на дешевую демагогию?
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|5.34, Аноним (-), 07:42, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С каких это пор в слове "дыркер" появилась буква S и оно стало "сикурной изоляцией"?
Конкретно leafpad запускал все это в виртуалке. Ограниченной по времени выполнения, после чего она сносится и откатывается на чистую. Поэтому делать там что-то кроме запуска тестового кода - как минимум неудобно и производительность хромает.
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|1.3, Аноним84701. (?), 22:09, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Проблемный сервис, в котором удалось воспроизвести проблему, пока не афишируется.
Погуглить "онлайн це компайлер" ведь никто не догадается, угу.
> In file included from main.c:2:
> /etc/shadow:1:5: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘:’ token
> 1 | root::14871::::::
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|2.9, exSun (ok), 23:41, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так их там 3 штуки таких с одной только первой страницы поисковой выдачи...
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|2.40, Аноним (40), 20:09, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как видишь хэша тут нет. или ты подумал, что 14871 - это хэш? а вот и нет, это дата смены пароля
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|2.41, Аноним (41), 04:03, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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root вообще без пароля?
Встречал такое ещё в chroot окружениях (ещё в начале 2000, наверное).
Рутом залогинится нельзя, но если зашел пользователем, то можно сделать su - root и пароль не спросят.
Или тут какими-нибудь PAM'ами ограничено?
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|1.4, Аноним (4), 22:54, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Помимо etc/shadow, интересные эффекты можно наблюдать, включив </dev/zero>:
> cc1plus: out of memory allocating 17179869200 bytes after a total of 413696 bytes
или </etc/ssh/ssh_host_rsa_key>:
> /etc/ssh/ssh_host_rsa_key:1:1: error: expected unqualified-id before
> '--' token
> -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
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|1.5, Аноним (5), 23:00, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем такие извращения? Нельзя ли просто скомпилировать программу, читающую что нужно откуда нужно?
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|2.6, Аноним (4), 23:04, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Авторам сервисов обычно хватает мозгов не запускать программы пользователей от рута. Автор поста же, в свою очередь, призывает не запускать компилятор от рута
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|3.12, Аноним (5), 00:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В GitLab контейнеры в аппаратных виртуалках работают от рута...
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|5.17, Аноним (5), 09:37, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, неправильно. Но что ещё остаётся для GitLaba. Не дашь рут - часть программ отвалится.
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|2.10, Андрей (??), 23:51, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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поищи "online compiler" - там есть уже выбор. Godbolt, Wandbox, Ideone.
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|2.11, Аноним (13), 23:59, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почти все студенты нынче так контрольные делают, в онлайн-сервисах, где можно скомпилировать что-нибудь. Когда-то все делали странички со снежинками на JS, а теперь с каким-нибудь окошком для запуска Python.
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|2.18, Аноним (18), 10:02, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это может быть тупо билд-ферма с веб-интерфейсом. Например, некоторые дистрибутивы линукса собираются "в онлайне". Ты можешь следить за сборкой и даже менять исходники прямо из браузера. Конечно, это не единственный способ, и часто даже не основной, но тем не менее такая возможность присутствует. Можно ли назвать это "системой online-компиляции"? Наверное.
Примеры:
https://copr.fedorainfracloud.org/
https://build.opensuse.org/
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|1.15, Аноним (15), 06:44, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> системы online-компиляции
Можно ли подрубить туда свои мощности? А то 8-ядерник простаивает. Типа как распределённые вычисления, только чтобы тебе за них платили. И можно ли компилировать виндовые программы? А то линуксовые компилировать просто - всегда и везде есть GCC - а в винде я понятия не имею, как компилировать. Может в онлайн-сервисах это так же просто, как в линуксе сделать make?
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|1.19, Аноним (19), 10:37, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не совсем понимаю как при помощи #include можно текст вытащить?
Я немного потестил, но если в файле конкретно не указан текст в "", то при компиляции все падает.
Какие есть фишки по этому поводу в С?
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|2.20, 1 (??), 10:42, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Новость не читай - комментарий отправляй.
Там всё написано - надо только до конца дочитать.
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|3.22, Аноним (19), 10:49, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Окей, внутри самой статьи описано, что нужно отчет об ошибка смотреть.
Понял. Осознал. Благодарю)
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|2.30, Sluggard (ok), 15:12, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только Михаилу?
Максим Чирков, создатель и владелец, не заслуживает доброго слова? )
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|2.35, Аноним (-), 07:47, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это походу Айхор колбасит - не только нжинксу достается. На хостинге тоже какие-то крышевые работы нынче - хабр читай. Хабр кстати тоже на .com почему-то предусмотрительно всех редиректит. Видимо боится отжима .ru :)
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|1.33, Аноним (33), 02:45, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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При сравнительно недорогой стоимости виртуалок на Azure или Amazon новость чуть более чем полностью бессмысленная.
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|2.36, Аноним (-), 07:48, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть и подешевле этих. Реально виртуалку можно за 1-2 бакса взять и там хоть обкомпилиться.
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|1.38, Аноним (38), 17:08, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я чет не понял... А где уязвимость то?
Испокон веков говорилось что сервисы нужно chroot-тить или запускать под отдельным пользователем.
В соверменном мире вообще запускают отдельные виртуалки для всего одной службы.
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