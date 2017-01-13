Атака на системы online-компиляции через манипуляцию с заголовочными файлами

2.2 , пох. ( ? ), 21:56, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – но тут же наверняка докер в докере в докере, это же - надежно, любой девляпс подтвердит?! 3.13 , Аноним ( 13 ), 00:46, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Ещё как надёжно. Любой залётный хакер помрёт прежде чем успеет что-то сделать. Из-за смеха.

3.23 , Аноним ( - ), 11:16, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего потом делать с паролем рута в докере где нет ничего кроме сервиса компиляции? SSH там тоже нет! И вообще, можно скачать кучу образов контейнеров и виртуалок и изучать хэши паролей по вкусу. В многих авторы даже сообщают пароль, чтобы вообще зайти в этот образ можно было.

4.26 , Аноним ( 26 ), 13:57, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А чего потом делать с паролем рута в докере где нет ничего

> кроме сервиса компиляции? SSH там тоже нет! И вообще, можно скачать

> кучу образов контейнеров и виртуалок и изучать хэши паролей по вкусу.

> В многих авторы даже сообщают пароль, чтобы вообще зайти в этот образ можно было. С каких это пор в слове "дыркер" появилась буква S и оно стало "сикурной изоляцией"?

https://www.infosecurity-magazine.com/news/researchers-public-poc-docker/

> 20 NOV 2019 NEWS

> Researchers Publish PoC for Docker Escape Bug https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50765

> Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера

> 29.05.2019 11:15 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50130

> Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции

> 11.02.2019 23:26 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45848

> В Docker 1.12.6 устранена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера

> 13.01.2017 11:28 5.27 , Онаним ( ? ), 14:12, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Митрофанов, ты?

6.28 , Аноним ( 26 ), 14:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Митрофанов, ты? Когда нечего возразить по существу, спрыгни на дешевую демагогию?

5.34 , Аноним ( - ), 07:42, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С каких это пор в слове "дыркер" появилась буква S и оно стало "сикурной изоляцией"? Конкретно leafpad запускал все это в виртуалке. Ограниченной по времени выполнения, после чего она сносится и откатывается на чистую. Поэтому делать там что-то кроме запуска тестового кода - как минимум неудобно и производительность хромает.

