Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.1

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После года разработки подготовлен выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.1, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.
В новом выпуске:
- Переработаны три первые бонусные карты, в основной состав игры включены три новые бонусные карты;
- Улучшен режим истории (Story mode). В режим истории добавлен уровень Призрачный лес (Ghost Forest);
- Добавлены новые фоновые заставки и музыка;
- Проведена работа по оттачиванию графики;
- Добавлен новый вражеский персонаж - Вампир;
- Улучшен редактор уровней;
- Убрано дрожание блоков при укладке друг на друга;
- Батуты, когда используются вместе с бонусными блоками, больше не причиняют вред игроку;
- Внесены исправления и оптимизации.