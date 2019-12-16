Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.1

После года разработки подготовлен выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.1, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS. В новом выпуске: Переработаны три первые бонусные карты, в основной состав игры включены три новые бонусные карты;

Улучшен режим истории (Story mode). В режим истории добавлен уровень Призрачный лес (Ghost Forest);

Добавлены новые фоновые заставки и музыка;

Проведена работа по оттачиванию графики;

Добавлен новый вражеский персонаж - Вампир;

Улучшен редактор уровней;

Убрано дрожание блоков при укладке друг на друга;

Батуты, когда используются вместе с бонусными блоками, больше не причиняют вред игроку;

Внесены исправления и оптимизации.



