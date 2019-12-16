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Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.1

16.12.2019 08:57

После года разработки подготовлен выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.1, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Переработаны три первые бонусные карты, в основной состав игры включены три новые бонусные карты;
  • Улучшен режим истории (Story mode). В режим истории добавлен уровень Призрачный лес (Ghost Forest);
  • Добавлены новые фоновые заставки и музыка;
  • Проведена работа по оттачиванию графики;
  • Добавлен новый вражеский персонаж - Вампир;
  • Улучшен редактор уровней;
  • Убрано дрожание блоков при укладке друг на друга;
  • Батуты, когда используются вместе с бонусными блоками, больше не причиняют вред игроку;
  • Внесены исправления и оптимизации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.supertux.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0
  3. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.8
  5. OpenNews: Выпуск Minetest 5.0.0, открытого клона игры MineCraft
  6. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: supertux, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Dejavu (?), 09:02, 16/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    >>>>Батуты, когда используются вместе с бонусными блоками, больше не причиняют вред игроку;

    Герою игрока или непосредственно ИГРОКУ?
    😆

     
     
  • 2, художник (?), 09:04, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игроку не причиняют
     
  • 3, Аноним (3), 09:13, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >непосредственно ИГРОКУ?

    Очевидно, их сделали менее вырвиглазными и более безопасными для психики.

     

  • 4, Anonymoustus (ok), 09:14, 16/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая игрушка. Лучшее, что есть в линуксе. :)
     
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