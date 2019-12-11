Опубликованы сборки Ubuntu Server 19.10.1 для Raspberry Pi

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|1.2, Аноним (2), 08:40, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот уж действительно, новость из раздела мини.
А по сути, кроме gnome-shell'а, в чем разница Ubuntu перед Debian'ом на raspberry?
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|2.4, rm_ (ok), 09:21, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость важная, если не ошибаюсь Raspbian не было в 64-битном варианте.
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|3.8, Витя2 (?), 10:10, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непонятно, для чего он нужен. Если кто-то в курсе - просветите, пожалуйста
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|3.9, Аноним (9), 11:08, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Raspbian не было в 64-битном варианте.
Его и с HF не было. Но тёзка писал не про него, а про нормальный Debian.
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|4.10, Аноним (9), 11:10, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Его и с HF не было.
Неправильно выразился. Его нет и не было под armhf в терминологии Debian, который ARMv7.
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|1.3, Аноним (3), 08:43, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну наконец то снесу нафиг это rebian - слишком уж глючная версия для pi4
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|2.11, Аноним (11), 12:55, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не работает аппаратное ускорение видео
Понимаю, нет времени прочитать текст новости, но хоть с заголовками можно ознакомиться?
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|3.14, soarin (ok), 13:34, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою тебе тайну: новости на Opennet редактируются и меняются 😮
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|2.12, Аноним (11), 12:56, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше один комментатор уже требовал аппаратное ускорение графики на сервере.
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|3.13, Тфьу (?), 13:13, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разделение на сервер/несервер это из виндового мира, линуксу все равно. а вот то что поддержки аппаратного ускорения на малине нет, это печально.
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