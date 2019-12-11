Опубликованы сборки Ubuntu Server 19.10.1 для Raspberry Pi

Компания Canonical сформировала сборки серверной редакции дистрибутива Ubuntu 19.10.1 для плат Raspberry Pi. 32-разрядные сборки доступны для Raspberry Pi 2, 3 и 4, а 64-разрядные для Raspberry Pi 3 и 4. В предложенных сборках доведена до рабочего состояния поддержка USB на платах Raspberry Pi 4 c 4GB ОЗУ (ранее из-за ошибки в ядре поддерживались только платы с 1 и 2 GB ОЗУ).

Отмечается, что Canonical относит платы Raspberry Pi к категории первичных платформ для Ubuntu и активно работает с организаций Raspberry Pi foundation над обеспечением качественной поддержки новых плат в своём дистрибутиве. Из дальнейших планов упоминается формирование специализированных сборок Ubuntu Server 18.04 LTS и Ubuntu Core для Raspberry Pi.



