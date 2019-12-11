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Опубликованы сборки Ubuntu Server 19.10.1 для Raspberry Pi

11.12.2019 08:14

Компания Canonical сформировала сборки серверной редакции дистрибутива Ubuntu 19.10.1 для плат Raspberry Pi. 32-разрядные сборки доступны для Raspberry Pi 2, 3 и 4, а 64-разрядные для Raspberry Pi 3 и 4. В предложенных сборках доведена до рабочего состояния поддержка USB на платах Raspberry Pi 4 c 4GB ОЗУ (ранее из-за ошибки в ядре поддерживались только платы с 1 и 2 GB ОЗУ).

Отмечается, что Canonical относит платы Raspberry Pi к категории первичных платформ для Ubuntu и активно работает с организаций Raspberry Pi foundation над обеспечением качественной поддержки новых плат в своём дистрибутиве. Из дальнейших планов упоминается формирование специализированных сборок Ubuntu Server 18.04 LTS и Ubuntu Core для Raspberry Pi.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/update...)
  2. OpenNews: Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  5. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  6. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu, raspberrypi
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  • 1.1, Аноним (1), 08:23, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Pibuntu
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:40, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот уж действительно, новость из раздела мини.
    А по сути, кроме gnome-shell'а, в чем разница Ubuntu перед Debian'ом на raspberry?
     
     
  • 2.4, rm_ (ok), 09:21, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость важная, если не ошибаюсь Raspbian не было в 64-битном варианте.
     
     
  • 3.8, Витя2 (?), 10:10, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно, для чего он нужен. Если кто-то в курсе - просветите, пожалуйста
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:08, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Raspbian не было в 64-битном варианте.

    Его и с HF не было. Но тёзка писал не про него, а про нормальный Debian.

     
     
  • 4.10, Аноним (9), 11:10, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его и с HF не было.

    Неправильно выразился. Его нет и не было под armhf в терминологии Debian, который ARMv7.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:43, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец то снесу нафиг это rebian - слишком уж глючная версия для pi4
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:33, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только в этих сборках не работает аппаратное ускорение видео, поэтому как десктоп/медиаплеер оно не юзабельно.
    https://git.launchpad.net/~ubuntu-kernel/ubuntu/+source/linux/+git/eoan/commit
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 09:37, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому оно надо.
    А вот Ubuntu Server прям хорошо 👍
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:55, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не работает аппаратное ускорение видео

    Понимаю, нет времени прочитать текст новости, но хоть с заголовками можно ознакомиться?

     
     
  • 3.14, soarin (ok), 13:34, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе тайну: новости на Opennet редактируются и меняются 😮
     

  • 1.7, fitincontact (?), 09:42, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пожалуйста дополните что речь про server
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:56, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше один комментатор уже требовал аппаратное ускорение графики на сервере.
     
     
  • 3.13, Тфьу (?), 13:13, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разделение на сервер/несервер это из виндового мира, линуксу все равно. а вот то что поддержки аппаратного ускорения на малине нет, это печально.
     
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