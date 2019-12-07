Выпуск web-фреймворка Django 3.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:08, 07/12/2019 [ответить] –13 + / – жанга — ребенок строит на берегу песочный замок Spring Framework — команда архитекторов с двумя высшими образованиями проектируют бизнес-центр с десятком небоскребов

2.2 , Pearl ( ? ), 10:14, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Толсто и с пальмовым жиром )

3.4 , Аноним ( 4 ), 11:15, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С гидрогенизированным - пальмовый жир не самое плохое на свете (даже тот дешёвый технический который в РФ кладут в продукты питания). В принципе жанга не самое плохое на свете, но мне больше нравится фласк. Может быть мои масштабы не те, но я не представляю вебни без питона и этот питон не жанга.

4.6 , Пиони ( ? ), 11:58, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Flask хорош как для маленьких проектиков, где нужен быстрый старт, так и для огромных, где нужно много раз отходить от идеологии, и гибкость здесь очень ценится. Django как раз между, когда проект уже не маленький, но ещё не большой

4.7 , Аноним ( 7 ), 12:02, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фласк для наколенных поделок. И быстрых прототипов. А джанга для больших проектов и работе с базой данных через какой-нибудь ORM. И если тебе нужна готовая админка. Что очевидно нужно не всегда.

2.3 , Онаним ( ? ), 10:39, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не забудьте прогреть все возможные кешы заведомо протерев все контакты сетевой инфраструкты спиртом.



1.5 , Аноним ( 5 ), 11:31, 07/12/2019 [ответить] –1 + / – Вот те раз... А я всё никак до 2.2 не доберусь, хотя вроде ничего принципиально нового...

2.8 , Аноним ( 7 ), 12:04, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переход с 1.8 до 2.0 был достаточно болезненным (из коробки не завелся пришлось допиливать напильником) Сейчас вангую будет то же самое.

