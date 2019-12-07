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Выпуск web-фреймворка Django 3.0

07.12.2019 09:24

Состоялся релиз web-фреймворка Django 3.0, написанного на языке Python и предназначенного для разработки веб-приложений. Ветка Django 3.0 отнесена к категории выпусков с обычным сроком поддержки и будет получать обновления до апреля 2021 года. LTS-ветка 2.22 будет поддерживаться до апреля 2022 года, а ветка 1.11 до апреля 2020 года. Поддержка ветки 2.1 прекращена.

Ключевые улучшения:

  • Предоставлена поддержка работы в асинхронном режиме с выполнением в форме ASGI-приложения. Программный интерфейс ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) разработан как замена WSGI, нацеленная на обеспечение взаимодействия серверов, фреймворков и приложений, поддерживающих работу в асинхронном режиме. Поддержка запуска с использованием WSGI сохранена, а связанный с асинхронным режимом код включаются только при запуске в окружениях на базе ASGI.

    Для асинхронного режима реализован отдельный цикл обработки событий (event loop), в котором недопускается вызов кода, помеченного как "async unsafe". К такому коду отнесены, например, операции c СУБД (ORM), которые нельзя использовать в асинхронном контексте (в этом случае будет выводиться ошибка SynchronousOnlyOperation) и следует выносить в отдельный синхронный поток.

  • Добавлены специализированные перечисляемые типы TextChoices, IntegerChoices и Choices, которые можно использовать для определения текстовых и целочисленных полей в модели, например, при необходимости хранения в полях наборов читаемых меток, транслируемых в определённые признаки: 
    
   class YearInSchool(models.TextChoices):
        FRESHMAN = 'FR', _('Freshman')
        SOPHOMORE = 'SO', _('Sophomore')
        JUNIOR = 'JR', _('Junior')
        SENIOR = 'SR', _('Senior')
        GRADUATE = 'GR', _('Graduate')
  • Добавлена возможность указания выражений, выводящих BooleanField, напрямую в фильтрах QuerySet без их предварительного аннотирования, перед применением для фильтрации аннотаций.
  • Обеспечена официальная поддержка СУБД MariaDB 10.1 и более новых выпусков.
  • Для PostgreSQL реализован класс ExclusionConstraint для использования ограничений на базе выражения EXCLUDE;
  • Прекращена поддержка Python 3.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.djangoproject.com/...)
  2. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 2.2
  3. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 2.1
  4. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 2.0
  5. OpenNews: Обновление web-фреймворка Django с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Django мигрирует с Subversion на Git и GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: django, python
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:08, 07/12/2019 [ответить]  
    		• –13 +/
    жанга — ребенок строит на берегу песочный замок

    Spring Framework — команда архитекторов с двумя высшими образованиями проектируют бизнес-центр с десятком небоскребов

     
     
  • 2.2, Pearl (?), 10:14, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто и с пальмовым жиром )
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:15, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С гидрогенизированным - пальмовый жир не самое плохое на свете (даже тот дешёвый технический который в РФ кладут в продукты питания).

    В принципе жанга не самое плохое на свете, но мне больше нравится фласк. Может быть мои масштабы не те, но я не представляю вебни без питона и этот питон не жанга.

     
     
  • 4.6, Пиони (?), 11:58, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flask хорош как для маленьких проектиков, где нужен быстрый старт, так и для огромных, где нужно много раз отходить от идеологии, и гибкость здесь очень ценится. Django как раз между, когда проект уже не маленький, но ещё не большой
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:02, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фласк для наколенных поделок. И быстрых прототипов. А джанга для больших проектов и работе с базой данных через какой-нибудь ORM. И если тебе нужна готовая админка. Что очевидно нужно не всегда.
     
  • 2.3, Онаним (?), 10:39, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не забудьте прогреть все возможные кешы заведомо протерев все контакты сетевой инфраструкты спиртом.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:31, 07/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот те раз... А я всё никак до 2.2 не доберусь, хотя вроде ничего принципиально нового...
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:04, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход с 1.8 до 2.0 был достаточно болезненным (из коробки не завелся пришлось допиливать напильником) Сейчас вангую будет то же самое.
     
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