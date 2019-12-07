Выпуск web-фреймворка Django 3.0

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|1.1, Аноним (1), 10:08, 07/12/2019 [ответить]
|–13 +/–
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жанга — ребенок строит на берегу песочный замок
Spring Framework — команда архитекторов с двумя высшими образованиями проектируют бизнес-центр с десятком небоскребов
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|3.4, Аноним (4), 11:15, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С гидрогенизированным - пальмовый жир не самое плохое на свете (даже тот дешёвый технический который в РФ кладут в продукты питания).
В принципе жанга не самое плохое на свете, но мне больше нравится фласк. Может быть мои масштабы не те, но я не представляю вебни без питона и этот питон не жанга.
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|4.6, Пиони (?), 11:58, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Flask хорош как для маленьких проектиков, где нужен быстрый старт, так и для огромных, где нужно много раз отходить от идеологии, и гибкость здесь очень ценится. Django как раз между, когда проект уже не маленький, но ещё не большой
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|4.7, Аноним (7), 12:02, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фласк для наколенных поделок. И быстрых прототипов. А джанга для больших проектов и работе с базой данных через какой-нибудь ORM. И если тебе нужна готовая админка. Что очевидно нужно не всегда.
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|2.3, Онаним (?), 10:39, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не забудьте прогреть все возможные кешы заведомо протерев все контакты сетевой инфраструкты спиртом.
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|1.5, Аноним (5), 11:31, 07/12/2019 [ответить]
|–1 +/–
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Вот те раз... А я всё никак до 2.2 не доберусь, хотя вроде ничего принципиально нового...
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|2.8, Аноним (7), 12:04, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переход с 1.8 до 2.0 был достаточно болезненным (из коробки не завелся пришлось допиливать напильником) Сейчас вангую будет то же самое.
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