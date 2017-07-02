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Вместо Python 3.5.8 по ошибке распространялась некорректная версия

31.10.2019 10:05

Из-за ошибки при организации кэширования в системе доставки контента, при попытке загрузки одной из сборок опубликованного позавчера корректирующего выпуска Python 3.5.8 распространялась предварительная сборка, не содержащая всех исправлений. Проблема затронула только архив Python-3.5.8.tar.xz, сборка Python-3.5.8.tgz распространялась корректно.

Всем пользователям, загружавшим файла "Python-3.5.8.tar.xz" в первые 12 часов после релиза рекомендуется проверить корректность загруженных данных по контрольной сумме (MD5 4464517ed6044bca4fc78ea9ed086c36). В отличие от финального релиза предварительная версия не включала исправление уязвимости CVE-2019-16935 в коде сервера XML-RPC. Уязвимость допускала подстановку JavaScript-кода (XSS) через поле server_title из-за отсутствия экранирования угловых скобок. Атакующий мог добиться подстановки JavaScript-кода в случае, если приложение осуществляет установку имени сервера на основе пользовательского ввода (например, "server.set_server_name('test<script>')").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Python 2.7.17
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
  4. OpenNews: Релиз PyPy 7.2, реализации Python, написанной на языке Python
  5. OpenNews: Недоработка в Python-скрипте могла привести к неверным результатам в более 100 публикациях по химии
  6. OpenNews: Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +6 +/
    Не успел Гвидо выйти на пенчию, и уже бардак.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:40, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Милостиво дозволяю поднять ему пенсионный возраст персонально до 90 лет!
     

  • 1.2, мамкин ИБэксперт (?), 10:31, 31/10/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    >контрольной сумме (MD5 4464517ed6044bca4fc78ea9ed086c36)

    MD5 небезопасен

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:33, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даешь SHA512!
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:37, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если кто-то подобрал коллизию и выложил свой вариант Питончика с тем же MD5, то ему самое время занять пост Гвидо :)
     

  • 1.5, Аноним (-), 10:39, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Будьте гетеросексуальными белыми мужчинами! Пользуйте git, или хотя бы sudo apt-get install!
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:41, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будьте гетеросексуальными белыми мужчинами! Пользуйте git, или хотя бы

    Для бинарных .tar.xz сборок?  Вы, мужчина, не из Микрософт Гитхаба к нам сюда?

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:43, 31/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    >В отличие от финального релиза предварительная версия не включала исправление уязвимости CVE-2019-16935 в коде сервера XML-RPC.
    >Из-за ошибки
    >ошибки

    Всё, лишь бы не признавать, что CDNы либо сделают всё, что им скажет государство, либо будут заблокированы и вылетят с рынка.

     
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