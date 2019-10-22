The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В ноябре Percona проведёт открытые семинары в Рязани и Нижнем Новгороде

22.10.2019 11:30

5 и 9 ноября компания "Перкона" (Percona) проведёт в Рязани и Нижнем Новгороде два открытых семинара. Докладчик семинаров - Пётр Зайцев, генеральный директор компании Percona, один из авторов книги High Performance MySQL (в русской версии - "MySQL по максимуму"), бывший руководитель группы оптимизации производительности в компании MySQL AB.

Программа мероприятия в обоих городах одинакова:

  • "Что разработчик должен знать о базах данных"
  • "Оптимизация и отладка открытых СУБД с помощью Percona Monitoring and Management 2.0"

Время и место проведения:

  • 5 ноября 2019, Рязань. АМАКС Конгресс-отель 4* (Первомайский проспект, 54). Сбор участников: 19:00, начало докладов: 19:30.Регистрация (TimePad).
  • 9 ноября 2019, Нижний Новгород. Родионова, 192/2, Офис Росбанка (служебный вход). Сбор участников: 17:30, начало докладов: 18:00 Регистрация (TimePad). Для доступа на площадку (Росбанк) необходим документ, удостоверяющий личность.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.percona.com/commun...)
Автор новости: Percona
Тип: Обобщение
Ключевые слова: percona, mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто такая перкона, что делает, чем известна? Гуглить\Уткоидти лень.
     
     
  • 2.2, имя_ (?), 11:49, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >лень

    поэтому идешь на три буквы (sql)

     
  • 2.10, Аноним (10), 14:06, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    известна тем, что там зобиватор работал
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:37, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то типа devart
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:37, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Кто такая перкона, что делает, чем известна? Гуглить\Уткоидти лень.

    Это сокращение от ПЕРвая КОНная Армия

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:51, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это компания Ракеля что ли ?
     
  • 1.4, имя_ (?), 12:16, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Записи, кстати, будут? Хотелось бы послушать.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:55, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Рязани есть программисты?
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 18:46, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Рязани есть программисты?

    В Рязани есть один из самых сильных программистов, каких вообще знаю.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру