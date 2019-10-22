В ноябре Percona проведёт открытые семинары в Рязани и Нижнем Новгороде

5 и 9 ноября компания "Перкона" (Percona) проведёт в Рязани и Нижнем Новгороде два открытых семинара. Докладчик семинаров - Пётр Зайцев, генеральный директор компании Percona, один из авторов книги High Performance MySQL (в русской версии - "MySQL по максимуму"), бывший руководитель группы оптимизации производительности в компании MySQL AB. Программа мероприятия в обоих городах одинакова: "Что разработчик должен знать о базах данных"

"Оптимизация и отладка открытых СУБД с помощью Percona Monitoring and Management 2.0" Время и место проведения: 5 ноября 2019, Рязань. АМАКС Конгресс-отель 4* (Первомайский проспект, 54). Сбор участников: 19:00, начало докладов: 19:30.Регистрация (TimePad).

9 ноября 2019, Нижний Новгород. Родионова, 192/2, Офис Росбанка (служебный вход). Сбор участников: 17:30, начало докладов: 18:00 Регистрация (TimePad). Для доступа на площадку (Росбанк) необходим документ, удостоверяющий личность.



