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Фиктивная русская версия Tor Browser использовалась для кражи криптовалюты и QIWI

18.10.2019 21:40

Исследователи из компании ESET выявили распространение неизвестными злоумышленниками вредоносной сборки Tor Browser. Сборка позиционировалась как официальная русская версия Tor Browser, в то время как к проекту Tor её создатели не имеют никакого отношения, а целью создание была подмена кошельков Bitcoin и QIWI.

Для введения пользователей в заблуждение создатели сборки зарегистрировали домены tor-browser.org и torproect.org (отличается от официального сайта torproJect.org отсутствием буквы "J", что многими русскоязычными пользователями остаётся незамеченным). Оформление сайтов было стилизовано под официальный сайт Tor. На первом сайте выводилась страница с предупреждением об использовании устаревшей версии Tor Browser и предложением установить обновление (ссылка вела на сборку с троянским ПО), а на втором содержимое повторяло страницу для загрузки Tor Browser. Вредоносная сборка была формирована только для Windows.

Троянский Tor Browser с 2017 года продвигался на различных русскоязычных форумах, в обсуждениях связанных с даркнетом, криптовалютами, обходом блокировок Роскомнадзора и вопросами обеспечения конфиденциальности. Для распространения браузера на pastebin.com также было создано множество страниц, оптимизированных для вывода в топе поисковых систем по темам, связанным с различными незаконными операциями, цензурой, именами известных политиков и т.п. Страницы с рекламой фиктивной версией браузера на pastebin.com были просмотрены более 500 тысяч раз.

Фиктивная сборка была основана кодовой базе Tor Browser 7.5 и кроме встроенных вредоносных функций, небольшой корректировки User-Agent, отключения проверки цифровых подписей для дополнений и блокирования системы установки обновлений была идентична официальному Tor Browser. Вредоносная вставка сводилась к прикреплению обработчика контента в штатное дополнение HTTPS Everywhere (в manifest.json был добавлен дополнительный скрипт script.js). Остальные изменения были произведены на уровне корректировки настроек, а все бинарные части оставались от официального Tor Browser.

Интегрированный в HTTPS Everywhere скрипт при открытии каждой страницы обращался к управляющему серверу, который возвращал JavaScript-код, который следовало исполнить в контексте текущей страницы. Управляющий сервер функционировал как скрытый сервис Tor. Через выполнения JavaScript-кода злоумышленники могли организовать перехват содержимого web-форм, подстановку или скрытие произвольных элементов на страницах, отображение фиктивных сообщений и т.п. Тем не менее, при анализе вредоносного кода было зафиксирован только код для подмены реквизитов QIWI и кошельков Bitcoin на страницах приёма платежей в darknet. В ходе вредоносной деятельности на используемых для подмены кошельках накопилось 4.8 Bitcoin, что соответствует примерно 40 тысячам долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.welivesecurity.com...)
  2. OpenNews: Доступны Tor Browser 8.5 и первая стабильная версия Tor Browser для Android
  3. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  4. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  5. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  6. OpenNews: Предупреждение об атаках на Tor Browser с применением неисправленной уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor, trojan
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  • 1.3, Аноним (3), 22:26, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Не жалко, умнее будут. Скачивать софт не с оф. сайтов и не проверяя информацию?
     
     
  • 2.16, жека воробьев (?), 23:06, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Скачивать софт не с оф. сайтов

    Типичный windows way

     
  • 2.69, Ботан (?), 00:12, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты умный? Как определяешь, что сайт официальный, а софт на нем не без вирусов?
     

  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 22:27, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Сюда, конечно, некоторые зачем-то пишут через тор, будучи вменяемыми -- но с учётом того, что обычно приходится удалять от полностью невменяемых (и именно затем, чтобы нагадить, лезущих в окно), остаётся ухмыльнуться: кто-то разыграл "на дурака не нужен нож, ему немножко подпоёшь -- и делай с ним что хошь"...

    Хоть бы выводы наконец начинали учиться делать "особо продвинутые" наши.

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:57, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Понимаете ли, Михаил... Я - Дональд Трамп. На самом деле я отлично говорю по-русски и в свободное время занимаюсь свободным программным обеспечением. Опровергнуть или доказать это невозможно, поскольку я использую TOR и в моём браузере отключён Javascript, и вы, даже если видите IP-адрес отправителя этого сообщения и обладаете возможностью вставить любой JS-код для фингерпринта, никаких выводов о моей личности сделать не сможете. Надеюсь, Вы поняли мою аналогию.
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:29, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Сюда, конечно, некоторые зачем-то пишут через тор, будучи вменяемыми -- но с учётом того, что обычно приходится удалять от полностью невменяемых (и именно затем, чтобы нагадить, лезущих в окно), остаётся ухмыльнуться: кто-то разыграл "на дурака не нужен нож, ему немножко подпоёшь -- и делай с ним что хошь"...
    >Хоть бы выводы наконец начинали учиться делать "особо продвинутые" наши.

    то что сюда кто то там пишет через тор -единственное понятное словосочетание во всём тексте, дальше какой то бред. С учётом что приходится что то там удалять от каких то невменяемых ...ЧТО???  нага
    дить лезущих в окно??? ухмыляться? какого дурака??

    ты что сломанный чат-бот?

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 23:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, он просто пьяный. Говорят, настоящие программисты даже кодят в пьяном виде... Как переводчики-гнусавики в былые времена: если переводить, то только нажравшись вдымину! )
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 00:01, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кодят в пьяном виде

    Я пробовал, под алкашку только в кооп можно играть, причём какой-нибудь максимально казуальный.

    Хотя может я не настоящий погромист. Лучшие идеи ко мне приходят в результате небольшой депривации сна, потом каждый раз удивляюсь элегантности решений (если могу их прочитать).

     
  • 3.63, Аноним (-), 00:03, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цитата "ты их в дверь, они в окно" из песни В. Высоцкого. Измененная цитата "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь" - это песня кот Базилио из кинофильма "Буратино", если я правильно помню. Учитывая, что человек толи админ сайт, то ли его модератор, вероятно подразумевалось, что какие-то пользователи Tor палятся, когда начинают наглеть.
     
  • 2.31, iPistol (?), 23:36, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пишу через тор потому что в других браузерах не отправляются комментарии.
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 00:05, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    над только им и пользоваться
     
  • 2.48, Аноним (48), 23:48, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Таблеточки
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:29, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    сказочные пользователи
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 23:19, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказочной страны...
     
     
  • 3.28, pin (??), 23:33, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который возвращал JavaScript-код, который следовало исполнить в контексте текущей страницы.

    Сказочный браузер.

     
     
  • 4.43, Аноним (-), 23:46, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказочный JavaScript.
     
  • 3.44, Аноним (44), 23:46, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У этой сказки конец будет?
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 23:51, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле окончание?
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:29, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Любители мнимой анонимности должны страдать. Нет абсолютно никакой свободы и анонимности. Есть сектанты, которые в это верят.
     
     
  • 2.7, Аноним (48), 22:36, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сторонники различных теорий сами знаете чего должны бы страдать не меньше, но до них не доходит
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 23:44, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы живем в последние времена. Скоро страдать будут все. Особенно чeкисты и врaги нapoда.
     
  • 2.9, гуси (?), 22:41, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свобода - это рабство!
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть только идиоты, пишущие комменты вроде твоего. Эта новость про другой сорт дебилов, которые в сети действуют вслепую, ничего не проверяя.
     
  • 2.27, Аноним (-), 23:31, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Яровая, залогинься! ;)
     

  • 1.8, Аноним (-), 22:38, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Эволюция не любит анономиность.Иначе как тогда проводить отбор?
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 22:45, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто не любит мы знаем:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
     
  • 2.13, burjui (ok), 22:54, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > анономиность

    Есть как минимум одна идея.

     
  • 2.22, Аноним (-), 23:23, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    "Эволюция" это бaндa чeкиcтов-oккyпантов чтоль? 😂😂😂
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:48, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    обойти блокировку роскомнадзора скачать официальный тор-браузер русская версия ночная сборка бесплатно без смс без регистрации на максимальной скорости по прямой ссылке проверено антивирусами вирусы не обнаружены
     
  • 1.15, Sluggard (ok), 22:59, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Оформление сайтов было стилизовано под официальный сайт Tor.

    Да ладно, ничего похожего, даже favicon левый какой-то.

    Но оба фишинговых сайта до сих пор живы.
    Правда, в отличие от родного сайта Тора, заблокированы в РФ. Даже удивительно. )

     
  • 1.17, KonstantinB (ok), 23:08, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет любителям русских версий софта.
     
     
  • 2.19, Sluggard (ok), 23:14, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с русскими версиями ПО, если есть официальная локализация?
     
     
  • 3.62, Аноним (65), 00:02, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Английский язык ИТ. Владение английским подразумевается для айтишника. Поэтому русифицирование излишне. Незнание английского подразумевает дилетанта. Над дилетантами смеётся он.
     
     
  • 4.67, Sluggard (ok), 00:05, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ПО вообще, и Tor Browser в частности, создаётся исключительно для айтишников что ли? Вот прям всё? )
     
  • 4.73, Аноним (-), 00:20, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Незнание английского подразумевает дилетанта.

    Что за лошадиный бред? С каких пор айтишники стали лингвистами? Явно гумманитарий об айтишниках рассуждает. :D

     
  • 3.71, Аноним (71), 00:15, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нормально с ними.

    Но чтобы скачать вот эту фигню, надо целенаправленно искать русскую версию. Браузера. Которым ясно, как пользоваться, даже если там все на клингонском. То есть надо даже слово download не понимать.

     

  • 1.18, Аноним (61), 23:14, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Выявили". Спустя 2+ года. Угу. Скорее поверю в то что это браузер кого надо браузер. А какой смысл в киви с тора ходить? Она привязана к номеру (зарегистрированому) и паспорту (на самом деле не только), как они предлагают платить с неё? Покупать у Ашота симки? И где новые документы каждый раз брать тогда?
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 23:25, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блондинки должны страдать...
     
  • 2.40, Аноним (48), 23:45, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ашот у тебя документы, думаешь, спросит? Ашоты их и бесплатно стоят раздают по сей день. Ты прямо как определенные законотворцы, которые видят в авторизации по номеру панацею, но не смотрят дальше своего носа
     
     
  • 3.57, Аноним (61), 23:55, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не в этом дело. Без комплекта документов в киви нельзя переводы совершать примерно 3 месяца уже. Кроме того они сотнями тысяч блокируют все подозрительные аккаунты (деньги оставляют себе конечно).
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:17, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с 2017 года

    что говорит о полной ит/безграмотности отечественного юзвера. дебпоколение подросло

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 23:33, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это поколение вечернего звонаря...
     
  • 2.81, Аноним (81), 00:28, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дебпоколение

    То-то имеете против пользователей apt и dpkg?

     
     
  • 3.85, Аноним (-), 00:36, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ставлю Appimage и не парюсь!
     

  • 1.24, Аноним (-), 23:27, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо хоть личные фотки с голой жoпoй не крала! И на том спасибо.
     
  • 1.26, Megabit (ok), 23:30, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть подозрения что это просто топорно сработанный проект от товарищей по надзору, на самом деле так в росеюшке сейчас пытаются ловить инакомыслящих, а кража криптовалюты - это просто доп. приятный для них бонус.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 23:35, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Помнишь же чeкиcты все грозились вскрыть конечных юзеров тора? Заблочить не смогли, шифрование сломать - тоже. Решили сыграть на блондинках-вантузятниках, качающих с файлпомоек. :)
     
     
  • 3.33, Megabit (ok), 23:41, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну конечно же, остаёться только надеяться что в России прогрессивная часть населения будет таки проверять и самое главное читать чем она пользуется... :)
     
  • 2.32, Sluggard (ok), 23:38, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждал этого коммента. Всё стабильно на Опёнке. )
     
     
  • 3.35, Megabit (ok), 23:42, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот небось и товарищ майор со своим комментом подтянулся... )))
     
     
  • 4.37, Sluggard (ok), 23:43, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты такой оригинальный и весёлый, ка-а-апец просто.
     

  • 1.34, Stoned Jesus (?), 23:41, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поднял i2p на роутере под опёнком.
    Что такое Tor Browser и зачем оно нужно?
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 23:42, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скачал Tor Browser в 1 клик.

    Что такое i2p и зачем оно ненужно?

     
     
  • 3.42, Stoned Jesus (?), 23:46, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Что такое i2p и зачем оно ненужно?

    Чтобы хомячки не качали всякий spyware в 1 клик.

     
     
  • 4.45, Аноним (-), 23:47, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так качай с официального сайта, ололоша)
     
     
  • 5.50, Sluggard (ok), 23:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если речь о Linux, то на официальный сайт даже ходить не обязательно — можно поставить Tor Browser Launcher из репозиториев своего дистра, и ставить/обновлять им.
     
     
  • 6.53, Аноним (-), 23:53, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, даже еще проще)
     
  • 6.59, Аноним (49), 23:56, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ja ja...
     
  • 5.52, Stoned Jesus (?), 23:52, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да, когнитивка у тебя просто нулевая.
     
     
  • 6.54, Аноним (-), 23:54, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > когнитивка

    Не уверен что ты силен в терминах...

     
  • 6.56, Аноним (-), 23:54, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когнитивка

    Не уверен что ты силен в терминах...

     
  • 2.41, Sluggard (ok), 23:45, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое твой коммент про i2p, и зачем он под этой новостью?
     
  • 2.46, Аноним (48), 23:47, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там экзит ноды уже чтоль завезли?
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 23:48, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Щас к нему товарища майора завезут. Будет объяснять почто в даркнеты лазает...
     
     
  • 4.66, Stoned Jesus (?), 00:05, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Щас к нему товарища майора завезут. Будет объяснять почто в даркнеты лазает...

    Эта опция доступна лишь пользователям Тора Браузер.

     
     
  • 5.79, Аноним (-), 00:27, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И мамкиным даркнетам!
     
  • 3.55, Sluggard (ok), 23:54, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там гейты есть, но их мало, и они постоянно дохнут.
    Гражданин, видимо, не понимает, что tor и i2p немного о разном.
     

  • 1.39, Аноним (-), 23:45, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В принципе сами виноваты! Качать с левых сайтов и на что-то надеяться...
     
     
  • 2.72, Ботан (?), 00:16, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как ты определяешь что сайт левый или нет?
     
     
  • 3.74, Аноним (65), 00:21, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если на экране расположено вертикально два окна браузера, то  один из сайтов будет левый.
     

  • 1.58, Аноним (65), 23:55, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше о сущеествовании То́ра знали технически подкованные люди, знающие что качать надо с официального сайта. Сейчас о существовании То́ра знают широкие массы населения на всяких сайтах.
    Тогда пусть пользуют То́ра как основной и единственный браузер, раз так.
     
     
  • 2.64, Аноним (61), 00:03, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не зря же рекламу тора по тв на всех федеральных каналах крутили.
     
     
  • 3.68, Аноним (65), 00:08, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крутили да, я просто не смотрел. Слышал про рекламу обхода блокировок вк для украинцев тольк.
     
  • 3.80, Аноним (-), 00:28, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще телегу неплохо рекламировали)
     

  • 1.60, Аноним (65), 23:58, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Тем не менее, при анализе вредоносного кода было зафиксирован только код для подмены реквизитов QIWI и кошельков Bitcoin на страницах приёма платежей в darknet.

    Воровали деньги у наркоманов, не осуждаю.

     
  • 1.70, Никитушкин Андрей (?), 00:14, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    TOR сборка в Linux (все дистрибутивы) не менее интересный вирус. Так в режиме клиента наблюдаются странные входящие подключения по протоколу UDP, странные входящие пакеты ICMP с пересылкой ответа через незащищённое сетевое соединение в открытую сеть,что может быть так же использовано для деанонимизации. Странные исходящие TCP подключения на подсети: 151.101.0.0/16 200.160.0.0/20 91.198.174.0/24 при запуске демона в Linux. Всё это больше похоже на вирусную аномальную активность. Либо это сознательные действия разработчиков ТОРа (проверялись даже сборки из исходников ТОРа), либо совместные сознательные действия как разработчиков ТОРа, так и разработчиковразличных дистрибутивов Linux.
     
     
  • 2.75, Аноним (65), 00:22, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > либо совместные сознательные действия как разработчиков ТОРа, так и разработчиковразличных дистрибутивов Linux.

    Меня это удивляет нисколько.

     
  • 2.78, Аноним (81), 00:26, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проверялись даже сборки из исходников ТОРа

    И что показала проверка?

     
     
  • 3.84, Никитушкин Андрей (?), 00:34, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проверка показала аналогичное поведение в различных дистрибутивах (Debian, Ubuntu, Devuan, Arch, Gentoo, Fedora), в т. ч. из исходников. Есть ещё одна интересная "странность": указанные выше подсети не блокируются средствами iptables, приходится делать блокировку другими средствами. Странности с TORом начинаются не сразу, а через некоторое время. Хотя ещё есть вариант с подменой трафика на скачивание как исходников, так и реп у дистров, но для этого нужна компрометация слишком больших масштабов, поэтому это маловероятно. Скорее всего проблема именно в самом ТОРе, странно только, что этого до сих пор никто не замечал. Скорее всего всем известные клоуны-спецы по информбезопасности были в доле с разработчиками ТОРа.
     
  • 2.83, Аноним (-), 00:33, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    WireShark легко выводит твой 3.14zdezh на поверхность, а открытые исходники лишь подтверждают. Но если в исходники мало кто может, то WireShark запустить то ты осилишь?
     

  • 1.76, Аноним (81), 00:24, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему фишеры заморочились с кастомным дизайном? По логике же невыгодно: различия в дизайне могут спугнуть лоха, да и денег стоят. Неужели всё ради ненарушения торговой марки?
     
     
  • 2.77, Аноним (65), 00:25, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лоха не спугнут, лохи любят свистопердлки, чтобы самим не лохануться.
     
  • 2.82, Аноним (-), 00:29, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ???
     

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