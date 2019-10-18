Фиктивная русская версия Tor Browser использовалась для кражи криптовалюты и QIWI

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|1.3, Аноним (3), 22:26, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Не жалко, умнее будут. Скачивать софт не с оф. сайтов и не проверяя информацию?
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|2.69, Ботан (?), 00:12, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты умный? Как определяешь, что сайт официальный, а софт на нем не без вирусов?
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|1.4, Michael Shigorin (ok), 22:27, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Сюда, конечно, некоторые зачем-то пишут через тор, будучи вменяемыми -- но с учётом того, что обычно приходится удалять от полностью невменяемых (и именно затем, чтобы нагадить, лезущих в окно), остаётся ухмыльнуться: кто-то разыграл "на дурака не нужен нож, ему немножко подпоёшь -- и делай с ним что хошь"...
Хоть бы выводы наконец начинали учиться делать "особо продвинутые" наши.
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|2.14, Аноним (-), 22:57, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Понимаете ли, Михаил... Я - Дональд Трамп. На самом деле я отлично говорю по-русски и в свободное время занимаюсь свободным программным обеспечением. Опровергнуть или доказать это невозможно, поскольку я использую TOR и в моём браузере отключён Javascript, и вы, даже если видите IP-адрес отправителя этого сообщения и обладаете возможностью вставить любой JS-код для фингерпринта, никаких выводов о моей личности сделать не сможете. Надеюсь, Вы поняли мою аналогию.
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|2.25, Аноним (25), 23:29, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Сюда, конечно, некоторые зачем-то пишут через тор, будучи вменяемыми -- но с учётом того, что обычно приходится удалять от полностью невменяемых (и именно затем, чтобы нагадить, лезущих в окно), остаётся ухмыльнуться: кто-то разыграл "на дурака не нужен нож, ему немножко подпоёшь -- и делай с ним что хошь"...
>Хоть бы выводы наконец начинали учиться делать "особо продвинутые" наши.
то что сюда кто то там пишет через тор -единственное понятное словосочетание во всём тексте, дальше какой то бред. С учётом что приходится что то там удалять от каких то невменяемых ...ЧТО??? нага
дить лезущих в окно??? ухмыляться? какого дурака??
ты что сломанный чат-бот?
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|3.49, Аноним (49), 23:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю, он просто пьяный. Говорят, настоящие программисты даже кодят в пьяном виде... Как переводчики-гнусавики в былые времена: если переводить, то только нажравшись вдымину! )
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|4.61, Аноним (61), 00:01, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кодят в пьяном виде
Я пробовал, под алкашку только в кооп можно играть, причём какой-нибудь максимально казуальный.
Хотя может я не настоящий погромист. Лучшие идеи ко мне приходят в результате небольшой депривации сна, потом каждый раз удивляюсь элегантности решений (если могу их прочитать).
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|3.63, Аноним (-), 00:03, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цитата "ты их в дверь, они в окно" из песни В. Высоцкого. Измененная цитата "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь" - это песня кот Базилио из кинофильма "Буратино", если я правильно помню. Учитывая, что человек толи админ сайт, то ли его модератор, вероятно подразумевалось, что какие-то пользователи Tor палятся, когда начинают наглеть.
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|2.31, iPistol (?), 23:36, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пишу через тор потому что в других браузерах не отправляются комментарии.
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|3.28, pin (??), 23:33, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> который возвращал JavaScript-код, который следовало исполнить в контексте текущей страницы.
Сказочный браузер.
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|1.6, Аноним (6), 22:29, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Любители мнимой анонимности должны страдать. Нет абсолютно никакой свободы и анонимности. Есть сектанты, которые в это верят.
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|2.7, Аноним (48), 22:36, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сторонники различных теорий сами знаете чего должны бы страдать не меньше, но до них не доходит
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|3.38, Аноним (-), 23:44, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы живем в последние времена. Скоро страдать будут все. Особенно чeкисты и врaги нapoда.
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|2.12, Аноним (12), 22:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть только идиоты, пишущие комменты вроде твоего. Эта новость про другой сорт дебилов, которые в сети действуют вслепую, ничего не проверяя.
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|1.11, Аноним (11), 22:48, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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обойти блокировку роскомнадзора скачать официальный тор-браузер русская версия ночная сборка бесплатно без смс без регистрации на максимальной скорости по прямой ссылке проверено антивирусами вирусы не обнаружены
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|1.15, Sluggard (ok), 22:59, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Оформление сайтов было стилизовано под официальный сайт Tor.
Да ладно, ничего похожего, даже favicon левый какой-то.
Но оба фишинговых сайта до сих пор живы.
Правда, в отличие от родного сайта Тора, заблокированы в РФ. Даже удивительно. )
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|2.19, Sluggard (ok), 23:14, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так с русскими версиями ПО, если есть официальная локализация?
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|3.62, Аноним (65), 00:02, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Английский язык ИТ. Владение английским подразумевается для айтишника. Поэтому русифицирование излишне. Незнание английского подразумевает дилетанта. Над дилетантами смеётся он.
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|4.67, Sluggard (ok), 00:05, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ПО вообще, и Tor Browser в частности, создаётся исключительно для айтишников что ли? Вот прям всё? )
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|4.73, Аноним (-), 00:20, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Незнание английского подразумевает дилетанта.
Что за лошадиный бред? С каких пор айтишники стали лингвистами? Явно гумманитарий об айтишниках рассуждает. :D
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|3.71, Аноним (71), 00:15, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все нормально с ними.
Но чтобы скачать вот эту фигню, надо целенаправленно искать русскую версию. Браузера. Которым ясно, как пользоваться, даже если там все на клингонском. То есть надо даже слово download не понимать.
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|1.18, Аноним (61), 23:14, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Выявили". Спустя 2+ года. Угу. Скорее поверю в то что это браузер кого надо браузер. А какой смысл в киви с тора ходить? Она привязана к номеру (зарегистрированому) и паспорту (на самом деле не только), как они предлагают платить с неё? Покупать у Ашота симки? И где новые документы каждый раз брать тогда?
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|2.40, Аноним (48), 23:45, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ашот у тебя документы, думаешь, спросит? Ашоты их и бесплатно стоят раздают по сей день. Ты прямо как определенные законотворцы, которые видят в авторизации по номеру панацею, но не смотрят дальше своего носа
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|3.57, Аноним (61), 23:55, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не в этом дело. Без комплекта документов в киви нельзя переводы совершать примерно 3 месяца уже. Кроме того они сотнями тысяч блокируют все подозрительные аккаунты (деньги оставляют себе конечно).
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|1.20, Аноним (20), 23:17, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с 2017 года
что говорит о полной ит/безграмотности отечественного юзвера. дебпоколение подросло
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|1.26, Megabit (ok), 23:30, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Есть подозрения что это просто топорно сработанный проект от товарищей по надзору, на самом деле так в росеюшке сейчас пытаются ловить инакомыслящих, а кража криптовалюты - это просто доп. приятный для них бонус.
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|2.30, Аноним (-), 23:35, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Помнишь же чeкиcты все грозились вскрыть конечных юзеров тора? Заблочить не смогли, шифрование сломать - тоже. Решили сыграть на блондинках-вантузятниках, качающих с файлпомоек. :)
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|3.33, Megabit (ok), 23:41, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну конечно же, остаёться только надеяться что в России прогрессивная часть населения будет таки проверять и самое главное читать чем она пользуется... :)
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|2.36, Аноним (-), 23:42, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скачал Tor Browser в 1 клик.
Что такое i2p и зачем оно ненужно?
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|5.50, Sluggard (ok), 23:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если речь о Linux, то на официальный сайт даже ходить не обязательно — можно поставить Tor Browser Launcher из репозиториев своего дистра, и ставить/обновлять им.
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|3.47, Аноним (-), 23:48, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Щас к нему товарища майора завезут. Будет объяснять почто в даркнеты лазает...
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|4.66, Stoned Jesus (?), 00:05, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Щас к нему товарища майора завезут. Будет объяснять почто в даркнеты лазает...
Эта опция доступна лишь пользователям Тора Браузер.
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|3.55, Sluggard (ok), 23:54, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там гейты есть, но их мало, и они постоянно дохнут.
Гражданин, видимо, не понимает, что tor и i2p немного о разном.
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|1.39, Аноним (-), 23:45, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В принципе сами виноваты! Качать с левых сайтов и на что-то надеяться...
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|3.74, Аноним (65), 00:21, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну если на экране расположено вертикально два окна браузера, то один из сайтов будет левый.
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|1.58, Аноним (65), 23:55, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше о сущеествовании То́ра знали технически подкованные люди, знающие что качать надо с официального сайта. Сейчас о существовании То́ра знают широкие массы населения на всяких сайтах.
Тогда пусть пользуют То́ра как основной и единственный браузер, раз так.
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|2.64, Аноним (61), 00:03, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не зря же рекламу тора по тв на всех федеральных каналах крутили.
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|3.68, Аноним (65), 00:08, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крутили да, я просто не смотрел. Слышал про рекламу обхода блокировок вк для украинцев тольк.
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|1.60, Аноним (65), 23:58, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Тем не менее, при анализе вредоносного кода было зафиксирован только код для подмены реквизитов QIWI и кошельков Bitcoin на страницах приёма платежей в darknet.
Воровали деньги у наркоманов, не осуждаю.
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|1.70, Никитушкин Андрей (?), 00:14, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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TOR сборка в Linux (все дистрибутивы) не менее интересный вирус. Так в режиме клиента наблюдаются странные входящие подключения по протоколу UDP, странные входящие пакеты ICMP с пересылкой ответа через незащищённое сетевое соединение в открытую сеть,что может быть так же использовано для деанонимизации. Странные исходящие TCP подключения на подсети: 151.101.0.0/16 200.160.0.0/20 91.198.174.0/24 при запуске демона в Linux. Всё это больше похоже на вирусную аномальную активность. Либо это сознательные действия разработчиков ТОРа (проверялись даже сборки из исходников ТОРа), либо совместные сознательные действия как разработчиков ТОРа, так и разработчиковразличных дистрибутивов Linux.
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|2.75, Аноним (65), 00:22, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> либо совместные сознательные действия как разработчиков ТОРа, так и разработчиковразличных дистрибутивов Linux.
Меня это удивляет нисколько.
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|2.78, Аноним (81), 00:26, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>проверялись даже сборки из исходников ТОРа
И что показала проверка?
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|3.84, Никитушкин Андрей (?), 00:34, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Проверка показала аналогичное поведение в различных дистрибутивах (Debian, Ubuntu, Devuan, Arch, Gentoo, Fedora), в т. ч. из исходников. Есть ещё одна интересная "странность": указанные выше подсети не блокируются средствами iptables, приходится делать блокировку другими средствами. Странности с TORом начинаются не сразу, а через некоторое время. Хотя ещё есть вариант с подменой трафика на скачивание как исходников, так и реп у дистров, но для этого нужна компрометация слишком больших масштабов, поэтому это маловероятно. Скорее всего проблема именно в самом ТОРе, странно только, что этого до сих пор никто не замечал. Скорее всего всем известные клоуны-спецы по информбезопасности были в доле с разработчиками ТОРа.
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|2.83, Аноним (-), 00:33, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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WireShark легко выводит твой 3.14zdezh на поверхность, а открытые исходники лишь подтверждают. Но если в исходники мало кто может, то WireShark запустить то ты осилишь?
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|1.76, Аноним (81), 00:24, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему фишеры заморочились с кастомным дизайном? По логике же невыгодно: различия в дизайне могут спугнуть лоха, да и денег стоят. Неужели всё ради ненарушения торговой марки?
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|2.77, Аноним (65), 00:25, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лоха не спугнут, лохи любят свистопердлки, чтобы самим не лохануться.
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