Перевод руководства по LibreOffice 6

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|2.4, Аноним (4), 19:39, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше задавайте вопрос таким образом: "А как в либре сделать что-то так, как в МС?"
Там очень много случаев, когда тот же результат достигается другими путями.
Да, и он - тормознутей МСОфиса.
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|3.19, Аноним (19), 20:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> он - тормознутей МСОфиса
Нет. LO быстрее, чем MSO. И да - на чем Вы проверяете? MSO нет для Linux, а для macOS он, мягко говоря, не хорош.
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|4.20, Аноним (20), 20:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он реально торомзнутее офиса. Воспроизводится так.
1. Создаёшь вордовский документ
2. вставляешь в него дофига OLE объектов
3. сохраняешь.
4. открываешь в офисе 2010. Мгновенно.
5. открываешь в libreoffice. открывается очень долго. При этом запускаются процессы OLE серверов. Один за другим.
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|5.28, Аноним (26), 21:38, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>1. Создаёшь вордовский документ
в чем создаешь?
А вообще попробуйте создать другой документ. Формат doc/docx вроде как никогда не заявлялся родным для LO/OO или я что-то пропустил? А в своем собственном формате MS могут ломать что угодно и как угодно когда угодно.
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|2.5, Аноним (5), 19:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для меня разницы по функционалу нет. Совместимость лучше у Onlyoffice и WPS.
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|3.18, Аноним (19), 20:26, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все три имеют врожденные пороки. Первые два не работают нормально с сетевыми ресурсами (что smb, что dav) без их монтирования. У последнего нет официальной русской локализации - сообщество едва успевает, как разработчики опять ломают.
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|4.30, marks (?), 22:39, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первые два не работают нормально с сетевыми ресурсами (что smb, что dav) без их монтирования
Месье знает толк в извращениях.
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|2.35, Ан (??), 23:44, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как оно по функционалу по сравнению с MS Office?
Смотря зачем.
Юзабилити выше - LO делает ожидаемое, в MSO приходится бороться с программой.
По функционалу умеет оч. много. Но надо не путать широту возможностей с одинаковостью способов. Можно много, но иначе. Одинаковое достижимо разными путями.
Программисты на Экселе не найдут себе применения. Программирование на Либре оффисе другое. Др. язык.
В общем, заменить и прикрутить к документо-обороту можно полностью. Но надо _не_смешивать.
Оч. важно: ненадо смешивать. Не задумано никем их смешивать.
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|1.3, Аноним (3), 19:38, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой в этом смысл, если уже есть опенофис, который к тому же нормально открывает и не портит документы?
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|2.6, Аноним (4), 19:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У вас есть богатый и равноценный опыт использования обоих?
Опишите сравнительные впечатления.
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|3.8, Аноним (3), 20:03, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не очень богатый и равноценный, но у меня сложилось устойчивое впечатление, что в либре постоянно что-то ломают и всё едет там, где в опен работало и работает (или же не работает и уже не пытаешься).
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|4.13, Аноним (13), 20:11, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опен не развивается уже давно. А либра что-то делает вот и ломается.
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|1.7, Аноним (7), 19:50, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Опять срач на сравнение с LO/OOo и MSO.
Хоть бы кто поблагодарил людей за проделанную работу!
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|2.10, A.Stahl (ok), 20:05, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык контингент-то тут в основном админы и прочие около IT-шные. Секретарей/писателей тут нет. Так что программа не очень-то нам и нужная...
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|2.11, Аноним (3), 20:07, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Люди занимаются бесполезным, никому не нужным трудом (я не смотрел качество, но нормальные переводы это достаточно титанический труд). Их выбор. Зачем их благодарить, они ведь уже довольны собой (или получили оплату)? Может будем ещё благодарить тех, кто пишет книги навроде "опенофис для чайников"?
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|3.31, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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насчет ненужности я бы поспорил. насчет "зачем их благодарить?" я бы удивился.
Ну и кстати, нам бы было интересно узнать мнение по поводу качества перевода
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|1.9, Аноним (9), 20:03, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хе, тем временем все по старой привычке будут звать васяна, который откуда-то с торрентов будет качать мсофис, либо в госконторах будут принуждать закупаться(!) "отечественными" разработками, т.е. либреоффисами с другими иконками. ГОСТы сделали, а кому надо по ушам не дали чтобы работать начали...
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|1.14, Аноним (13), 20:14, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто расскажет как это Лера Гончарук превратилась в Валерия Гончарука? Думаю это самый большой переводческий фейл за последнее время тут.
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|3.24, Аноним (13), 21:13, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LibreOffice has extensive documentation, thanks to our worldwide community of volunteers. Recently, Lera Goncharuk, Alex Denkin and Roman Kuznetsov worked on a Russian translation of the getting started guide – click the image below to read it. If you want to help with a translation in your own language, see this page to get started – and thanks for your help!
Один из переводчиков врет.
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|1.21, Аноним (21), 20:47, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Неделю курил мануал либры на ангельском. Два дня пёхал шаблоны. И вот я счастливеший планктон в своем оффисе. Так совпало, что за последние полтора года, что я в ней, либра сделала гигантский скачок вперёд. Меня на Ворд хер теперь заманишь. При этом я тружусь в офисе, где только Ворд вокруг, но проблем с совместимостью, при юзании шаблонов, нет от слова совсем. Из минусов - крашится чаще, чем Ворд. Но и восстанавливается полней и удобней. Плюс постоянное развитие, которое видно.
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|2.25, Аноним (13), 21:14, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большие компании давно на Либре. Можешь теперь успешно менять место работы.
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|2.27, anonymous (??), 21:35, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> либра сделала гигантский скачок вперёд.
А в чём он заключается? Всю функциональность офисного пакета, что я могу придумать и что может мне понадобится реализовали давным давно. Поэтому меня уже давно интересует, а чем же занимаются программисты офисов, какую функциональность добавляют?
Сам я пользуюсь AbiWord и мне хватает его функциональности. Он давным давно дописан, и не глючит при обновлениях.
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|1.23, Агл (?), 20:57, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перевод руководства на LibreOffice 6 ... и поиск новой работы
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|2.36, Простой парень (?), 00:04, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть прецеденты? Расскажите. Либра конечно отстаёт от МС, и переводить планктон на версии ниже 6.3 - очень опасно. Но вот за последние год она просто преобразилась очень серьёзно, такого роста не было никогда раньше.
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|1.33, Аноним (33), 23:10, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кроме этих трёх людей кто-то документ читал? А то "Рисунок 61: Порядок стилей страниц" говорит о том, что и они его не читали.
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