Перевод руководства по LibreOffice 6

2.4 , Аноним ( 4 ), 19:39, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лучше задавайте вопрос таким образом: "А как в либре сделать что-то так, как в МС?"

Там очень много случаев, когда тот же результат достигается другими путями.

Да, и он - тормознутей МСОфиса.

3.19 , Аноним ( 19 ), 20:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > он - тормознутей МСОфиса Нет. LO быстрее, чем MSO. И да - на чем Вы проверяете? MSO нет для Linux, а для macOS он, мягко говоря, не хорош.

4.20 , Аноним ( 20 ), 20:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Он реально торомзнутее офиса. Воспроизводится так. 1. Создаёшь вордовский документ

2. вставляешь в него дофига OLE объектов

3. сохраняешь.

4. открываешь в офисе 2010. Мгновенно.

5. открываешь в libreoffice. открывается очень долго. При этом запускаются процессы OLE серверов. Один за другим.

5.22 , Аноним ( 22 ), 20:52, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто-то ещё использует OLE?

6.26 , Аноним ( 26 ), 21:32, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как видишь те, кто доказывает тормознутость LO

5.28 , Аноним ( 26 ), 21:38, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >1. Создаёшь вордовский документ в чем создаешь?

А вообще попробуйте создать другой документ. Формат doc/docx вроде как никогда не заявлялся родным для LO/OO или я что-то пропустил? А в своем собственном формате MS могут ломать что угодно и как угодно когда угодно.

2.5 , Аноним ( 5 ), 19:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для меня разницы по функционалу нет. Совместимость лучше у Onlyoffice и WPS.

3.18 , Аноним ( 19 ), 20:26, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все три имеют врожденные пороки. Первые два не работают нормально с сетевыми ресурсами (что smb, что dav) без их монтирования. У последнего нет официальной русской локализации - сообщество едва успевает, как разработчики опять ломают.

4.30 , marks ( ? ), 22:39, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Первые два не работают нормально с сетевыми ресурсами (что smb, что dav) без их монтирования Месье знает толк в извращениях.

2.35 , Ан ( ?? ), 23:44, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как оно по функционалу по сравнению с MS Office? Смотря зачем. Юзабилити выше - LO делает ожидаемое, в MSO приходится бороться с программой. По функционалу умеет оч. много. Но надо не путать широту возможностей с одинаковостью способов. Можно много, но иначе. Одинаковое достижимо разными путями. Программисты на Экселе не найдут себе применения. Программирование на Либре оффисе другое. Др. язык. В общем, заменить и прикрутить к документо-обороту можно полностью. Но надо _не_смешивать. Оч. важно: ненадо смешивать. Не задумано никем их смешивать.

