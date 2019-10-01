Обновление Ruby 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8 с устранением уязвимостей

Сформированы корректирующие релизы языка программирования Ruby 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8 в которых устранены четыре уязвимости. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2019-16255) в стандартной библиотеке Shell (lib/shell.rb), которая позволяет осуществить подстановку кода. В случае обработки полученных от пользователя данных в первом аргументе методов Shell#[] или Shell#test, используемых для проверки наличия файла, атакующий может добиться вызова произвольного Ruby-метода. Другие проблемы: CVE-2019-16254 - подверженность встроенного http-сервера WEBrick атаке по разделению ответов HTTP (если программа подставляет непроверенные данные в HTTP-заголовок ответа, то через вставку символа перевода строки можно разделить заголовок);

CVE-2019-15845 подстановка нулевого символа (\0) в проверяемые через методы "File.fnmatch" и "File.fnmatch?" файловые пути, может быть использована для ложного срабатывания проверки;

CVE-2019-16201 - отказ в обслуживании в модуле Diges-аутентификации для WEBrick.



