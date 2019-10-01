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Обновление Ruby 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8 с устранением уязвимостей

01.10.2019 21:58

Сформированы корректирующие релизы языка программирования Ruby 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8 в которых устранены четыре уязвимости. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2019-16255) в стандартной библиотеке Shell (lib/shell.rb), которая позволяет осуществить подстановку кода. В случае обработки полученных от пользователя данных в первом аргументе методов Shell#[] или Shell#test, используемых для проверки наличия файла, атакующий может добиться вызова произвольного Ruby-метода.

Другие проблемы:

  • CVE-2019-16254 - подверженность встроенного http-сервера WEBrick атаке по разделению ответов HTTP (если программа подставляет непроверенные данные в HTTP-заголовок ответа, то через вставку символа перевода строки можно разделить заголовок);
  • CVE-2019-15845 подстановка нулевого символа (\0) в проверяемые через методы "File.fnmatch" и "File.fnmatch?" файловые пути, может быть использована для ложного срабатывания проверки;
  • CVE-2019-16201 - отказ в обслуживании в модуле Diges-аутентификации для WEBrick.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: В rest-client и ещё 10 Ruby-пакетах выявлен вредоносный код
  3. OpenNews: Зафиксирована подстановка вредоносного кода в Ruby-пакет Strong_password
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.6.0
  5. OpenNews: Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы
  6. OpenNews: В Ruby-библиотеке bootstrap-sass выявлен бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ruby
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  • 1.1, Аноним (1), 22:04, 01/10/2019 Скрыто модератором
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  • 2.2, Аноним (2), 22:20, 01/10/2019 Скрыто модератором
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  • 1.3, Аноним (3), 22:31, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    > языка программирования Ruby 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8

    У меня чего-то в глазах зарябило: это все разные языки, или это версии языка? Тогда какого черта их столько перечислено?? (Вопрос риторический, я догадываюсь, какой будет ответ).

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 22:49, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    язык один, интерпретатор и stdlib разных версий.
    >Тогда какого черта их столько перечислено??

    потому что они кроме беты еще 3 ветки поддерживают https://www.ruby-lang.org/en/downloads/branches/

     

  • 1.4, phpmonkey (?), 22:34, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    > В случае обработки полученных от пользователя данных в первом
    > аргументе методов Shell#[] или Shell#test,
    > используемых для проверки наличия файла

    завидуют, неудачники, нашему прекрасному phar.
    Но получилась бледная копия, малопригодная для практического использования.

     
  • 1.5, гуси (?), 22:47, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Его вообще для чего-то, кроме как для Rails используют?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 23:26, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что для поддержки нео-легаси, возникшего на этапе агрессивного хайпа этого самого руби. Перспектив у языка нет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:48, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    А новые уязвимости добавили? Чтобы после было чего исправлять.
     

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