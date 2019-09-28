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После 6 лет неактивности доступен fetchmail 6.4.0

28.09.2019 11:20

Спустя более 6 лет с момента прошлого обновления увидел свет выпуск программы для доставки и перенаправления электронной почты fetchmail 6.4.0, позволяющей забирать почту с использованием протоколов и расширений POP2/3, POP3, RPOP, APOP, KPOP, IMAP, ETRN и ODMR, фильтровать полученную корреспонденцию, распределять сообщения из одной учётной записи по нескольким пользователям и перенаправлять в локальные почтовые ящики или через SMTP на другой сервер (работать как шлюз POP/IMAP-to-SMTP). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Поддержка ветки fetchmail 6.3.X полностью прекращена.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка TLS 1.1, 1.2 и 1.3 (--sslproto {tls1.1+|tls1.2+|tls1.3+}). Включена по умолчанию сборка с OpenSSL (для работы требуется как минимум ветка 1.0.2, а для TLSv1.3 - 1.1.1). Прекращена поддержка SSLv2. По умолчанию вместо SSLv3 и TLSv1.0 в STLS/STARTTLS заявляется TLSv1.1. Для возвращения SSLv3 требуется использование OpenSSL с оставленной поддержкой SSLv3 и запуск fetchmail c флагом "--sslproto ssl3+".
  • По умолчанию включён режим проверки SSL-сертификатов (--sslcertck). Для отключения проверки теперь явно нужно указывать опцию "--nosslcertck";
  • Прекращена поддержка очень старых Си-компиляторов. Для сборки теперь необходим компилятор, поддерживающий выпущенный в 2002 году стандарт SUSv3 (Single Unix Specification v3, подмножество POSIX.1-2001 с расширениями XSI);
  • Увеличена эффективность отслеживания UID (режим "--keep UID") при распределении сообщений из почтового ящика по POP3;
  • Внесены многочисленные улучшения, связанные с поддержкой шифрованные соединений;
  • Устранена уязвимость, которая могла привести к переполнению буфера в коде аутентификации через GSSAPI при манипуляциях с именами пользователей, размер которых превышает 6000 символов.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/fetc...)
  2. OpenNews: Немецкий хостинг открытых проектов BerliOS подвергся взлому
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0
  4. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  5. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
  6. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: fetchmail, mail
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:49, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Джва года ждал
     
  • 2, Аноним (2), 11:52, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Что такое ПОП ДВЕ ТРЕТЬИХ? Не гуглится. А вообще, исключительно приятно конечно, что тлс13 поддерживается, жаль только большая часть интернета (включая провайдеров cdn в том числе тех которые у гитхаба) имеет только 12. Помню, ещё 10+ лет назад поставил эксперимент, попробовав использовать одну 13 в браузере, но в конечном счёте пришлось отказаться от этой затеи. Даже 12 не везде найти можно было (тогда ещё sslv3 вовсю в ходу был).
     
     
  • 4, Аноним (4), 12:32, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это POP 2 или POP 3
     

  • 3, Аноним (3), 12:10, 28/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    At first I was like...

    > Код проекта написан на языке Си

    But then...

    > уязвимость, которая могла привести к переполнению буфера

    I lol'd.

     
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