После 6 лет неактивности доступен fetchmail 6.4.0

1, Аноним ( 1 ), 11:49, 28/09/2019 [ответить] +1 + / – Джва года ждал

2, Аноним ( 2 ), 11:52, 28/09/2019 [ответить] + / – Что такое ПОП ДВЕ ТРЕТЬИХ? Не гуглится. А вообще, исключительно приятно конечно, что тлс13 поддерживается, жаль только большая часть интернета (включая провайдеров cdn в том числе тех которые у гитхаба) имеет только 12. Помню, ещё 10+ лет назад поставил эксперимент, попробовав использовать одну 13 в браузере, но в конечном счёте пришлось отказаться от этой затеи. Даже 12 не везде найти можно было (тогда ещё sslv3 вовсю в ходу был).

4, Аноним ( 4 ), 12:32, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это POP 2 или POP 3



3, Аноним ( 3 ), 12:10, 28/09/2019 [ответить] + / – At first I was like... > Код проекта написан на языке Си But then... > уязвимость, которая могла привести к переполнению буфера I lol'd.