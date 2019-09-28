После 6 лет неактивности доступен fetchmail 6.4.0

Спустя более 6 лет с момента прошлого обновления увидел свет выпуск программы для доставки и перенаправления электронной почты fetchmail 6.4.0, позволяющей забирать почту с использованием протоколов и расширений POP2/3, POP3, RPOP, APOP, KPOP, IMAP, ETRN и ODMR, фильтровать полученную корреспонденцию, распределять сообщения из одной учётной записи по нескольким пользователям и перенаправлять в локальные почтовые ящики или через SMTP на другой сервер (работать как шлюз POP/IMAP-to-SMTP). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Поддержка ветки fetchmail 6.3.X полностью прекращена. Среди изменений: Добавлена поддержка TLS 1.1, 1.2 и 1.3 (--sslproto {tls1.1+|tls1.2+|tls1.3+}). Включена по умолчанию сборка с OpenSSL (для работы требуется как минимум ветка 1.0.2, а для TLSv1.3 - 1.1.1). Прекращена поддержка SSLv2. По умолчанию вместо SSLv3 и TLSv1.0 в STLS/STARTTLS заявляется TLSv1.1. Для возвращения SSLv3 требуется использование OpenSSL с оставленной поддержкой SSLv3 и запуск fetchmail c флагом "--sslproto ssl3+".

По умолчанию включён режим проверки SSL-сертификатов (--sslcertck). Для отключения проверки теперь явно нужно указывать опцию "--nosslcertck";

Прекращена поддержка очень старых Си-компиляторов. Для сборки теперь необходим компилятор, поддерживающий выпущенный в 2002 году стандарт SUSv3 (Single Unix Specification v3, подмножество POSIX.1-2001 с расширениями XSI);

Увеличена эффективность отслеживания UID (режим "--keep UID") при распределении сообщений из почтового ящика по POP3;

Внесены многочисленные улучшения, связанные с поддержкой шифрованные соединений;

Устранена уязвимость, которая могла привести к переполнению буфера в коде аутентификации через GSSAPI при манипуляциях с именами пользователей, размер которых превышает 6000 символов.



